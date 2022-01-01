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Ману Беннетт

Manu Bennett
Ману Беннетт
Ману Беннетт Manu Bennett
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Дата рождения
10 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Роторуа, Новая Зеландия
Рост
180 см
Биография Ману Беннетта

Родился 10 октября 1969 года. Роторуа, Новая Зеландия.

Фильмография Ману Беннетта
Смертельные гонки 2050
Смертельные гонки 2050
фантастика, боевик, комедия 2017, США
3.0
Синдбад и Минотавр
Синдбад и Минотавр
приключения, фантастика, фэнтези 2011, Австралия
3.0
30 дней ночи
30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.0
Приговоренные
Приговоренные
триллер, криминал, боевик 2007, США
6.0
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