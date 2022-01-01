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Ману Беннетт
Ману Беннетт
Manu Bennett
О персоне
Фильмография
Ману Беннетт
Manu Bennett
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Дата рождения
10 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Роторуа, Новая Зеландия
Рост
180 см
Биография Ману Беннетта
Родился 10 октября 1969 года. Роторуа, Новая Зеландия.
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Фильмография Ману Беннетта
Смертельные гонки 2050
фантастика, боевик, комедия
2017, США
3.0
Синдбад и Минотавр
приключения, фантастика, фэнтези
2011, Австралия
3.0
30 дней ночи
триллер, ужасы
2007, Новая Зеландия / США
7.0
Приговоренные
триллер, криминал, боевик
2007, США
6.0
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