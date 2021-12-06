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Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
James Nesbitt
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Джеймс Несбитт
James Nesbitt
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Дата рождения
15 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джеймс Несбитт
Родился 15 января 1965 года. Бэллимена, Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Джеймс Несбитт
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.0
Путь
драма, приключения
2010, США
7.0
Пять минут рая
триллер, драма, криминал
2009, Великобритания
6.0
Миллионы
семейный, фэнтези, комедия
2004, Великобритания
6.0
Кровавое воскресенье
драма, исторический
2002, Ирландия / Великобритания
8.0
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