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Хоббит: Пустошь Смауга Хоббит: Пустошь Смауга
Киноафиша Фильмы Хоббит: Пустошь Смауга Хоббит: Пустошь Смауга, 2013: актеры и роли
The Hobbit: The Desolation of Smaug Хоббит: Пустошь Смауга 2013 / США / Новая Зеландия
8.2 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Хоббит: Пустошь Смауга, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Эванджелин Лилли Эванджелин Лилли Evangeline Lilly Люк Эванс Люк Эванс Luke Evans Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Ли Пейс Ли Пейс Lee Pace Ричард Армитедж Ричард Армитедж Richard Armitage
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