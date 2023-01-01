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Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга, 2013: актеры и роли
The Hobbit: The Desolation of Smaug
Хоббит: Пустошь Смауга
2013 / США / Новая Зеландия
Трейлер
8.2
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Хоббит: Пустошь Смауга, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Мартин Фриман
Martin Freeman
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Люк Эванс
Luke Evans
Иэн Холм
Ian Holm
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Ли Пейс
Lee Pace
Ричард Армитедж
Richard Armitage
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