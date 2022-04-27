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Ли Пейс
Ли Пейс
Lee Pace
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Ли Пейс
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Дата рождения
25 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Чикаша, Оклахома, США
Рост
196 см
Личные связи
Мэтт Бомер
близкие друзья
Биография Ли Пейса
Родился 25 марта 1979 года. Чикаша, Оклахома, США.
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Фильмография Ли Пейса
Тела, тела, тела
комедия, ужасы, триллер
2022, США
6.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Вечеринка только начинается
комедия, драма
2018, Великобритания
6.0
Тачка на миллион
триллер, биография
2018, США / Великобритания
6.0
Останься со мной
драма, фэнтези, ужасы
2017, США
6.0
Восстание
фантастика
2017, Великобритания / ЮАР
5.0
Книга Генри
драма
2017, США
6.0
Допинг
спорт, биография, драма
2015, Великобритания / Франция
6.0
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