Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш
Graham McTavish
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Грэм МакТавиш
Graham McTavish
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Грэма МакТавиша
Родился 4 января 1961 года. Глазго, Шотландия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Грэма МакТавиша
И грянул шторм
драма, триллер
2016, США
7.0
Крид: Наследие Рокки
боевик, спорт
2015, США
7.0
Пластик
криминал, комедия, драма, боевик
2014, Великобритания
5.0
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.0
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.0
Плетеное дерево
драма, триллер
2011, Великобритания
4.0
Ад Данте: Анимированный эпос
боевик, приключения, анимация
2010, США / Япония / Сингапур
6.0
Халк против...
боевик, приключения, анимация
2009, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Грэм Мактавиш сыграет в инди-фильме «Где-то в Монтане»
Шотландский актер изобразит владельца ранчо, из-за нужды сдающего свое поместье в аренду в пользу киностудии.
Написать
25 февраля 2022 14:39
Starz анонсировал второй сезон сериала «Мужчины в килтах» о путешествиях Сэма Хьюэна и Грэма Мактавиша
Изучив достопримечательности Шотландии, дуэт отправится в путешествие по Новой Зеландии.
Написать
1 декабря 2021 15:52
Актерский состав сериала «Дом дракона» пополнился семью артистами
Также доступны короткие характеристики персонажей.
Написать
27 сентября 2021 15:29
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»