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Постер фильма Оно приходит снизу
5.7
Оно приходит снизу - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Оно приходит снизу
5.7

Оно приходит снизу

, 2025
Bajo tus pies
Аргентина, Испания / ужасы / 18+
После переезда женщина начинает замечать странности, происходящие в новом жилище.
Трейлеры
Пойду 26
Не пойду 6
Постер фильма Оно приходит снизу
5.7
Пойду 26
Не пойду 6
Оно приходит снизу - Дублированный финальный трейлер
Оно приходит снизу  Дублированный финальный трейлер

О фильме

Исабель, одинокая мать, с трудом верит своей удаче: она въезжает с детьми в престижный жилой комплекс с удивительно доступной арендной платой. Но очень быстро эйфория сменяется леденящей тревогой — она замечает пугающие странности, происходящие в доме. С каждым днём паранойя сгущается, а Исабель всё отчётливее ощущает: под полом её квартиры скрывается нечто зловещее.

В ролях

Марибель Верду
Марибель Верду
Isabel
София Отеро
Lucía
Урко Оласабаль
Урко Оласабаль
Ira
Марсело Галван
Barman
Эрик Пробанса
Psiquiatra
Сорион Эгилеор
Сорион Эгилеор
Elías
Мириам дель Прадо
Мириам дель Прадо
Elena
Ибаи Атанес
Ezequiel
Режиссер Кристиан Бернард
Сценарист Кристиан Бернард, Hernán Moyano, Ana Esperanza Villar Romarís
Композитор Sergio Figueroa, Tomas Leonhardt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Испания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 ноября 2025
Дата выхода
2 июля 2026 Россия Наше кино
8 мая 2026 Испания
2 июля 2026 Казахстан 18+
2 июля 2026 Кыргызстан 18+
19 февраля 2026 Мексика
2 июля 2026 Узбекистан 18+
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $278 511
Производство Basque Films, Nudista AIE
Другие названия
Bajo tus pies, Under Your Feet, Sinu jalge all, Оно приходит снизу, 楼下的女人, 樓下的女人

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Оно приходит снизу - Дублированный финальный трейлер
Оно приходит снизу Дублированный финальный трейлер
Оно приходит снизу - Трейлер
Оно приходит снизу Трейлер
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