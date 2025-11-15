Исабель, одинокая мать, с трудом верит своей удаче: она въезжает с детьми в престижный жилой комплекс с удивительно доступной арендной платой. Но очень быстро эйфория сменяется леденящей тревогой — она замечает пугающие странности, происходящие в доме. С каждым днём паранойя сгущается, а Исабель всё отчётливее ощущает: под полом её квартиры скрывается нечто зловещее.
|2 июля 2026
|Россия
|Наше кино
|8 мая 2026
|Испания
|2 июля 2026
|Казахстан
|18+
|2 июля 2026
|Кыргызстан
|18+
|19 февраля 2026
|Мексика
|2 июля 2026
|Узбекистан
|18+