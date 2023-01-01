Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хоббит: Пустошь Смауга
Фильмы похожие на Хоббит: Пустошь Смауга
The Hobbit: The Desolation of Smaug
Хоббит: Пустошь Смауга
2013 / США / Новая Зеландия
Смотреть трейлер
8.2
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Хоббит: Пустошь Смауга
Вся информация о фильме
Эспен в королевстве троллей
приключения
2017, Норвегия
6.0
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.0
Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения
2012, США
8.0
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.0
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
10 мгновений судьбы
драма
2013, Австралия
5.0
Стюарт: Прошлая жизнь
драма
2007, Великобритания
7.0
Планер
драма
1992, США
7.0
Власть пса
драма
2021, Великобритания
7.0
Хромофобия
драма
2005, Великобритания / Франция / США
6.0
Книга Генри
драма
2017, США
6.0
Паломничество
драма, приключения
2017, Ирландия
6.0
Сердца и кости
драма
2019, Австралия
6.0
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.0
Остров сокровищ
приключения
2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Милые кости
триллер, драма, фэнтези
2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Небесные создания
фэнтези, мелодрама, криминал, триллер, драма
1994, Германия / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик
2005, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить