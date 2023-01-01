Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хоббит: Пустошь Смауга Хоббит: Пустошь Смауга
Киноафиша Фильмы Хоббит: Пустошь Смауга Фильмы похожие на Хоббит: Пустошь Смауга
The Hobbit: The Desolation of Smaug Хоббит: Пустошь Смауга 2013 / США / Новая Зеландия
8.2 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Хоббит: Пустошь Смауга

Вся информация о фильме
Эспен в королевстве троллей
Эспен в королевстве троллей
приключения 2017, Норвегия
6.0
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.0
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.0
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.0
10 мгновений судьбы
10 мгновений судьбы
драма 2013, Австралия
5.0
Стюарт: Прошлая жизнь
Стюарт: Прошлая жизнь
драма 2007, Великобритания
7.0
Планер
Планер
драма 1992, США
7.0
Власть пса
Власть пса
драма 2021, Великобритания
7.0
Хромофобия
Хромофобия
драма 2005, Великобритания / Франция / США
6.0
Книга Генри
Книга Генри
драма 2017, США
6.0
Паломничество
Паломничество
драма, приключения 2017, Ирландия
6.0
Сердца и кости
Сердца и кости
драма 2019, Австралия
6.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Остров сокровищ
Остров сокровищ
приключения 2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Милые кости
Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Небесные создания
Небесные создания
фэнтези, мелодрама, криминал, триллер, драма 1994, Германия / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Кинг Конг
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше