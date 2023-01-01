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Хоббит: Пустошь Смауга Хоббит: Пустошь Смауга
Киноафиша Фильмы Хоббит: Пустошь Смауга Награды и номинации фильма Хоббит: Пустошь Смауга
The Hobbit: The Desolation of Smaug Хоббит: Пустошь Смауга 2013 / США / Новая Зеландия
8.0 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Хоббит: Пустошь Смауга

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучшая драка
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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