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Хоббит: Пустошь Смауга
Награды и номинации фильма Хоббит: Пустошь Смауга
The Hobbit: The Desolation of Smaug
Хоббит: Пустошь Смауга
2013 / США / Новая Зеландия
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8.0
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98
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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