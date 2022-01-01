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Кен Стотт
Кен Стотт
Ken Stott
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Кен Стотт
Ken Stott
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Дата рождения
19 октября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Кен Стотт
Родился 19 октября 1954 года. Эдинбург, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Кен Стотт
Раскопки
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
6.0
Сотни улиц
драма
2016, Великобритания
5.0
Краденое свидание
комедия, мелодрама
2015, Великобритания / Франция
7.0
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.0
Тост
комедия, драма
2010, Великобритания
5.0
Король Артур
драма, боевик, военный, приключения
2004, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Планкетт и Маклейн
боевик, драма, приключения, криминал
1999, Великобритания
6.0
Сент-Экзюпери
биография, драма, фэнтези
1996, Великобритания
6.0
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