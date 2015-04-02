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Хоббит: Пустошь Смауга Хоббит: Пустошь Смауга
Киноафиша Фильмы Хоббит: Пустошь Смауга Отзывы о фильме «Хоббит: Пустошь Смауга»
The Hobbit: The Desolation of Smaug Хоббит: Пустошь Смауга 2013 / США / Новая Зеландия
8.2 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Хоббит: Пустошь Смауга»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все, что не умерло в первой части «Хоббита», благополучным и естественным образом перекочевало во вторую. Русские народные ушанки, кельтские прически а-ля Астерикс & Обеликс, бесконечные шутки-прибаутки и прочий средиземномордорский карнавал, – Питер Джексон, по обыкновению, в ударе и ловко штампует один сочный кадр за другим. «Папа, а почему из нашего туалета лезут гномы?» – изумленно спрашивает человечье дитя. «Может, это к деньгам?» –…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Чует мое сердце, что меня тоже 18-го "поведут"✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Вот мне интересно, Сталинград вытеснил бы Хоббита из аймаксов как Гравитацию, выйди они в одно время? =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog ✊ отличный отзыв. Завтра бегу на фильм =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 19/12/2013 - 04:42:54


"Стадо гномов" ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Питер Джексон и все актеры, БРАВО! 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Так, ну я тут отсутствовал недельку, бухал, были причины, но в целом всех вас это не оправдывает. Пишите глупости, как обычно. Но в целом вообще, Хоббит это так же муторно и комично как и первая часть??? ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Не ожидал, что фильм окажется таким динамичным и зрелищным и все 2ч41мин пронеслись на одном дыхании, что особенно контрастно в сравнении с затянутой первой частью, где авторы обмусоливали каждую мелочь, тянули кота за хвост, в которой и показывать было нечего.✊ Из всего, что я видел в 2013 это без сомнения лучший фильм.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 04/01/2014 - 14:12:50


Перепишите Толкиена. Давно пора.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dimon78 2 апреля 2015, 12:51
Фильм затянут, налито воды сверх всякой меры, слишком мрачный, есть противоречия с "Кольцами".

Первая часть имхо получилась более гармоничной.

Орков слишком много, подбегает вроде небольшая группа, и все не кончаются :). С какого перепугу они вдруг стали разгуливать при свете дня? Дракоша забавный, конечно, но опять же слишком долго, с начала разговаривает минут двадцать, потом гоняется за гномами еще столько же...

Беорна совсем не показали, а стоило бы, по книге у него подруга была, сделали бы паузу лучше. А так получились бесконечные гонки без смысла.

Саурона вывели слишком рано, у Гэндальфа посох отобрали, ужос в общем :)

Если ничего нормально придумать не получается, сделали бы лучше две серии. Или у Джексона контракт именно на три?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
омошка 2 апреля 2015, 12:51
по-моему оч не плохо. жду 3-ю часть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 07/01/2014 - 08:30:41):

Обсуждать серьезно можно любой жанр, важно даже.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
В целом: предсказуемо, не динамично, красочно, но не тянет на Оскара по спецухе, сценарий сваливается в бытовуху, актеры 50\50 (кому то уже пора выходить и состава эльфов)✊ , сражений не было, юмор есть, весело и празднично, рейтинг 8+. ну а что вы хотели, Рождество✊ ✊ 6\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Интереснее, чем первая часть, хотя показалась уж больно длинной.

8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР -фильм!!! обожаю их всех. и леголаз приятно что появился. но Дракон очень смешной, так много болтал и даже не пытался скушать хоббита...еще нелепо, что хоббиты плыли в бочках по реки и даже не пытались перевернуться...

а так съемки классные. как всегда на уровне. с нетерпением жду 3-ей части.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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