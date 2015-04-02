Все, что не умерло в первой части «Хоббита», благополучным и естественным образом перекочевало во вторую. Русские народные ушанки, кельтские прически а-ля Астерикс & Обеликс, бесконечные шутки-прибаутки и прочий средиземномордорский карнавал, – Питер Джексон, по обыкновению, в ударе и ловко штампует один сочный кадр за другим. «Папа, а почему из нашего туалета лезут гномы?» – изумленно спрашивает человечье дитя. «Может, это к деньгам?» –…
"Стадо гномов" ✊
Перепишите Толкиена. Давно пора.✊
Первая часть имхо получилась более гармоничной.
Орков слишком много, подбегает вроде небольшая группа, и все не кончаются :). С какого перепугу они вдруг стали разгуливать при свете дня? Дракоша забавный, конечно, но опять же слишком долго, с начала разговаривает минут двадцать, потом гоняется за гномами еще столько же...
Беорна совсем не показали, а стоило бы, по книге у него подруга была, сделали бы паузу лучше. А так получились бесконечные гонки без смысла.
Саурона вывели слишком рано, у Гэндальфа посох отобрали, ужос в общем :)
Если ничего нормально придумать не получается, сделали бы лучше две серии. Или у Джексона контракт именно на три?
Обсуждать серьезно можно любой жанр, важно даже.
8/10.
а так съемки классные. как всегда на уровне. с нетерпением жду 3-ей части.
9/10
Авторизация по e-mail