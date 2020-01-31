Меню
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 января 2020
Скарлетт Йоханссон, Билли Портер и Тэрон Эджертон могут сняться в ремейке культового «Магазинчика ужасов»
«Паразиты» выйдут в повторный прокат в России в феврале
Кевин и спасатели: в сеть вышла удаленная сцена с Подводным из первого сезона «Пацанов»
Саманта Мортон выходит из себя в ультракоротком тизере второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»
Disney расскажет о новой эпохе «Звездных войн» в конце февраля
Объявлено название приквел-сериала «Сотни»
Фашизм и альтернативная история в трейлере мини-сериала «Заговор против Америки» от HBO
Трудности с гиеной: Марго Робби рассказала, кто сыграл питомца Харли Квинн в «Хищных птицах»
Фильм ужасов без ужаса: первые отзывы критиков на хоррор «Гретель и Гензель» с Софией Лиллис
Для «Звездных войн 9» сняли альтернативный финал — и он может шокировать
Третий — не лишний: Гильдия актеров обеспечит присутствие координаторов на съемках откровенных сцен
«Есть шанс все исправить»: шоураннер «Ведьмака» обещала сменить броню нильфгаардцев во втором сезоне
Роберт Паттинсон извинился за то, что назвал Бэтмена «не героем»
Понять и простить: Джей Джей Абрамс прокомментировал недовольство фанатов финалом «Звездных войн»
Создатели «Джокера» займутся фильмом про покушение на Фиделя Кастро вместе с Роном Ховардом
«Наш мир нам больше не принадлежит»: представлен первый трейлер сериала «Война миров» с Гэбриелом Бирном
NBC дал зеленый свет приквел-сериалу по «Коду да Винчи»
Марго Робби может стать феей Динь-Динь в экранизации «Питера Пэна»
Линда Хэмилтон будет счастлива никогда не возвращаться к культовой роли в «Терминаторе»
Представлены персонажные постеры к десятому сезону «Ходячих мертвецов»
Джон Туртурро, Сьюзен Сарандон и Одри Тоту на первых кадрах спин-оффа «Большого Лебовски»
Главным героем мультфильма по «Ведьмаку» от Netflix станет Весемир
Роуз Бирн снимется в драмеди-сериале про аэробику в 80-х
От тайных желаний к кошмарам: представлен финальный трейлер хоррора «Остров фантазий»
Представлены новые кадры боевика «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом
Джоди Фостер поставит фильм о похищении «Моны Лизы»
Джейсон Стэйтем и Кевин Харт могут сыграть в комедийном боевике «Человек из Торонто»
Уолтон Гоггинс из «Омерзительной восьмерки» сыграет киллера в черной рождественской комедии с Мэлом Гибсоном
Лучшие спецэффекты 2020: объявлен полный список победителей премии VES
От всего сердца: опубликованы персонажные постеры мелодрамы «Лед 2» с Александром Петровым
30 января 2020
Галь Гадот, Уилл Феррелл, Марк Руффало и другие: представлен список ведущих «Оскара» 2020
Сыгравший принца Джеймс Марсден прокомментировал шансы на сиквел «Зачарованной» от Disney
До «Бэтмена» и «Довода»: Роберт Паттинсон признался, что был «безработным» в начале прошлого года
Слухи: в сериале «Локи» появится первый герой-трансгендер в MCU
В сети появился первый минималистичный логотип «Дюны» Дени Вильнева
«Зеленый Шершень» возвращается: права приобрел бывший глава Marvel
Стала известна дата премьеры «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Быстрые и опасные: опубликованы первые персонажные постеры «Форсажа 9»
«Он пришел за каждой из нас»: представлены первые отрывки из «Хищных птиц» с Марго Робби
В финале сериала «Стрела» нашли намек на появление Зеленого Фонаря
Netflix выпустит фильм «Матильда» по мотивам детской книги Роальда Даля
Джим Керри на тропе войны: представлены новые видеофрагменты «Соника в кино»
«Ты увидишь, что случится»: вышел первый трейлер второго сезона «Нарко: Мексика» от Netflix
«Кома» с Риналем Мухаметовым может получить ремейк от продюсера «Обители зла»
Герои популярного мультсериала «Рик и Морти» появились в рекламе чипсов Pringles
«Взрыв адреналина»: первые зрители сравнили «Хищных птиц» с «Джоном Уиком» и «Дэдпулом»
Слухи: культовый фильм «Ворон» получил шанс на возрождение
Появились первые отзывы о финале сериала «Стрела» от CW
Филипп Янковский похищает картину у Ксении Собчак в трейлере авантюрной комедии «Номер 1»
Netflix выпустит сериал о бывшей русской шпионке со сверхъественными способностями
Тодд Филлипс не ожидал, что «Джокер» повлияет на отношение к людям с ментальными расстройствами
Режиссер «Хищных птиц» рассказала про полезный совет от Пэтти Дженкинс
Неожиданно: Блейк Лайвли назвала боевик «Ритм-секция» фильмом о любви
Вышел документальный фильм о съемках «Однажды…в Голливуде» Квентина Тарантино
Представлены первые семь минут сериала по «Осенним визитам» Сергея Лукьяненко
Больше супергероев: в сиквеле «Доктора Стрэнджа» может появиться возлюбленная доктора – Клеа
Возможно, это промо к «Морбиусу»: Джаред Лето оставил фанатам свой номер телефона
Шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто займется новым сериалом с Мэттью МакКонахи
Без сюрпризов не обошлось: официально представлен актерский состав нового «Бэтмена»
29 января 2020
Габриэль Луна рассказал, вернется ли Призрачный гонщик в киновселенную Marvel
В сети показали, как могла бы выглядеть Карен Гиллан в роли Бэтгерл
Режиссер «Маяка» Роберт Эггерс не знал, что Роберт Паттинсон мечтал ударить его на съемках
Бен Уишоу рассказал, чего ждать от последнего фильма бондианы с Дэниелом Крэйгом
Джеймс Марсден не против вернуться во вселенную «Людей Икс»
Netflix и Apple сражаются за покупку легендарной студии MGM — а также за права на «бондиану»
Сет Роген займется экранизацией комикса Memetic со сценаристом «Бэтмена»
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер готовы вернуться в сиквел «Смертельного оружия»
Представлен первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge
Аль Пачино против нацистов в трейлере нового сериала «Охотники» от Джордана Пила
Куин Латифа сыграет главную роль в новом сериале по «Великому уравнителю»
Hulu готовит мини-сериал по культовому роману Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна»
Шоураннер «Ведьмака» назвала «женские сцены», которые не хотела вырезать из первого сезона
Режиссер первого «Отряда самоубийц» показал альтернативный костюм Харли Квинн
Приянка Чопра присоединилась к касту «Матрицы 4»
Мик Джаггер толкает молодую пару на преступление в трейлере фильма «Искусство ограбления»
Пол Беттани назвал сериал «Ванда/Вижн» «сумасшедшим» и «очень рискованным» проектом
Трейлер «Форсажа 9» покажут в рамках специального мероприятия
Хейли Беннетт и несъедобные предметы в трейлере хоррора «Глотай» Карло Мирабелла-Дэйвиса
Юэн МакГрегор рассказал, когда начнутся съемки сериала про Оби-Вана Кеноби
«Я же не идиот, чтобы отвечать»: автор «Ведьмака» дал забавное интервью
Дэвид Швиммер ответил на обвинения «Друзей» в сексизме, гомофобии и расовом однообразии
Вин Дизель заботится о сыне в долгожданном тизере «Форсажа 9»
Представлены новые фото со съемок сериала «Ванда/Вижн»
Студия Marvel интересуется режиссерами «Плохих парней навсегда»
Съемки «Матрицы 4» могут начаться уже на следующей неделе
Колин Треворроу придумал название для «Мира Юрского периода 3» — и это не «Вымирание»
«Я белый мужчина, старый и богатый»: Стивен Кинг прокомментировал скандал вокруг номинантов на «Оскар»
28 января 2020
Джеймс Ганн дал неожиданный ответ на вопрос о соперничестве между Marvel и DC
Режиссер "Хостела" Элай Рот снимет хоррор-франшизу "Клоунпокалипсис"
Warner Bros представила новые атмосферные кадры "Хищных птиц" с Марго Робби
Disney проводит кастинг темнокожих актрис на роль сестер "Русалочки"
По итогам голосования: выбрано название для Guns Akimbo с Дэниелом Рэдклиффом в русском прокате
«Плохие парни навсегда» остаются лидерами в домашнем прокате
«Билеты были раскуплены»: в кинотеатрах США и Канады пришлось ввести дополнительные сеансы «Холопа»
Pixar выпустил трейлер к короткометражному приквелу «Истории игрушек 4»
Том Хиддлстон поделился видео неудачного приземления со съемок сериала «Локи»
Джон Сина остался в восторге от стандартов безопасности на съемочной площадке «Форсажа 9»
Как это было: опубликованы фото со съемочной площадки первого сезона «Мандалорца»
Легендарная киностудия MGM выставлена на продажу
Марго Робби объяснила, почему Джокер не нужен в «Хищных птицах»
Неловко вышло: команда «Звездного пути» может просить роялти за эмблему космических войск США
Кайло Рен стал стажером: Адам Драйвер в новом скетче по «Звездным войнам»
Мульт-кроссовера не будет: Marvel отменила два анимационных сериала по комиксам
Колин Треворроу прокомментировал слухи вокруг концепт-артов неснятой версии «Звездных войн 9»
Netflix представил трейлер аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Впервые в истории: «Доктором Кто» стала темнокожая женщина
Киноафиша пообщалась с Софией Лиллис о ее роли в новом фильме "Гретель и Гензель"
Теперь официально: Мэтт Ривз объявил о начале съемок «Бэтмена»
Появились сюжетные спойлеры о Карнаже и суперзлодейке Визг к «Веному 2»
Слухи: Доктор Вуду появится в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Джерни Смоллетт-Белл нашла источник вдохновения для Черной Канарейки из "Хищных птиц" в видеоигре
Премьера «Сокола и Зимнего солдата» от Marvel состоится раньше обещанного
Опубликованы персонажные постеры новой «Мулан» от Disney
Роберт Паттинсон пожаловался на усы, ставшие частью образа для фильма «Маяк»
Роберт Земекис снимет ремейк «Пиноккио» для Disney
Стал известен претендент на роль Дийкстры во 2 сезоне «Ведьмака»
Звезда сериала «Враг внутри» Ноа Миллс присоединится к касту «Сокола и Зимнего солдата»
27 января 2020
Прототип «Волка с Уолл-стрит» встретится с создателями фильма в суде
Режиссер подтвердил: «Годзилла против Конга» выходит «на финишную прямую»
«Бессмысленно жуткий»: критиков не впечатлил хоррор «Няня» с Финном Вулфардом и Маккензи Дэвис.
Объявлен полный список победителей кинопремии «Золотой орел» 2020
«Грэмми» 2020: саундтрек к «Чернобылю» стал лучшим
Появились первые промо-арты с костюмами «Вечных»
Слухи: в сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится Мисс Америка
Популярное аниме «Врата Штейна» о путешествиях во времени получит голливудскую адаптацию
Несмотря на Disney: «Дэдпул 3» сохранит R-рейтинг
«Капитан Марвел 2»: стало известно, как будет выглядеть Бри Ларсон
Джеффри Дин Морган притворяется Шепчущимся в трейлере второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»
«Любовь к анархии» и нетрадиционная ориентация: Юэн МакГрегор рассказал о Черной маске из «Хищных птиц»
Disney травмирует новое поколение фотореалистичным ремейком «Бэмби»
Слухи: Marvel готовит два новых сериала (один из них — о Скруллах)
Эрин Брокович 20 лет спустя: главную роль в новом сериале получила Кэти Сагал
Звезда «Блеска» Бетти Гилпин снимется в третьем сезоне «Американской истории преступлений»
«Все идет по плану»: кинопремия «Белый слон» закончилась скандалом
Слухи: начался поиск актеров для приквела «Игры престолов»
Кумэйл Нанджиани назвал «Вечных» «самым научно-фантастическим» фильмом Marvel
Марта Кауффман займется сериалом «Спящие» по книге Карен Томпсон Уокер
До премьеры: началась работа над сценарием второго сезона «Ключей Локков» от Netflix
«Мы не можем уйти»: представлен трейлер хоррора «Сторожка»
«Сонику в кино» предсказывают хороший старт в прокате
«Если будет безумный режиссер»: Джим Керри готов вернуться к культовой роли Маски
«Бри Ларсон должна отступить»: появилась петиция за смену ориентации и цвета кожи Капитана Марвел
Джесси Айзенберг и Имоджен Путс воспитывают маленького мутанта в трейлере «Вивариума»
«Комедия в каждой сцене»: Финн Вулфард рассказал, чего ждать от новых «Охотников за привидениями»
Кэри Маллиган требует тестировать членов киноакадемии на факт просмотра фильмов-претендентов на «Оскар»
На стыке хоррора и супергероики: вышел постер «Новых мутантов» от Marvel
Культовую «Анаконду» с Дженнифер Лопес ждет перезапуск от сценариста «Лары Крофт»
Представлен тизер-трейлер сериала The Undoing от HBO c Хью Грантом и Николь Кидман
Премьеру экранизации Uncharted с Томом Холландом перенесли на три месяца
В ожидании «Оскара»: объявлен полный список лауреатов премии Гильдии режиссеров
Выбрал красную таблетку: Брэд Питт признался, что мог сыграть в «Матрице»
Джиллиан Андерсон призналась, что отправила сценарий «Полового воспитания» в мусорную корзину
Важный сюжетный поворот: появилось описание одной из сцен со съемочной площадки «Вечных»
Забавная ситуация: Колин Фаррелл прокомментировал слухи о новом имидже для «Бэтмена»
Со сцены на большой экран: «Дрянные девчонки» вернутся в кино
Сериал «Паразиты» от HBO станет 6-часовой расширенной версией фильма Пон Чжун-Хо
Создатель сериала «Дом с прислугой» рассказал, чего ждать от второго сезона
Леонардо ДиКаприо подтвердил, что снимется с Робертом Де Ниро в следующем фильме Мартина Скорсезе
24 января 2020
Второго сезона не будет: сериал «Амбиции» закрыт
«Цвет из иных миров»: Николас Кейдж был счастлив сняться в экранизации Лавкрафта
Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц на первых постерах сериала «Самая опасная игра» от Quibi
Дэниел Крэйг признался, что завидует мышцам Криса Эванса (но не его свитеру) в фильме «Достать ножи»
Соавтор «Изгоя-один» готов написать сценарий к фильму по популярной игре Control
Шоураннер сериала «Ведьмак» рассказала о Праве Неожиданности
Чай без кофеина и взгляд в будущее: критики поделились впечатлениями от сериала «Звездный путь: Пикар»
Представлен трейлер комедии Irresistible cо Стивом Кареллом и Роуз Бирн
За вклад в развитие кино: Энди Серкис получит почетную премию BAFTA
Объявлен список исполнителей на церемонии «Оскар» 2020
Джоди Уиттакер продолжит путешествие во времени в новом сезоне «Доктора Кто»
Исполнитель роли Чубакки рассказал, как импровизировал на съемках «Звездных войн: Пробуждение силы»
По-взрослому: Патрик Стюарт настоял на отсутствии фансервиса в сериале «Звездный путь: Пикар»
Элисон Бри и Обри Плаза составят компанию Кристен Стюарт в комедии «Самый счастливый сезон»
Маккензи Дэвис рассказала, как грим и внешние изменения помогали вжиться в образ на съемках хоррора «Няня»
Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Фото: Даг Лайман поделился сложностями работы над сценарием «Граней будущего 2»
Опубликованы письма Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера из «Брачной истории» Ноа Баумбака
Вышел первый постер к мультфильму «Изумительный Морис и его ученые грызуны» по Терри Пратчетту
Если бы «Звездные войны 9» снял Колин Треворроу: опубликованы концепт-арты
Билли Айкнер сыграет легенду журналистики Мэтта Драджа в 3 сезоне «Американской истории преступлений»
Сет Роген и Дэвид Ф. Сандберг снимут сериал по фантастическому комиксу Fear Agent
Главным героем приквела «Голодных игр» станет... злодей?
Брэдли Купер оказал «неоценимую помощь» при финальном монтаже «Джокера»
Стало известно возможное название девятой «Пилы» с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном
Начало конца: представлен тизер-трейлер пятого сезона «Лучше звоните Солу»
Ченнинг Татум получил главную роль в новом музыкальном фильме Disney Bob the Musical
Энн Хэтэуэй и Бен Аффлек в трейлере политического триллера «Последнее, чего он хотел» от Netflix
Билл Мюррей начал съемки в фильме «Охотники за привидениями: Наследники»
Слухи: Чедвик Боузман недоволен планами Marvel на судьбу Черной Пантеры
Красивый, мрачный, трогательный: Колин Фаррелл описал сценарий нового «Бэтмена»
Дени Вильнев готов снять новый фильм во вселенной «Бегущего по лезвию»
Disney временно приостановил работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби
Сценаристы «Анатомии страсти» рассказали, что будет в центре сюжета 16 сезона
В комедийном сериале «Гоша» покажут приключения русского мистера Бина
Рекламы не будет: Netflix ценит своих зрителей
Соавтор «Теории Большого взрыва» Билл Прэди займется новыми сериалами для Netflix
Джон Красински не исключает возможность создания «Тихого места 3»
Розарио Доусон сыграет главную роль в комикс-сериале «ДМЗ» для стримингового сервиса HBO Max
Сара Хайленд объяснила свое отсутствие в нескольких эпизодах 11 сезона «Американской семейки»
Создатели «Нарко» снимут сериал по «Дому на Манго-стрит»
Из актеров в режиссеры: звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли поставит один из эпизодов «Бэтвумен»
Аня Чалотра рассказала, что в роли Йеннифер далось ей сложнее всего (и это не обнаженные сцены)
23 января 2020
Уилл Феррелл и Джулия Луис-Дрейфус выясняют отношения в трейлере комедии «Под откос»
В майские праздники зрители российских кинотеатров могут остаться без иностранных фильмов
Netflix показал трейлер документального фильма о жизни Тейлор Свифт «Мисс Американа»
От лица рестлеров: Джон Сина благодарит Дуэйна Джонсона за возможность сделать карьеру в Голливуде
Мишель Йео может сыграть в первом азиатском кинокомиксе Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
В число лучших российских фильмов 2019 года вошли «Дылда», «Ржев» и «Керосин»
Критики сочли 3 сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» самым жутким
Второго сезона «Хранителей» не будет: на это намекнул один из сценаристов сериала
Джордж Мартин рассказал, почему после 7 сезона «Игры престолов» не сняли три фильма
Рами Малек пошутил, что не знает имени своего героя в «Не время умирать»
Пикачу возвращается: Netflix покажет анимационный фильм про покемонов
Питер и Джон сражаются за внимание Лары Джин в трейлере «Всем парням: P.S. Я люблю тебя» от Netflix
В цифровой релиз мультфильма «Холодное сердце 2» войдут 5 удаленных сцен и новые песни
«Вы заинтересуетесь Лавкрафтом»: первые отзывы критиков на хоррор «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем
Что было дальше: Джордан Пил ответил на вопрос о будущем вселенной «Мы»
Все дело в злодее: босс «Ходячих мертвецов» раскрыл неожиданную причину падения популярности сериала
Режиссер «Отряда самоубийц» продемонстрировал концепт парадемонов из первого фильма
Netflix подтвердил слухи о выпуске аниме-фильма по «Ведьмаку»
Больше, чем Disney: «Холоп» продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Disney выпустил трейлер 7 сезона легендарного мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов»
Кристен Стюарт против ФБР в новом трейлере драмы «Опасная роль Джин Сиберг»
Мэтт Дэймон сыграет полицейского в новом триллере Джеймса Мэнголда «Сила»
Официально: Marvel сменила режиссеров и начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»
Видео: Райан Рейнольдс и Сандра Буллок поют Happy Birthday для своей коллеги Бетти Уайт
«Я готов на все»: Дэниел Крэйг подтвердил желание сняться в сиквеле «Достать ножи» (и в любом фильме Райана Джонсона)
Вышли постеры «Бладшота» с Вином Дизелем
Дэниел Рэдклифф готовится к побегу из тюрьмы в трейлере «Побега из Претории»
Кевин Смит опубликовал историческое фото Марка Хэмилла со съемок «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»
Патрик Стюарт официально пригласил Вупи Голдберг сняться во 2 сезоне сериала «Звездный путь: Пикар»
«Это лучшая часть работы Аквамена»: Джейсон Момоа посетил детскую больницу
«Как живой»: пользователи восхитились новым косплеем почтальона Печкина
Компания Джей Джей Абрамса займется фильмами и сериалами о Темной Лиге справедливости
От «Центрального парка» до ремейка Спилберга: Apple назвал даты премьер на весну и лето 2020
Авторы «Неограненных драгоценностей» выпустили короткометражку с Адамом Сэндлером
Мультфильм по мотивам игры The Last of Us отменён: в сети появились концепт-арты
Петицию с требованием уволить шоураннера «Ведьмака» заблокировали
Стоит увидеть: в сети сравнили зарисовки режиссеров «Достать ножи» и «Солнцестояния»
Дауни-младший назвал любимый фильм со своим участием — и его выбор способен удивить
Иэн МакКеллен рассказал о последнем дне съемок «Властелина колец» в своем дневнике
Софи Тернер хочет сыграть Миранду в перезапуске «Лиззи Магуайр»
Слухи: суперзлодеи Громовержцы появятся в «Соколе и Зимнем солдате» от Marvel
Закари Ливай дал подсказку: в «Шазам 2!» будет больше семьи Шазама
22 января 2020
Появилась информация о новом проекте Netflix: «Ведьмак: Кошмар Волка» покажут уже в 2020
Неожиданно: Генри Кавилла заменили на Киану Ривза в новом дипфейке «Ведьмака» от Netflix
«Я ждал 35 лет»: продюсер «Бэтмена» женился на Памеле Андерсон
Представлен трейлер мистической драмы «Наездница» с Элисон Бри от Netflix
Команда мечты: Спилберг, Скорсезе, Тодд Филлипс и Брэдли Купер снимут для Netflix байопик о Леонарде Бернстайне
Блейк Лайвли мстит за семью в трейлере шпионского боевика «Ритм-секция» с Джудом Лоу
Смиты возвращаются: мультсериал «Американский папаша» продлен на 2 сезона
На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку
Зак Снайдер выложил новые кадры «Лиги справедливости» с дворецким Альфредом и супергероем Атомом
Вернется ли профессор Ксавьер к людям Икс? Патрик Стюарт рассказал о переговорах с главой Marvel
Убытки студии Universal из-за «Доктора Дулиттла» могут составить 100 миллионов долларов
Слухи: во 2 сезоне «Мандалорца» может появиться женский персонаж из игры Star Wars Battlefront II
Джей Джей Абрамс готовится к съемкам фантастического сериала Demimonde для HBO
Названа дата выхода 2 сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix
Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по мотивам культового сериала «Кунг-фу»
«Плохие парни навсегда» лидируют в американском кинопрокате
«Ведьмак» побил рекорд Netflix по количеству просмотров. Есть одно «но»
«У нас нет черного и белого»: создатели «1917» рассказывают, как снять антивоенное кино о войне
Дэниел Крэйг, Рами Малек и Леа Сейду на свежих кадрах «Не время умирать»
Хьюго Уивинг объяснил, почему не вернется к роли агента Смита в «Матрице 4»
«Ужас Данвича» и сериал по «Острову доктора Моро»: Ричард Стэнли продолжит экранизировать книги Лавкрафта
Джеффри Дина Моргана пригласили сняться в третьем сезоне сериала «Пацаны» — и даже роль для него обещали написать
Стали известны сроки проведения Cоmic Con Russia 2020
Эурон Грейджой из «Игры престолов» уверен, что финал сериала был идеальным
Роуз Лесли из «Игры престолов» снимется в новом триллере от BBC
АМС работает над идеями к третьему сезону хоррор-сериала «Террор»
Геральт и Цири из «Ведьмака» могли дать имя планетарной системе
21 января 2020
Несмотря на рекордные сборы: главе Disney урезали зарплату
Съемки 4 сезона «Рассказа служанки» начнутся уже в марте 2020
Не Октавиус, но кто? Джаред Харрис опроверг слухи о том, что сыграет Осьминога в «Морбиусе»
Рене Зеллвегер рассказала, вернется ли она к роли Бриджит Джонс
Объявлена дата премьеры спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»
Эпичный провал: девятый эпизод «Звездных войн» получил худший рейтинг среди всех фильмов франшизы на Rotten Tomatoes
«Я был ослом — а однажды стал космическим кораблем»: Эдди Мерфи дал забавный совет молодым актерам
Дуэйн Джонсон объявил об официальном начале съемок комедийного боевика «Красное уведомление»
Слухи: Тормунд из «Игры престолов» может присоединиться к касту «Ведьмака» во 2 сезоне
Невероятное признание: Дженнифер Энистон хотела сыграть Чудо-женщину
«Чувствую фальшь»: Хоакин Феникс объяснил, за что не любит репетиции сложных сцен
«Безумный Майлз» или «Пушки Акимбо»? Зрителям дали право выбрать название боевика с Дэниелом Рэдклиффом
Почему мы любим корейское кино?
Вышел трейлер «Правосудия Спенсера» с Марком Уолбергом
В сети появились спойлеры к «Черной Вдове» от Marvel
Неловко вышло: Тим Аллен рассказал Киану Ривзу, как убить Джона Уика
Айла Фишер и Джиллиан Белл на первых фото со съёмок комедии о фее-крёстной от Disney
Николь Кидман не верит в воссоединение каста «Большой маленькой лжи»
«(Не) Идеальный мужчина» опередил «Холопа» в российском прокате
По мотивам оригинального сценария фильма «Чужой» выпустят комиксы
Культовые анимационные фильмы студии Ghibli станут доступны на Netflix
Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Мартелл на первых кадрах мини-сериала «Защищая Джейкоба»
В сети появилась новая порция фото со съемок «Вечных» от Marvel
Ко дню рождения гения: на Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча с допросом обезьянки-капуцина
«Был потрясен»: Джон Сина поделился впечатлениями от сценария «Отряда самоубийц 2»
Джим Керри, Джеймс Марсден и другие звезды на анимационных постерах «Соника в кино»
Эль Фаннинг в роли Екатерины II: в Cети появился тизер сериала «Великая»
Лучшие из лучших: названы 100 величайших фильмов 21 века
Первые впечатления: «Дюну» Дени Вильнева сравнили с «Властелином колец» и «Звездными войнами»
20 января 2020
«Меня все время называют Коралом»: звезда «Ходячих мертвецов» Чендлер Риггз рассказал о знаменитом меме
«1917» и «Чернобыль»: Гильдия продюсеров назвала лучшие проекты года
Зои Кравиц рассказала, какой Женщиной-кошкой вдохновляется в работе над «Бэтменом»
Эксклюзив: Уилл Смит и Мартин Лоуренс угадывают злодеев и героев из российского кино в интервью «Киноафише»
«Паразиты» стали первым в истории иностранным фильмом, получившим главную награду SAG
Колин Фаррелл сменил имидж для роли Пингвина в «Бэтмене»
Леонардо ДиКаприо рассказал об огромном влиянии Роберта Де Ниро на свой жизненный путь
Пора прощаться: Netflix объявил, какие сериалы подойдут к концу в 2020 году
Хоакин Феникс почтил память Хита Леджера, игравшего Джокера, на вручении премии Гильдии киноактеров
Риз Уизерспун против Керри Вашингтон в первом трейлере сериала «И повсюду тлеют пожары»
Fox мёртв? Disney стирает память о студии из названий и логотипов
Объявлен полный список победителей ежегодной премии Гильдии киноактёров
Эксклюзивное интервью с создателями и актерами фильма "Особенные"
«Лучше звоните Солу» продлили на шестой и последний сезон
«Что со мной не так?»: Зои Кравиц навещает своих бывших в первом трейлере сериала «Фанатик»
Прощай, Апу: Хэнк Азария уходит из «Симпсонов» спустя 20 лет
Гай Ричи объявил о завершении съёмок «Инкассаторского грузовика» с Джейсоном Стэтхэмом
На фоне удачной премьеры: Sony снимет «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Студия Disney нашла сценариста для «Сокровища нации 3»
Стало известно имя режиссёра сиквела триллера «Не дыши»
Джулиан Феллоуз подтвердил: сиквелу «Аббатства Даунтон» быть — но не раньше, чем он допишет сценарий «Позолоченного века»
Больше Рэдклиффа с руками-пистолетами: в сеть вышел второй трейлер фантастического боевика «Безумный Майлз»
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по мотивам игры Mortal Kombat
HBO Max планирует снять анимационный мини-сериал об Аквамене
Официально: Marvel утвердил дату начала съёмок и локации «Человека-паука 3» с Томом Холландом
«Будет зависеть от Дэймона»: «Хранители» получат 2 сезон, если Линделоф согласится
Питер Сарсгаард рассказал о работе над «Бэтменом» — и это мотивирует
19 января 2020
Теория фанатов: Морбиус станет частью Зловещей Шестёрки
Слухи: в «Матрицу 4» вернётся Меровинген
Оскароносный Стив МакКуин снимет для Amazon сериал о колонизации Марса
Звезда «Ходячих мертвецов» проходит пробы на роль тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс
Рэйчел Броснахэн пострадала из-за постоянного ношения корсета на съёмках «Удивительной миссис Мейзел»
Кантри-певица Риба МакИнтайр присоединится к касту «Детства Шелдона»
Слух: Дэвид О. Рассел снимет фильм с Кристианом Бэйлом, Анджелиной Джоли и Марго Робби
Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»
«Я наблюдаю за людьми»: трейлер криминальной драмы «Ночной клерк» с Таем Шериданом и Аной де Армас
Роберт Дауни-младший ответил на слухи о камео в «Чёрной вдове»
Не взлетят: «Хищным птицам» прогнозируют слабый старт в домашнем прокате
В сеть вышел новый трейлер сериала «Сквозь снег»
В работе над сценарием «Морбиуса» приняли участие авторы «Железного человека» и «Карателя»
17 января 2020
Клим Шипенко рассказал о причинах невероятного успеха «Холопа»
Назло критикам: девятый эпизод «Звёздных войн» заработал миллиард в прокате
Троллинг 80 уровня: брат Флоренс Пью, сыгравший в «Игре престолов», поздравил актрису с номинацией на «Оскар»
Disney предложил Тайке Вайтити стать режиссёром фильма по «Звёздным войнам»
Роберт Дауни-младший встретился с ребёнком, которому Железный человек помог снова заговорить
Фото дня: Джордж Лукас встретился с малышом Йодой
«Скажи ему о своих чувствах»: вышел новый трейлер 2 сезона «Полового воспитания»
В сети появились первые кадры сериала «Стража» по мотивам книг Терри Пратчетта
«Процесс идёт»: Сергей Лукьяненко не против создания сериала по «Дозорам» от Бекмамбетова
Netflix назвал дату премьеры документального фильма о Тейлор Свифт «Мисс Американа»
«Звёздный путь»: Патрик Стюарт рассказал о причинах популярности франшизы
Джек Бауэр возвращается: сериал «24 часа» может получить продолжение
«Нужно чаще бриться»: звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного
Продюсеры подтвердили: Джеймс Бонд останется мужчиной
«Никакого гендерного равноправия»: отсутствие номинаций на «Оскар» у женщин-режиссёров возмутило общественность
Шэрон Осборн планирует стать продюсером байопика о жизни Оззи Осборна
Дочь Константина Кинчева снялась в сериале «Про Веру»
«Джо нужна справедливость»: Netflix продлил драматический сериал «Ты» на третий сезон
«Мне нужна твоя машина»: Сара Коннор забирает автомобиль в вырезанной из «Терминатора: Темные судьбы» сцене
В мини-сериале от режиссёра «Места под соснами» будет сразу два Марка Руффало
Amazon отказался от идеи снять сериал «Тёмная башня» по Стивену Кингу
Netflix отложил съёмки 3 сезона «Охотника за разумом» на неопределённый срок
В сети появились новые детали о сериале «Зелёный Фонарь» от HBO
Стало известно, какой город превратится в Готэм в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном
Братья Руссо снимут для Amazon «многослойный глобальный» сериал c Приянкой Чопрой и Ричардом Мэдденом
Без Тома Круза: на Amazon выйдет сериал о Джеке Ричере по книгам Ли Чайлда
Комедийный сериал «Аквафина — Нора из Квинса» продлили на 2 сезон ещё до премьеры
«Что, это возможно?»: шоураннер «Ведьмака» не против снять Марка Хэмилла в роли Весемира
16 января 2020
Повторения «Игры престолов» можно не бояться: шоураннер «Ведьмака» рассказала, чем закончится сериал
Съемки «Крутого Уокера» со звездой «Сверхъестественного» Джаредом Падалеки начнутся уже весной 2020
Вначале качество, затем — разнообразие: Стивен Кинг не согласен с истерикой вокруг «Оскара» 2020
Камень времени и старый друг: заявленный сюжет «Доктора Стрэнджа 2» вызывает вопросы
Джаред Лето объяснил, что отличает Морбиуса от классических супергероев
Звезда «Холодного сердца» Идина Мензел может сыграть в бродвейской постановке «Смешной девчонки»
Супермен возвращается: началась работа над сценарием сериала о Кларке Кенте и Лоис Лейн
Шестой сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» станет антологией
Слухи: «Французский диспетчер» Уэса Андерсона будет длиться больше 5 часов
Лучше «Аватара»? Кассовые сборы «Холопа» продолжают бить рекорды
Сказочную комедию о фее-крёстной для взрослых снимет режиссёр «Дневника Бриджит Джонс»
Вышел трейлер «Безумного Майлза» с Дэниелом Рэдклиффом
Квентин Тарантино отказался от идеи снять фильм во вселенной «Стартрека»
Сериал «Континенталь» по мотивам «Джона Уика» выйдет после премьеры четвёртого фильма
HBO выпустит приквел «Игры престолов» не раньше 2022 года
Про супергероев и политику: любителей комиксов ждёт экранизация «Экс Машины» Брайана К. Вона
«Претендент на провал десятилетия»: критики разгромили «Доктора Дулиттла» с Дауни-младшим
Крупнейшие американские киносети отказались показывать номинантов на «Оскар» от Netflix
«Могу сыграть молочника»: Брюс Кэмпбелл готов на любую роль в сиквеле «Тусовщиков из супермаркета» Кевина Смита
Джулиан Макмэхон готов вернуться в «Зачарованных» от Netflix в роли Бальтазара
Не только 5 и 6 сезон: у сериала «Чужестранка» могут появиться спин-оффы и сиквелы
«У Красного стража множество недостатков»: Дэвид Харбор рассказал о своём персонаже в «Чёрной вдове»
Роберт Паттинсон рассказал, как много значит для него роль Бэтмена
«Бесконечное множество возможностей»: Райан Джонсон о сиквеле «Достать ножи» и номинации на «Оскар»
«Мне нечего сказать о Меган Маркл»: принц Гарри с супругой не появятся в сериале «Корона» на Netflix
«Я возвращаюсь»: Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака» и рассказал о начале работы над вторым сезоном
«Никто не смеялся, кроме нас»: Брэд Питт рассказал о первой реакции зрителей «Бойцовского клуба»
15 января 2020
Марго Робби рассказала, за что так сильно любит роль Харли Квинн
Чарли Ханнэм хочет исправить ошибки в «Мече короля Aртура»
Disney+ готовит ремейк первого фильма с участием Хоакина Феникса
Amazon раскрыл полный список актёров, которые сыграют в сериале по «Властелину колец»
Где шляпа Лютика? Дизайнер «Ведьмака» показал каноничное фото барда в головном уборе
Невероятно: Дэвид Финчер предсказал Дэниелу Крэйгу съёмки в «Достать ножи» ещё в 2011 году
Актёр, озвучивший Геральта в Witcher 3, оценил голос Генри Кавилла в «Ведьмаке» от Netflix
Дон Манчини создаст мини-сериал про злобную куклу Чаки
Самый эпичный кроссовер: Эзра Миллер появился в камео Флэша в «Кризисе на Бесконечных землях»
11 номинаций на «Оскар»: режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс рассказал о своих чувствах
Билли Портер, Кристофер Мелони и Морена Баккарин войдут в каст 2 сезона «Сумеречной зоны»
Один Джейсон Момоа не справится: во 2 сезоне «Видеть» снимется Дэйв Батиста
Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Слухи: Джа-Джа Бинкс вернётся к зрителям в новом сериале Disney про Оби-Вана
Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт
«Это позор»: Флоренс Пью поддержала Грету Гервиг, не номинированную на «Оскар» за лучшую режиссуру
Если рейтинг позволит: Роберт Паттинсон признал, что готов на безумства ради «Бэтмена»
Спустя 29 лет: CBS и MGM снимут сериал-сиквел «Молчания ягнят»
Внезапно: Билли Айлиш исполнит заглавную песню «Не время умирать»
14 января 2020
Под властью искусственного интеллекта: Warner Bros поручат ИИ решать судьбу своих фильмов
В стиле 80-х: представлен трейлер 7 сезона сериала «Бруклин 9-9»
Режиссёр «Венома» может заняться экранизацией Uncharted
Съёмки «Сокола и Зимнего солдата» перенесли из-за землетрясений на Пуэрто-Рико
Официально: объявлена дата выхода 3 сезона «Мира Дикого запада»
В сети появились фото Кита Харингтона и Джеммы Чан на съёмках «Вечных» от Marvel
«Можно больше не надевать костюм»: Адам Сэндлер остроумно отреагировал на отсутствие номинаций на «Оскар»
«Грустно расставаться с Галлагерами»: «Бесстыдников» продлят на одиннадцатый и последний сезон
«Всё изменилось с прибытия в Эдду»: вышел трейлер сериала «Рагнарёк» от Netflix
Наверняка идея Рейнольдса: Netflix выпустил «тихий» трейлер «Шестеро вне закона»
«Звёздный путь: Пикар» продлён на второй сезон ещё до премьеры
Хоакин Феникс арестован за участие в «зелёном» митинге
Кэтрин Уинник прокомментировала гибель своей героини в 6 сезоне «Викингов»
Шоураннер «Ведьмака» от Netflix: второй сезон выйдет в 2021 году и станет менее запутанным
Для самых внимательных: монтажёр «Паразитов» рассказал, какой киноляп оставил в фильме
Экшна будет много: Джейсон Момоа берёт уроки у бойца MMA для «Аквамена 2»
Серьёзный «Довод»: бюджет нового фильма Кристофера Нолана составит 205 миллионов долларов
13 января 2020
«Сохраняю оптимизм»: режиссёр «1917» верит, что большое кино не умрёт
Нейросети заменили Геральта и Йеннифер в «Ведьмаке» на персонажей игры
Галь Гадот и Джейсон Момоа на новом кадре из режиссёрской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Объявлен полный список номинантов на «Оскар» 2020
«Клоуны могут раздражать»: Burger King выпустил пародию на танец Джокера
Disney опроверг слухи о прекращении работы над «Соколиным глазом» с Джереми Реннером
BBC и Warner Bros. готовят документальный фильм о «Фантастических тварях» и их реальных прототипах
Стивен Дорфф хочет вернуться к роли злодея в ребуте «Блэйда» от Marvel
Мехагодзилла может сыграть важную роль в новом блокбастере «Годзилла против Конга»
«Если ты пришёл за ответами»: в сеть вышел трейлер мистического сериала «Разрабы»
Не только «Кошки»: стали известны номинанты на «Золотую малину»
Кейт Бланшетт против феминисток в первом трейлере «Миссис Америки»
Сара Полсон подтвердила, что вернётся в 10 сезоне «Американской истории ужасов»
«Его зовут не Малыш Йода»: Тайка Вайтити знает настоящее имя самого популярного персонажа «Мандалорца»
Поклонники будут в ярости: режиссёр «Стартрека 4» заменит актёрский состав трилогии
Яхья Абдул-Матин II готовится к съёмкам в «Матрице 4» в спортзале
Третий и четвёртый сезон «Атланты» Дональда Гловера выпустят в 2021 году
«Флэш» в параллельном мире: фильм с Эзрой Миллером снимут на основе комикс-кроссовера
Алехандро Гонсалес Иньярриту планировал снять «Выжившего» с ДиКаприо одним дублем
Во время «Оскара»: фанаты фильма «Алита: Боевой ангел» потребуют от Disney снять сиквел
«Это не «Очень страшное кино»: Крис Рок рассказал о перезапуске «Пилы» с «элементами юмора»
Шоу продолжается: The CW объявил о продлении 13 самых популярных сериалов, включая «Флэш», «Ривердейл» и «Нэнси Дрю»
Киану Ривз и Алекс Винтер на новом кадре из комедии «Билл и Тед 3»
12 января 2020
Больше никакой Пеппер Поттс: Гвинет Пэлтроу рассказала, что не вернётся в большое кино
11 января 2020
Новая версия: автор комиксов о громовержце рассказал, кем может стать Кристиан Бэйл в «Торе 4»
10 января 2020
«Американскую историю ужасов» продлили сразу на 3 сезона
Сайт Rotten Tomatoes назвал четвёртых «Мстителей» лучшим фильмом года
Марк Хэмилл снимется во втором сезоне сериала «Чем мы заняты в тени»
Продюсер «Вторжения» работает над ремейком «Гостьи из будущего»
Роль молодой Леи в девятом эпизоде «Звёздных войн» сыграла дочь Кэрри Фишер
HBO планирует снять мини-сериал по «Паразитам» Пон Чжун Хо
Детям до… О возрастных рейтингах в кино
В сети появился трейлер и постеры к хоррору «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс
В четвёртой «Матрице» снимется ещё один актёр из «Восьмого чувства»
Marvel ищет маленького Локи для будущего сериала Disney+
Страшно, но не слишком: будущий трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето получил рейтинг PG
Без Тарантино и Альмодовара: Гильдия сценаристов объявила список номинантов
В сеть вышел трейлер четвёртого сезона «Фарго»
Сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра
Для тех, кто ничего не понял: Netflix обновил официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака»
В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Исполнитель роли Чубаки надеется на продолжение киноистории о молодом Хане Соло
Гари Олдман на первых кадрах со съёмок байопика «Манк» для Netflix
Netflix выпустил трейлер хоррор-экранизации Locke & Key от сына Стивена Кинга
Тодд Филлипс рассказал, какой город вдохновил его на мрачный образ Готэма в «Джокере»
Николас Холт присоединился к касту «Миссия невыполнима 7»
9 января 2020
Всего за 3 месяца до премьеры: Ханс Циммер напишет музыку для «Не время умирать»
От режиссёра «Оно»: Netflix выпустит экранизацию популярного хоррор-романа «Вой»
Интервью Киноафиши с актерами мюзикла «Кошки»
Эпично вышло: каскадёры «Ведьмака» показали закадровые видео с постановкой трюков
«Держите дверь закрытой»: в сети появился отрывок из триллера «Под водой» с Кристен Стюарт
«Полицейский с Рублёвки» стал рекордсменом проката среди российских франшиз
Синий, пушистый, быстрый: в сети появились первые постеры «Соника в кино»
Netflix готов снять продолжение «Яркости» с Уиллом Смитом, несмотря на провал первой части
Глава Fox подтверждает: легендарный сериал «Светлячок» может вернуться к зрителям
Неудобно вышло: на объявлении номинантов BAFTA перепутали фото к «Ирландцу» Скорсезе
Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную
«Белых мужчин винят во всех проблемах»: Терри Гиллиам сравнил #MeToo с охотой на ведьм
Хоакин Феникс признался, что режиссёр вырезал из «Джокера» самую важную сцену
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в байопике режиссёра «Ford против Ferrari»
Теперь официально: «Оскар» 2020 пройдёт без ведущего
Оглашены номинанты на премию за спецэффекты (VES)
Fox: «Одинокие сердца» не вернутся на экраны спустя 13 лет
Не Йода, но кто? Джон Фавро прокомментировал происхождение малыша Йоды
Космические гиганты: Marvel выпустил официальный концепт-арт «Вечных»
Алек Болдуин признался, что расплакался при просмотре «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix огласили дату премьеры третьего сезона сериала «Озарк»
8 января 2020
Лучше Рика Граймса? Норман Ридус рассказал, какого персонажа хотел бы увидеть в новых «Ходячих мертвецах»
Слухи: Marvel почти решила проблему с правами на Халка и Нэмора Подводника
Тарантино, Скорсезе и Тайка Вайтити: Гильдия режиссёров объявила список номинантов
«Неприкосновенных нет»: Netflix опубликовал тизер второго сезона «Нарко: Мексика»
Мелисса Маккарти сыграет с Николь Кидман в сериале «Девять совсем незнакомых людей» от Hulu
«Иерархия власти в DC скоро изменится»: Дуэйн Джонсон показал, как готовится к роли Чёрного Адама
В ожидании 7 сезона: в сети появился новый постер сериала «Бруклин 9-9»
Больше не Бонд: Дэниел Крэйг готов вернуться к роли детектива Бланка в сиквеле «Достать ножи»
И снова полярные медведи: Disney выпустил трейлер семейной комедии «Тимми Фейл: Допущены ошибки»
Теперь официально: Мэтт Ривз подтвердил, что Колин Фаррелл станет Пингвином в «Бэтмене»
От «Игры престолов» к приквелу «Властелина колец»: Роберт Арамайо сыграет главную роль в сериале от Amazon
Скоро премьера: Netflix выпустил трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Питер Пэн возвращается: Disney готов приступить к съёмкам киноверсии классического мультфильма
«Игра престолов» навеки: Кит Харингтон признался, что не может забыть роль Джона Сноу
7 января 2020
Фантастический мир Пандоры: Джеймс Кэмерон поделился концепт-артами «Аватара 2»
«Приходилось подкупать крекерами»: гримёры пожаловались на капризы Хоакина Феникса на съёмках «Джокера»
Уникальный, никем не понятый и со сложным характером: Рами Малек рассказал о своём персонаже в «Не время умирать»
От DC к Marvel: Кристиан Бэйл может присоединиться к команде героев в «Торе 4»
«Он сказал бежать»: новое поколение людей Икс в официальном трейлере «Новых мутантов»
Альтернативный мир и сбежавшие нацисты: Amazon выпустил трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино
С чистого листа: новые «Зловещие мертвецы» не будут связаны с прошлыми фильмами
Тёмный рыцарь, злодей и таинственный фургон: в сети появились новые кадры со съёмок «Бэтмена» в Лондоне
Британский «Оскар»: объявлен список номинантов на премию BAFTA 2020
Крема и духи от малыша Йоды: Lucasfilm подал заявку на регистрацию товарного знака
От Роберта Дауни до Антонио Бандераса: в сети появился финальный трейлер «Доктора Дулиттла»
Австралийцы признали Квентина Тарантино лучшим режиссёром года
«Трогательный» момент: фанатка ощупала звезду «Чужестранки» на встрече с поклонниками
Отказалась от карьеры ради семьи: Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет
6 января 2020
Квентин Тарантино обещал выпустить четырёхчасовую версию «Однажды... в Голливуде»
Больше толерантности: глава Marvel анонсировал появление первого трансгендера в киновселенной
«Мы сделали много ошибок»: продюсер «Ведьмака» рассказал, что изменится во втором сезоне
BBC продлил «Убивая Еву» на 4 сезон ещё до премьеры 3-го
Джош Бун подтвердил, что у «Новых мутантов» будет детский рейтинг
В сети появился новый трейлер хоррора «Гретель и Гензель» с Софией Лиллис из «Оно»
Новый рекорд: «Холодное сердце 2» — самый кассовый мультфильм в истории
Тайка Вайтити раскрыл дату начала съёмок «Тора 4»
«Холоп» Клима Шипенко собрал в прокате более миллиарда рублей
Лучше «Звёздных войн»: зрители в восторге от «Вторжения» Бондарчука
Джокера можно не ждать: Марго Робби раскрыла главную интригу «Хищных птиц»
«Уезжаю в Готэм»: Джеффри Райт намекнул на начало съемок «Бэтмена»
«Золотой глобус» 2020: фото всех звезд на красной дорожке
Премия «Золотой глобус» 2020: полный список победителей
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
