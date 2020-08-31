Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за август 2020 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 августа 2020
Премьеру восьмого сезона «Бруклин 9-9» отложили до 2021
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Сказки серого волка»
«Ваканда навсегда»: Marvel выпустила видео в память о Чедвике Боузмане
«Крик 5» и новое «Паранормальное явление» отложили до 2022 года
Спустя 35 лет после премьеры: Сталлоне назвал дату выхода расширенной режиссерской версии «Рокки 4»
Российский «Вратарь Галактики» проваливается в прокате
Мелодрама «Серебряные коньки» станет фильмом открытия 42-го ММКФ
HBO представил дату выхода и новый трейлер второго сезона «Темных начал»
Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса в «Стражах Галактики»
В компании Кавилла: как Джейсон Момоа мог бы выглядеть в «Ведьмаке» Netflix
Фанаты «Черной Пантеры» попросили Marvel отказаться от рекастинга после смерти Чедвика Боузмана
Равенство полов: Пол Радд и Эванджелин Лилли получат одинаковый гонорар за «Человека-муравья 3»
«Это конец»: Дженсен Эклс обратился с трогательным посланием к фанатам «Сверхъестественного»
«Кажется, с меня хватит»: художник комиксов «Новые мутанты» раскритиковал фильм за внешность персонажей
Мир после пандемии: представлен первый трейлер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга
Вопреки скептикам: за первые выходные «Довод» Нолана заработал больше $50 млн
Из-за нападок хейтеров Marvel «Алая ведьма» Элизабет Олсен удалила аккаунт в Instagram
После критики «Новых мутантов» режиссер фильма удалил свой Instagram
29 августа 2020
Основанный на реальных событиях боевик «Шугалей-2» стартовал в России
Первый survival horror от канала ТНТ
«Сокрушительный удар»: коллеги Чедвика Боузмана по Marvel простились с умершим от рака актером
28 августа 2020
Павел Деревянко снимется в детском приключенческом фильме о золоте Колчака
Эмилия Кларк пожаловалась на плохие условия для актрис на съемках «Игры престолов»
Отец звезды «Содержанок» Дарьи Мороз снимет третий сезон сериала
В поддержку «Стрельцова»: Петров вызвал на челлендж Бурунова и Дзюбу
«Некоторые вещи лучше оставить в прошлом»: появились первые рецензии на «Билл и Тед 3» с Киану Ривзом
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по фантастическому роману Майкла Крайтона «Сфера»
Представлен первый трейлер финальных семи эпизодов «Сверхъестественного»
«Бездарно»: знаменитый комментатор Геннадий Орлов раскритиковал сериал про Стрельцова
Кинокритики рассказали, стоит ли смотреть новый сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Дэйзи Ридли пожаловалась на отсутствие ролей после завершения «Звездных войн»
«Лучший экшн в истории»: Майкл Кейн похвалил «Довод» Нолана
Из-за пандемии Джеффри Дин Морган может упустить роль в третьем сезоне «Пацанов»
Данила Козловский – Зимний солдат: как выглядели бы «Мстители» Marvel с русскими актерами
Премьеру «King's Man: Начало» отложили до февраля 2021
Аня Тейлор-Джой в образе шахматного гения в трейлере сериала Netflix «Ферзевый гамбит»
27 августа 2020
Участницей флешмоба в поддержку Шугалея и Суэйфана стала Анна Семенович
Netflix снимет сериал по серии видео игр Resident Evil со сценаристом «Сверхъестественного»
Представлен первый трейлер драмы Алексея Учителя «Цой» с Евгением Цыгановым
«Просто представь, что мы знаем»: вышел трейлер первого российского сериала о Telegram-каналах
Том Эллис рассказал, когда стоит ждать вторую половину пятого сезона «Люцифера»
Студия Горького выпустит байопик о Зое Космодемьянской «Страсти по Зое» осенью
Хавьера Бардема показали в образе Доктора Осьминога из «Человека-паука 3»
Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть
Ричард Гир вернется в жанр романтических комедий с новым фильмом
«Уход в онлайн» оказался успешным: DC FanDome собрал 22 млн зрителей и 150 млн просмотров трейлеров
Режиссер «Лары Крофт» поработает над новым экшн-фильмом для Netflix
«Это было очень круто»: Зак Снайдер похвалил трейлер «Бэтмена»
Режиссеру «Новых мутантов» не понравилась репрезентация ЛГБТ в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход»
Никаких рекордов: «Довод» в первый уикенд соберет не больше 30 млн долларов
Студия Warner выпустила 10-минутную короткометражку о съемках «Довода»
Кейт Уинслет рассказала о съемке постельных сцен с Сиршей Ронан в драме «Аммонит»
Первые отзывы на «Новых мутантов»: «банальный и совсем нестрашный»
В сети появились слитые кадры и описание первого трейлера «Дюны», который выйдет 9 сентября
Netflix закрыл «Видоизмененный углерод» после второго сезона
26 августа 2020
Режиссер «Доктора Стрэнджа» призвал зрителей не идти на «Довод» в кинотеатры
Тимур Бекмамбетов возглавил список самых успешных кинопродюсеров России
Фанатское видео показало, как Уиллем Дефо выглядел бы в образе Джокера
Киану Ривз признался, что всегда хотел сыграть роль Росомахи
Netflix выпустил документальную короткометражку о съемках «Ведьмака»
Звезда «Очень странных дел» извинился за употребление «слова на букву Н» в слитом в сеть видео
Джейсон Бейтман уже знает, что произойдет в финале «Озарка»
Режиссер многострадальных «Новых мутантов» хочет снять «Человека-паука» для Marvel
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в комедии Netflix от сценариста «Крупной рыбы»
Лариса Гузеева вернется в «большое кино» и снимется у Валерии Гай Германики
Премьера мини-сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга состоится 17 декабря
Кинокритики бойкотируют «Новых мутантов»
Кирилл Плетнев приступил к съемкам в детективном сериале «Чужой»
Кинотеатры потребовали у губернатора Санкт-Петербурга возможности возобновить работу
Осторожно, спойлеры: инсайдер раскрыл новые детали сюжета «Шан-Чи» от Marvel
«Мир немножечко сходит с ума»: российские актрисы о гендерно-нейтральных номинациях Берлинале
Любовь Аксенова приступила к съемкам нового сериала «Настя, соберись!»
«Большой фильм»: Том Круз посетил показ «Довода» в Лондоне и остался доволен
Режиссер «Вратаря Галактики» объяснил решение не вырезать сцены с Ефремовым из фильма
Кейт Уинслет и Сирша Ронан в трейлере ЛГБТ-драмы «Аммонит»
Netflix показал первый трейлер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун, Генри Кавиллом и Сэмом Клафлином
25 августа 2020
Почти 70 регионов России примут участие в акции «Ночь кино»
Зак Снайдер выбрал для трейлера «Лиги справедливости» песню Hallelujah в память о погибшей дочери
Гример «Бэтмена» рассекретил Колина Фаррелла в пугающем гриме Пингвина
Достойный преемник: Дэнни ДеВито одобрил выбор Колина Фаррелла на роль Пингвина в «Бэтмене»
Роберт Дауни-младший может сняться в следующем фильме Кристофера Нолана
Софи Тернер стала владелицей трона из «Игры престолов»
Тэрон Эджертон опроверг слухи о своем «назначении» на роль Росомахи
Blumhouse и Джон Карпентер готовят еще один перезапуск хоррора «Нечто»
Студия Legendary уволила режиссеров новой «Техасской резни бензопилой»
Из «Ходячих мертвецов» вырезали «нелепую» сцену секса с Юджином
Режиссер «Аквамена» пообещал «мрачный и серьезный» сиквел
Режиссера «Капитана Марвел 2» зовут снимать «Звездные войны»
Слухи: Джонни Депп сыграет злодея в «Шерлоке Холмсе 3»
Кира Найтли снимется в экранизации исторического романа «Змей в Эссексе» для Apple
«Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк
«Их нужно защитить»: Наталия Дайер осудила «сексуализацию» детей-актеров «Очень странных дел»
Еще кровавей, еще безумней: появились первые отзывы критиков на второй сезон «Пацанов»
Крис Хемсворт может получить главную мужскую роль в спин-оффе «Безумного Макса» о Фуриозе
Люди против андроидов в новом трейлере сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта
Награды за актерскую работу на Берлинале-2020 станут гендерно-нейтральными
24 августа 2020
СМИ: «Современный театр антрепризы» уволил Марата Башарова
Премьера мини-сериала «Мы те, кто мы есть» от создателя «Зови меня своим именем» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне
В России стартовала продажа билетов на «Довод» Нолана
Режиссер «Джона Уика» рассказал, что в первой версии фильма должны были погибнуть всего три человека
Хью Джекман может сыграть самого себя в «Дэдпуле 3» с Райаном Рейнольдсом
Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»
В 2020 году Фонд кино профинансирует фильмы Клима Шипенко, Тимура Бекмамбетова и Алексея Чадова
Режиссер «Джона Уика» хочет поставить «Блэйда» для Marvel
Точно не ремейк: Орландо Блум раскрыл детали нового сериала «Властелин колец»
Трэвис Скотт представил секретный трек для фильма «Довод»
Фильм «Милашки» от Netflix потребовали запретить до премьеры из-за «сексуализации детей»
Звезда «Пацанов» Энтони Старр попросился на роль Росомахи в Marvel
Спин-офф «Страшных сказок» со звездой «Игры престолов» Натали Дормер закрыли после первого сезона
Боевик «Гренландия» с Джерардом Батлером возглавил прокат в России и СНГ в выходные
«На семь лет в будущее»: Лили Рейнхарт раскрыла детали пятого сезона «Ривердейла»
На DC FanDome 2020 показали тизер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном
«Лучший Бэтмен в истории»: представлен долгожданный тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
«Худший фильм Нолана»: в сети появились рецензии на «Довод»
Бри Ларсон раскрыла, почему провалила пробы в «Терминаторе: Генезис»
«Это бессмыслица»: в «Лиге справедливости» Снайдера не будет спорной реплики Супермена
21 августа 2020
Обвинения Рэя Фишера привели к расследованию съемок «Лиги справедливости»
Джейк Джилленхол воплотит образ писателя-обманщика Дэна Мэллори
«Прошлое умерло»: пугающий Морган на новом постере шестого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»
Не развидеть: названы 20 худших фильмов в истории кино
Слухи: звезда «Мандалорца» Педро Паскаль сыграет в метафильме о Николасе Кейдже
Слухи: Райан Рейнольдс может сыграть в «Звездных войнах» Тайки Вайтити
Будет интересно: Орландо Блум раскрыл детали сериала по «Властелину колец»
В свежем видео из пятого сезона «Ривердейла» показали выпускной бал
В фильме Ридли Скотта о Гуччи могут сняться Де Ниро, Лето, Пачино и Драйвер
Бьорк сыграет славянскую ведьму в новом фильме режиссера «Маяка»
Режиссер «Тройной границы» займется фильмом про Крэйвена-охотника
Сериал «Налет» с Владимиром Машковым и Денисом Шведовым выйдет на ТВ
Бедный Геральт: Генри Кавилл показал фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
Звезда «Пацанов» Карл Урбан мечтает снова сыграть Судью Дредда в сериале
Мэтт Ривз показал логотип и свежий арт «Бэтмена» с Паттинсоном
Снова Бэтмен: Бен Аффлек перевоплотится в фильме о Флэше
Netflix раскрыл дату выхода четвертого сезона «Короны» в первом тизере
Вышло первое превью трейлера «Лиги справедливости» Снайдера
20 августа 2020
Данила Козловский раскрыл дату премьеры своего фильма «Чернобыль»
Магия вернется: съемки «Фантастических тварей 3» стартуют в сентябре
Концепт-арт: как мог выглядеть Стервятник в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Тома Харди и Хита Леджера сравнили с актерами-животными из «Бэйба»
Мэйси Уильямс показывает клыки в свежем тизере «Новых мутантов»
Видео: Саша Барон Коэн готовит сиквел хитовой комедии «Борат»
В шестом сезоне «Люцифера» покажут эпизод про погромы в США
BossLogic показал Дженсена Эклса в роли Солдатика в третьем сезоне «Пацанов»
Никаких постельных сцен: британские режиссеры выступили с предложением
Нео не в курсе: Киану Ривз не знал о трансгендерном подтексте «Матрицы»
Вышел первый трейлер фильма-сказки «Конек-горбунок» с Павлом Деревянко
«Самый смешной сериал сезона»: Гарик Харламов станет гусаром на ТНТ
Оливия Уайлд снимет женский кинокомикс Marvel для Sony
Во втором сезоне «Академии Амбрелла» нашли важную сюжетную дыру
Версия: в «Докторе Стрэндже 2» появится супергероиня Мисс Америка
Начались съемки сериала «Большая секунда» с Дмитрием Лысенковым и Ксенией Кутеповой
Раскрыт съемочный график «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
На смену малышу Йоде: в сети показали милого кроху Джаббу Хатта и Джа-Джа Бинкса
Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и Кейт Бланшетт озвучат «Пиноккио» Гильермо дель Торо
Выбирать не придется: DC FanDome пройдет в два этапа
Билл Мюррей и Рашида Джонс в первом трейлере трагикомедии «На грани»
Кеннет Брана и Галь Гадот в первом трейлере детектива «Смерть на Ниле»
19 августа 2020
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Любовь на троих»
Это не конец: четвертый сезон «Очень странных дел» не будет финальным
На свежем кадре «Лиге справедливости» Снайдера раскрыли прошлое Киборга
Без спойлеров: звезды «Новых мутантов» раскрыли сюжет за 60 секунд
Вместе с «Доводом»: «Новые мутанты» и «Мулан» снова поменяли дату премьеры
Финал «Лучше звоните Солу» изменит взгляд фанатов на «Во все тяжкие»
Звезда «Пацанов» Ая Кэш раскрыла, почему Штормфронт не боится Патриота
Рэйчел Вайс снимется в сериальном ремейке «Связанных насмерть»
Слухи: ремейк хоррора «Изгоняющий дьявола» выйдет в 2021 году
Опубликованы первое фото и постер из финала «Сверхъестественного»
Джейсона Момоа показали в образе Крэйвена-охотника в «Человеке-пауке 3»
Финальный фрагмент пазла: рэпер Трэвис Скотт написал песню для «Довода» Нолана
«Жизнь — это борьба»: вышел финальный трейлер фильма «Вратарь Галактики»
Саша Барон Коэн мог сыграть Варлока в «Новых мутантах»
Сценарист мультсериала «Харли Квинн» раскрыл, надо ли ждать третий сезон
«Как фанат и зритель»: как Джордж Лукас оценил сериал «Мандалорец»
Больше, чем Чендлер Бинг: вспоминаем актерскую карьеру Мэттью Перри
Спустя 19 лет: «Гарри Поттер и философский камень» заработал миллиард долларов в прокате
Александр Скарсгард может стать Человеком-ястребом в фильме «Черный Адам»
В фильме-катастрофе «Одна» покажут чудесное спасение авиапассажирки
Вышел первый трейлер фильма «Черный дрозд» с Кейт Уинслет и Сьюзен Сарандон
«Нужен сериал в духе "Игры престолов"»: звезда «Дюны» 1984 о ремейке Дени Вильнева
Актуально: вышел трейлер сериала «Утопия» о загадочном вирусе
Находка дня: постеры «Властелина колец» в стиле Нолана, Тарантино и Кубрика
18 августа 2020
«Нужно соответствовать»: Том Холланд серьезно накачался для фильма по Uncharted
Создатель «Сверхъестественного» признался, из-за чего ушел после пятого сезона
Раскрыт топ-5 советских фильмов с самыми откровенными сценами
Шоураннер «Пацанов»: пяти сезонов будет достаточно
Режиссер «Безумного Макса» Джордж Миллер раскрыл судьбу Фуриосы
Впервые в России: телеканалы объединились ради фильма «Вратарь Галактики»
Джеффри Дин Морган может не сняться в третьем сезоне «Пацанов» из-за пандемии
Загадочный феникс и суровые тренировки в свежем тизере фильма «Мулан»
Свежие постеры хоррора «Кэндимен» спойлерят сюжетный поворот
Без Морфеуса: Лоуренса Фишберна не позвали в «Матрицу 4»
«Самолетом, поездом, машиной»: Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке комедии 80-х
Шоураннер «Призраков дома на холме» снимает хоррор-сериал «Полуночная месса»
Впервые за 19 лет: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране
Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в домогательствах
«Мы думаем на ходу»: Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
На смену Уме Турман: Леди Гага предстала в образе Ядовитого Плюща
Вышел первый тизер «Космического джема 2» с Леброном Джеймсом
Герой и злодей: в приквеле «Игры престолов» появится принц Таргариенов
Слухи: Кайло Рен из «Звездных войн» получит сольный фильм или сериал
Дженсен Эклс из «Сверхъестественного» сыграет супергероя в «Пацанах»
Вышел тизер фильма «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в ноябре
Сценаристы «Очень странных дел» обещали раскрыть все секреты четвертого сезона
В мультсериале Disney впервые показали героиню-бисексуала
17 августа 2020
Монстры среди нас: в России вышел сериал «Страна Лавкрафта»
Просто и со вкусом: раскрыто возможное название «Лиги справедливости» Снайдера
Джеймс Ганн назвал топ-5 мутантов из «Людей Икс»
«Половое воспитание» для взрослых: Дарья Мороз снимется в сериале с Аленой Михайловой
Warner Bros. повышает плату за кинопрокат «Довода»
От создателя «Дэдпула»: Идрис Эльба снимется в новом шпионском триллере
Культовая комедия «Бестолковые» получит сиквел-сериал
Звезда «Пацанов» Ая Кэш в трейлере комедийного хоррора «Напугай меня»
«Армию мертвецов» Зака Снайдера отправят на пересъемки из-за секс-скандала
Фильм с Мег Райан стал лучшей романтической комедией в истории кино
Николай Костер-Вальдау хотел заплатить за пересъемки финала «Игры престолов»
Комедия «Красотка в ударе» возглавила кинопрокат в России
Слухи: «Интерстеллар» Кристофера Нолана получит сиквел
Роберт Де Ниро против внука в первом трейлере комедии «Где моя челюсть, чувак»
Слухи: работа над сериалом про Оби-Вана Кеноби начнется уже в сентябре
Нина Добрев снимется в новом ромкоме от Netflix
Режиссер «Аквамена 2» планирует не на шутку напугать зрителей
«Конец света стал нашим началом»: тизер сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
До начала съемок «Шазама 2»: Дэвид Ф. Сандберг представил «первый тизер»
Россияне раскритиковали топ фильмов с реальными сценами секса
Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
Спустя 27 лет: в «Парке Юрского периода» нашли забавный киноляп
16 августа 2020
Тело, с которым возможно всё: интервью с режиссером Луизой Детлефесен
14 августа 2020
Совсем другие: «Люди Икс» от Marvel не будут похожи на оригинальную франшизу
Из Капитана Америки в Карателя: Криса Эванса показали в образе антигероя
По мнению режиссеров: назван топ-10 лучших фильмов Джеки Чана
Том Круз недоволен: съемки «Миссия невыполнима 7» прервали из-за неудачного трюка
Знакомые динозавры «засветились» на кадрах со съемок «Мира Юрского периода 3»
Девушки диктуют правила в первом трейлере «Американского пирога 9»
Александра Даддарио в откровенном трейлере фильма «50 оттенков Токио»
Карьера Гимли под угрозой: Джон Рис-Дэвис пожаловался на безработицу в кино
«Несмотря на банальность»: первые отзывы критиков к фильму «Проект "Сила"» от Netflix
Мэтт Ривз покажет трагедию Бэтмена с непривычной стороны
«Правосудие свершится»: первый трейлер детективного сериала «Молодой Валландер»
У «Бабушки легкого поведения» появится приквел
Том Холланд и Роберт Паттинсон в трейлере драмы «Дьявол навсегда»
Звездный аукцион: костюм Дарта Вейдера уйдет с молотка
Минус 95%: оборот кинотеатров в России побил антирекорд
Никакого хромакея: как создавались «живые» видеоэффекты в «Доводе»
13 августа 2020
Щенячьи нежности: интервью с Андреем Скороходом
Лучше «Венома»: российский триллер «Спутник» привел западных критиков в восторг
«Душа дракона»: фанатов Бэтмена ждет новый мультфильм в 2021 году
Звезда «Игры престолов» Джонатан Прайс станет принцем в «Короне»
Дженсен Эклс подтвердил: финал «Сверхъестественного» изменили из-за пандемии
Элизабет Мосс начнет сходить с ума в новом триллере от Blumhouse
Создатель «Гриффинов» Сет МакФарлейн займется сериалом о Второй мировой войне
Джеймс Кэмерон и научная лаборатория на фото со съемок сиквелов «Аватара»
Создатели мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» порвали с Netflix
Сценарист «Полового воспитания» займется сериалом о материнстве
Угрозы и шантаж: Рэй Фишер снова пожаловался на съемки «Лиги справедливости»
«Время на исходе»: 12 свежих постеров «Довода» Кристофера Нолана
Билл Мюррей и Том Хэнкс могли заменить Тома Круза в «С широко закрытыми глазами»
Кристофер Экклстон вернется к роли Доктора Кто в аудиосериале
Хью Джекман оценил: как выглядит Шайа ЛаБаф в образе Росомахи
Мартин Скорсезе заключил историческую сделку с Apple
Еще зрелищнее: вышел новый экшн-тизер фильма «Мулан»
Фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом получит продолжение
Возобновлены съемки второго сезона «Ведьмака»
«Два билета в рай»: одна шутка обошлась создателям «Офиса» в 60 тысяч долларов
Фонд кино назвал «Мулан» самой ожидаемой премьерой в России
16 секунд мастерства: Ханс Циммер написал заставку для Netflix
12 августа 2020
Бледанс села на таблетки, её лучшая подруга в шоке
Не решились показать: звезда «Игры престолов» раскрыла жуткую смерть своей героини
Композитор сериала «Мандалорец» намекнул на большие сюрпризы во втором сезоне
Больше феминизма: драма о Мэрилин Монро с Аной де Армас удивит зрителей
Слухи: Джим Керри вернется к культовой роли Маски в двух сиквелах
Уилл Смит перезапустит ситком «Принц из Беверли-Хиллз»
В «Человеке-пауке: Через вселенные» обнаружили забавную пасхалку
Комедийный экшн «Мой шпион» с Дэйвом Батистой получил сиквел
Страшно и странно: опубликован первый постер к хоррору «Книги крови»
Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»
Матриархат и хаос: вышел тизер-трейлер фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер»
Названы топ-100 лучших сиквелов в истории кино
Сет Роген: Marvel задает слишком высокую планку для комедий
Уже 3 сентября: раскрыта новая дата выхода в прокат РФ «Довода» Нолана
«Еще больше персонажей и новых историй»: Крэйг Мэйзин о сериале по The Last of Us
Нечаянно вышло: раскрыто полное название «Человека-паука 3»
Карантин-2020: сборы российских фильмов за рубежом рухнули в два раза
Юэля Киннамана показали в образе Крэйвена из «Человека-паука 3»
Звезда Marvel Кларк Грегг попрощался со зрителями «Агентов Щ.И.Т.»
Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в «Последнем богатыре 3»
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых богатых актеров
Фан-теория: Мадонна пишет сценарий к фильму о самой себе
Слухи: Netflix снимет фильм по «Очень странным делам»
11 августа 2020
Оригинальный сценарий «Флэша» с Эзрой Миллером напоминал «Назад в будущее»
Норман Ридус и зомби на первых кадрах финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»
«Доктор Дулиттл» с Дауни-младшим побил кассовый рекорд 2020 в Китае
Видео: Disney показала эволюцию костюмов Железного человека
Шоураннер «Академии Амбрелла» раскрыл, чего ждать от третьего сезона
«ОКнутый»: Клим Шипенко снимет комедию с Буруновым и Харламовым
Зак Эфрон снимется в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец»
«Губка Боб» получит спинофф-сериал про Патрика
Адриа Архона из «Призрачной шестерки» снимется в сериале по «Звездным войнам»
«Мир Юрского периода 3» вернется на локацию классической трилогии
Раскрыто, кто из героев «Ходячих мертвецов» погибнет в финальном эпизоде 2020 года
Живая классика: «Дюну» Дени Вильнева сравнили с «Властелином колец»
Джаред Лето случайно раскрыл название нового «Трона»
Слухи: на роль Крэйвена в «Человеке-пауке 3» ищут актера типажа Юэля Киннамана
Неожиданно: Джеймс Ганн назвал идеальную команду Людей Икс
Клим Шипенко займется нуаром о последних днях жизни Есенина
Disney нашла режиссера для нового «Трона» с Джаредом Лето
Стала известна дата выхода четвертого сезона «Фарго»
Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Марго Робби позвали фанатов на DC FanDome
Составлен список фильмов с настоящими постельными сценами
Военный фильм «Ржев» потряс зрителей на Шанхайском кинофестивале
Во втором сезоне «Пацанов» появится Шон Эшмор в роли Прожектора
Определен лучший Джеймс Бонд в киноистории
В сети нашли превращение Брюса Беннера в Халка на 1093 страницах
Хилари Суонк летит на Марс в трейлере сериала «Вдали» от Netflix
10 августа 2020
Раскрыта дата выхода «Новых мутантов» в российский кинопрокат
Николь Кидман и Хью Грант в свежем тизере сериала «Отыграть назад»
Лучше книги: критики в восторге от сериала «Страна Лавкрафта»
Аня Тейлор-Джой показывает мастерство в свежем ролике «Новых мутантов»
Раскрыты сроки начала съемок нового фильма Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро
Бен Аффлек поставит фильм о съемках «Китайского квартала» Романа Полански
Опять расизм: Зои Кравиц выступила с критикой закрытия сериала «Меломанка»
«Им нужен был герой»: Дуэйн Джонсон показал первый тизер «Черного Адама»
Квентин Тарантино отказался от съемок «Звездного пути»
Фильм «Неистовый» с Расселом Кроу возглавил кинопрокат в РФ
Мэйси Уильямс грабит дом в первом трейлере фильма «Не входи»
Официально: Джаред Лето сыграет культового художника Энди Уорхола
Еву Грин привлекут к суду за срыв съемок фильма «Патриот»
«Пришлось соврать»: Роберт Паттинсон обманул Нолана ради роли Бэтмена
Зрители Шанхайского кинофестиваля оценили русскую драму «Ржев» на отлично
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа из «Лиги справедливости»
«Лучшие из лучших»: Forbes назвал топ-10 сериалов Netflix этого лета
Marvel выпустила зрелищный тизер двухчасового финала «Агентов Щ.И.Т.»
Создатели «Академии Амбрелла» могут снять спин-офф о Клаусе
Брайан Крэнстон вернется к роли Уолтера Уайта в финале «Лучше звоните Солу»
Съемки финального сезона «Сверхъестественного» возобновят в августе
9 августа 2020
«Лучше большинства зомби-фильмов»: критики оценили «Поезд в Пусан 2»
Повод для гордости: Зендая о своей маленькой роли в «Дюне» Дени Вильнева
Ударная доза красоты: интервью с Яной Кошкиной
Фонд кино судится с Олегом Роем из-за мультфильма «Джинглики»
Режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл снял короткометражку на iPhone
Режиссер «Форсажа» превратит в фильм культовый сериал «Рыцарь дорог»
Режиссер подтвердил: на съемках «Миссия невыполнима 7» все-таки разрушат мост
«Обидная трата талантов»: критики громят «В ожидании варваров» с Деппом и Паттинсоном
8 августа 2020
Китайский тизер «Довода» намекнул на разгадку парадоксов со временем
Бездна у психолога и прощание с китом: новые кадры и ролик из второго сезона «Пацанов»
«Неприятный и монотонный»: критики разгромили триллер «Неистовый» с Расселом Кроу
Котомания: 7 звезд, помешанных на пушистых созданиях
Больше Киану Ривза: Lionsgate снимет «Джона Уика 4» и «Джона Уика 5»
Слухи: сериал о Женщине-кошке с Зои Кравиц выйдет на HBO Max
Netflix выпустил первый трейлер хоррора «Я подумываю со всем этим покончить»
В угоду Китаю: в США уличили Голливуд в избыточной цензуре
7 августа 2020
«Белый снег»: репортаж со съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе
6 августа 2020
Любовь в один клик: Топ 9 фильмов про онлайн-знакомства
Сериал «Меломанка» с Зои Кравиц лишили второго сезона
Роберт Дауни-младший займется детективным сериалом для Apple TV+
Идрис Эльба оставил «рычащий» намек на роль в «Отряде самоубийц 2»
Джеймс Ганн намекнул на сроки выхода трейлера «Отряда самоубийц 2»
Том Хэнкс выбрал роль в «Пиноккио» Роберта Земекиса
Взрывы, погони и Джон Дэвид Вашингтон в свежем экшн-тизере «Довода»
Disney обещает, что «Черная вдова» не повторит судьбу «Мулан»
Недостаточно темнокожая: Зои Салдана извинилась за роль Нины Симон
В мире восставших монстров: Райан Рейнольдс займется воспитанием детей
Андроиды и дети в первом трейлере сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
Звезда «Сватов» Анна Кошмал снимается во втором сезоне сериала «Папик»
Диана против Гепарды в свежем тизере «Чудо-женщины: 1984»
«Капитан Марвел 2» попал в руки режиссера «Кэндимена»
Спустя 25 лет: «Шоу Рена и Стимпи» возвращается
Не только Кончаловский: объявлена программа «Кинотавра» 2020
Джеймс Ганн раскрыл полное название «Отряда самоубийц 2»
Оружие вместо магии: фанаты превратили «Гарри Поттера» в боевик
5 августа 2020
Внезапно: «Матрица» оказалась трилогией о трансгендерах
Новый мультфильм Андрея Хржановского откроет «Кинотавр» 2020
Всего 30 секунд: Райан Рейнольдс показал «режиссерскую» версию «Зеленого фонаря»
Звезды «Анатомии страсти» продлили контракт еще на три сезона
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Питер Динклэйдж сыграет главную роль в экранизации «Сирано де Бержерака»
Сэм Нил встретился со «старым другом» на съемках «Мира Юрского периода 3»
Жуки атакуют: «Мутантов» Гильермо дель Торо превратят в сериал
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Черепашки-ниндзя повзрослеют в перезапуске Сета Рогена
Байопик о легендарной Уитни Хьюстон выйдет в 2022 году
Райан Рейнольдс ответил на слухи о роли супергероя в «Черном Адаме»
Звезда «Ангелов Чарли» Наоми Скотт снимется в фильме с Энтони Рамосом
Супергерои и сверхспособности в свежем тизере «Новых мутантов»
Звезда «Будки поцелуев» Джои Кинг снимется в боевике с Брэдом Питтом
Игрушки могут умереть: режиссер «Истории игрушек 3» ответил на вопрос фаната
Во втором сезоне «Очень странных дел» Уилл мог совершить убийство
В духе «Звездных войн» и «Гарри Поттера»: Netflix займется франшизами
Сара Полсон в первом трейлере сериала-приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Представлен жесткий финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Двойная премьера: фильм «Мулан» выйдет 4 сентября в кино и онлайн
4 августа 2020
Дени Вильнев: Тимоти Шаламе и Джейсон Момоа идеальны для «Дюны»
«Игру престолов» назвали самым нелегально скачиваемым сериалом в мире
Netflix закрывает «Бумажный дом» после пятого сезона
«Охотник на монстров» с Миллой Йовович стал любимым фильмом Пола Андерсона
«Мы не знаем, где его держат»: вышел первый трейлер фильма «Шугалей 2»
«Звездные войны» вдохновили ученых на создание искусственной кожи
«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» сменила место жительства
Netflix купит триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс и Гэри Олдманом
Эндрю Линкольн из «Ходячих мертвецов» до сих пор не видел сериал
«Один из самых странных фильмов года»: критики в восторге от «Американского огурчика»
«Это будет забег»: Дени Вильнев боится не успеть доделать «Дюну» в срок
Вонг Кар-Вай займется первым в своей жизни сериалом
Теория: Алая Ведьма станет главным героем четвертой фазы MCU
Концепт-арт: Marvel впервые показала наследницу Соколиного глаза
Леонардо ДиКаприо подписал эксклюзивный контракт с Apple
Премьеру фильма «Цой» Алексея Учителя отложили на сентябрь
Том Холланд и Роберт Паттинсон на первых кадрах драмы «Дьявол навсегда»
Сериал «Охотники» с Аль Пачино получил второй сезон
Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона
«Нелепая и смехотворная»: Эндрю Ллойд Уэббер разнес экранизацию «Кошек»
Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC
Идрис Эльба: по сериалу «Лютер» снимается фильм
Несмотря на провал: Брайан Фуллер готов заняться четвертым сезоном «Ганнибала»
Пэтти Дженкинс покинет «Чудо-женщину» после финала триквела
Мрачно и красочно: опубликованы свежие постеры «Новых мутантов»
3 августа 2020
От Doom до Mortal Kombat: Netflix выпустит сериал о «золотом веке» видеоигр
После карантина: раскрыты первые кассовые сборы кинотеатров в России
Семейная комедия «Спасти панду» рассмешит российских зрителей
«Конец медицины»: Хоакин Феникс и Руни Мара готовят фильм о вирусах
Слухи: Marvel определилась со злодеем в «Соколином Глазе»
Масштаб поражает: новое видео со съемок «Шан-Чи и легенда десяти колец»
«Пытался изо всех сил»: Дэйв Батиста хотел сыграть врага Бэтмена
Эми Адамс испугается превращения в собаку в новом фильме
И снова «Начало»: представлен трейлер к повторному кинопрокату
Джеймс Кэмерон показал на съемках готовые фрагменты «Аватара 2»
Netflix снимет комедийный экшн с Жан-Клодом Ван Даммом
Из-за скандала: шоураннер «Кастлвании» покинет сериал после четвертого сезона
Режиссер «Флэша» с Эзрой Миллером использует сюжет «Флэшпойнта»
Дэвид Эйр подтвердил фан-теорию о лже-Харли Квинн в «Отряде самоубийц»
«Меня интересует жизнь людей, выходящая за рамки общепринятой морали»: Интервью с Дерриком Борте
Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс в «Крике 5»
Сериал по The Last of Us не станет прямым пересказом игры
Не только «Чернобыль»: объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020
Представлен первый тизер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком
Netflix снимет экранизацию игры Beyond Good & Evil
«Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом возглавил российский прокат
Лука Гуаданьино и Сет Роген раскроют сексуальные тайны Голливуда
«Напряжение и ужас»: в сеть выложили подробный синопсис «Новых мутантов»
Мороз, Пересильд и Бурковский снимутся в новом сериале «Медиатор»
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер раскрыла влияние пандемии на четвертый сезон
1 августа 2020
«Смотреть невозможно»: боевик «Неистовый» с Расселом Кроу назвали пародией
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ?
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить