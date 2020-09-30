Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за сентябрь 2020 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 сентября 2020
Переходный возраст Михаила Тройника: интервью с актером
Микки Рурк снимется в хоррор-триллере об опасностях богатства
Шоураннер «Мистера Робота» Сэм Эсмейл займется новыми сериалами для ABC
На кадрах четвертого сезона «Короны» Эмма Коррин впервые предстала в роли принцессы Дианы
Вышел трейлер комедии «Глубже!» об индустрии фильмов для взрослых
Звезда «Первому игроку приготовиться» Тай Шеридан ответил на слухи о сиквеле
Слухи: Netflix выпустит спин-офф «Энолы Холмс» с Генри Кавиллом
Netflix представил подборку неудачных дублей «Энолы Холмс» с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун
Сценарист «Игры престолов» превратит вестерн «За пригоршню долларов» в сериал
Зак Эфрон снимется в ремейке «Воспламеняющей взглядом» по Стивену Кингу
Во втором сезоне «Ведьмака» Генри Кавилл встретит двух ключевых персонажей из книг
Агент Джонсон возвращается: в касте «Матрицы 4» произошло пополнение
Сплошная политика: в первом тизере «Бората 2» высмеивают Дональда Трампа
«Думаю о Скале»: Райан Рейнольдс показал новое фото со съемок «Красного уведомления»
В сети раскрыли дату выхода сериала Marvel «Ванда/Вижн»
Disney снимет «Короля льва 2» и раскроет предысторию Муфасы
Amazon покажет сиквел «Бората» в конце октября
Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в сериале «Игра престолов»
В роли Супермена и Терминатора: Николаса Кейджа показали в культовых кинообразах
29 сентября 2020
Кристина Риччи и пучины ужаса в первом трейлере второго сезона «50 штатов страха»
18+: Netflix ограничит показ ЛГБТ-мультфильмов на территории России
Тома Холланда показали в роли Бэтмена, а Роберта Паттинсона – в образе Человека-паука
Сценарист «Билла и Теда» с Киану Ривзом ответил на слухи о четвертом фильме
Вручение кинопремии «Ника» переносится на весну 2021 года
Много Солдатика и любовный треугольник: что покажут в третьем сезоне «Пацанов»
Роберт Паттинсон раскрыл, что общего у «Бэтмена» и «Сумерек»
Шоураннер «Ходячих мертвецов» раскрыла, как возвращение Мэгги Грин изменит сюжет
«Давненько такого не было»: Гэри Олдман снимается в фильме «Манк» без грима
Кирилл Нагиев против Валентины Мазуниной в трейлере комедии «СтендОпер»
«Наверно, мой любимый персонаж DC»: Джеймс Ганн вступился за Харли Квинн в «Отряде самоубийц 2»
Дель Торо, Харбор, Фрейзер, Лиотта: раскрыт звездный каст будущего триллера Стивена Содерберга
В сериале «Призраки усадьбы Блай» сотрут грань между историями о любви и привидениях
Киану Ривза показали в роли Лунного рыцаря для будущего сериала Marvel
Съемки сериала по «Властелину колец» возобновились в Новой Зеландии
Съемки сериала по «Песочному человеку» Нила Геймана стартуют в октябре
Выбран лучший исполнитель роли Доктора Кто в культовом сериале
28 сентября 2020
Финальный эпизод «Сверхъестественного» раскроет личную историю Сэма и Дина.
Казахстан, мартышка и фильмы для взрослых: раскрыто полное название фильма «Борат 2»
Слухи: Кристиан Бэйл снимется во «Флэше» с одобрения Кристофера Нолана
«Берегись, Готэм»: Джависия Лесли показала первое фото в костюме Бэтвумен
Netflix представил первый тизер мультсериала по Resident Evil
Представлен эпичный трейлер финала сериала «Сверхъестественное»
Без Стива Мартина: Warner Bros. готовит латиноамериканский ремейк «Отца невесты»
Netflix представил персонажные постеры к хоррор-сериалу «Призраки усадьбы Блай»
В фильме «Питер Пэн» фея Динь-Динь впервые станет темнокожей
Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в новом сериале Marvel
Новым Эскелем в сериале «Ведьмак» станет Бэзил Эйденбенз
Джон Дэвид Вашингтон готов сняться в перезапуске «Фантастической четверки»
Слухи: найден темнокожий актер на роль Человека-ястреба в «Черном Адаме»
Вышел первый тизер мультфильма «Трансформеры: Трилогия войны за Кибертрон — Восход земли»
«Вопрос времени»: М. Найт Шьямалан представил постер нового фильма
Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара 2»
От режиссера «Обливиона»: Крис Хемсворт сыграет в фильме «Голова паука»
25 сентября 2020
Тимур Бекмамбетов займется сайфай-фильмом с Айс Кьюбом
Опережая Асмус: Светлана Ходченкова стала актрисой десятилетия в России
Не выходя из дома: Топ 7 новинок, чтобы скрасить вечер
«Танцы с камерой»: в сети показали репетицию драки Соколиного глаза для «Мстителей: Финал»
На замену Крэйгу: Генри Кавилл согласен сыграть нового Джеймса Бонда
Патрик Стюарт мечтает о фильме-кроссовере «Звездных войн» и «Звездного пути»
Сериал «Больница Никербокер» Стивена Содерберга получит третий сезон
Слухи: по культовой игре GTA V снимут фильм
Вслед за «Соником в кино»: SEGA готовит экранизацию серии игр Yakuza
Генри Кавилл не вернется к роли Супермена для досъемок «Лиги справедливости»
Кристина Асмус снова раздевается в трейлере драмы «Китобой»
Бюджет «Лиги справедливости» Снайдера возрос до 70 миллионов долларов
HBO Max выпустит сериал по мотивам фильма «Расемон» Акиры Куросавы
«Есть что показать»: Милли Бобби Браун о возможном сиквеле «Энолы Холмс»
В разработку запущен спин-офф «Пацанов» про колледж для супергероев
Аня Тейлор-Джой едет в Россию и много пьет в трейлере мини-сериала «Ход королевы»
В альтернативной версии сериала «Друзья» главные герои станут темнокожими
Юрий Колокольников снимется в сериале о слепоглухом супергерое
24 сентября 2020
Деми Мур снимется в экранизации эротического подкаста «Грязная Диана»
Шон Пенн и Брэдли Купер снимутся в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Netflix купил права на новый триллер Антуана Фукуа с Джейком Джилленхолом
Раскрыта дата выхода четвертого (и финального) сезона аниме «Атака титанов»
Камео под угрозой: Рэй Фишер требует увеличить гонорар за роль в фильме «Флэш»
Шоураннеры «Игры престолов» раскрыли, почему не вернули леди Стоунхарт
«Они скрывают безобразную правду»: Николь Кидман и Хью Грант в трейлере сериала «Отыграть назад»
Не «Достать ножи 2»: сиквел с Дэниелом Крэйгом получит оригинальное название
Аль Капоне в кино: Том Харди, Роберт Де Ниро, Джон Бернтал и другие актеры, сыгравшие легендарного мафиози
Генри Кавилл, Галь Гадот и Бен Аффлек отправятся на досъемки «Лиги справедливости»
Джеймс Ганн займется спин-оффом «Отряда самоубийц» про Миротворца
Вышел трейлер хоррор-сериала «Хелстром» по комиксам Marvel
Райан Гослинг сыграет каскадера в боевике от режиссера «Дэдпула 2» и «Джона Уика»
«Масштабнее только Marvel»: новый сериал по «Властелину колец» поражает размахом съемок
Без подводных сцен: на свежих кадрах со съемок «Аватара 2» показали экшн
Netflix показал трейлер хоррор-сериала «Призраки поместья Блай».
Саймон Пегг и Ник Фрост в трейлере комедийного сериала «Искатели правды»
Disney снова перенесла премьеру «Черной вдовы» и «Вечных»
«Игра престолов» в топе: названы сериалы с худшими финалами
«Так выглядит настоящая революция»: вышел трейлер «Суда над чикагской семеркой» Аарона Соркина
23 сентября 2020
Слухи: Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в сольном фильме
Съемки нового фильма Уэса Андерсона начнутся весной 2021 года
Netflix представил трейлер мультфильма «Путешествие на Луну»
Опережая Тома Круза: «Роскосмос» первым снимет фильм в космосе
Режиссер «Шазама!» намекнул, какой персонаж DC появится в сиквеле
Раскрыты новые детали сюжета фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
«Самый грандиозный фильм в истории»: Мэл Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»
Приквелом «Изгоя» займется режиссер «Черного зеркала»
Сериал «Супергерл» о кузине Супермена закроют после шестого сезона
На смену Дэниелу Крэйгу: Тома Харди показали в образе Джеймса Бонда
В коде сайта Disney+ обнаружили дату премьеры сериала «Ванда/Вижн»
Вышел первый трейлер хоррора «Книги крови» по рассказам Клайва Баркера
Про Чичу из сериала «Ольга» снимают спин-офф для ТНТ
Колин Ферт и Стэнли Туччи в первом трейлере ЛГБТ-драмы «Супернова»
Съемки второго сезона «Эйфории» начнутся не раньше 2021 года
В броне Железного Человека: Тома Круза показали в образе для «Доктора Стрэнджа 2»
Раскрыты сроки выхода сериала-приквела «Игры престолов»
22 сентября 2020
«У мужчин проблемы с эмоциями»: Кит Харингтон отказался играть брутальных героев
Красавчик Алфи уже не тот: 7 необычных ролей Джуда Лоу
Оригинал лучше: первые отзывы критиков на сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
На замену Роберту Дауни: Том Круз может сыграть Тони Старка в «Докторе Стрэндже 2»
Эдди Редмэйн сообщил о возобновлении съемок «Фантастических тварей 3»
После одного сезона: Netflix закрыл сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления»
В трейлере сериала «Ванда/Вижн» нашли намек на замену агентов Щ.И.Т.
В духе Mortal Kombat: раскрыт ранний концепт Соколиного Глаза в «Мстителях»
Теперь официально: Том Круз полетит в космос в октябре 2021 года
На Гари Олдмана подали в суд из-за фильма «Темные времена»
«Про выпивку и кризис среднего возраста»: отзывы критиков о трагикомедии «Еще по одной»
Если будет сиквел: Джон Дэвид Вашингтон хочет сняться в продолжении «Довода»
Китайский блокбастер «Восемь сотен» стал самым кассовым фильмом 2020 года
Джанкарло Эспозито раскрыл, что в «Мандалорце» будет как минимум четыре сезона
«Мир полон опасностей»: первый трейлер мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье»
Максим Суханов в первом трейлере фильма «Гипноз» Валерия Тодоровского
Безумный, забавный, жесткий: каким станет «Отряд самоубийц 2» Джеймса Ганна
21 сентября 2020
«Анимация может быть всем, чем вы хотите»: Интервью с с создателями мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье»
Джаред Падалеки готов сняться в фильме по «Сверхъестественному»
Хабенский спасает людей в первом трейлере фильма-катастрофы «Огонь»
Названы режиссеры сериала «Мисс Марвел» про первую супергероиню-мусульманку
Уже не камео: Бен Аффлек получит значимую роль в «Тусовщиках из супермаркета 2»
Видео: Хоумлендер очень зол из-за массовой критики второго сезона «Пацанов»
Команда мечты: названы сценаристы приквел-сериала о ведьмаках
Мультсериал «Харли Квинн» продлили на третий сезон
Больше Бэтмена: опубликованы свежие кадры из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Как Гэндальф: шериф Хоппер сильно изменится в четвертом сезоне «Очень странных дел»
Фанатов «Варкрафта» ждет новая попытка экранизации
Подали в суд: Мелиссу МакКарти и Warner Bros. обвинили в плагиате
BossLogic показал Татьяну Маслани в роли Женщины-Халка
Внезапно: Том Харди может стать следующим Джеймсом Бондом
Слухи: Николас Кейдж станет Суперменом в фильме «Флэш»
Тимоти Шаламе смотрит в будущее в свежем ролике «Дюны» Дени Вильнева
Диана расправляет крылья в новом трейлере «Чудо-женщины: 1984»
Топ-10 фильмов, которые можно посмотреть бесплатно в онлайн-кинотеатрах
Объявлен полный список победителей «Эмми» 2020
О чукотском мальчике и якутской знахарке: объявлены победители «Кинотавра» 2020
Вышел первый трейлер сериала «Ванда/Вижн» от Marvel
18 сентября 2020
Зрители «Кинотавра» назвали лучшим фильмом драму «Доктор Лиза»
«Ужасающий и поэтичный»: первые отзывы критиков о сериале «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон
Джаред Падалеки из «Сверхъестественного» мог сыграть Супермена
Дэрил против Шепчущихся на свежих кадрах финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»
От создателя «Мистера Робота»: Рами Малек снимется в фильме про 11 сентября
Крис Пайн и Тэнди Ньютон сыграют бывших любовников-шпионов в новом триллере
Sony отменила кинопрокат мультфильма «На связи» с Оливией Колман
«Руки прочь от русской истории»: комедия о княжне Анастасии возмутила пользователей Twitter
На промо «Дюны» Дени Вильнева впервые показали нового барона Харконнена
«Никакого прошлого»: «Матрица 4» с Киану Ривзом не станет приквелом трилогии
Фанаты «Мандалорца» обнаружили в первом трейлере второго сезона броню Бобы Фетта
Кристен Уиг раскрыла главную проблему Дианы и Гепарды в «Чудо-женщине:1984»
Атмосферно: вышли свежие кадры российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Галь Гадот, Арми Хаммер и Кеннет Брана на свежих кадрах детектива «Смерть на Ниле»
Стало известно, кто сыграет Женщину-Халка в новом сериале Marvel
Триллер «Кольская сверхглубокая» представят на Comic Con Russia 2020
Сериал «Воспитанные волками» Ридли Скотта получит второй сезон
Съемки «Бэтмена» возобновили после болезни Роберта Паттинсона
17 сентября 2020
Кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет на экраны весной 2021 года
Всем по «Импале»: Джаред Падалеки увез машину со съемок «Сверхъественного»
В сети показали концепты вырезанной драки Венома с Карнажем
СМИ: Рэй Фишер воюет с Warner Bros. из-за обиды за роль во «Флэше»
7 лучших комедий 2020 года: от «Джентльменов» до «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Съемки фильма «Флэш» с Эзрой Миллером и Беном Аффлеком начнутся в 2021 году
Marvel запретил: как мог выглядеть Альтрон в фильме «Мстители: Эра Альтрона»
«Мандалорец» и «Хранители» получили премию «Эмми» в технических категориях
Вовсе не акула: сценарист хоррора «Челюсти» назвал главного злодея фильма
Юэль Киннаман раскрыл, чем «Отряд самоубийц 2» лучше оригинала
Вышел первый тизер аниме-адаптации манги «Шаман Кинг»
Энтони Маки и Джейми Дорнан против неизведанного в трейлере фильма «Грань времени»
Сборы «Мулан» на Disney+ перевалили за четверть миллиарда долларов
«Визуальный стиль изменился»: «Матрица 4» не будет похожа на первые фильмы
«История про жертв абьюза»: Флоренс Пью высказалась по поводу «Черной вдовы»
Джаред Лето начал тренировки для съемок в новом «Троне»
Раскрыты сроки выхода сериала «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен
Бегущая Флоренс Пью и грозный Таскмастер на новых кадрах из «Черной вдовы»
16 сентября 2020
Выбран режиссер для сериала Marvel «Женщина-Халк»
Стало известно, какие герои «Ведьмака» вернутся во втором сезоне
Режиссер «Неистового» снимет подростковый хоррор про прыжок во времени
«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева
Джейк Джилленхол сыграет в триллере про похищение от Антуана Фукуа
Эпичный экшн и новые костюмы: «Человек-муравей 3» удивит зрителей
Звезда «Пацанов» Энтони Старр снимется в хорроре про загадочный стук
Официально: Мадонна станет режиссером байопика о самой себе
СМИ: премьеру «Черной вдовы» перенесут на 2021 год
Без усов: Марк Уолберг и Том Холланд «засветились» на съемках экранизации Uncharted
«Южный парк» получит спецэпизод про пандемию COVID-19
Михаил Галустян станет Дракулой в мистической комедии «Дракулов»
Тайка Вайтити займется комедийным сериалом о «джентльмене-пирате»
Вышел трейлер драмы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман
Малыш Йода и Педро Паскаль ищут джедаев в первом трейлере второго сезона «Мандалорца»
Генри Кавилл сразится с чудовищными многоножками во втором сезоне «Ведьмака»
Себастиан Стэн и Энтони Маки на новом фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Том Холланд и Роберт Паттинсон на свежих постерах драмы «Дьявол навсегда»
15 сентября 2020
«Самый большой синяк в истории»: Том Холланд получил травму на съемках экранизации Uncharted
Дени Вильнев рассказал, каким будет барон Харконнен в новой «Дюне»
Милла Йовович и Пол Андерсон представят «Охотника на монстров» на Comic Con Russia 2020
Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»
Жена Джареда Падалеки сыграет его супругу в перезапуске сериала «Крутой Уокер»
Психоделика и Джуд Лоу: Рецензия на мини-сериал «Третий день»
По следам Рэя Фишера: Джейсон Момоа грубо критикует Warner Bros.
Новый кадр из второго сезона «Мандалорца» намекает на возвращение на Татуин
Сериал «Хранители» получил главный приз Ассоциации телевизионных критиков
В ночной рубашке и колпаке: Дженсен Эклс на кадрах новой серии «Сверхъестественного»
Слухи: Леди Гага сыграет мутанта-телепата в новом фильме о Людях Икс
Создатели «Афони» и «Эпидемии» займутся военным боевиком с Александром Палем
«Чего-то не хватает»: первые отзывы критиков на четвертый сезон «Фарго»
От автора «Перси Джексона»: Netflix экранизирует трилогию «Наследники богов»
HBO Max показал видео о создании сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Новые злодеи в фильме «Шазам! 2» удивят зрителей
Звезда «Страны Лавкрафта» сыграет Канга Завоевателя в фильме «Человек-муравей 3»
«Угроза для всего человечества»: Рами Малек в новом проморолике «Не время умирать»
14 сентября 2020
На замену Шайе ЛаБафу: Гарри Стайлс сыграет мужа Флоренс Пью в фильме Оливии Уайлд
«Не собираюсь на пенсию»: Крис Хемсворт вернется к роли громовержца после «Тора 4»
Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером «перезапустит» киновселенную DC
Круче «Игры престолов» и «Аквамена»: Джейсон Момоа оценил «Дюну» Дени Вильнева
Аниме-сериал по «Пикнику на обочине» Стругацких покажут в 2021 году
Режиссер «Проклятия Аннабель 3» займется хоррор-мультфильмом про бродячих собак
Сара Джессика Паркер готова сняться в сиквеле комедии «Фокус-покус»
HBO продлил «Роковой патруль» на третий сезон
Пчелы и лекарство от зомби-вируса в трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Вслед за «Чудо-женщиной: 1984»: выход хоррора «Кэндимен» отложили до 2021 года
Без зрителей: стартовал 31-й российский кинофестиваль «Кинотавр»
Райан Рейнольдс вернулся на съемки боевика «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном
Свежий взгляд: Роберт Паттинсон в бэткостюме на новом постере «Бэтмена»
Не только «Земля кочевников»: названы победители 77-го Венецианского кинофестиваля
Теперь официально: премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли на декабрь
Саша Барон Коэн и Эдди Редмэйн в первом трейлере фильма Аарона Соркина «Дело чикагской семерки»
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль нового Джеймса Бонда
Роберт Паттинсон готов вернуться к съемкам «Бэтмена» Мэтта Ривза
Слухи: Warner Bros. планируют снять два сиквела к «Джокеру»
12 сентября 2020
Британский актер Винни Джонс уверен в абсолютной победе Максима Шугалея
11 сентября 2020
Уже официально: в сериале про Оби-Вана Кеноби будет всего один сезон
Netflix купил российский сериал «Эпидемия» с Кириллом Кяро и Викторией Исаковой
Фанаты хорроров показали подборку самых страшных кадров из фильмов
Вышла короткометражка про Бутчера из сериала «Пацаны»
Видео: звезды «Полового воспитания» готовятся к съемкам третьего сезона
«Это позор»: Кейт Уинслет пристыдила Голливуд за отношение к Вуди Аллену и Роману Полански
Последний день съемок: звезды «Сверхъестественного» прощаются с сериалом
Обмен телами с серийным убийцей в первом трейлере хоррора «Дичь»
Джош Хатчерсон из «Голодных игр» хочет сняться в приквеле «Баллада певчих птиц и змей»
Дженсен Эклс считает, что сериал «Сверхъестественное» может вернуться после финала
Действие «Форсажа 9» будет частично происходить в космосе
Netflix представил трейлер комедии «Хэллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером
Сигурни Уивер в подводном мире на новых фото со съемок сиквелов «Аватара»
Вуди Аллен представил трейлер новой комедии «Фестиваль Рифкина»
Нив Кэмпбелл вернется к знаковой роли в фильме «Крик 5»
10 сентября 2020
Сценарист «Робокопа» напишет сериал-приквел без самого Робокопа
Представлен эпичный первый тизер 11 сезона «Ходячих мертвецов»
После 11 сезона: сериал «Ходячие мертвецы» завершат в 2022 году
Александр Невский и Майкл Мэдсен в первом трейлере фильма «Красные пророчества»
Уже в работе: Netflix анонсировал третий сезон «Полового воспитания»
В фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец» может вернуться герой из «Доктора Стрэнджа»
Энн Хэтэуэй снимется в новой «карантинной» комедии Дага Лаймана
Слухи: съемки «Человека-паука 3» начнутся не раньше зимы 2021 года
Алексей Гуськов сыграет Иосифа Сталина в фильме «Первый Оскар»
СМИ: премьеру «Дюны» и «Чудо-женщины: 1984» могут перенести
«Грядет священная война»: Тимоти Шаламе в первом трейлере «Дюны» Дени Вильнева
Скандалы и ругань: Холли Берри откровенно рассказала о съемках франшизы «Люди Икс»
Съемки комедии «СтендОпер» с Владимиром Епифанцевым и Ефимом Шифриным подошли к концу
Кирилл Кяро и Нонна Гришаева сыграют в подростковой мелодраме «Вне зоны доступа»
Шоураннер «Пацанов» оправдался за еженедельный выход эпизодов второго сезона
«Это лицемерие»: Disney критикуют за съемки «Мулан» в провинции Синьцзян
Новые ведьмаки и секс-работницы: раскрыты детали второго сезона «Ведьмака»
9 сентября 2020
Звезда «Фантастических тварей 3» придумал, как вернуть Хагрида в киновселенную
Зендая ответила на предложение стать звездой «Убить Билла 3»
Героиня Дэйзи Ридли в «Звездных войнах» могла стать потомком Оби-Вана Кеноби
Мир до апокалипсиса в свежем трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Роберт Де Ниро и Джон Малкович снимутся в новом экшн-триллере от продюсера «Ирландца»
Две соперницы Бледанс и Малиновская похудели на таблетках
Ходят слухи: Саша Барон Коэн тайно снял фильм «Борат 2»
«Что это, если не расизм?»: Джеймс Ганн выступил за смену расы супергероев в кинокомиксах
Джон Фавро раскрыл количество эпизодов во втором сезоне «Мандалорца»
Netflix показал финальный трейлер сериала «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон
От домохозяйки до авантюристки: как изменились образы диснеевских принцесс за 80 лет
«Я заплакала»: Ана де Армас рассказала о преображении для роли Мэрилин Монро
Лили Джеймс и Арми Хаммер в первом трейлере романтического триллера «Ребекка»
Меньшинства, женщины и инвалиды: изменились стандарты отбора на премию «Оскар»
«Страх — убийца разума»: вышел тизер «Дюны» Дени Вильнева
Малыш Йода и Педро Паскаль на первых кадрах второго сезона «Мандалорца»
Иван Твердовский показал в Венеции фильм «Конференция» о заложниках на Дубровке
8 сентября 2020
Дэйв Франко покажет свой режиссерский дебют на Comic Con Russia 2020
Раскрыто будущее Баки Барнса после сериала «Сокол и Зимний солдат»
Настя Ивлеева и Павел Деревянко снимутся в комедии про шоу «Орел и решка»
Лив Шрайбер сыграет главную роль в экранизации романа Хемингуэя
Режиссер «Мулан» объяснила исчезновение дракончика Мушу из ремейка
Джейсон Момоа поддержал Рэя Фишера в борьбе против режиссера «Лиги справедливости»
«Он очень талантлив»: Зендая раскрыла детали работы с Тимоти Шаламе в «Дюне»
Премьера фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского прошла на 77 Венецианском кинофестивале
Дело за Дуэйном Джонсоном: Закари Ливай мечтает о кроссовере «Черного Адама» и «Шазама!»
Звезда Marvel Симу Лю высмеял азиатские стереотипы в фильме «Мулан»
«Размах потрясает»: «Вечные» могут стать самым эпичным блокбастером Marvel
Звезда «Властелина колец» Хьюго Уивинг не вернется к своей роли в новом сериале
Без взрывов: Кристофер Нолан назвал любимую сцену в «Доводе»
Арми Хаммер и Лили Джеймс в дебютном тизере триллера «Ребекка» от Netflix
«Бодрый и свежий»: критики тепло приняли детектив «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
«Я просил и умолял»: что заберет с собой Дженсен Эклс со съемок «Сверхъестественного»
Джеймс Ганн раскрыл, чего ждать от героя Идриса Эльбы в «Отряде самоубийц 2»
Ми-ми-ми дня: кот в образе Дэдпула и Доктора Стрэнджа покорил сеть
Видео: Том Круз прыгнул с горы на мотоцикле на съемках «Миссия невыполнима 7»
7 сентября 2020
На съемках фильма с Андреа Райзборо полиция ранила члена съемочной группы
Неожиданно: Уилл Смит и Маколей Калкин предстали в образе Джокера
Максим Матвеев против Джека-потрошителя в первом трейлере сериала «Шерлок в России»
Сборы «Довода» в России бьют рекорды, но Китай не впечатлен
Азиаты призывают к массовому бойкоту фильма «Мулан»
Фрэнсис Форд Коппола представит режиссерскую версию «Крестного отца 3»
Слухи: Джонни Депп все-таки присоединится к киновселенной Marvel
Режиссер хоррора «Доктор Сон» хочет взяться за экранизацию «Темной башни» Стивена Кинга
Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс в первом трейлере фильма «Афера по-голливудски»
На замену Тому Крузу: найден новый «Джек Ричер» для сериала от Amazon
Саундтрек мечты: Metallica перезаписала Nothing Else Matters для фильма «Круиз по джунглям»
Ридли Скотт раскрыл детали новой части «Чужого» и намекнул на перезапуск
Режиссер «Миссия: невыполнима 7» показал эпичное фото со съемок
Король или самозванец: Bosslogic представил необычный тизер к сериалу про Локи
Билл Скарсгард выбыл из драмы «Северянин» с Николь Кидман, Бьорк и Аней Тейлор-Джой
Боевые красотки: Флоренс Пью и Скарлетт Йоханссон на свежих кадрах «Черной вдовы»
Шоураннер сериала «Пацаны» объяснил, как «убить» Патриота
Netflix представил первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера
Провал за провалом: Бри Ларсон назвала 26 фильмов, в которые ее не взяли
Ни дня без скандала: Рэй Фишер обвинил Warner Bros. в попытках его дискредитации
4 сентября 2020
Кейт Бланшетт хочет, чтобы ее называли актером, а не актрисой
Это надо видеть: трейлер «Бриллиантовой руки» смонтировали в стиле «Довода» Нолана
Еще одна «жертва» коронавируса: заморожены съемки сериала «Чаки»
Хлоя Грейс Морец снимется в фантастическом триллере о восстании андроидов от авторов «Проект "Сила"»
Жизнь после «Звездных войн»: Дэйзи Ридли снимется в драме о Второй мировой
Еще не вышедшая «Армия мертвецов» Зака Снайдера получит приквел и аниме-сериал
Студия Marvel выпустила официальный арт в память о Чедвике Боузмане
«Упражнение по брендингу»: Нолан объяснил, почему выбирает короткие названия для фильмов
Из-за коронавируса Amazon закрыл сериал про Кортеса с Хавьером Бардемом
Режиссер «Отряда самоубийц» призывает смотреть «Харли Квинн»: мультсериал «заслуживает третьего сезона»
Марк Райлэнс выступил в защиту Джонни Деппа, обвиненного в домашнем насилии
«Потрясающий визуал и экшн»: отзывы критиков на «Мулан» появились в Сети
Бретт Далтон подтвердил, что не получал от Marvel приглашения вернуться в финале «Агентов Щ.И.Т.»
Режиссер «Милашек» из-за скандального постера фильма получала угрозы о расправе
Бри Ларсон несколько раз отказывалась от роли Капитана Марвел
«Смерть Майкла Корлеоне»: Фрэнсис Форд Коппола выпустит альтернативную версию «Крестного отца 3»
«Черная вдова – феминистка»: Скарлетт Йоханссон пообещала отразить суть движения #MeToo в сольнике о своей героине
Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи воссоединятся в шпионском боевике
3 сентября 2020
У Роберта Паттинсона диагностировали коронавирус; съемки «Бэтмена» остановлены
Дэниел Крэйг, Рами Малек и много экшна во втором трейлере «Не время умирать»
Создатель «Ривердейла» перезапустит «Милых обманщиц»
Тильда Суинтон похвалила введение гендерно-нейтральных наград на Берлинском кинофестивале
Российский сериал «Эпидемия» выпустят на 12 языках на сервисе Netflix
Хьюго Уивинг объяснил, почему агента Смита не будет в «Матрице 4»
Юрий Колокольников составит компанию Агате Муцениеце в спортивном сериале «Крюк»
Слухи: Джейсон Момоа может сыграть главную роль в приквеле «Ведьмака» от Netflix
«Наполовину доволен»: режиссер новой «Дюны» признался в «сложном» отношении к оригиналу
Джулианна Мур и Эми Адамс пополнили каст киноадаптации мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен»
Уже в октябре: объявлена дата выхода второго сезона «Мандалорца»
Судьба «Черной пантеры 2» под вопросом: в Disney не знали о том, что Чедвик Боузман борется с раком
Netflix показал трейлер второго сезона «Преступника» с Китом Харингтоном и Куналом Найаром
«Носите маски»: Дуэйн Джонсон объявил, что заразился коронавирусом
Питер Фачинелли выразил готовность вернуться к роли Карлайла из «Сумерек»
Первые кадры: Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в ЛГБТ-ромкоме «Самый счастливый сезон»
Принц Гарри и Меган Маркл подписали договор с Netflix о производстве «вдохновляющих» проектов
«Парни в группе»: представлен трейлер ЛГБТ-драмы с Мэттом Бомером, Джимом Парсонсом и Закари Куинто
2 сентября 2020
«Не надо брать темнокожего персонажа, чтобы потом убрать его в сторону»: Джон Бойега обрушился с критикой на Disney
В октябре 2020 Netflix представит интерфейс на русском языке и более 100 отечественных проектов
Звездный ансамбль: Марион Котийяр, Себастиан Стэн, Джоэл Эдгертон снимутся в драме об иммигрантах
Disney+ отложит выход «Сокола и Зимнего солдата» до 2021 года
Роберт Дауни-младший еще раз открестился от слухов о возвращении к роли Тони Старка в Marvel
Данила Козловский запустил конкурс любительских сценариев: с победителем он снимет фильм
Джейми Фокс снимется в семейном комедийном сериале об отцах и детях для Netflix
Джерард Батлер и Фрэнк Грилло поработают вместе в боевике от режиссера «Команды А»
Звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд пополнил каст «Крика 5»
В новом трейлере «Ходячих мертвецов» намекнули на смерть Дэрила Диксона
ТОП-10 фильмов об изнанке работы ЦРУ
Крис Пайн по-прежнему хочет вернуться к роли Кирка в «Стар Треке»
Netflix представил трейлер нового сериала «Эмили в Париже» с Лили Коллинз
Ми-ми-ми дня: Ченнинг Татум нарядился феей ради рекламы своей книги для детей
Адам Драйвер снимется в научно-фантастическом триллере от создателей «Тихого места»
Сыгравший Фреда Уизли в «Гарри Поттере» актер рассказал о реакции на смерть своего героя в книге
Создатели «Смерти на Ниле» покажут атмосферу страсти и молодого Пуаро
«Новый Петров»: звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Юрий Борисов стал гостем нового выпуска «Вдудя»
Режиссер «Доктора Сна» хочет еще раз экранизировать «Темную башню» Кинга
Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Задачу трех тел» для Netflix
1 сентября 2020
Представители HBO опровергли слухи о премьере «снайдерката» «Лиги справедливости» в сентябре 2021
Пиратские копии «Довода» и «Новых мутантов» уже появились в сети
От нашумевшего «Довода» до Петрова в роли Стрельцова: что смотреть в кино, если оно вообще будет
«Остаться в живых» по-русски: что критики говорят о новом сериале «Игра на выживание» с Бортич и Чадовым
Несмотря на суд: Джонни Депп вернется к роли в «Фантастических тварях 3», а Эмбер Херд – в «Аквамене 2»
Пирс Броснан сыграет ветерана Второй мировой в новой драме
Гений или сноб: Две стороны одного Кристофера Нолана
Новые фан-арты показали встречу Флэша и Бэтменов Бена Аффлека и Майкла Китона
Франшиза на годы: Киану Ривз ответил, как долго будет играть Джона Уика
Андрей Звягинцев возглавил рейтинг главных российских режиссеров десятилетия
Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в своем первом сериале от создателей «Бессмертной гвардии»
Харрисон Форд почтил память Чедвика Боузмана
«В разы больше и масштабнее»: режиссер «Человека-муравья 3» рассказал, чем фильм отличается от предыдущих
AMC закрыл сериал Закари Куинто «Страна Рождества» после двух сезонов в эфире
Netflix показал тизер продолжения «Призраков дома на холме»
«Пришло время»: в сети появился расширенный трейлер финала 15 сезона «Сверхъестественного»
Семья Виктора Цоя потребовала не выпускать фильм Алексея Учителя о смерти музыканта
На 10 минут длиннее оригинала: хронометраж фильма «Чудо-женщина: 1984» составит 151 минуту
Фанаты Marvel услышат погибшего Чедвика Боузмана в анимационном сериале «Что если…?»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить