30 октября 2020
Как перестать быть «Иванько»: История трех подруг, которые хотят замуж, в новом сериале на ТНТ
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны»
Сериал «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом продлили на третий сезон
В стиле блокбастера Marvel: Disney показала трейлер мультсериала «Люди Икс» из 90-х
Шоураннер «Ходячих мертвецов: Мир за пределами» раскрыл смысл сцены после титров в четвертом эпизоде
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом
Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца»
29 октября 2020
«Дюжев в роли Петра I – это перебор»: зрители критикуют первые эпизоды сериала «Тобол»
Поклонники Дэвида Боуи раскритиковали трейлер байопика «Дэвид Боуи: История человека со звезд»
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара»
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона
Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове
Белла Торн и Микки Рурк в трейлере криминального триллера «Девушка»
Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда»
Создатель «Самурая Джека» выпустит «безумный и крутой» мультсериал о древних воинах
Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией
Слухи: Sony планирует снять фильм «Человек-паук 2099» с Оскаром Айзеком
Сериал «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли закрыли после первого сезона
IMDb запретил критиковать фильм с темнокожими Питером Пэном и Алисой в стране чудес
«Служебный роман» на первом месте: российские зрители назвали любимые фильмы о работе
Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя
Брюс Кэмпбелл раскрыл, чем его персонаж важен для трилогии «Человек-паук»
Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон
28 октября 2020
Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым
Эпизод из «Смешариков» про перепись населения будет стоить почти восемь млн рублей
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии
Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы»
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона
«Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля
Netflix купил права на триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер
Назойливая пчела и неработающая зажигалка: неудачные дубли из второго сезона «Пацанов»
В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга
В сети показали аниме-версию заставки сериала «Мандалорец»
«ВАЛЛ-И» возглавил рейтинг самых любимых мультфильмов россиян за последние 20 лет
Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
Мой муж – психопат: Николь Кидман снимает «розовые очки» в сериале «Отыграть назад»
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3»
Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут»
Кевин Файги намерен добиться выхода блокбастера про супергероинь Marvel
Нил Гейман раскрыл дату выхода третьего сезона «Американских богов»
Названа дата выхода драматического сериала «Перевал Дятлова»
«Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии
Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed
27 октября 2020
Netflix выдвигает на «Оскар» весь каст драмы «Суд над чикагской семеркой»
Джордж Клуни в первом трейлере постапокалиптической драмы «Полночное небо»
Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона
Слухи: Эмма Стоун вернется к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3»
От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса»
Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны»
Том Холланд завершил съемки в долгожданной экранизации Uncharted
Вышел трейлер второго сезона «257 причин, чтобы жить» с Максимовой и Собчак
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка
Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness
Звезда «Пацанов» объяснила, почему Старлайт и Королева Мэйв не станут подругами
В тизере четвертого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» раскрыли дату премьеры
Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Marvel
Махершала Али разъяснил, почему решил сыграть нового Блэйда в фильме Marvel
Официально: представлено первое фото темнокожей Бэтвумен в костюме
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара»
35 лет спустя: в российском прокате покажут фильм «Назад в будущее» в 4К
Отложены съемки байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе
Квентин Тарантино советует посмотреть на Хэллоуин малоизвестный хоррор
26 октября 2020
Дэвид Финчер намекнул, что третий сезон «Охотника за разумом» может не выйти
«Союзмультфильм» показал новый образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»
«Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2»
Стал известен хронометраж первой серии второго сезона «Мандалорца»
Нил Гейман ответил на вопрос о появлении Константина в сериале «Песочный человек»
Disney превратит «Золушку» в историю о темнокожем дизайнере кроссовок
Слухи: Майкл Китон сыграет пожилого Бэтмена в сериале от HBO Max
Спустя 37 лет: культовый фильм «Танец-вспышка» превратят в сериал
Слухи: Дэдпул появится в камео в фильмах «Доктор Стрэндж 2» и «Тор 4»
Фильму «Мег: Монстр глубины 2» с Джейсоном Стэйтемом нашли режиссера
Главной героиней перезапуска «Зловещих мертвецов» станет женщина
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Крестная мама»
Режиссер боевика Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» объявил о завершении съемок
Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2»
Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3»
На замену Мишель Уильямс: Джессика Честейн снимется в сериале «Сцены из супружеской жизни»
Фильм «Не время умирать» могли продать на стриминг за 600 млн долларов
Видео: Марк Уолберг показал себя в образе «усатого Салли» для экранизации Uncharted
Слухи: Майкл Б. Джордан станет режиссером фильма «Крид 3»
23 октября 2020
Названы три возможных злодейки в сиквеле фильма «Шазам!»
10 фильмов Netflix, которые вы могли пропустить
От мечты о Бродвее до матери драконов: звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк - 34!
Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» снимет фильм по «Звездному крейсеру "Галактика“»
Аарон Тейлор-Джонсон снимется с Брэдом Питтом в киноадаптации манги «Скоростной поезд»
Netflix представил новый список из 10 своих самых популярных фильмов
Названы сроки выхода второго сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана
На замену Роберту Дауни-младшему: Тома Круза «показали» в образе Железного человека
Сын Стивена Кинга готов заняться ремейком фильма «Максимальное ускорение»
Пинки и Брейн возвращаются в первом трейлере перезапуска «Озорных анимашек»
Фан-арт: Дженсен Эклс из «Сверхъестественного» в образе Солдатика из третьего сезона «Пацанов»
Марго Робби играет грабительницу банков в трейлере драмы «Страна грез»
Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф в трейлере бойцовской драмы Николая Саркисова «Готов к бою»
Скарлетт Йоханссон сыграет в ремейке «Невесты Франкенштейна»
Джеки Чан признался, почему не хочет сниматься в голливудских фильмах
Мерил Стрип и Николь Кидман в первом трейлере мюзикла «Выпускной» от Netflix
На Диком Западе: сериал «Чудотворцы» продлили на третий сезон
Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс»
Два Натана Дрейка на свежем фото со съемок экранизации Uncharted
После обвинений Рэя Фишера «Лига справедливости» Снайдера лишилась двух продюсеров
В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков
22 октября 2020
От «Гарри Поттера» до «Дозоров»: в России выбрали самые удачные киноэкранизации
Юэн МакГрегор примерил костюм Оби-Вана на съемках сериала «Мандалорец»
Эмилия Кларк пыталась придать «немного человечности» Дейнерис в «Игре престолов»
Спустя полгода после старта: потоковый сервис Quibi закрывается
MGM займется экранизацией комикса про женскую версию Константина
«На вершине топа»: первые отзывы критиков о комедии «Борат 2» Саши Барона Коэна
«Мы ведем переговоры»: Майкл Китон высказался о возвращении к роли Бэтмена
Netflix посмертно выдвигает Чедвика Боузмана на «Оскар»
Мультсериал «Спецагент Арчер» продлили на 12 сезон
В сериал «Сокол и Зимний солдат» вернутся персонажи из первых фильмов Marvel
На замену Ефремову: Юрий Стоянов снимется в сериале «Вампиры средней полосы»
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выйдет не раньше лета 2021 года
Netflix выпустил трейлер фильма «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
Джаред Лето вернется к роли Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
Фэнтези-фильм «Уиллоу» с Уорвиком Дэвисом получит сериал-продолжение
«Пиши о том, что знаешь»: Гэри Олдман в полноценном трейлере «Манка» Дэвида Финчера
21 октября 2020
Вышел первый трейлер мультфильма «Райя и последний дракон» от Disney
Паулина Андреева и Константин Хабенский в трейлере второго сезона сериала «Метод»
Режиссер «Охотника на монстров» Пол У. С. Андерсон объяснил, как экранизировать игры
Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2»
Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам»
Создатели «Сверхъестественного» заявили о возможном фильме по сериалу
78 миллионов просмотров: «Бессмертная гвардия» стала самым популярным фильмом на Netflix
Кейли Куоко становится подозреваемой в убийстве в трейлере сериала «Бортпроводница»
Слухи: Тоби Магуайр хочет больше экранного времени в фильме «Человек-паук 3»
Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова
Netflix снимет экшн про вампиров «Дневная смена» с Джейми Фоксом
Создатели «Не время умирать» вылили на улицы больше 30 тысяч литров «газировки»
Дени Вильнев снимет сериал по «Сыну» Ю Несбе с Джейком Джилленхолом
Сценарист «Назад в будущее» раскрыл, почему не будет продолжения трилогии
Нил Гейман раскрыл, с какой сцены начнется сериал «Песочный человек»
Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии
HBO выпустит два специальных эпизода сериала «Эйфория» с Зендаей
Вышел трейлер последнего фильма с Чедвиком Боузманом «Ма Рейни: Мать блюза»
20 октября 2020
«Милый, но неуравновешенный»: Харрисон Форд сыграет капитана утонувшего корабля
После финала: по «Ходячим мертвецам» могут снять мультсериал
Звезда «Прослушки» Доминик Уэст сыграет принца Чарльза в сериале «Корона»
Японский мультфильм «Клинок, рассекающий демонов» побил рекорд «Матрицы»
«Пугающее сходство с реальной ситуацией»: первые отзывы западных зрителей о сериале «Эпидемия»
«Лицо безумия возвращается»: первый постер перезапуска хоррора «Техасская резня бензопилой»
С научной точки зрения: названы самые страшные фильмы ужасов в истории кино
Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа
Netflix закрыл sci-fi сериал «Вдали» после первого сезона
Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2»
Дэвид Эйр назвал режиссерскую версию «Отряда самоубийц» «невероятно крутой»
Зак Снайдер показал первое фото героев приквела «Армии мертвецов»
Джессика Хенвик пытается уговорить Киану Ривза на фем-версию «Джона Уика»
СМИ: Disney+ покажет фильм по мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь»
В сериале «Призраки усадьбы Блай» нашли пасхалку к «Сиянию» Стивена Кинга
Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года
При создании «Бэтмена» Мэтта Ривза используют технологии сериала «Мандалорец»
«Куда бы я ни пошел, он будет со мной»: вышел новый трейлер второго сезона «Мандалорца»
19 октября 2020
Опубликованы первые постеры последнего фильма Чедвика Боузмана «"Black Bottom" Ма Рейни»
«Дюне» Дени Вильнева предрекают кассовые сборы в миллиард долларов
Эдди Редмэйн рассказал, как проходят съемки «Фантастических тварей 3»
Сериал «Звездный путь: Дискавери» продлили на четвертый сезон
На свежих кадрах из «Сверхъестественного» показали Винчестеров в детстве
На свежем фото звезды «Очень странных дел» нашли намек на возвращение Билли в четвертом сезоне
В сети перечислили исторические ошибки в мультфильме «Мулан»
От «Бегущего по лезвию» до «Донни Дарко»: культовые фильмы, которые провалились в прокате
Создатели «Пацанов» жестко раскритиковали фем-сцену из фильма «Мстители: Финал»
Названы 13 лучших фильмов ужасов для просмотра с детьми
Майкл Б. Джордан хочет создать киновселенную с чернокожими супергероями
Рэпер 50 Cent спродюсирует новые хорроры режиссера «Хостела» Элая Рота
Вместо Сальмы Хайек: в боевике «Отчаянный» должна была сыграть Кэмерон Диаз
«Жил-был Снеговик»: вышел трейлер мультфильма по «Холодному сердцу»
Брюс Уиллис вернулся к роли из «Крепкого орешка» в рекламном ролике
«Сестра Рэтчед» стала самым популярным дебютом Netflix за 2020 год
Генри Кавилл рассказал, как тренируется для съемок в сериале «Ведьмак»
Раскрыто новое рабочее название «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Раскрыт актерский состав приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера
16 октября 2020
Ирина Горбачева и «Квартет И» в первом трейлере комедии «Обратная связь»
«Никаких слез!»: звезды «Сверхъестественного» рассказали о последнем съемочном дне
Мэл Гибсон снимется в новом экшн-триллере от режиссера «Адреналина»
Disney+ начал предупреждать детей о «негативных стереотипах» в мультфильмах
Дженсен Эклс назвал один из своих любимых эпизодов «Сверхъестественного»
К юбилею «Психо»: культовую сцену в душе пересняли с 60 актрисами
«Паттинсон забрал твою работу»: Мэтт Дэймон потроллил Бена Аффлека из-за роли Бэтмена
«Французов не было?»: в сети критикуют выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона
Amazon снимет сериал по культовому слэшеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
«Скучно и довольно пресно»: критики разгромили фильм «Ребекка» с Арми Хаммером и Лили Джеймс
Пугающая Энн Хэтэуэй в свежем тизере фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса
Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо»
Нив Кэмпбелл намекнула, что хоррор «Крик 5» будет очень жестким
Стивен Кинг подтвердил: сериал «Чужак» получит второй сезон
Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны»
Джон Фавро и Педро Паскаль не против заняться фильмом по «Мандалорцу»
HBO Max представил трейлер второго сезона фэнтези-сериала «Темные начала»
В русскоязычном Netflix ограничили доступ к некоторым мультсериалам 18+
Галь Гадот призналась, какая сцена из «Чудо-женщины: 1984» довела ее до слез
15 октября 2020
Незабываемое чувство: 5 лучших фильмов о первой любви
Шоураннер «Пацанов» раскрыл судьбу Черного Нуара в третьем сезоне
Армия зомби и многорукий великан в тизере фильма «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия»
Сценарист «Влюбленного Шекспира» займется драмой о трагедии в Хиросиме
Российский сериал «257 причин, чтобы жить» получил награду в Каннах
Съемки третьего сезона «Пацанов» начнутся в первой половине 2021 года
Восемь лет спустя: новый сезон «Декстера» выйдет в 2021 году
Эми Адамс и Гленн Клоуз выживают в глубинке в трейлере драмы «Деревенская элегия»
«По-дилетантски»: раскрыто, как Педро Паскаль проходил пробы в «Игру престолов»
«Я был рожден, чтобы играть»: вышел свежий трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Продюсер «Джеймса Бонда» заявила, что агент 007 не станет женщиной
Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе снимутся в фильме про конец света
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта
«Какой красивый язык»: Netflix запустил русскоязычную версию
«Может, еще мозгов?»: как создавались визуальные эффекты для сериала «Пацаны»
Фонд кино требует 91 миллион рублей от авторов сиквела «Тайны печати дракона»
Милла Йовович против гигантских чудовищ в трейлере экранизации «Охотника на монстров»
14 октября 2020
Киану Ривз возглавил рейтинг звезд, которые чаще всего снимаются в постельных сценах
В трейлере мультсериала про Далеков из «Доктора Кто» раскрыли дату премьеры
Джанкарло Эспозито и Педро Паскаль в новом ролике второго сезона «Мандалорца»
Раскрыто, вернется ли Мишонн во вселенную «Ходячих мертвецов»
Стэнли Туччи и Джон Брэдли из «Игры престолов» снимутся в триллере «Падение Луны»
Дочь Кейт Бекинсейл сыграет с Николасом Кейджем в фильме о Николасе Кейдже
Рэйчел Броснахэн борется за выживание в трейлере драмы «Я — твоя женщина»
Названия эпизодов четвертого сезона «Очень странных дел» намекают на путешествие в прошлое
Слухи: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд все-таки появятся в «Человеке-пауке 3»
Николас Кейдж против инопланетян-захватчиков в трейлере фильма «Джиу-джитсу»
Мадс Миккельсен решает мстить в тизере черной комедии «Рыцари справедливости»
«Матрица 4» с Киану Ривзом «снова изменит киноиндустрию»
Amazon выкупил права на сиквел комедии «Поездка в Америку» у Paramount
Аня Тейлор-Джой злится в вырезанной сцене из фильма «Новые мутанты»
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт снимутся в спин-оффе «Безумного Макса» про Фуриосу
Раскрыт гонорар Галь Гадот за съемки в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Без фальши: 5 фильмов об искренней дружбе человека с животными
Netflix показал историю принцессы Дианы в тизере четвертого сезона «Короны»
13 октября 2020
Виктор Хориняк против Колобка в трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Создатель «Хранителей» Алан Мур: супергеройские фильмы разрушают кинематограф
Киану Ривза показали в роли Призрачного гонщика и Лунного рыцаря
Адам Броди расследует убийство в трейлере нуарной комедии «Малыш-детектив»
Малыш Йода на Татуине в свежем тизере второго сезона «Мандалорца»
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут воссоединиться в экшн-комедии «Затерянный город Д»
Российский сериал «Эпидемия» вошел в топ-5 на Netflix во всем мире
Злодей из триллера «Не дыши» станет главным героем сиквела
Слухи: Netflix займется новым фильмом о юности Шерлока Холмса
Universal снимет ремейк мистического триллера «Другие» с Николь Кидман
Новый постер второго сезона «Темных начал» раскрыл дату выхода
Новый боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом сменил название
Том Круз и Хейли Этвелл на видео со съемок боевика «Миссия невыполнима 7»
Ставка на стриминг: Disney ждут масштабные изменения
Брюс Уэйн, Селина Кайл и Пингвин на новых фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
«Это позор»: Галь Гадот назвали «слишком белой» для роли Клеопатры
Опубликованы персонажные постеры второго сезона сериала «Мандалорец»
Дворецкий Бэтмена борется с криминалом в первом тизере второго сезона «Пенниуорта»
12 октября 2020
Ая Кэш раскрыла пикантные детали постельной сцены в сериале «Пацаны»
«Pixar вернулся к былому величию»: первые критики в восторге от мультфильма «Душа»
Netflix отменил комикс-сериал «Магический орден» по Марку Миллару
Константин Богомолов в первом трейлере сериала Федора Бондарчука «Псих»
«Дедушка НЕлегкого поведения» с Де Ниро и Умой Турман обошел «Довод» в прокате
«Спагетти-вестерн со снегом и русскими»: Стивен Кинг в восторге от сериала «Эпидемия»
Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн»
Финал ММКФ: Антонио Лигабуэ «хочет спрятаться», или Ода Абеля Феррары независимому кинопоказу
Седьмой день ММКФ: Британские драмы о подростках и тонкая японская картина среди цветочного сада
В сиквеле «Первому игроку приготовиться» покажут «последнюю пасхалку»
Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо в первом трейлере фильма «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»
Netflix покажет боевик про борьбу с террористами от братьев Руссо
Представлен первый тизер и отрывки из сериала «Стража» по Терри Пратчетту
Вышел трейлер третьего сезона «Американских богов» с Дэнни Трехо и Мэрилином Мэнсоном
Солдатик Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» будет еще хуже Хоумлендера
Сериалом о Зеленом фонаре займется автор блокбастера «Лего фильм: Бэтмен»
Продюсеры «Не время умирать» назвали его «одним из лучших фильмов о Бонде»
Галь Гадот станет Клеопатрой в новом фильме режиссера «Чудо-женщины»
Мэл Гибсон и Фрэнк Грилло во временной петле: вышел трейлер триллера «Квант времени»
Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме с Кристианом Бэйлом
Наследники Виктора Цоя хотят добиться запрета премьеры фильма Алексея Учителя
10 октября 2020
«Мы показали жизнь такой, какая она есть»: интервью с Гошей Куценко
9 октября 2020
Люк Хемсворт и Ая Кэш готовы сыграть мутантов в перезагрузке «Людей Икс»
Шоураннер «Сверхъестественного» раскрыл, какую роль Джек сыграет в финале
Звезда «Баффи» Элисон Ханниган призналась, что забрала со съемок сериала надгробия
От создателя «Песни моря»: вышел первый трейлер мультфильма «Легенда о волках»
«Он пьян? Ты пьян?»: Джонни Депп раскрыл первую реакцию Disney на образ Джека Воробья
Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага займется сериалом «Властелины воздуха»
Amazon представил дебютный трейлер анимационного сериала «Неуязвимый»
Amazon показал первый трейлер пятого сезона sci-fi сериала «Пространство»
Чарли Кауфман напишет сценарий экранизации «Полиции памяти» Еко Огавы
Николь Кидман намекнула на выход третьего сезона сериала «Большая маленькая ложь»
«Мы вернулись»: вышел первый тизер мультфильма «Семейка Аддамс 2»
BossLogic показал свой альтернативный постер перезагрузки «Обители зла»
«Блокадный дневник» и другие: представлен полный список победителей 42-го ММКФ
Свежий тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» раскрыл дату премьеры
Вместо Тони Старка: Доктор Стрэндж сыграет важную роль в «Человеке-пауке 3»
Сразу на Disney+: раскрыта дата выхода мультфильма «Душа» от Pixar
Netflix представил первый тизер фильма «Манк» Дэвида Финчера
8 октября 2020
«Стало только хуже»: Джордж Мартин раскритиковал постельную сцену с Дейнерис в «Игре престолов»
Шестой день ММКФ: Филипп Гаррель оставил послание собственному сыну, а Жерар Депардье расслабляется в спа
Вупи Голдберг вернется к культовой роли в комедии «Сестричка, действуй 3»
Джеймс Кэмерон вернет фильм «Алита: Боевой ангел» в повторный прокат
Режиссер «Доктора Стрэнджа 2» спродюсировал хоррор со звездой «Убивая Еву»
Хоббит Сэм одобряет: «Властелина колец» и «Хоббита» перевыпустят в формате 4К
Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз
На первом постере «Семейки Аддамс 2» раскрыли дату премьеры
Натали Портман заспойлерила сюжет блокбастера «Тор: Любовь и гром»
«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта обошел «Довод» в российском прокате
Если сиквел снимет Дэвид Финчер: Аарон Соркин готов взяться за «Социальную сеть 2»
«Пути назад не будет»: режиссер «Чудо-женщины: 1984» о разрушении киноиндустрии
Малыш Йода без балахона и другая броня: раскрыты оригинальные концепт-арты «Мандалорца»
Съемки «Мира Юрского периода 3» остановили из-за заражения COVID-19
Раскрыта дата премьеры байопика «Манк» Дэвида Финчера на Netflix
Пятый день ММКФ: Заключенные играют пьесу Беккета, Гагарин не взлетел во Франции
Четвертый день ММКФ: «униженные и оскорбленные» в объективе португальца Педру Кошта
Мэл Гибсон и Уолтон Гоггинс в первом трейлере фильма «Охота на Санту»
О карантине по-деревенски: российский сериал «Афера» покажут в 2021 году
Видео: как Киану Ривза превратили в «качка» для фильма «Билл и Тед снова в деле»
7 октября 2020
Продюсер «Джокера» мечтает снять сольный фильм про Мистера Фриза
Netflix представил Йеннифер на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»
Будет суд: к Netflix предъявили иск из-за скандального фильма «Милашки»
В финале второго сезона «Пацанов» покажут самую зрелищную битву в истории шоу
Галь Гадот в роли Чудо-женщины может появиться в фильме «Флэш»
Режиссер «Войны миров Z» займется фильмом про Паровозика Томаса
Шесть известных актеров, которые хороши не только в кино
Съемки «Человека-паука 3» с Томом Холландом стартуют на следующей неделе
За 600 млн рублей: «Союзмультфильм» работает над игровым фильмом о Чебурашке
«Amazon, не надо!»: в сериале по «Властелину колец» могут показать постельные сцены
Представлен тизер и первые кадры вестерна «Новости со всего света» с Томом Хэнксом
Бомж-супергерой: Джо Манганьелло в первом трейлере экшн-триллера «Заклятый враг»
Премьеру «Мира Юрского периода 3» отложили до 2022 года
Экшн и снова экшн: Дэниел Крэйг показал зрелищный отрывок из «Не время умирать»
Без Миллы Йовович: раскрыт актерский состав перезапуска «Обители зла»
Netflix показал повзрослевшую Цири на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»
6 октября 2020
Третий день ММКФ: Бразилия показывает изнанку белого общества
«Не вздумай все испортить!»: Дэниел Крэйг обратился к будущему «Джеймсу Бонду»
От режиссера «Американского психопата»: вышел трейлер хоррор-сериала «В ожидании»
Карен Шахназаров предложил включить советские фильмы в школьную программу
С песнями и танцами: Netflix раскрыл детали будущей экранизации «Алисы в стране чудес»
Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью снимется в фильме о космическом шахтере
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Кто не спрятался»
На спин-офф «Пацанов» Эрика Крипке вдохновила пародия на Людей Икс
Раскрыт исполнитель главной роли в приквеле «Игры престолов»
Хлоя Морец снимется в sci-fi сериале «Периферийные устройства»
О богах и героях: Netflix представил первый трейлер мультсериала «Кровь Зевса»
Раскрыт синопсис второго сезона «Ведьмака»: Геральт займется воспитанием Цириллы
Финала не будет: Netflix закрывает сериал «Блеск» после третьего сезона
Джеймс Кэмерон и язык жестов На'ви на кадре со съемок сиквелов «Аватара»
Пенелопа Крус, Джессика Честейн и Лупита Нионго в трейлере шпионского боевика «355»
По стопам Marvel: Роберт Дауни-младший создаст киновселенную Шерлока Холмса
На смену Хоакину Фениксу: Энн Хэтэуэй показали в жутковатом образе Джокера
«Бэтмен» выйдет в 2022 году, а «Матрицу 4» перенесли на 2021 год
Райан Рейнольдс меняет правила игры в трейлере комедии «Главный герой»
5 октября 2020
Генри Кавилл раскрыл, чем важна «Лига справедливости» Зака Снайдера
Еще один персонаж из «Лиги справедливости» появится в фильме «Флэш» с Эзрой Миллером
Армия или любовь: Дмитрий Нагиев на первом постере комедии «Спасите Колю!»
«Женщинам пора высказаться»: интервью с Миленой Радулович
Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году
Слухи: Netflix планирует «женский» спин-офф сериала «Ведьмак»
Слухи: Райан Рейнольдс станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Премьеру «Чернобыля» Данилы Козловского перенесли на 2021 год
«Мужские слезы»: Клинт Иствуд снимет роуд-муви по бестселлеру о мужском воспитании
Братья Даффер показали новые кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел»
Нестареющий Джеки Чан в тизере комедийного боевика «Авангард: Арктические волки»
Милли Бобби Браун хотела уйти из кино из-за провала с «Игрой престолов»
Слухи: звезды старого «Человека-паука» вернутся в киновселенную Sony
«Не буду голубым»: Электро изменит цвет в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом
Видео: Том Круз прокатился на крыше поезда для съемок «Миссия невыполнима 7»
Милла Йовович против Черного Диабло в первом тизере фильма «Охотник на монстров»
Премьеру «Не время умирать» с Дэниелом Крэйгом снова перенесли
На Comic Con показали эпичный трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
3 октября 2020
Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук
2 октября 2020
Праздник кино во время пандемии: начинаем вести дневники ММКФ
«Тем временем в Изнанке»: свежие кадры со съемок четвертого сезона «Очень странных дел»
Ана де Армас раскрыла, чего ждать от ее героини в «Не время умирать»
Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант снимутся в фильме «Локдаун» Дага Лаймана
О жизни после смерти: Борис Акунин станет шоураннером нового сериала
Кристиан Слейтер, Аня Чалотра и Джо Манганьелло появятся в спин-оффе «Армии мертвецов» Снайдера
Джон Сина пообещал «убийственный» экшн в боевике «Форсаж 9»
Слухи: «Ведьмак» с Генри Кавиллом получит третий сезон
Джейми Фокс вернется к роли Электро в «Человеке-пауке 3»
«Довод» не вошел в главную номинацию People`s Choice Awards
Бенедикт Камбербэтч раскрыл, когда начнутся съемки «Доктора Стрэнджа 2»
Вслед за тизером: Саша Барон Коэн становится Трампом в трейлере «Бората 2»
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
Энтони Старр в восторге: как выглядит Хоумлендер из «Пацанов» в роли Росомахи
Не только Дуэйн Джонсон: раскрыт актерский состав сериала «Молодой Скала»
1 октября 2020
«Шугалей», «Кандагар», «22 минуты»: фильмы, которые потрясают своей реалистичностью
Во втором сезоне «Бэтвумен» роль злодея исполнит звезда «Готэма» и «Мистера Робота»
Звезда «Властелина колец» сыграет папу Бутчера во втором сезоне «Пацанов»
Блогеры против вампиров: Эбигейл Бреслин снимется в комедийном «ужастике»
Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют в фильме о съемках «Крестного отца»
Идрис Эльба сразится со львом в новом триллере «Зверь»
Неожиданно: Netflix выпустит новый сериал о Конане-варваре
Звезда «Рок-волны» Том Стерридж претендует на главную роль в адаптации «Песочного человека»
Ума Турман и Гэри Олдман сыграют главные роли в новых сериалах от Apple
Netflix представил кадры последнего фильма Чедвика Боузмана
Зендая снимется в байопике о вокалистке The Ronettes
«Один из лучших фильмов года»: вышел трейлер драмы «Минари»
«Борат вернулся»: вышел официальный тизер «Бората 2» с Сашей Бароном Коэном
Netflix показал свежий трейлер комедии «Хэллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером
Раскрыто, кто сыграет Мисс Марвел в одноименном сериале
ММКФ-2020 отменил показ фильма «Врата в рай» про Нагорный Карабах
