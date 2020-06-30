Меню
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 июня 2020
HBO Max вернет вырезанные сцены в «суровую» версию «Казино "Рояль"»
Большой фестиваль мультфильмов впервые состоится онлайн
Сиквел хоррора «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс будет зависеть от фанатов
Энн Хэтэуэй раскрыла смысл запрета Кристофера Нолана на стулья во время съемок
Татьяна Догилева и Павел Майков снимутся в комедийном сериале «Отпуск»
Киборг «переобулся»: Рэй Фишер отрекся от заявления о «Лиге справедливости»
Хью Джекман и Софи Тернер объединились для фан-ремейка «Принцессы-невесты»
Непобедимая Шарлиз Терон в свежих отрывках из комикс-боевика «Бессмертная гвардия»
Николай Комягин из Shortparis сыграет Маяковского в фильме Данилы Козловского
Новый постер второго сезона «Академии Амбрелла» намекнул на будущее героев
Хью Джекман рассказал о съемках смерти Росомахи в «Логане»
Тайка Вайтити займется фильмами о коренных жителях Новой Зеландии
Слухи: в первом сезоне «Ванда/Вижн» будет не меньше девяти эпизодов
Маккензи Дэвис не верит в будущее франшизы «Терминатор»
Опасный Николай Костер-Вальдау в первом трейлере триллера «Бесшумный»
Режиссер «Джона Уика» рассказал, как обстоят дела с ремейком «Горца»
Звучит эпично: Джек Николсон может снова стать Джокером в фильме «Флэш»
Больше монстров: раскрыто рабочее название второго сезона «Ведьмака»
Энтони Маки сравнил сериал «Сокол и Зимний солдат» с шестичасовым фильмом Marvel
Новые сезоны мультсериала «Смешарики» выйдут до 2025 года
Названы 30 лучших фильмов и главные режиссеры современности
Netflix займется аниме-сериалом по игре Cyberpunk 2077
«Тебе тут не место»: Райан Рейнольдс испортил встречу звезд «Людей Икс»
Тор под зонтом и Небула с двумя головами: редкие фото со съемок «Мстителей»
Возвращение человека с крюком в свежем тизере хоррора «Кэндимен»
«Роскино» представило 19 фильмов на каннском Marché du film
29 июня 2020
Представлен трейлер байопика об Арете Франклин с Дженнифер Хадсон
Похожего на Джокера паука назвали в честь Хоакина Феникса
Жерар Депардье и Пьер Ришар снимутся в фильме про японскую кухню
Слухи: в «Шан-Чи и легенде десяти колец» появится Чингисхан
«Все заклеивают»: Панфилов рассказал, как снимают постельные сцены в кино
Спустя 20 лет: «Властелина колец» и «Хоббита» перевыпустят в 4К
Hulu займется сериалом по дебютной книге автора «Нормальных людей»
Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
Спустя 35 лет: байопик «Тесла» получил дату премьеры
Шарлиз Терон готова сняться в сиквеле «Хэнкока» с Уиллом Смитом
«Симпсоны» и «Гриффины» откажутся от «белой» озвучки цветных персонажей
Слухи: Netflix снимет приквел «Ведьмака» про Сопряжение Сфер
Pixar показал свежий трейлер мультфильма «Душа»
Disney переносит премьеру «Мулан» на 21 августа
Энтони Маки обвинил Marvel и «Черную пантеру» в расизме
Штормфронт бросает вызов в первом отрывке второго сезона «Пацанов»
Премьеру «Билла и Теда 3» с Киану Ривзом перенесли на две недели
В сентябре зрители увидят продолжение художественного фильма «Шугалей»
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Роднянский и создатели «Джокера» займутся сериалом об актрисе «взрослого кино»
26 июня 2020
Михаил Гомиашвили покоряет Таиланд в трейлере комедии «Хэппи-Энд»
Продюсеры впечатлились: юные фанаты сняли ремейк трейлера боевика «Тайлер Рейк»
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
«Просто ужасный»: Рассел Кроу рассказал об оригинальном сценарии «Гладиатора»
Максим Виторган и Павел Деревянко снимутся в сериале «Беспринципные»
Новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» откроет фестиваль в Сан-Себастьяне
Эмир Кустурица займется сериалом по книге нобелевского лауреата
Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч займется боевиком о наемниках в поезде
Звезда «Отряда самоубийц 2» Джай Кортни намекнул на появление Короля Акул
Рон Перлман отказался от ребута «Хеллбоя» из-за Гильермо дель Торо
Барон Мордо появится в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Злодей из «Парка Юрского периода» появится в «Мире Юрского периода 3»
Джерард Батлер и Морена Баккарин пытаются выжить в трейлере фильма «Гренландия»
Звучит эпично: Джонни Депп может стать Джокером в фильме Тима Бертона
Роскошная и опасная: Джессика Честейн на первом постере боевика «Агент Ева»
Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли
«Другая эпоха, другая Диана»: Галь Гадот и Кристен Уиг о фильме «Чудо-женщина: 1984»
Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Нил Патрик Харрис вернулись на съемки «Матрицы 4»
«Сорок лет спустя»: сериал «Нормальные люди» получит два бонусных эпизода
Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix из-за «Энолы Холмс»
«Фильмы с севера»: шесть очень разных историй из Скандинавии
Из сериала «Клиника» вырезали три «обидных» для темнокожих эпизода
Официально: премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на август
В США актеры отказываются от озвучки «этнических» ролей
В новом эпизоде «Агентов ЩИТ» предотвратили смерть одного из Мстителей
Эдгар Райт может снять мультфильм по комиксам о Скотте Пилигриме
25 июня 2020
Тарантино сбежал со встречи, чтобы не выпускать «Омерзительную восьмерку» на iPhone
Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»
Авторы «Мачо и ботана» займутся комедийно-детективным сериалом для Apple
Робот Эрика сыграет главную роль в sci-fi фильме за 70 миллионов долларов
Режиссер «Обливиона» Джозеф Косински займется ремейком фильма «Смерч»
Подводный экшн на новом кадре со съемок сиквела «Аватара»
Полет с крыши и погоня на пожарной машине: новые кадры со съемок «Довода»
Джерард Батлер и Морена Баккарин на первых кадрах фильма-катастрофы «Гренландия»
Роберт Паттинсон и Джонни Депп в первом трейлере фильма «Ожидание варваров»
Режиссер «Короля Льва» займется мультсериалом о мышонке и Рождестве
Опасный Рассел Кроу на свежем постере триллера «Неистовый»
Режиссер «Убойных каникул» снимет «романтический хоррор» для Netflix
Создатели «Нарко» снимут сериал-экранизацию «Призрака оперы»
«Не раз вернусь»: Генри Кавилл готов играть роль Супермена долгие годы
Глеб Панфилов будет отмечен специальной наградой на кинофестивале «Зеркало»
«Сплит» М. Найта Шьямалана уличили в дискриминации людей с расстройством личности
Слухи: в «Лиге справедливости» Зака Снайдера появится Зеленый фонарь
Netflix показал первый кадр «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Премьера хоррора «Крик 5» состоится в 2021 году
Представлен первый тизер четвертого сезона «Рассказа служанки»
«Унесенные ветром» вернулись на HBO после критики расизма
В Fortnite покажут старые фильма Кристофера Нолана
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый» о военном преступнике
24 июня 2020
Прощай, отец Джагхеда: звезда «Ривердейла» честно ответил, почему уходит из сериала
Сериал «Банды Лондона» от Гарета Эванса получит второй сезон
Свежий фан-арт: как смотрится Крис Эванс в роли Человека-паука
Киномюзикл Mamma Mia! может стать трилогией
Мела Гибсона не будет в «Побеге из курятника 2» из-за антисемитской шутки
Леонардо ДиКаприо займется фильмом про обезьян для Netflix
Представлен трейлер нового мультфильма о Супермене с Закари Куинто
Брюс Уиллис возвращается в космос на первом кадре фильма «Космический грех»
Красный Джек и Безумная Джейн на свежих кадрах второго сезона «Рокового патруля»
Netflix представил трейлер фильма-альманаха от 18 известных режиссеров
Роберт Паттинсон и Джонни Депп на свежих кадрах фильма «В ожидании варваров»
Билл Мюррей озвучит бродячего пса в мелодраме с Энн Хэтэуэй
Восьмой сезон «Бруклина 9-9» перепишут из-за протестов в США
«Это вина Дени Вильнева»: Ханс Циммер создаст для «Дюны» совершенно «новое звучание»
Netflix показал первый трейлер мультфильма «Путешествие на Луну»
Теперь официально: Netflix продлил «Люцифера» на шестой сезон
Новое ТВ-промо «Довода» подтвердило дату премьеры
Раскрыты сроки выхода режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Джессика Честейн и Колин Фаррелл в первом трейлере боевика «Агент Ева»
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Кит Харингтон мог стать королем Артуром в неснятом фильме Дэвида Добкина
Джей Джей Абрамс и Bad Robot обещали «покончить с превосходством белых» в кино
«Парк Юрского периода» и «Челюсти» возглавили прокат в США
Дж.К. Симмонс может объединить вселенные «Морбиуса» и «Человека-паука»
«Это билет в один конец»: вышел трейлер фильма «Чернобыль» Данилы Козловского
Netflix раскрыл дату выхода мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон»
23 июня 2020
Автор «Гарри Поттера» раскрыла необычное происхождение имени профессора Снейпа
Режиссер «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг займется хоррором про хижину в лесу
Представлен первый тизер сериала «Текст. Реальность» с Александром Петровым
В свежем тизере «Люцифера» объявили дату премьеры пятого сезона
Netflix займется сиквелом «Побега из курятника»
Оскар Айзек ответил на вопрос о возвращении во вселенную «Звездных войн»
Хоррор-серию «З/Л/О» перезапустят четвертым фильмом
Режиссер «Мира Юрского периода» Колин Треворроу займется фильмом про Атлантиду
Слухи: в фильмах Marvel покажут преемницу Доктора Дума
Шарлиз Терон и Кики Лэйн на персонажных постерах комикс-боевика «Бессмертная гвардия»
Братья Даффер уже знают, чем закончится сериал «Очень странные дела»
Лучше, чем «Хранители»: сериал «Перри Мейсон» показал отличный старт на HBO
Продюсер «Гладиатора» рассказал о работе над сиквелом
Названы сроки премьеры четвертого сезона «Рассказа служанки»
В сети заметили любопытный намек на судьбу Тора в фильмах Marvel
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновят 17 августа
Персонажи новых эпизодов «Ну, погоди!» обойдутся без диалогов
Киану Ривз отказался доводить Вайнону Райдер до слез на съемках «Дракулы»
Джерард Батлер сыграет оперативника ЦРУ в триллере «Кандагар»
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах
Слухи: Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
78-ой «Золотой глобус» перенесли на конец февраля 2021 года
Шайа ЛаБаф сделал 1400% на бирже ради роли в драме Оливера Стоуна
«Челюстям» – 45: как снимался культовый хоррор Стивена Спилберга
22 июня 2020
Названа звезда «Ходячих мертвецов», которая никогда не смотрела сериал
Мультфильм Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» получил международный приз в Анси
Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон займется мультфильмами
Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил ошибку в сцене с Капитаном Америкой и молотом Тора
Брайс Даллас Ховард восхитилась сценарием фильма «Мир Юрского периода: Власть»
Режиссер «12 лет рабства» Стив Маккуин уличил британское кино в расизме
«Плачьте, но снимайте»: вышла вторая серия проекта о фронтовых операторах
«Трансформация начинается»: Джейми Фокс готовится к роли Майка Тайсона
Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
«Чужих», «Дамбо» и «Флэша Гордона» уличили в расизме
София Бутелла присоединится к Николасу Холту в комедии про инопланетян
Тайка Вайтити показал, как нянчил малыша Йоду на съемках «Мандалорца»
Киборг все-таки появится в фильме «Флэш» с Эзрой Миллером
Польский эротический хит «365 дней» получил нулевой рейтинг на Rotten Tomatoes
Кристофер Нолан объяснил временные парадоксы в фильме «Довод»
Роберт Дауни-младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»
«Не успели»: Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов» на 2021 год
Раскрыто тайное камео Марка Хэмилла в сериале «Мандалорец»
Алексей Учитель завершил съемки фильма-притчи о Викторе Цое
Вслед за Зои Кравиц: Питер Сарсгаард в восторге от Роберта Паттинсона в «Бэтмене»
Слухи: Джеффри Дин Морган станет Бэтменом в фильме «Флэш»
Кинофестиваль «Флаэртиана» перенесли на декабрь
Международный Каннский кинорынок открывается 22 июня в онлайн-формате
Шпионы против Распутина в трейлере боевика «King's man: Начало»
Хью Джекман претендует на главную роль в фильме «Феррари»
Слухи: режиссеры «Зверополиса» готовят мультфильм про магию для Disney
Съемки специального эпизода «Друзей» состоятся в августе
19 июня 2020
Камео Вина Дизеля в «Токийском дрифте» спасло франшизу «Форсажа»
Джеймс Ганн рассказал о роли Джона Сины в «Отряде самоубийц 2»
«Суровый и жуткий»: первые отзывы критиков о сериале «Перри Мейсон» от HBO
Создатели «Очень странных дел» показали фото со сценариями всех эпизодов четвертого сезона
Слухи: Соколиный глаз может потерять слух в новом сериале
«Не курит вообще ничего»: Волка из «Ну, погоди!» избавят от пагубной привычки
Представлены первые кадры мультфильма «Ая и ведьма» от студии Ghibli
Соавтор «Рика и Морти» рассказал, как родилась идея чана с кислотой
Warner Bros. готовит экранизацию романа Рэя Брэдбери «Канун всех святых»
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик сыграет в новом фильме Netflix
Эдгар Райт экранизирует бестселлер «Цепь» о киднеппинге
«Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» получат третий сезон
Аманда Сейфрид раскрыла, почему отказалась от роли Гаморы в MCU
Вышел первый трейлер хоррора «Кто не спрятался» от Дэйва Франко
Появились новые кадры и детали сюжета «Довода» Нолана
Майкл Китон сыграет в сериале об опиоидной зависимости
«Бюджет равен нулю»: снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката США
Чудо-женщина и Дарксайд в тизере режиссерской «Лиги справедливости»
«Что если меч Артура выберет королеву?»: первый трейлер сериала «Проклятая» от Netflix
Дени Вильнев займется досъемками «Дюны» в августе
Кристофер Нолан объяснил, почему «Довод» надо смотреть на большом экране
Сергей Бадюк: «А нет в американских проектах хороших русских»
Режиссер «Отряда самоубийц» подтвердил личность Робина в киновселенной DC
Злодей МОДОК принял участие в отмененном сериале «Новые воины» от Marvel
На Reddit придумали «самый плохой фильм» с Адамом Сэндлером
18 июня 2020
По ту сторону камеры: Актёры, попробовавшие себя в режиссуре
Боевик «Чужие на районе» с Джоном Бойегой может получить сиквел
Слишком умные акулы в первом трейлере хоррора «Глубокое синее море 3»
Боевая подготовка и тайная миссия в трейлере второго сезона «Ханны» от Amazon
По роману автора «Войны миров Z» снимут хоррор о злобных бигфутах
«Роскино» представит отечественные новинки на Каннском кинорынке
Marvel ищет актрису на главную роль в сериале «Мисс Марвел»
Ради «Бэтмена»: Роберт Паттинсон отказался от алкоголя и сел на диету
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн мечтает сыграть «шотландского» Джеймса Бонда
Элайджа Вуд снимется в триллере о печально известном серийном маньяке
Создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон снимет новый мультсериал для Fox
Назван единственный актер, «убитый» Терминатором, Хищником и Чужим
Режиссер нового «Кэндимена» Ниа ДаКоста показала ролик-предысторию
Netflix раскрыл дату премьеры третьего сезона сериала «Дождь»
Режиссер «Имени розы» снимет фильм о пожаре в Нотр-Даме
«Ущипните меня»: Зои Кравиц рассказала, как Роберт Паттинсон выглядит в костюме Бэтмена
Ужасные злодеи и новые монстры в свежем трейлере второго сезона «Рокового патруля»
Брендан Глисон в роли Дональда Трампа на первом кадре сериала «Правило Коми»
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Ежик, барсук и косуля: «Союзмультфильм» показал новых персонажей «Ну, погоди!»
Netflix показал войну добра со злом в первом трейлере сериала «Монахиня-воин»
Это не шутка: Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в драме «Спенсер»
17 июня 2020
Юэн МакГрегор объяснил, чем сериал про Оби-Вана Кеноби напомнит «Мандалорца»
Кирилл Серебренников поставит мини-сериал об Андрее Тарковском
Пятый эпизод «Звездных войн» впервые покажут в 4К на больших экранах
Роберт Паттинсон назвал звезд, которые вдохновили его на съемки в «Бэтмене»
Манукян считает, что фильм "Шугалей" привлек внимание МИД к вопросу похищения россиян в Ливии
Слухи: после титров «Венома-2» покажут Человека-паука
Юэн МакГрегор озвучил Сверчка в мультфильме «Пиноккио» Гильермо дель Торо
«День сурка» для романтиков: Энди Сэмберг в трейлере комедии «Палм-Спрингс»
Стали известны даты проведения кинофестиваля «Горький fest» в 2020 году
Роберт Дауни-младший оказался причиной раздора звезд «Мстителей» с Marvel
Спустя 60 лет: «Психо» Альфреда Хичкока покажут в российских кинотеатрах
Слишком зловещий: опубликован концепт вырезанного монстра из фильма «Тор: Рагнарек»
Режиссер «Охотников за привидениями: Наследники» начал работу над сиквелом
Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд на фан-артах к сиквелу «Человека-паука: Через вселенные»
«Полное безумие»: Шарлиз Терон рассказала о съемках «Безумного Макса» с Томом Харди
Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй присоединятся к Кейт Бланшетт в драме «Время Армагеддона»
Джуд Лоу и семейные проблемы в первом тизере драмы «Гнездо»
Сценарист «Человека-паука» Сэма Рэйми рассказал о нереализованных идеях трилогии
Во вселенной «Доктора Кто» появится первая героиня-трансгендер
Фотофакт: Джеймс Кэмерон возобновил съемки сиквелов «Аватара»
Зоя Бербер рассказала, как снимали откровенную сцену в сериале «Анна Николаевна»
Warner Bros. проведет аналог Comic-Con для фанатов DC
500 отжиманий и плюс 13 кг: как Марк Руффало изменился для сериала «Я знаю, что это правда»
В Индии нашли следы Белых ходоков из сериала «Игра престолов»
«Довольно пугающе»: как выглядят без меха эвоки в «Звездных войнах 9»
Раскрыт ранний образ Палпатина с робо-руками для «Звездных войн 9»
Выглядит впечатляюще: представлен свежий постер триллера «Кольская сверхглубокая»
«Герой моего детства»: Крис Эванс мечтал сыграть Человека-паука
Мини-сериал про отравление Скрипалей стал хитом в Британии
16 июня 2020
Предотвратить апокалипсис в 1960-х: первые кадры второго сезона «Академии "Амбрелла"»
Фанаты «Рика и Морти» разгадали загадку с настоящей Бет в четвертом сезоне
Netflix показал первый трейлер второго сезона сериала «Политик» с Гвинет Пэлтроу
По реальным событиям: Уилл Смит сыграет беглого раба в триллере Антуана Фукуа
Слухи: Зуко отыщет маму в сериале по «Аватару: Легенда об Аанге»
Вышел первый 8К-трейлер фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Больше ведьмаков: шоураннер «Ведьмака» увеличит число борцов с нечистью во втором сезоне
В фильме «Стражи Галактики 4» может появиться новая команда героев
Бен Стиллер снимет триллер с Оскаром Айзеком по рассказу Ю Несбе
Самоизоляция по-голливудски: Милла Йовович в огороде, а Натали Портман у плиты
Вслед за «Оскаром»: премию BAFTA-2021 перенесли
«Это уже чересчур»: российский актер дубляжа о каминг-ауте Губки Боба
«С точки зрения Джейсона»: Стивен Кинг напишет книгу по франшизе «Пятница, 13-е»
Джеймсу Мэнголду понадобится новый сценарист для «Индианы Джонса 5»
Съемки «Мира Юрского периода 3» возобновят в начале июля
Седьмой сезон «Сватов» выйдет со всем звездным составом
Церемонию «Оскар-2021» перенесли на конец апреля
15 июня 2020
«Анимационные Канны»: российские аниматоры примут участие в фестивале в Анси
Джон Бернтал может снова сыграть Шейна из «Ходячих мертвецов»
Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт снимутся в триллере об анонимных интернет-угрозах
«Унесенные ветром» названы самым кассовым фильмом в истории кино
После «Стражей Галактики 3»: Джеймс Ганн больше не будет работать с Marvel
«Будет больно»: Бен Уишоу станет врачом в новом сериале BBC
Звезды «Игры престолов» сыграют в «Подземелья и драконы» ради детей
Сальма Хайек показала свежий постер боевика «Телохранитель жены киллера»
С комментариями киноведа: «Унесенные ветром» вернутся на HBO Max после скандала
Режиссер «Отряда самоубийц» раскрыл, хотел ли Джокер убить Харли Квинн
Второй сезон «Ведьмака» станет менее запутанным во времени
Джеймс Ганн рассказал смешную историю о встрече Тома Холланда и Стэна Ли
Анджелина Джоли и Хавьер Бардем не снимутся в фильме «Невеста Франкенштейна»
Сценарист «12 лет рабства» раскритиковал Квентина Тарантино за расизм
«Взаперти»: Анна Чиповская снимется в скринлайф-сериале, снятом на смартфон
Интимный момент: Бэтмен и Харли Квинн на кадре вырезанной сцены из «Отряда самоубийц»
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн рассказал о гибели кино
Без комментариев: Nickelodeon объявил Губку Боба геем
«Не время умирать» покажут раньше намеченного срока
Завершились съемки хоррора «Дети кукурузы» по роману Стивена Кинга
Warner Bros. перенесла выход «Чудо-женщины: 1984», «Довода» и «Матрицы 4»
Фильм «Манк» Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре
Не больше 10: премия «Оскар» меняет правила отбора номинантов
Студия Marvel перезапустит историю Железного человека
12 июня 2020
В ответ на критику: режиссер «Шазама!» добавил в фильм Маппетов
Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» могут показать в июле
Звезда «Ривердейла» Ванесса Морган претендует на главную роль в сериале «Бэтвумен»
Кира Найтли снимется в «психо-сексуальном» сериале «Другая машинистка»
Слухи: Эдди Редмэйн требует отстранить Джоан Роулинг от «Фантастических тварей»
Новый сериал по манге «Шаман Кинг» покажут в 2021 году
Спасибо Deepfake: Генри Кавилл стал Леголасом в отрывке из «Хоббита»
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «Тьма»
Дэвид Линч показал первую серию мини-сериала «Кролики»
«Полностью отстрелялась»: Сигурни Уивер не хочет возвращаться в киновселенную «Чужого»
«Беги, кролик, беги»: Элизабет Мосс снимется в новом хоррор-триллере
Кино живо: российские кинематографисты вернутся к съемкам в июле
Дакота Джонсон снимется в комедийном сериале «Королевы родео»
В вырезанной сцене из «Гарри Поттера» раскрыто, как Драко Малфой заслужил прощение
Раскрыта дата премьеры военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Сериал «257 причин, чтобы жить» продлили на второй сезон
Вигго Мортенсен может сыграть в новом фильме режиссера «Зеленой книги»
Представлен трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги»
«Скучная история и никакие персонажи»: критики громят фильм «Артемис Фаул»
Мариса Томей раскрыла будущее тети Мэй в «Человеке-пауке 3»
15 отличных неанглоязычных сериалов Netflix
Индиану Джонса признали величайшим героем в киноистории
11 июня 2020
Кара Делевинь ответила на вопрос о продолжении съемок второго сезона «Карнивал Роу»
«Самый важный фильм года»: первые отзывы критиков о «Пятеро одной крови» Спайка Ли
HBO Max временно откажется от фильмов о Бэтмене
Без CGI: Том Круз за штурвалом самолета в видео со съемок «Топ Ган: Мэверик»
Пирс Броснан состарится и откроет «страшную тайну» в триллере «Молодость»
«Это вид искусства»: Дэниел Рэдклифф предложил давать «Оскар» каскадерам
После скандала с HBO: «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Создателя «Теории большого взрыва» расстроила баснословная стоимость финала
Стало известно, как повлияет пандемия COVID-19 на съемки постельных сцен
Не Тор и не Железный человек: Соколиный глаз стал самым ценным супергероем Marvel
Amazon превратит мангу «Обещанный Неверленд» в сериал
Спустя 36 лет: звезды «Охотников за привидениями» воссоединятся в шоу Джоша Гада
Режиссер «Тора» Кеннет Брана хочет снять еще один кинокомикс
Мультфильмы русской студии Wizart выйдут на Amazon и iTunes
Расширенная версия «Поезда в Пусан» выйдет в повторный прокат
Netflix создал каталог фильмов и сериалов о проблеме расизма
Международный кинофестиваль «Зеркало» впервые пройдет в онлайн-формате
Сюрреализм и смелые фантазии: вышел первый трейлер второго сезона «Рокового патруля»
Warner Bros. и звезды «Гарри Поттера» выступили против Джоан Роулинг
«Хотелось убивать»: Анна Кендрик призналась, за что ненавидела съемки в «Сумерках»
Шоураннер «Бэтвумен» опровергла смерть Кейт Кейн во втором сезоне
Стали известны даты проведения Comiс-Con 2020 в Сан-Диего
Представлен трейлер фильма «Французский вестник» легендарного Уэса Андерсона
Disney обновила график кинопремьер в России на 2020 год
Джейсон Блум намекнул на выход хоррора «Счастливого дня смерти 3»
10 июня 2020
Брюс Уэйн, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фан-арте к «Бэтмену» Мэтта Ривза
«Польские "Пятьдесят оттенков серого"» возглавили топ просмотров на Netflix
Звезда «Мстителей: Финал» мечтает о сольном фильме про жену Соколиного глаза
Названы все разы, когда Сэм и Дин Винчестеры умирали в сериале «Сверхъестественное»
«Худший фильм в истории»: Netflix отказался от показа «Комнаты» Томми Вайсо
Представлен первый трейлер screenlife-сериала Слепакова «Окаянные дни»
Disney снимет киномюзикл по песням Лайонела Ричи
Не раньше августа: стало известно, когда возобновят съемки второго сезона «Ведьмака»
«Разум должен победить»: вышел первый тизер антиутопии «Мы» по роману Замятина
Опубликованы детальные концепты Киборга из режиссерской «Лиги справедливости»
Раскрыт вероятный сюжет и главный злодей второго сезона «Бэтвумен»
На замену Эмбер Херд: Блейк Лайвли показали в образе Меры из «Аквамена»
Слухи: в фильм по «Ходячим мертвецам» вернется «герой мемов» Карл
Звезда сериала «Клиника» Зак Брафф намекнул на фильм-сиквел
Во втором сезоне «Мандалорца» могут раскрыть тайну имени малыша Йоды
Кит Харингтон раскрыл, почему Джон Сноу не занял Железный трон в «Игре престолов»
Джейк Джилленхол снимется в триллере по сценарию автора «Поступи хаоса»
Фильм «Унесенные ветром» обвинили в романтизации рабства и убрали из HBO Max
Бекмамбетов и Universal выпустят пять фильмов в формате screenlife
Режиссер нового «Дракулы» приблизит экранизацию к роману Брэма Стокера
Amazon Prime купил российский мультсериал «Дракоша Тоша»
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
9 июня 2020
Киану Ривз и Алекс Уинтер зажигают в дебютном трейлере комедии «Билл и Тед»
На смену Катрин Денев: Дженнифер Лоуренс может сняться в ремейке «Голода»
В новых сериях Looney Tunes не будет огнестрельного оружия
«Кто станет королем монстров?»: в сеть выложили синопсис «Годзиллы против Конга»
Стало известно рабочее название сериала «Соколиный глаз» от Marvel
Отчаянная Милла Йовович на свежем кадре фильма «Охотник на монстров»
Режиссер «Операции по спасению» поставил сцены боя во втором сезоне «Мандалорца»
Папа-супершпион: в «Не время умирать» Джеймс Бонд может стать отцом
В фильме «Форсаж: Токийский дрифт» сыграл настоящий «король дрифта»
Звезда «Холопа» Милош Бикович будет снимать мультфильмы
Актера из сериала «Флэш» уволили за старые сексистские твиты
Сериал Богомолова «Содержанки» выйдет на британском ТВ
Российский триллер «Аванпост» выйдет на китайском аналоге Netflix
Эпичный провал: боевик «Последние дни американской преступности» получил «нулевой» рейтинг
«Лучше бы весь фильм зацензурили»: автор книг о Перси Джексоне разгромил экранизации
Новый отечественный сериал посвященный самоизоляции, на этот раз от Семена Слепакова
Спасибо детям: как появилась знаменитая сцена с малышом Йодой и супом в «Мандалорце»
«Невероятная глубина»: Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс удивил сценарий «Матрицы 4»
Зак Снайдер «перекрасит небо» в режиссерской «Лиге справедливости»
Режиссер мультфильма «Атлантида: Затерянный мир» раскрыл планы на неснятый сиквел
Слухи: в трилогии «Бэтмен» Мэтта Ривза появится Джокер
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» запущен в производство
Молодежь эры пост#MeToo. Новый сериал «Я могу уничтожить тебя» с Михаэлой Коэл
Дикая хищница: как может выглядеть Гепарда в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Перед съемками «Мандалорца» каждый эпизод получал анимированную версию
Марион Котийяр может стать Айседорой Дункан в новом фильме о Есенине
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Фанаты обнаружили «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Фанаты «Звездных войн» назвали Сноука клоном Императора Палпатина
Аманда Сейфрид и Кевин Бейкон в первом трейлере хоррора «Ты должен был уйти»
8 июня 2020
Российский фильм «Вратарь Галактики» с бюджетом в миллиард рублей покажут в США
20 лет фильму «Брат 2»: Первый канал отметит юбилей в эфире
Режиссер «Фантастической четверки» планировал сделать Сью Шторм темнокожей
Фан-теория: «Гарри Поттер» и «Охотники за привидениями» находятся в одной вселенной
«Лихой сценарий»: Евгений Цыганов сыграет Чичикова в экранизации «Мертвых душ»
Джон Фавро подтвердил: премьера второго сезона «Мандалорца» состоится в октябре
Кеннет Брана не смог назвать главного злодея в фильме «Довод» Нолана
Без Росомахи: раскрыт новый состав Людей Икс в киновселенной Marvel
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Время прощаться: Инна Королева покинула сериал «Сваты»
На Первом канале заменили титры «Брата-2» на съемки погромов в США
Режиссер «Отряда самоубийц» показал вырезанный кадр с Джокером и Харли Квинн
Бэйн из «Бэтмена» может получить сольный фильм в духе «Джокера»
В «Гарри Поттере и узнике Азкабана» спрятана отсылка к мексиканскому флагу
В седьмом сезоне «Агентов ЩИТ» разъяснили важность злодейской Гидры для MCU
Фанаты «Убивая Еву» не верят заявлению Константина в финале третьего сезона
Зак Снайдер признался, что темнокожий киборг — сердце «Лиги справедливости»
Названы лучшие фильмы для победы над плохим настроением
Теперь официально: режиссер «Чернобыля» снимет «пилот» сериала по The Last of Us
На фоне протестов в США: фильм «Прислуга» стал лидером по просмотрам на Netflix
7 июня 2020
Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера
5 июня 2020
«Модная тема»: в детском мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Слухи: Disney снимет игровой ремейк фэнтези «Черный котел»
Фанаты оценят: «Джона Уика», «Мстителей» и «Бойцовский клуб» превратили в обложки книг
Несмотря на детский рейтинг: в фильме «Годзилла против Конга» будет много экшна
Джейсон Стэтхэм должен был сыграть главную роль в сериале «Острые козырьки»
Оператор «Дюны» рассказал, чем фильм Дени Вильнева будет похож на «Звездные войны»
В одном из эпизодов «Ходячих мертвецов» нашли нелепую ошибку
«Комедийный кошмар»: режиссер «Солнцестояния» Ари Астер рассказал о новом фильме
Режиссер «Отряда самоубийц» ответил на критику «неканоничного» Джокера
Звезда «Теории Большого Взрыва» Маим Бялик не смотрела ни одного эпизода шоу
Хлою Морец рассматривают на главную роль в спин-оффе «Джона Уика»
Стало известно, почему сценаристы пощадили важного персонажа в третьем сезоне «Убивая Еву»
На смену Эмбер Херд: как выглядит Эмилия Кларк в образе Меры из «Аквамена»
Вот это «Довод»: к июльской премьере фильма Нолана откроют 90% кинотеатров
Харви Вайнштейн угрожал работнику Ghibli за отказ сократить «Принцессу Мононоке»
Шоураннер мультсериала «Харли Квинн» раскрыл планы на третий сезон
«С Дудя рисовали?»: слитые концепты Волка из перезапуска «Ну, погоди!» обсуждают в сети
Мадс Миккельсен злоупотребляет спиртным в трейлере драмы «Еще по одной»
Больше злодеев: в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза могут показать Бэйна
4 июня 2020
«Родилась из злости и ярости»: Лилли Вачовски о создании трилогии «Матрица»
«Душераздирающе»: зрители сериала «Нормальные люди» просят не снимать второй сезон
Продюсера сериала «Закон и порядок» уволили за неприязнь к мародерам
Представлен первый трейлер драмы Франсуа Озона «Лето 85-го»
Съемки сериала «Ванда/Вижн» от Marvel возобновят в июле
Страшно не будет: кроссовер «Годзилла против Конга» получил рейтинг PG-13
Три мальчика дали себя укусить Черной вдове в надежде стать Человеком-пауком
Глава HBO Max ответил на критику показа режиссерской «Лиги справедливости»
Не только «Чернобыль»: названы номинанты на премию BAFTA-2020
Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
Лиза Кудроу ответила на критику расового однообразия в «Друзьях»
«Эротизм и феминизм»: критики назвали триллер «Ширли» с Элизабет Мосс шедевром
Ридли Скотт задумал снять еще один приквел «Чужого»
Новые серии Looney Tunes обошли по популярности «Игру престолов» на HBO Max
«Сцены полетов будут невероятными»: Дженнифер Коннелли о фильме «Топ Ган: Мэверик»
Александр Цекало объяснил, почему Netflix не хочет работать в России
Стало известно, будет ли камео Супермена в «Бэтмене», «Черном Адаме» и «Флэше»
«Это место нереально»: вышел второй тизер сериала «Страна Лавкрафта»
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет повторением оригинала
«Выйти нельзя остаться»: Ян Гэ снимает сериал о самоизоляции с Анной Цукановой-Котт
Кинофестиваль «Горький fest» открыл прием заявок на участие
Представлена конкурсная программа 73-го Каннского кинофестиваля
От автора «Дневников вампира»: Warner Bros. снимет сериал по циклу книг «Запретная игра»
После «Бригады»: почему Екатерина Гусева избегала съемок с Безруковым
3 июня 2020
Звезда бондианы Леа Сейду снимется в триллере о женской психлечебнице
Хаяо Миядзаки с сыном представят CG-аниме о сироте и ведьме
Disney+ может снять сериал по «Аватару» Джеймса Кэмерона
Том Круз построит закрытую деревню для съемок «Миссия невыполнима 7»
Слухи: Marvel превратит «Дэдпула 3» в семейное кино с рейтингом PG-13
Александр Невский завершил работу над триллером с дочерью Жана-Клода Ван Дамма
«Не так близки, как раньше»: Дэниел Рэдклифф рассказал о дружбе со звездами «Гарри Поттера»
«Есть что сказать»: шоураннер «Космических войск» рассчитывает на новые сезоны
Сценаристы «Мстителей» раскрыли, почему Черную Вдову не удостоили похорон в «Финале»
В сериале «Бэтвумен» сменят главную героиню из-за увольнения Руби Роуз
Раскрыт сюжет возможного сиквела триллера «Птичий короб»
Звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис станет на’ви в сиквеле «Аватара»
Геральт возвращается: съемки второго сезона «Ведьмака» возобновят в июле
Питер Джексон раскрыл происхождение мема с Боромиром из «Властелина колец»
Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун рассчитывает на два сиквела
Против расизма: Warner Bros. бесплатно покажет драму «Просто помиловать»
Мединский намекнул на связь «Джокера» с беспорядками в США
Грудь Крисси Тейген получила камео в фильме «Форсаж: Токийский дрифт»
На смену Стэну Ли: Дэдпул может получить камео в каждом фильме Marvel
Сценаристка «Убивая Еву» раскрыла участь Даши в финале третьего сезона
2 июня 2020
Звезду «Гарри Поттера» Тома Фелтона не зачислили на Слизерин при онлайн-распределении
Исполнитель роли Олафа Джош Гад оценил шансы на «Холодное сердце 3»
Эмилия Кларк спасается бегством в трейлере хоррора «Инструкция по убийству»
«Окаянные дни»: Слепаков стал продюсером screenlife-сериала о самоизоляции
Съемки «Миссия невыполнима 7» завершатся к маю 2021 года
Кинотеатры в России возобновят работу в середине июля
Сара Джессика Паркер вернется к роли ведьмы в «Фокусе-покусе 2»
Режиссер «Чудо-женщины» объяснила, почему отказалась снимать «Лигу справедливости»
В Лондоне возобновят съемки «Бэтмена» и «Фантастических тварей 3»
Звезда «Отряда самоубийц» Адам Бич рассказал о «крутой» вырезанной сцене
Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на теорию о романе Дианы и Гепарды
Дормамму из «Доктора Стрэнджа» был похож на человека на раннем концепте
Дж. К. Симмонс хочет сыграть в кино отца Криса Пайна и Криса Хемсворта
Том Эллис все-таки подписал контракт на съемки шестого сезона «Люцифера»
Эван Питерс может появиться в роли Ртути в сериале «Ванда/Вижн»
Пятый сезон «Рика и Морти» могут отложить из-за пандемии COVID-19
Суровый Тор с «ежиком» на раннем концепт-арте к фильму «Тор: Рагнарек»
«Переполняют эмоции»: первая реакция фанатов на финал четвертого сезона «Рика и Морти»
Представлены персонажные постеры кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор»
Слухи: сцены с Генри Кавиллом переснимут для режиссерской «Лиги справедливости»
1 июня 2020
Опубликованы концепты реалистичного бэтмобиля из «Бэтмена» Мэтта Ривза
Джокер, Капитан Бумеранг и Харли Квинн на кадрах со съемок «Отряда самоубийц»
Смешно и страшно: режиссер «Шазама!» добавил лицо Генри Кавилла в финальную сцену
Чад Стахелски обещал «безумный экшн» в «Матрице 4» с Киану Ривзом
Алек Болдуин станет опасным бандитом в экшн-вестерне
Не первые на Луне: новый сериал Netflix «Космические войска»
Фанаты «Звездных войн» потребовали выхода режиссерской «Мести ситхов»
«Будет круто»: звезда «Бэтмена» Пол Дано о сценарии Мэтта Ривза
Рок-звезда Элис Купер хочет, чтобы Джонни Депп сыграл его в байопике
После пандемии: российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
«Вестерны и самураи»: в фильм «Джон Уик 4» войдут необычные экшн-сцены
«Привет, старый друг»: Генри Кавилл начал тренировки для роли Супермена
Пол Фиг экранизирует «Школу добра и зла» для Netflix
Мартин Скорсезе снял «карантинную» короткометражку на смартфон
Остросюжетный сериал «Черная лестница» покажут на НТВ
Columbia Pictures займется семейным кино про недружелюбных инопланетян
Дэвид Эйр: режиссерская версия «Отряда самоубийц» была «слишком мрачной»
Джеймс Кэмерон возобновит съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии
Звезды трилогии «Властелин колец» воссоединились в онлайн-шоу
Слухи: Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» заменит звезда WWE
Такое разное лето: 7 жарких фильмов, которые стоит посмотреть онлайн
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии АПКиТ
«Выглядит жутковато»: Джон Фавро показал ранние концепт-арты малыша Йоды
Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке
HBO представил трейлер детективного мини-сериала «Перри Мейсон»
Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя
Райан Гослинг станет оборотнем в ремейке фильма «Человек-волк»
