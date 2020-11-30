Меню
30 ноября 2020
Поклонники «Сорвиголовы» активно призывают Marvel Studios спасти сериал
Айла Фишер, Тим Минчин, Эрик Бана и Гай Пирс озвучат животных в анимационной комедии от Netflix
Курт Рассел хотел бы, чтобы его последней ролью стал Санта-Клаус
Видео: Анимационный Том Круз повторяет свои безумные трюки из фильмов «Миссия: невыполнима»
Барак Обама не против, чтобы в потенциальном байопике его сыграл рэпер Дрейк
Автомобильные погони на новых видео со съемок «Миссии: невыполнима 7» в Италии
Marvel Studios почтила память Чедвика Боузмана специальной вступительной заставкой
Вышел трейлер к новогоднему спецвыпуску «Доктора Кто»
Правительство Великобритании призывает добавить к «Короне» дисклеймер, что сериал является выдумкой
Мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» превзошел «Довод» по сборам в первый уик-энд проката
Зендая против наркозависимости и герои Стивена Кинга против вируса: новые сериалы декабря
Петиция с требованием лишить Эмбер Херд роли в «Аквамене 2» набрала свыше 1,5 млн подписей
Умер актер Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальных «Звездных войнах»
Съемки начались: Райан Рейнольдс показал первые кадры из фильма «Проект «Адам»
Новая серия «Мандалорца»: Появление Асоки Тано и настоящее имя Малыша Йоды
Дэвид Линч работает над сериалом для Netflix
28 ноября 2020
10 очень плохих фильмов, которые доставят вам немало постыдного удовольствия
27 ноября 2020
Съемки нового фильма Рона Ховарда «Тринадцать жизней» начнутся в марте на территории Австралии
Режиссер «Из машины» Алекс Гарленд поставит малобюджетный фильм ужасов
Опубликованы кадры из предстоящего комедийного сериала о взрослении Дуэйна Джонсона
Стив Карелл перевоплотился в Санта-Клауса в рекламной короткометражке ко Дню благодарения
В честь Дня благодарения Кортни Кокс воспроизвела знаменитый танец с индейкой из «Друзей»
Вышел трейлер научно-фантастической мелодрамы о пандемии стертых воспоминаний
Фото со съемок «Ведьмака» намекают, что у Геральта будет новая Плотва
Джуд Лоу о съемках «Заражения»: «Эксперты говорили, что подобная пандемия случится в реальности»
Джон Траволта сыграл Санту и повторил своей танец из «Криминального чтива» в новой рождественской рекламе
Страх и ненависть Эмбер Херд: Как неудачный брак разрушил карьеру Джонни Деппа
Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей подтвердила, что в сиквеле не будет героя Патрика Суэйзи
Создатели «Взаперти» рассказали, что во время прослушивания некоторые актрисы притворялись инвалидами
Майлз Теллер уверяет, что «Топ Ган: Мэверик» снимался без зеленого экрана
Клер Дени снимет фильм о мире французского радио с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном
Райан Мерфи представляет: Мэрил Стрип и Николь Кидман в трейлере мюзикла «Выпускной»
26 ноября 2020
Российский комедийный сериал «Беспринципные» получит еще два сезона
Кара Делевинь и Джейден Смит о своей мелодраме «Жизнь за год»: «Этот фильм учит любви»
Пэтти Дженкинс поделилась подробностями о спин-оффе «Чудо-женщины»
Эмилия Кларк удивила режиссера «Игры престолов», сымпровизировав монолог на валирийском языке
ТНТ выпустил трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби»
Создатели «Футурамы» были бы рады возродить свой знаменитый мультсериал
Студия Warner Bros выпустила ролик о создании саундтрека к «Доводу»
Дайан Китон о новой версии «Крестного отца 3»: «Это осуществление мечты»
Список величайших актеров и актрис XXI века по версии The New York Times
Джосс Уидон покинул фантастический сериал, который он разрабатывал для HBO
Студия Paramount выпустила первый тизер фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Мирослава Карпович в трейлере нового фильма «Друг на продажу»
Релиз фильма «Годзилла против Конга» скорее всего состоится на стрим-сервисе HBO Max
Крис Коламбус рассказал о давлении, которое он испытывал во время съемок первого «Гарри Поттера»
Официально: Мадс Миккельсен утвержден на роль Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3»
25 ноября 2020
Александр Кузнецов сыграл одну из ведущих ролей в сериале HBO «Камикадзе»
Первый взгляд на палико в трейлере «Охотника на монстров» для китайского рынка
Триллер «Взаперти» с Сарой Полсон стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu
Такси из потустороннего мира: вышел тизер российского мистического сериала «Пассажиры»
Мадс Миккельсен поделился, что бы он хотел увидеть в четвертом сезоне «Ганнибала»
Netflix представил получасовой фильм о съемках «Ирландца»
Netflix надеется отснять вторую часть «Тайлера Рейка» в следующем году
Алексей Герман-младший готовит к выпуску новый фильм. Съемки заняли всего 25 дней
Сериал «Пространство» продлен на шестой и заключительный сезон
Детские ценности. «Босс-Молокосос 2»: интервью с режиссёром Томом МакГратом и продюсером Джеффом Херманом
Галлагеры против Милковичей: вышел трейлер к заключительному сезону «Бесстыдников»
Ксавье Долан дебютирует на телевидении, сняв мини-сериал в жанре психологической драмы
Масштабные декорации Бэт-пещеры и Готэма на фото со съемочной площадки «Бэтмена»
Семейное дело: вышел трейлер мультфильма «Босс-молокосос 2»
Первые кадры из криминальной драмы «Черри» с Томом Холландом в главной роли
«Чудо-женщина: 1984» выйдет в российский прокат только в середине января
24 ноября 2020
Amazon представил трейлер фильма «Красное, белое и синее» из сериала-антологии «Голос перемен»
Видео: Акула из «Челюстей» переезжает в Академический музей кино в Лос-Анджелесе
Netflix снимет художественный фильм о молодом Такеши Китано
Энтони Маки исполнит главную роль в приключенческом экшене от Netflix
Крис Коламбус сообщил, что сценарий «Гремлинов 3» уже готов. Фильм обойдется без компьютерной графики
Смертоносный Геральт в рождественском проморолике «Ведьмака»
Джейсон Сигел, Дакота Джонсон и Кейси Аффлек в трейлере комедийной драмы «Друг»
Марк Руффало и Кэтрин Кинер присоединились к Райану Рейнольдсу в касте фильма «Проект «Адам»
Брэд Питт о просмотре кино с Дэвидом Финчером: «Он постоянно что-то бормотал»
«Ход королевы» — самый просматриваемый мини-сериал в истории Netflix
Релиз триллера «Код 355» с Джессикой Честейн и Лупитой Нионго перенесен на год вперед
У Джона Бойеги состоялся «честный» разговор с главой Lucasfilm после заявлений о расовой несправедливости
Нил Патрик Харрис сыграет агента Николаса Кейджа в комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Валерия Гай Германика снимет сериал «Мерзлая земля» для американского стрим-сервиса Topic
Кевин Файги обещает, что в сериале «Ванда/Вижн» будут раскрыты новые суперспособности Алой Ведьмы
23 ноября 2020
Махершала Али отказался сниматься в постельной сцене из-за своих религиозных убеждений
Сериал ТНТ «Идеальная семья» — сатира на реалити-шоу, которая может встать в один ряд с «Домашним арестом»
Производство «Стражей Галактики 3» стартует в конце 2021 года
Сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом обзавелся шоураннером
Игра The Last of Us получит многосерийную адаптацию на канале HBO
Дэвид Финчер рассказал о своих разногласиях с Джейком Джилленхолом во время съемок «Зодиака»
Компания Apple приобрела права на фильм «Тетрис» с Тэроном Эджертоном
Джордж Клуни о выпуске «Довода» в прокат на фоне пандемии: «Это крайне ненадежное решение»
Герои бестселлеров на малых экранах: 5 новых сериалов-экранизаций
Съемки «Черной Пантеры 2» начнутся в июле 2021 года
Ченнинг Татум получил роль в фильме о монстрах от студии Universal
«Дэдпул 3» запущен в разработку. Сценарий для фильма напишут сестры Молино
Сирша Ронан, Сэм Рокуэлл и Дэвид Ойелоуо сыграют ведущие роли в триллере о загадочных убийствах
«Поездка в Америку 2» выйдет на Amazon Prime Video в марте 2021 года
Дневники Алана Рикмана будут опубликованы в виде книги
Пятую часть «Хищника» снимет режиссер «Кловерфилда, 10»
Роберт Инглунд и еще несколько артистов пополнили актерский состав нового сезона «Очень странных дел»
20 ноября 2020
Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на поддержку отечественной киноиндустрии в условиях кризиса
Скарлетт Йоханссон довольна, что Marvel Studios сняла «Черную Вдову» после «Мстителей: Финал»
Анджелина Джоли срежиссирует биографический фильм о военном фотографе Доне Маккаллине
Дэйзи Ридли защитила Малыша Йоду и призналась, что концовка «Скайуокера. Восход» кажется ей «идеальной»
Кристофер Нолан рад, что взялся за «Бэтмена» до наступления эры супергеройского кино
Игровые фильмы «Круэлла», «Пиноккио» и «Питер Пэн» могут выйти сразу на Disney+
Брюс Уиллис исполнит главную роль в боевике «Американская осада»
Disney+ представил трейлер сказочного фильма «Фея-крестная»
Леди Гага присоединилась к именитому касту экшен-триллера «Скоростной поезд»
Создатели «Соника в кино» нацелились на перезапуск «Розовой пантеры»
Netflix выпустил тизер приключенческого экшена «Мы можем быть героями»
Крис Хемсворт обещает, что «Тайлер Рейк» получит минимум «пару сиквелов»
К Волку и Зайцу в новом «Ну, погоди!» присоединится Котенок. Озвучить героя имеет шанс каждый желающий
Том Холланд и Дэйзи Ридли выживают в антиутопическом будущем: трейлер фильма «Поступь хаоса»
Марго Робби прокомментировала слух о своем участии в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
19 ноября 2020
Новый сезон «Декстера» обзавелся режиссером
Сценарист фильма «Убийцы цветочной луны» уладил разногласия с Леонардо ДиКаприо
Вышел трейлер к перезапуску хоррора «Урод в замке»
Канал HBO выпустил трейлер второго сезона «Темных начал»
К актерскому составу байопика о Бадди Холли присоединились Колин Хэнкс, Дайан Герреро и рэпер Нелли
Премьера трейлера фильма «Дублерша»
Повзрослевшие Шаркбой и Лава на новых кадрах из фильма «Мы можем быть героями»
Аквафина сыграет в фантастической драме «Лебединая песня» вместе с Махершалой Али и Наоми Харрис
Мадс Миккельсен о получении роли Грин-де-Вальда: «Это лишь слухи»
Дэвид Финчер не уверен, есть ли смысл снимать продолжение «Охотника за разумом»
Майкл Шеннон – еще одна звезда в актерском составе экшен-триллера «Скоростной поезд»
Создатель «Крика 5» показал первые кадры со съемок и раскрыл официальное название фильма
Романтическая драма с Зендаей и Джоном Дэвидом Вашингтоном сможет побороться за «Оскар»
«Еще по одной» Томаса Винтерберга — претендент на «Оскар» от Дании
Эзра Миллер рассказал о своей секретной роли в мини-сериале «Противостояние»
«Чудо-женщина: 1984» выйдет одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе HBO Max
18 ноября 2020
Джоди Комер и Стивен Грэм сыграют в четырехсерийной драме про больных коронавирусом
Звезда «Вечных» Лорен Ридлофф сообщила, что фильм отправился на пересъемки
Марго Робби о съемках в «Стране грез»: «Финн Коул — идеальный сценический партнер»
Завершились съемки «Крика 5»
Видео: Малыш Йода прибыл на космическую станцию вместе с экипажем SpaceX
Сильвестр Сталлоне записал видео в честь окончания работы над фильмом «Самаритянин»
Представлен трейлер альтернативной версии «Крестного отца 3». У фильма изменятся начало и концовка
Многосерийный спин-офф нового «Бэтмена» лишился шоураннера
Дженнифер Гарнер и Зои Салдана сыграют вместе с Райаном Рейнольдсом в приключенческом фильме от Netflix
Том Холланд и Дэйзи Ридли в тизере научно-фантастического фильма «Поступь хаоса»
Спайк Ли снимет мюзикл об изобретении виагры
Выпущен трейлер к полнометражному фильму «Том и Джерри»
Квентин Тарантино напишет две книги. Одна из них — новеллизация «Однажды в… Голливуде»
Вышел обновленный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
17 ноября 2020
Алек Болдуин и Келси Грэммер исполнят ведущие роли в комедийном сериале от ABC
Зак Снайдер хотел бы, чтобы его «Лигу справедливости» показали на большом экране
CW разрабатывает сериал «Чудо-девушка» о супергероине из Бразилии
Мэл Гибсон подтвердил, что пятая часть «Смертельного оружия» по-прежнему в разработке
Злодей Александр Скарсгард в трейлере мини-сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Сын Виктора Цоя подал судебный иск против создателей фильма «Цой»
Алисия Викандер и Теренс Уинтер работают над сериалом-антологией «В случае убийства набирайте «М»
Майкл Сера, Майя Эрскин и Майкл Ангарано сыграют в роуд-муви «Сакраменто»
Колин Ферт и Джемма Артертон сыграют в исторической драме об интригах театральной жизни
Кристофер Нолан объяснил, почему он не против просмотра кино на смартфонах
Американские казахи добиваются исключения «Бората 2» из борьбы за «Оскар»
Постановщица «Тебя никогда здесь не было» снимет фильм по книге Стивена Кинга
Пол Беттани уверяет, что сериал «Ванда/Вижн» органично впишется в киновселенную Marvel
Режиссер «Крида 2» возьмется за новый фильм из серии «Трансформеры»
Члены британской королевской семьи недовольны четвертым сезоном «Короны»
16 ноября 2020
Пом Клементьефф из «Стражей Галактики» высмеяла Мстителей в шутливой песне
Зак Снайдер: «Дополнительные съемки «Лиги справедливости» составят лишь 5 минут экранного времени»
Критики восторженно приняли «Ма Рейни: Мать блюза» с Виолой Дэвис и Чедвиком Боузманом
Представлен новый тизер ко второму сезону «Дома с прислугой»
Итан Хоук, Питер Сарсгаард и Райли Кио присоединились к Джейку Джилленхолу в касте триллера «Виновный»
Успешнее «Довода»: комедия «Непосредственно Каха» — лидер российского проката
Скандал вокруг «Матрицы 4»: были ли нарушены протоколы безопасности?
Дэвид Финчер резко высказался о «Джокере» Тодда Филлипса
Вице-президент Marvel Studios опровергла слух о цифровой версии Чедвика Боузмана
Новый сериал ТНТ «Перевал Дятлова» — светлое пятно на карме 2020 года
Мэрил Стрип в трейлере нового фильма Стивена Содерберга «Пусть говорят»
Сильвестр Сталлоне получил неназванную роль в «Отряде самоубийц 2»
Актер Петер Стормаре сообщил, что сиквел «Константина» с Киану Ривзом уже в разработке
Новый фильм Андрея Кончаловского поборется за «Оскар»
Зази Битц составит компанию Брэду Питту в экшен-триллере про киллеров
Ушел из жизни Армен Джигарханян
Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в фильме «Тор: Любовь и гром»
13 ноября 2020
Зак Снайдер анонсировал «информационную бомбу» в честь третьей годовщины «Лиги справедливости»
Мишель Гондри снимет научно-фантастическую сказку о любви и черной дыре
Чем запомнился кинофестиваль «Послание к человеку» — 2020
Педро Паскаль и Кристиан Слэйтер на первых кадрах супергеройского фильма «Мы можем быть героями»
«Чудо-женщина: 1984» может выйти на HBO Max спустя всего две недели после театрального релиза
Мэттью Перри сообщил, что съемки спецвыпуска «Друзей» намечены на март
Премьера боевика «Охотник на монстров» с Миллой Йовович отложена на 2021 год
Кристофер Нолан ответил на жалобы о заглушенных диалогах в «Интерстелларе»
«Моя жизнь точно такая же, как жизнь любого другого человека на этой планете»: Интервью с режиссером Абелем Феррарой
Представлены первые кадры из экшен-триллера «Никто» Ильи Найшуллера
Эмбер Херд заявила, что она остается в актерском составе «Аквамена 2»
Премьера сериала «Ванда/Вижн» состоится в январе
12 ноября 2020
Продюсер «Человека-невидимки» хочет возродить «Темную вселенную» Universal
Вышел первый трейлер к боевику Take Back с Микки Рурком
Майлз Теллер, Шейлин Вудли и Уильям Херт сыграют в политической сатире «Забор»
Роберт Патрик, Дженнифер Холлэнд и Крис Конрад присоединились к касту сериала DC «Миротворец»
Стал известен актерский состав многосерийного сиквела «Молчания ягнят»
Премьера новой «Смертельной битвы» отложена до тех пор, пока вновь не будут открыты кинотеатры
Lionsgate и Сет Роген разрабатывают фильм ужасов о проклятой VHS-кассете
Селена Гомес воплотит на экране выдающуюся перуанскую ЛГБТ-альпинистку
Netflix выпустит шпионский сериал во главе с Арнольдом Шварценеггером
Тайка Вайтити снял трогательную рождественскую рекламу Coca-Cola
Дэвид Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года
Маккензи Фой дружит с конем в трейлере новой версии «Черного Красавца»
Милли Бобби Браун исполнит главную роль в фэнтезийном фильме от Netflix
Джейк Джилленхол договаривается о роли в предстоящем триллере Майкла Бэя
11 ноября 2020
Первые отзывы на драму «Элегия Хиллбилли» с Эми Адамс
Без масок никуда: эксклюзивные кадры из заключительного сезона «Бесстыдников»
Майя Хоук и Камила Мендес дадут отпор забиякам в черной комедии от Netflix
HBO Max представил трейлер к комедии «Искусственный интеллект»
Премьера ромкома «Женись на мне» с Дженнифер Лопес перенесена на май 2021 года
В духе Джеймса Бонда: вышел трейлер ко второму сезону «Пенниуорта»
Эд Харрис и Оливер Джексон-Коэн присоединились к актерскому составу драмы Мэгги Джилленхол
Джейми Фокс сыграет в юридической драме производства Amazon
«Ванда/Вижн» станет основой для фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
«Я люблю сюрпризы от жизни и не посылаю в космос никаких запросов»: интервью с Юлией Высоцкой
Эмили Блант и Джейми Дорнан в трейлере мелодрамы «Дикая парочка»
HBO закрыл сериал «Чужак» после первого сезона. Шоу может продолжиться на другой платформе
Дэвид Финчер против Голливуда: «Никто не заинтересован в фильме, в который нельзя вставить «Хэппи Мил»
Супергеройский сериал «Академия Амбрелла» продлен на третий сезон
Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»
Эксклюзивные кадры из дебютного сериала Marvel Studios «Ванда/Вижн»
Дуэйн Джонсон спродюсирует перезапуск «Царя скорпионов»
10 ноября 2020
Технология DeepFake: Сергей Бодров заменил Джоша Хартнетта в фильме «Перл-Харбор»
Эдриан Броуди и Вера Фармига сыграют в триллере «Саламандра живет дважды»
Звезда «Короны» Оливия Колман возглавила актерский состав ирландского роуд-муви
Новый фильм ужасов Джордана Пила обзавелся датой релиза
Стэнли Кубрик хотел снять экранизацию «Доктора Живаго» с Кирком Дугласом
Лиам Нисон получил роль в ремейке испанского остросюжетного фильма «Незнакомец»
Итан Хоук исполнит ведущую роль в предстоящем военном триллере
Продюсер «Бладшота» рассказал о намерении снять сиквел
Крис Пратт и Джеки Ву сыграют в ремейке комедийного боевика «Телохранители из Сайгона»
Джерард Батлер вернется к роли Майка Бэннинга в очередном «Падении»
Netflix представил трейлер к боевику от создателей «Тайлера Рейка»
Тень Черной мамбы: Карен Гиллан и Лина Хиди в первых кадрах боевика «Пороховой коктейль»
Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в трейлере рождественского ромкома «Самый счастливый сезон»
«Фантастические твари 3» получили новую дату релиза
Джон Красински и Джефф Николс выпустят спин-офф «Тихого места»
9 ноября 2020
Воссоединение Геральта и Йеннифэр: новые видео со съемок «Ведьмака»
Режиссер «Отряда самоубийц 2» готовится к съемкам телевизионного спин-оффа о Миротворце
Завершились съемки сериала Marvel «Ванда/Вижн»
В Сети доступен первый трейлер комедии «Неадекватные люди 2»
Новый мир – новые правила: Рассказываем каким получился второй сезон «Темных начал»
Премьера комедийного боевика «Афера по-голливудски» с Робертом Де Ниро перенесена на 2021 год
Рэйф Файнс, Кейт Бланшетт, Эндрю Гарфилд и Руни Мара снимутся в новой экранизации «Возвращения в Брайдсхед»
Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в «Черной Вдове» будет затронута миссия в Будапеште
Колин Ферт получил роль в комедии о зомби «Нью-Йорк съест вас заживо»
Павел Прилучный в тизере к полнометражному сиквелу «Мажора»
Съемки второго сезона «Ведьмака» приостановлены из-за положительных тестов на COVID-19
Студия Ghibli возвела статую в честь персонажей аниме-фильма «Мой сосед Тоторо»
Съемки «Мира Юрского периода: Господство» официально завершены
Том Холланд поделился первым фото со съемок «Человека-паука 3»
Энн Хэтэуэй извинилась за изображение инвалидности в фильме «Ведьмы»
Джонни Депп лишился роли Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари»
6 ноября 2020
Рон Ховард рассказал о «приватной» реакции Харрисона Форда на фильм «Хан Соло»
Звезды «Холодного сердца» Кристен Белл и Джонатан Грофф сыграют вместе в новом мюзикле
Майкл Бэй собирается сделать ремейк датского триллера «Скорая помощь»
Энтони Маки рассказал о своей первой встрече с Чедвиком Боузманом в 1998 году
Постеры «Бората 2» в предместье Парижа пришлось убрать из-за жалоб мусульман
Сценарист «Пиратов Карибского моря»: «Роль Джека Воробья была написана для Хью Джекмана»
Роберт Паттинсон рассказал о своем погружении в образ Бэтмена
В Сети появились первые отзывы на комедийный боевик «Охота на Санту» с Мэлом Гибсоном
Джон Бойега признался, что актером он стал благодаря Джонни Деппу
Гарри Стайлс и Билли Айлиш появятся в мини-сериале от Gucci
Наряду с третьим сезоном «Мандалорца» Lucasfilm планирует производство спин-оффа
Николь Кидман и Аня Тейлор-Джой в восторге от съемок в средневековом эпосе Роберта Эггерса
Disney пришлось отложить релиз своих фильмов «Главный герой» и «Смерть на Ниле»
«Довод» выйдет на цифровых носителях 15 декабря
Чарли Ханнэм был бы рад сыграть Джеймса Бонда, но не верит, что это случится
5 ноября 2020
От «Гарри Поттера» до «Игры престолов»: Ведьмы, покорившие сердца зрителей
Режиссер «Пятеро одной крови» Спайк Ли рассказал о съемках эмоциональной сцены с Чедвиком Боузманом
Netflix против Amazon: артисты из фильмов «Суд над чикагской семеркой» и «Одна ночь в Майами» будут выдвинуты на «Оскар»
Исполнительный продюсер «Темных начал» рассказал, что работа над третьим сезоном уже идет
Съемки фильма Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко» приостановлены из-за обнаружения на площадке COVID-19
Нуми Рапас утверждена на главную роль в предстоящем триллере Netflix
В честь начала съемок «Человека-паука 3» Том Холланд выложил свой танец в костюме из «Возвращения домой»
Скончалась актриса, сыгравшая маленькую, но важную роль в «Назад в будущее»
Сэмюэл Л Джексон: «Актерский состав «Омерзительной восьмерки» — самый сплоченный в моей карьере»
Сунита Мани присоединилась к актерскому составу новой версии «Сцен из супружеской жизни»
Криминальный сериал «Допрос» с Питером Сарсгаардом закрыт после первого сезона
Режиссер «Хана Соло» заявил, что фанаты могут повлиять на выпуск сиквела
Майкл Дж Фокс рассказал о влиянии болезни Паркинсона на свою жизнь и актерскую игру
«Борат 2» — вторая крупнейшая онлайн-премьера 2020 года
Лашана Линч дала понять, что ее героиня из «Не время умирать» унаследовала звание агента 007
Студия Warner Bros сожалеет, что фильм «Ведьмы» обидел сообщество инвалидов
4 ноября 2020
Мэттью Макконахи поведал, почему сейчас он снимается в кино значительно реже
Вышел трейлер к фильму Павла Лунгина «Эсав». Харви Кейтель сыграет библейского Авраама
Мадс Миккельсен и его разношерстная банда: вышел трейлер к мрачной комедии «Рыцари справедливости»
Он потрясающий: Октавия Спенсер рассказала, как Киану Ривз пришел ей на помощь в трудную минуту
Рами Малек «никак не мог отказаться» от роли злодея в «Не время умирать»
Роберт Дауни-младший облачился в мантию Доктора Стрэнджа
Стивен Кинг рассказал, как продвигается работа над экранизацией «Истории Лизи»
На защите столицы: в прокат выходит военная драма «Подольские курсанты»
Генри Кавилл сообщил, что съемки «Ведьмака» придется продолжать исключительно в павильонах
Кристофер Нолан считает сборы «Довода» приемлемыми: «Нам нужно адаптироваться к новым реалиям»
Харрисон Форд о съемках с Шоном Коннери: «Нам было очень весело вместе»
Сериал «Касл-Рок» закрыли после второго сезона
Работа окончена: Райан Рейнольдс и Галь Гадот поделились фото со съемок «Красного уведомления»
В новом фильме Netflix Джереми Айронс сыграет британского министра, который пытается предотвратить Вторую мировую
Художник изобразил героев «Бэтмена» Мэтта Ривза в стиле комикса Batman: Dark Victory
3 ноября 2020
Энн Хэтэуэй: «Зои Кравиц не нуждается в моих советах о том, как играть Женщину-кошку»
Саша Барон Коэн признался, что перевоплощение в Дональда Трампа грозило ему опасностью
Режиссер «Хеллбоя» Нил Маршалл снимет триллер о женщине-пилоте, которая столкнется с плотоядными монстрами
«Больше чертовых денег»: во время производства «Скалы» Шон Коннери потребовал у Disney увеличить бюджет фильма
Натали Портман утверждает, что по своим суперспособностям Джейн Фостер будет непохожа на Тора
Звезда «Лиги справедливости» Рэй Фишер объяснил причину своей неприязни к Джоссу Уидону
Уэсли Снайпс отрицает слух, будто он душил режиссера на съемках «Блэйда 3»
Второй сезон «Мандалорца»: все 11 концепт-артов из первого эпизода
Netflix начал съемки третьего сезона «Ты»
Трейлер: Энтони Хопкинс в драме «Элиза», постановщицей которой станет его жена Стелла
В российской драме, которая будет снята на МКС, главную роль исполнит женщина
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют в ромкоме о Бернарде Шоу и его возлюбленной
Николас Кейдж и кровавый парк развлечений: вышел тизер «Страны чудес Вилли»
Продюсер «Очень странных дел» утверждает, что пандемия пошла 4 сезону шоу на пользу
Том Харди и Билл Скарсгард возглавят актерский состав драмы о войне во Вьетнаме
2 ноября 2020
«У меня есть предчувствие, что это будет хорошее кино»: интервью с Мариной Васильевой
Искупление грехов: Александр Головин в промороликах к драме «Буран»
Дэйв Батиста исполнит межгалактического миротворца в новом научно-фантастическом блокбастере
Майя и Итан Хоук впервые снимутся в одном фильме
Съемки «Бэтмена» продолжатся, несмотря на ужесточение карантина в Великобритании
Гид по 30-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2020
Трейлер «Бэтмена» воссоздали в виде LEGO. Выглядит идеально
Джейми Ли Кертис в первых кадрах хоррора «Хэллоуин убивает»
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй сыграют в психологическом триллере «Материнский инстинкт»
В честь Хэллоуина создатели «Ведьмака» показали видео с монстрами из второго сезона
Фэнтези «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй — в лидерах российского проката
Скончался сэр Шон Коннери. Обладателю «Оскара» и звезде «Джеймса Бонда» было 90
«Техническое и визуальное совершенство»: критики в восторге от «Манка» Дэвида Финчера
COVID-23 атакует: триллер «Певчая птица» обзавелся трейлером
За дело берется «железная леди»: вышел трейлер к 4 сезону «Короны»
Съемки фильма Uncharted с Томом Холландом официально завершились
Мадс Миккельсен и Арми Хаммер сыграют главные роли в триллере о холодной войне
