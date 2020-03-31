Меню
31 марта 2020
На фоне слухов: в сети показали Киану Ривза в образе Призрачного гонщика
Премьера по плану: «Веном 2» пока не перенесли в графике релизов
Тимур Бекмамбетов снимет коронавирусный киноальманах «Истории карантина»
После первого сезона: Netflix закрывает «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером
Режиссер Майкл Бэй займется фильмами и сериалами для Sony Pictures
«Спорим, вы будете плакать»: Леа Сейду посмотрела «Не время умирать»
Слухи: Джейми Ли Кертис появится во втором сезоне «Мандалорца»
Дэвид Эйр объяснил детские вещи у Джокера в первом «Отряде самоубийц»
Энн Хэтэуэй займется воспитанием непослушных детей в фильме по бестселлеру
Спайк Ли опубликовал сценарий неснятого «фильма мечты»
Городские легенды оживают: сериал Сэма Рэйми «50 штатов страха» выйдет в апреле
Поклонники «Ходячих мертвецов» возмущены спойлером с новым героем
Дуэйн Джонсон анонсировал сиквел боевика «Хоббс и Шоу»
Назван идеальный фильм о вирусной пандемии для карантина
Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год
Рик-самурай против ниндзя в новой короткометражке по сериалу «Рик и Морти»
Зак Снайдер объясняет: раскрыты неизвестные детали «Бэтмена против Супермена»
Из-за коронавируса 16-й сезон «Анатомии страсти» будет сокращен
Сильвестр Сталлоне показал свежие кадры супергеройского фильма «Самаритянин»
Теперь официально: сериал «Ключи Локков» от Netflix получит второй сезон
«Необычный и недооцененный»: первые отзывы критиков на сериал «Рассказы из Петли» от Amazon
Джейсон Момоа может сыграть Кратоса в киноадаптации God Of War
30 марта 2020
Мультсериал «Кастлвания» от Netflix продлен на четвертый сезон
Слух дня: в «Стражах Галактики 3» погибнут два любимых фанатами персонажа
Звезды «Заражения» Мэтт Деймон и Кейт Уинслет объяснили, чему учит фильм при пандемии
Звучит эпично: создатель «Дэдпула» надеется на кинокроссовер с «Росомахой»
Слухи: Киану Ривз возглавит Темную Лигу справедливости в новом фильме DC
Представлен первый трейлер третьего сезона «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном
Неожиданная подмога в самоизоляции: сериал «Озарк» как отличный способ отвлечься от окружающих проблем
Оливер Куинн должен был вдохновить Бэтмена в оригинальном финале сериала «Стрела»
На примере любимых героев: Все, что нужно знать о поведении во время пандемии
Роль Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут сильно сократить из-за скандала с Джонни Деппом
Владеющий телекинезом супергерой может появиться в третьем сезоне «Титанов» от DC
«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом
Ли Уоннелл рассказал о судьбе ребенка героини Элизабет Мосс в хорроре «Человек-невидимка»
Джессика Честейн отказалась от роли в «Докторе Стрэндже» ради большого будущего в Marvel
Джоди Комер в наряде клоуна пугает детей в трейлере третьего сезона «Убивая Еву»
Райан Рейнольдс может сняться в адаптации культовой игры «Логово дракона» от Netflix
Все идет по плану: работа над блокбастером «Вечные» продолжается в карантине
После первого сезона: Netflix закрыл сериал «Мессия» из-за COVID-19
Уэс Андерсон рекомендует: список фильмов для нескучного карантина по COVID-19
«Страна чудес для фанатов DC»: появился отзыв о сценарии «Черного Адама»
Райан Гослинг может стать одиноким космонавтом в киноадаптации будущей книги Энди Вейера
«За что?»: Патрика Стюарта шокировала развязка сериала «Звездный путь: Пикар»
«Деньги — главная причина»: режиссер «Миссия: Невыполнима» осудил порочную практику франшиз
В сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома 2»
Похож на Джокера: представлен постер с Джаредом Лето в роли Морбиуса
27 марта 2020
Мэтт Ривз намекнул, что съемки «Бэтмена» отложены больше, чем на две недели
«Кто ты и кем хочешь быть»: Том Хиддлстон будет бороться за самоконтроль в сериале «Локи»
Номер Два сильно изменился на первом кадре второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
В третьих «Фантастических тварях» будут эпичные битвы на фоне Второй мировой войны
Аня Тейлор-Джой может стать молодой Фуриозой в приквеле «Безумного Макса»
Несмотря на коронавирус: съемки «Доктора Стрэнджа 2» планируют начать в июне
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в российском прокате
Во власти пространства: 5 фильмов о том, как люди становятся заложниками своего положения
Свежая теория фанатов: Изнанка в «Очень странных делах» — дело рук Одиннадцать
Ожидаемые сериалы, выход которых отложен из-за коронавируса
«Золотой глобус» смягчает правила из-за пандемии коронавируса
Спастись за 24 часа: Лиам Хамсворт и Кристоф Вальц в трейлере сериала «Самая опасная игра»
«Очень жду премьеры»: Дэвид Харбор был бы рад выходу «Черной вдовы» на Disney+
«Изменения неизбежны»: Джейсон Блум рассказал, что будет с киноиндустрией после окончания пандемии
Нечистый на руку Хью Джекман в трейлере трагикомедии Bad Education от HBO
26 марта 2020
Высший уровень секретности: сценарий «Однажды в… Голливуде» хранился в сейфе во время съемок
Спин-офф «Аквамена» в разработке: стало известно время событий
Видео: как снималась эпичная битва с кикиморой в первом сезоне сериала «Ведьмак»
Слухи: мечта Дуэйна Джонсона увидеть Генри Кавилла в «Черном Адаме» не сбудется
«В провале обвинили бы меня»: Пэтти Дженкинс объяснила, почему отказалась снимать «Тора 2»
От Тарантино до Скорсезе: представлен рейтинг фильмов с самым большим количеством ругательств
От соавтора «Рика и Морти»: пришельцы на Земле в первом тизере сериала «Солнечные противоположности»
Сломали три меча и сами себя побили: как проходили съемки второго сезона «Мандалорца»
Netflix показал первый кадр из мультсериала по Angry Birds
«Вы арестовали моего сына?»: Крис Эванс в первом трейлере мини-сериала «Защищая Джейкоба»
Билл Найи может вернуться к роли Дейви Джонса в ребуте «Пиратов Карибского моря»
Слух дня: Apple планирует купить Disney вместе с Marvel и «Звездными войнами»
В «Черной вдове» покажут персонажа, упоминавшегося еще в первых «Мстителях»
Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бьен сыграет во втором сезоне «Мандалорца»
«Союзмультфильм» объявил о запуске онлайн-фестиваля на время карантина
Новая жертва COVID-19: премьера «Скуби-Ду!» отложена на неопределенный срок
25 марта 2020
Что смотреть на карантине: Райан Джонсон и Эдгар Райт поделились списком рекомендаций
Слухи: Брент Спайнер может вернуться в финальном эпизоде сериала «Звездный путь: Пикар»
Sony Pictures показала первые девять минут боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Альтернативный взгляд на Капитана Марвел на неиспользованном концепт-арте «Мстителей: Финал»
Райан Рейнольдс показал удаленную из первого «Дэдпула» сцену
Слухи: после титров «Черной вдовы» покажут Соколиного глаза у могилы Наташи
Меган Маркл может озвучить персонажа в культовом мультсериале «Симпсоны»
Дэвид Харбор рассказал, как повлияет коронавирус на выход четвертого сезона «Очень странных дел»
Брюс Уиллис и Чад Майкл Мюррей в трейлере олдскульного триллера Survive the Night
Черная Манта сыграет важную роль в фильме «Аквамен 2» с Джейсоном Момоа
Выход «Чудо-женщины: 1984» перенесли на август из-за пандемии COVID-19
«Потеряны и забыты»: Софи Тернер попадает в авиакатастрофу в трейлере сериала «Выжить»
Слухи: Джеймс МакЭвой может сыграть суперзлодея в сольном фильме про Флэша
«Зачем я делаю это?»: Кевин Смит разрыдался при просмотре мультфильма «Вперед»
24 марта 2020
Зак Снайдер собрал команду героев на новом кадре режиссерской версии «Лиги справедливости»
Финн Вулфард уверяет, что новые «Охотники за привидениями» останутся верны оригиналу
Крайне недовольные зомби на новых кадрах хоррора «Поезд в Пусан 2»
Слухи: в ребуте «Константина» может появиться злодейка из DC
Эль Фаннинг в роли Екатерины II в тизере сериала «Великая» от Hulu
«Пока что это последний эпизод»: сериал «Сверхъестественное» уходит на карантин
Впервые в истории: кассовые сборы в США равны нулю
На кроссовере «Игры престолов» с «Миром Дикого Запада» настоял сам Джордж Мартин
Чтобы не скучать в карантине: «Плохие парни навсегда» получат ранний цифровой релиз
Слухи: после «Аквамена 3» Джейсону Момоа найдут замену
В сеть выложили синопсис будущих эпизодов «Ходячих мертвецов»
Киану Ривз может стать Призрачным гонщиком во вселенной Marvel
Алисия Сильверстоун встречает очень плохого психолога в трейлере ромкома «Шоковая терапия»
Вместо кинотеатров: комедию «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани и Иссой Рэй покажут на Netflix
«Потрясающе»: реакция счастливчиков, видевших режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Свежий взгляд и свобода творчества: новые подробности о фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза
Слухи: Роберт Дауни–младший уже договорился о возвращении в Marvel
Работа над фильмом «Флэш» Андреса Мускетти должна была начаться через месяц
Не хотел быть Бондом: Дэниел Крэйг мечтал о роли супергероя из комиксов
В мультфильме «Рапунцель» обнаружили намеки на ситуацию с коронавирусом
23 марта 2020
Донал Глисон в свежем трейлере сериала «Беги» от Фиби Уоллер-Бридж
Marvel может избавиться от Эванджелин Лилли из-за скандала вокруг COVID-19
Исхудавший Саймон Пегг и растерянная Лили Коллинз в пугающем трейлере триллера «Наследство»
Камео мечты: персонаж из «Игры престолов» появился в свежем эпизоде «Мира Дикого Запада»
Коронавирус может затронуть правила и сроки проведения «Оскара» 2021
Скоро и на Disney+: мультфильм «Вперед» получил ранний цифровой релиз
Звезда «Достать ножи» Ана де Армас примерила образ Ядовитого Плюща на фан-арте BossLogic
Могло быть и хуже: в сети появился концепт-арт жуткого создания из киномюзикла «Кошки»
Розарио Доусон станет Асокой Тано во втором сезоне «Мандалорца»
Warner Bros. опровергла информацию о цифровой премьере «Чудо-женщины: 1984»
Премьера спин-оффа «Ходячих мертвецов» отложена на неопределенный срок
Минкультуры рекомендует: работу кинотеатров на территории РФ приостановили
Кристофер Нолан попросил правительство США поддержать кинотеатры
Билли Бутчер и Хоумлендер на свежих кадрах второго сезона «Пацанов»
Таскмастер в костюме, Красный Страж в майке и другие герои на свежих фото «Черной вдовы»
Свежие кадры «Чудо-женщины: 1984»: Кристен Уиг и Педро Паскаль задумали что-то нехорошее
Фанаты будут рады: сериал «Ривердейл» может получить еще три сезона
Нелегкая жизнь вампиров в трейлере второго сезона «Чем мы заняты в тени» от Тайки Вайтити
Даррен Аронофски сделает из Криса Хемсворта «подопытную свинку» в сериале о долголетии
Ходят слухи: Джоди Комер может сыграть возлюбленную Валькирии в «Торе 4»
Джош Бун не волнуется за успех «Новых мутантов» после фиаско «Темного феникса»
Вслед за Netflix: Amazon, Disney+ и Apple снижают качество трансляции в Европе
Режиссер «28 недель спустя» снимет для Netflix фэнтези про дракона и принцессу
Netflix своих не бросает: 100 миллионов долларов пойдут на помощь сотрудникам индустрии
СМИ: подтверждено участие Роберта Родригеса в съемках второго сезона «Мандалорца»
Netflix может отменить трансляции в HD из-за карантина по COVID-19
Китайские кинотеатры покажут «Гарри Поттера», чтобы вернуть публику после коронавируса
Disney прекратила предоставлять отчеты о кассовых сборах на фоне пандемии
22 марта 2020
В режиме карантина: драма «Вне игры» с Беном Аффлеком получит ранний цифровой релиз
Представлен первый трейлер комедийного хоррора «Мы призываем тьму» с Александрой Даддарио
Марк Руффало в роли двух очень разных близнецов в трейлере мини-сериала «В этом я уверен»
В сериале «Локи» c Томом Хиддлстоном могут появиться минитмены из полиции времени
20 марта 2020
Еще страшнее: раскрыты детали оригинального сюжета первого «Пункта назначения»
Представлен трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
Видео: Саймон Пегг и Ник Фрост адаптировали план по выживанию из фильма «Зомби по имени Шон»
Фильмы, павшие жертвой коронавируса. Часть 2
Фильмы, которые помогут выжить во время пандемии коронавируса
Слухи: Натали Портман может стать злодейкой в «Чудо-женщине 3»
Выход мультфильма «Миньоны: Грювитация» отложен на неопределенный срок
73-й Каннский кинофестиваль отложен из-за эпидемии COVID-19
Слухи: Крис Пратт может получить роль Золотого Ускорителя в киновселенной DC
Сценаристы хоррора «Фредди против Джейсона» рассчитывают на сиквел
Опережая «Детектива Пикачу»: «Соник в кино» стал самым популярным фильмом по видеоигре
Работа над «Отрядом самоубийц 2» помогла Джеймсу Ганну пережить горе
Семейное камео: кузина и брат Криса Хемсворта снимались в блокбастере «Тор: Рагнарек»
«В этой борьбе нет победителей»: Розамунд Пайк в свежем трейлере байопика «Опасный элемент»
Слухи: в новые фильмы вселенной DC вернется Киборг
19 марта 2020
Вот это каст: Финн Вулфард из «Очень странных дел» может сыграть юного Локи в «Торе 4»
«Меня убрали с пути»: Саймон Пегг не вернется к зрителям во втором сезоне «Пацанов»
Слухи: Роберт Дауни–младший готов вернуться во вселенную Marvel за скромный гонорар
Джейми Фокс поставит религиозную драму о двух пасторах
«Уникальное решение»: геймеры помогут снять Бекмамбетову воздушный бой для фильма «Фау-2. Побег из ада»
Сет Роген посмотрел киномюзикл «Кошки» и «взорвал» сеть смешными комментариями
Слух: Самара Уивинг может стать Мистик в перезагрузке «Людей Икс» от Marvel
Слухи о возобновлении съемок «Миссия невыполнима 7» оказались сильно преувеличены
Реакция фанатов бесценна: в сериале «Ходячие мертвецы» погиб один из ключевых персонажей
«Время встретить свою судьбу»: представлен свежий тизер «Артемиса Фаула» от Disney
Рина Гришина сравнивает свою героиню с Золушкой и рассказывает о самом нелепом ограблении в эксклюзивном интервью Киноафиши
Слухи: Капитан Марвел возглавит команду в «Мстителях 5»
Дмитрий Власкин: «Русский дух в обертке американских «Одиннадцати друзей Оушена» и британского Гая Ричи»
Кино в карантине: «Бладшот» с Вином Дизелем сделают доступным для домашнего просмотра
Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложены из-за COVID-19
Представлен свежий трейлер сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной
Кларк Грегг и Хлоя Беннет поддержали идею ускорить выход финального сезона «Агентов ЩИТ»
Кураж-Бамбей представляет: в России выйдут три фильма с эксклюзивным переводом
Экранизация манги «Тетрадь смерти» от Netflix может получить продолжение
Робби Амелл в цифровом раю в первом трейлере комедийного сериала «Загрузка»
Перенос премьеры «Черной вдовы» не повлияет на таймлайн вселенной Marvel
Дуэйн Джонсон начал работу над ролью Черного Адама еще 12 лет назад
Дэвид Харбор прокомментировал версию о кроссовере «Черной вдовы» и сериала «Очень странные дела»
«Форсаж 10» поможет Вину Дизелю выполнить данное Полу Уокеру обещание
Эми Адамс хотела бы вернуться к роли Лоис Лейн в новых фильмах о Супермене
Слух: Оскар Айзек вернется к роли Апокалипсиса в киновселенной Marvel
Netflix отложил свой первый в истории комедийный фестиваль
18 марта 2020
«Преступление против кино»: Стивен Спилберг призывает Вина Дизеля стать режиссером
Стивен Амелл планирует никогда не возвращаться к роли Зеленой Стрелы
Без брата никуда: Джеймс Ганн обещал вернуть в «Стражей Галактики 3» колоритного персонажа
Стоит увидеть: в сети представили неудачные дубли со съемок «Звездных войн 9»
Джеймс Ганн не заинтересован в работе над вселенной «Звездных войн»
На фоне эпидемии: режиссер Джон Уоттс опубликовал шуточный постер «Человека-паука 3»
Студия Lionsgate перенесла премьеру «Пилы: Спираль» с Крисом Роком из-за коронавируса
Громкий провал: премьера третьего сезона «Мира Дикого Запада» установила антирекорд шоу
Сэм и Дин встречаются с самими собой в новом промовидео «Сверхъестественного»
Слухи: Дженнифер Лоуренс станет первым ЛГБТ-героем франшизы в «Стражах Галактики 3»
Слухи: в «Дэдпуле 3» появится убитая злодеями героиня Морены Баккарин
Герб России на груди и другие интересные детали с новых кадров «Черной вдовы»
«Союзмультфильм» выпустит 52 новых эпизода «Ну, погоди!» в квази-3D формате
«Возвращаемся к истокам»: пятый сезон мультсериала «Маша и медведь» будет похож на первые два
Кевин Смит проговорился: Сорвиголова появится в «Человеке-пауке 3»
Лучше, чем фильм: опубликованы закадровые фото со съемок «Звездных войн 9»
Джеймс Ганн перечислил персонажей-«любимчиков» из своих фильмов
Съемки четвертого сезона «Рассказа служанки» остановили из-за угрозы коронавируса
Представлен трейлер «взрослого» мультсериала «Полуночная проповедь» от Netflix
COVID-19 разбушевался: в США массово закрывают кинотеатры.
Есть и хорошие новости: цифровой релиз «Хищных птиц» состоится раньше запланированного
Новый удар COVID-19: отложена премьера «Черной вдовы»
Российские кинотеатры закрыты в связи с угрозой коронавируса
Том Круз рассказал, что кинематограф еще не видел воздушных трюков уровня «Топ Ган: Мэверик»
«Не желая подвергать риску зрителей и гостей»: 42-й ММКФ перенесли в связи с COVID-19
«Держим руку на пульсе»: российский кинопрокат «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта отложен
17 марта 2020
Вслед за Голливудом: Болливуд свернул съемки фильмов из-за коронавируса
Премьера четвертого сезона «Фарго» отложена из-за коронавируса
На свежем кадре из «Новых мутантов» Дани Мунстар демонстрирует силу
Майкл Кейн рассказал о высоком уровне секретности на съемках «Довода» Кристофера Нолана
Съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии отменили из-за COVID-19
Слухи: Райан Гослинг и Джоди Комер могут сняться в «Торе 4»
Скарлетт Йоханссон рассказала о химии между Черной вдовой и Капитаном Америкой в «Мстителях»
На пике популярности: фильм «Заражение» Стивена Содерберга вышел в лидеры по просмотрам
Слухи: стало известно название «Человека-паука 3» и имена злодеев
Четвертый сезон «Очень странных дел» могут перенести на 2021 год
Universal Pictures переносит премьеры и новинки в онлайн-кинотеатры
Третий сезон «Мира Дикого Запада» даст ответы на старые вопросы
Назло Covid-19: съемки четвертого сезона «Короны» от Netflix продолжаются
Российские онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ на время карантина
Остров безумия и его обитатели. Фильмы Ирландского кинофестиваля
Слухи: Джим Керри станет суперзлодеем во вселенной Marvel
Джеймс Ганн намекнул, что «Отряд самоубийц 2» будет сильно отличаться от других фильмов DC
Анимационный фестиваль в Суздале: питчинг анимационных проектов «Союзмультфильма», немного мультсериалов и награждение победителей.
Стивен Спилберг показал свежие кадры экранизации «Вестсайдской истории»
Совсем не Йонду: Майкл Рукер мог стать другим персонажем в «Стражах Галактики»
Кинопрокат четырех российских фильмов отложен из-за коронавируса
Съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом снова перенесли
Съемки «Матрицы 4» остановлены в Берлине из-за эпидемии Covid-19
«Кошки», «Рэмбо 5» и другие: объявлен полный список лауреатов «Золотой малины»
Джесси Айзенберг хотел бы вернуться к роли Лекса Лютора во вселенной DC
Возможно, это армия Мандарина: новый кадр со съемок фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Красный Череп может вернуться во вселенную Marvel
«Лучший персонаж в киновселенной Marvel»: Дэвид Харбор в восторге от Красного Стража из «Черной вдовы»
В шестом «Пункте назначения» в центре сюжета будут спасатели
16 марта 2020
«Позвони мне, позвони»: рецензия Киноафиши на «Колл-центр»
Ужас городских легенд: представлен первый тизер сериала 50 States of Fright от Сэма Рэйми
«Они были везде!»: Данай Гурира стала жертвой розыгрыша с 50 зомби из «Ходячих мертвецов»
Съемки супергеройского триллера «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне остановлены на две недели
Худшие выходные за 20 с лишним лет: американский кинопрокат серьезно страдает от коронавируса
Официально: съемки второго сезона «Ведьмака» остановили из-за коронавируса
Аналитики посчитали: Netflix в России заработал больше миллиарда за год
Норман Ридус угрожает: звезда «Ходячих мертвецов» переживает за судьбу Дэрила
«Сошло с рук убийство»: Эмилию Кларк раздражает счастливый финал для Джона Сноу в «Игре престолов»
«Мир Дикого Запада» — сериал, которому не страшны вирус и критика
Студия Amazon заморозила съемки сериала по «Властелину колец»
Объявлен список победителей фестиваля «Утро Родины»
Киллиан Мерфи мог стать Бэтменом в кинотрилогии Кристофера Нолана
Джеймс Ганн назвал 10 фильмов, которые стоит посмотреть во время эпидемии коронавируса
Netflix приостановил съемки всех сериалов и фильмов на двухнедельный срок
«Армия существ, похожих на дементоров»: сцена смерти Черной вдовы в «Мстителях» могла выглядеть иначе
Супергеройский блокбастер «Бладшот» вырвался в лидеры российского проката
Фанаты Marvel нашли сюжетный спойлер в трейлере фильма «Черная вдова»
Съемки «Мира Юрского периода 3» приостановлены из-за эпидемии коронавируса
Главное, чтобы костюмчик сидел: Анджела Бассетт случайно выдала секрет «Черной пантеры 2»
«Золотую малину» 2020 отменили из-за коронавируса
20 миллиардов долларов: посчитаны потери Голливуда из-за коронавируса
Marvel останавливает производство сериалов «Локи» и «Ванда/Вижн»
Начало съемок «Фантастических тварей 3» все-таки перенесли из-за коронавируса
Назло коронавирусу: съемки «Матрицы 4» пока продолжаются
Съемки финального сезона «Грейс и Фрэнки» от Марты Кауффман приостановлены
Съемки «Бэтмена» приостановлены на две недели из-за коронавируса в Европе
Съемки сериалов «Флэш» и «Люцифер» приостановлены «до особого распоряжения»
Семь фильмов Disney, съемки которых остановлены из-за коронавируса
В касте перезагрузки «Сплетницы» произошло двойное пополнение
Дэймон Линделоф хотел бы заняться вселенной «Звездных войн» и Marvel
Пол Беттани снимется в фильме братьев Руссо о скандале вокруг Facebook
Перезапуском культового «Крика» займутся режиссеры хоррора «Я иду искать»
Золото и огонь: представлен новый баннер «Чудо-женщины: 1984» с Галь Гадот
Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» «лучшим моментом в истории кино»
Вин Дизель рассказал: в «Форсаже 9» будет еще одно неожиданное звездное камео
Коронавирус виноват: есть проблемы с финалом сериала «Сверхъестественное»
Попугаю Кеше не повезло: «Союзмультфильм» снимет мультсериал о медвежонке Умке
Крейг Мейзин рассказал, почему по The Last of Us нужно снимать сериал, а не фильм
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк хочет сниматься в блокбастерах Marvel
Финал сериала «Чужак» по Стивену Кингу побил рекорд по приросту зрителей
15 марта 2020
Уинстон Дьюк разочарован: из «Мстителей: Финал» вырезали много сцен с его персонажем
Съемки второго сезона «Карнивал Роу» с Орландо Блумом приостановлены из-за коронавируса
14 марта 2020
Фестиваль в Суздале: очень много анимации с мировыми и российскими премьерами, а также веселье до глубокой ночи.
13 марта 2020
Фильмы и кинофестивали, павшие жертвой коронавируса
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Съемки сериала «Основание» по Айзеку Азимову остановлены из-за коронавируса
Не только кинотеатры: Netflix, Apple и Amazon пострадали из-за эпидемии
Возможно, это Мандарин: первые кадры со съемок кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Фанаты «Симпсонов» нашли в мультсериале предсказание о заражении Тома Хэнкса
Netflix подтвердил: четвертый сезон «Очень странных дел» станет «более масштабным и рискованным»
Мультфильм по «Ведьмаку» про Весемира станет каноном для сериала Netflix
Том Холланд рассказал, что съемки «Человека-паука 3» начнутся в июле
Фанаты «Игры престолов» негодуют: битва в «Ходячих мертвецах» напоминает сражение при Винтерфелле
Новый удар коронавируса: остановлены съемки кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Жаль, что сиквела не будет: Антонио Бандерас мог стать злодеем в «Новых мутантах 2»
Грант Гастин из «Флэша» сыграет в фильме о похищении Фрэнка Синатры–младшего
И в жизни, и в кино: ТОП 6 звездных пар, которые снимались вместе
Blumhouse планирует снять фильм о ежегодном мероприятии «Хэллоуин: Ночь ужасов»
«Сейчас не время»: Джон Красински подтвердил перенос премьеры «Тихого места 2»
Disney отменила релиз «Новых мутантов» и «Мулан» из-за коронавируса
От «Властелина колец» к королям музыки: Питер Джексон снял фильм о The Beatles
Премьеру «Форсажа 9» отложили на один год из-за коронавируса
Вошел в роль: актер из «Ходячих мертвецов» покусал женщину
Это серьезно: ребут «Джея и Молчаливого Боба» побил кассовый рекорд «Мстителей: Финал»
Крокодил Данди возвращается на экраны в трейлере новой комедии о стареющем герое
«Только давайте не говорить о вирусе»: 13-й Ирландский кинофестиваль стартовал в Москве
Ума Турман расследует похищение сына в триллер-сериале Suspicion
Карен Гиллан считает, что история Небулы в Marvel только начинается
Вин Дизель объявил, что «Бладшот» откроет дверь в новую супервселенную
12 марта 2020
«Я в Раю?»: представлен первый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Звезда «Готэма» Эрин Ричардс станет третьей невестой Дракулы в новом сериале
На смену Ричарду Гиру: Джон Бернтал снимется в сериальном ремейке «Американского жиголо»
Не только Том Хэнкс: коронавирус сорвал съемки байопика об Элвисе Пресли
Композитор The Last of Us напишет музыку к сериалу-экранизации от HBO
Триквелу быть: Джон Красински работает над идеями для «Тихого места 3»
Красота — страшная сила: Колин Треворроу показал женщин на съемках «Мира Юрского периода 3»
Слезы, разговоры и прогулки по стенам: Скарлетт Йоханссон на новых кадрах «Черной вдовы»
Волан-де-Морт, Пеннивайз и Джокер в промовидео со съемок «Космического джема 2»
Сцены после титров не будет: режиссер «Новых мутантов» раскрыл причину
Возможно, есть зараженные: съемки четвертого сезона «Ривердейла» приостановлены из-за коронавируса
Представлен новый постер мультфильма «Душа» от Pixar
Джеффри Райт на съемках «Бэтмена» намекнул на развитие сюжета c помощью комикса
«Если бы Вину Дизелю было 12»: первые отзывы критиков на фильм «Бладшот»
Фото со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» тизерит возвращение любимых персонажей
В сериале «Локи» снимется звезда «Дракулы» Ричард Э. Грант
Первый постер десятого сезона «Американской истории ужасов» дает подсказку о сюжете
CinemaCon отменили из-за угрозы коронавируса
СМИ: коронавирус убивает Disney и поднимает Netflix
Анимационный фестиваль в Суздале: церемония открытия, студенческая и дебютная анимация в окружении коронавируса
10 лет на экране: Скарлетт Йоханссон рассказала о лучших сценах Черной вдовы в Marvel
7 жутких фильмов, снятых по известным сказкам
Раскрыты сроки выхода сериала «Локи» от Marvel
Киан Джонсон из фильма «Алита: Боевой ангел» считает, что нужно снять много сиквелов
«Просто это сработало»: Дэниел Крэйг об удачной смене карьеры Бонда на «Достать ножи»
Скарлетт Йоханссон и Кевин Файги признались, почему откладывали съемки «Черной вдовы»
107 лет Баки Барнсу: Себастиан Стэн отметил день рождения героя на съемках «Сокола и Зимнего солдата»
Ева Грин опровергла слухи об участии в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Снуп Дог станет продюсером сериала об африканском Шерлоке Холмсе
Милла Йовович гордится: дочь звезды снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
На волне слухов о «Бэтмене»: фанаты показали Джонни Деппа в образе Джокера
11 марта 2020
Финал двенадцатого сезона «Доктора Кто» привел к сюжетной дыре, связанной с Тардис
Саймон Пегг не слишком расстроен переносом съемок «Миссия невыполнима 7»
Нина Добрев призналась, что Тейлор Свифт могла получить роль в «Дневниках вампира»
На смену Стэтхэму: Вуди Харрельсон снимется в комедийном боевике с Кевином Хартом
По просьбе детей: Вин Дизель признался, как певица Карди Би попала в каст «Форсажа 9»
В духе «Достать ножи»: Paramount Pictures снимет фильм об убийстве президента
«Вместе мы сможем выбраться»: представлен свежий ролик «Новых мутантов»
Дочь Миллы Йовович станет Венди в ремейке «Питера Пэна» от Disney
Слухи: Райан Рейнольдс может вернуться в DC в роли Золотого Ускорителя
Джон Красински признался, что «Тихое место 2» нравится ему больше оригинала
Blumhouse доверит фильм о современном Дракуле режиссеру «Тела Дженнифер»
Возможно, это Светлячок: в касте «Бэтмена» Мэтта Ривза произошло пополнение
Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом
СМИ: Марк Руффало подписал контракт на съемки в сериале «Женщина-Халк»
Съемки сериала «Сокол и Зимний солдат» приостановлены из-за коронавируса
Никакого доверия: Диего Луне не раскрывают сценарий приквела «Изгоя-один»
Не "Стартреком" единым: 7 ролей Антона Ельчина, о которых вы могли не знать
«Это вроде основа сюжета»: в «Новых мутантах» будет история однополой любви
Ченнинг Татум вернется на экраны в детективной мелодраме Netflix
Шоураннер «Сверхъестественного» заинтриговал поклонников снимком последней страницы сценария
Сериал «Чужак» по Стивену Кингу стал самым рейтинговым новым шоу HBO
Джош Бун опроверг слухи о пересъемках «Новых мутантов»
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант ищут загадочное дерево в трейлере фильма «Круиз по джунглям»
Опять коронавирус: премьеру «Кролика Питера 2» передвинули на лето
Джон Бойега поможет Netflix снимать фильмы про Африку
Том Круз запретил: Дюгрей Скотт объяснил, почему не стал Росомахой в «Людях Икс»
Эмили Блант и Дуэйн Джонсон посмеялись над постерами фильма «Круиз по джунглям»
Мамы против: «Миллион мам» призвал к бойкоту «Вечных» из-за однополого поцелуя
10 марта 2020
Видео дня: Джеймс Ганн учит малыша Грута танцевать в «Стражах Галактики 2»
Вин Дизель подтвердил, что «Последний охотник на ведьм» получит сиквел
Сериал «Затерянные в космосе» от Netflix продлен на третий сезон
Бородатый Киллиан Мерфи в свежем ролике о съемках хоррора «Тихое место 2»
Скотт Дерриксон хотел бы снять фильм ужасов по «Звездным войнам»
Джим Керри может вернуться к роли Маски в сиквеле «Космического джема»
Джеймс Бонд отдыхает: Дэниел Крэйг показал пародию на «Не время умирать»
Netflix представил первый трейлер аниме по «Видоизмененному углероду»
Николь Кидман и Хью Грант в тизере мини-сериала «Отыграть назад» от HBO
У Дэниела Рэдклиффа есть версия, как Квиррелл спал с Волдемортом на затылке
Шоураннеры «Игры престолов» снялись в третьем сезоне «Мира Дикого Запада»
Сценарист «12 лет рабства» Джон Ридли работал над отмененным сериалом по «Трону»
Джеффри Райт обзавелся усами на съемках «Бэтмена» Мэтта Ривза
Джина Карано показала фото с завершения съемок во втором сезоне «Мандалорца»
Слухи опровергнуты: Натали Дормер не появится во втором сезоне «Ведьмака»
Критики назвали фильм «Мулан» лучшей адаптацией Disney со времен «Золушки»
Джуд Лоу на таинственном острове в тизере мини-сериала «Третий день»
Эмили Блант хочет вернуться в «Грань будущего 2» от Дага Лаймана
Кроссовер, которого ждали: в «Торе 4» будут участвовать Стражи галактики
Джемма Чан и Кит Харингтон станут частью любовного треугольника в фильме «Вечные»
Тесса Томпсон: третий сезон «Мира Дикого Запада» станет кардинально другим
Ая Кэш на первых фото в образе Штормфронт для второго сезона «Пацанов»
Слухи: в приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу могут сняться Ричард Мэдден и Джоди Комер
Дуэйн Джонсон пообещал, что «Черный Адам» устроит революцию в DC
Уинстон Дьюк из «Черной пантеры» хочет, чтобы его герой стал злодеем в сиквеле
Норман Ридус раскрыл секрет неувядающей популярности сериала «Ходячие мертвецы»
Слухи: в перезагрузке «Могучих рейнджеров» изменят пол и ориентацию героев
Раскрыта дата премьеры отечественного сериала-триллера «Колл-центр»
«Мы с тобой до конца»: представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Поклонники «Достать ножи» заметили забавную деталь в портрете Кристофера Пламмера
МакКенна Грейс снимется в хорроре Джеймса Вана «Злое»
Звезда сериала «Дракула» от Netflix и BBC прокомментировал шансы на второй сезон
От продюсера «Человека-невидимки»: Джейсон Блум хочет переснять «Франкенштейна»
«Почему бы не сбрить волосы?»: Ноа Шнапп ненавидит стрижку Уилла в сериале «Очень странные дела»
9 марта 2020
Владимир Сычев о своем новом персонаже, драматическом потенциале и КВН в нашем интервью
«Бладшот»: все, что нужно знать о современном Франкенштейне из комиксов
Чего ждать от экранизации Mortal Kombat: рассказывает Луди Линь, сыгравший Лю Кана
Слухи: Киану Ривз может снова воплотить образ Константина
6 марта 2020
8 фильмов, в которых женщины не слабый пол
Энтони Маки назвал роль в сериале «Сокол и Зимний солдат» своим «Оскаром»
«На уровне Спилберга»: критики в восторге от хоррора «Тихое место 2»
Из-за критики: Софи Тернер не решилась смотреть финал «Игры престолов»
Ольга Дибцева: «Всегда вспоминайте о том, какие вы счастливые»
Звезды культового «Назад в будущее» объединились — но всего на один вечер
Том Холланд сознался, что украл очки Тони Старка со съемок «Человека-паука»
Несмотря на коронавирус: фильму «Мулан» от Disney прогнозируют уверенный старт
Перенос «Не время умирать» обойдется в сумму от 30 до 50 миллионов долларов
Бронированные авто и рукопашные схватки в видео со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Пришельцы похищают Шэгги и Скуби в трейлере мультфильма «Скуби-Ду!»
Топ 7 главных экранизаций 2020 года
«Они все замешаны»: Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Озарк»
Знакомые приемы и шаг назад: первые отзывы критиков о третьем сезоне «Мира Дикого Запада»
Слухи: Натали Дормер из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Слух дня: Эндрю Гарфилд может вернуться к роли Человека-паука
Представлен первый трейлер военной драмы «Грейхаунд» от Тома Хэнкса
Создатель «Чернобыля» займется сериалом по игре The Last of Us для HBO
Стали известны последние слова Кайло Рена в финале «Звездных войн 9»
«Ситуация адская»: Джои Бэти, сыгравший Лютика в «Ведьмаке», пожаловался на песню про монету
Тайка Вайтити поставит для Netflix два мультсериала по «Чарли и шоколадной фабрике»
Ни намека на сиквел: режиссер «Человека-невидимки» объяснил финал
Райан Джонсон обнаружил, что фанаты «Достать ножи» пишут письма героине Аны де Армас
Сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым выйдет осенью 2020 года
Слишком таинственный: Салли Филд не смогла описать сериал «Послания из другого мира»
Эндрю Гарфилд на фото со съемок музыкального байопика «Тик, тик... бум!»
Раскрыта тайна происхождения Рэй в «Звездных войнах»
5 марта 2020
Хоррор «Тихое место 2» с Эмили Блант получил рейтинг PG-13
«Этому не бывать»: Джеймс Ганн о данс-баттле Тора и Звездного Лорда в «Стражах Галактики 3»
Стала известна дата премьеры финального сезона «Сотни» от CW
Бонд с разбитым сердцем: Дэниел Крэйг ломает стереотипы об агенте 007
Disney определилась с режиссером сиквела фэнтези-комедии «Фокус-покус»
Звезда «Люцифера» Том Эллис подписал контракт на шестой сезон
Кумэйл Нанджиани признался, что в фильме «Вечные» будут болливудские танцы
Выглядит жестко: Джеймс Ганн опубликовал постер «Отряда самоубийц 2»
Звезда «Я — зомби» Роуз МакАйвер снимется в комедийном сериале о призраках
Билли Портер воплотит в «Золушке» образ бесполой Феи-крестной
Кэйли Флеминг из «Ходячих мертвецов» может сыграть в сериале «Локи» от Marvel
Коронавирус пока не затронул премьеру «Форсажа 9» и «Черной вдовы»
Скотт Дерриксон снимет триллер про Бермудский треугольник с Крисом Эвансом
«Остановить любой ценой»: свежий трейлер второго сезона зомби-сериала «Королевство» от Netflix
Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Плотва на фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
Премьеру «Не время умирать» перенесли на полгода из-за коронавируса
Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон на первых фото со съемок сериала «Локи» от Marvel
Сериал «Рагнарек» от Netflix продлен на второй сезон
Братья Руссо показали мрачного Тома Холланда на съемках фильма «Черри»
Будет страшно, но не слишком: «Новым мутантам» присвоили рейтинг PG-13 в прокате
Мэтт Ривз показал первые фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Паттинсоном
«Вопрос времени»: Карл Урбан верит в выход сиквела «Судьи Дредда»
Карл Урбан рассказал, что пес Террор появится во втором сезоне «Пацанов»
Шоураннер «Ривердейла» просит фанатов смириться с гибелью одного из героев
К касту сериала по Стивену Кингу присоединится Эмили Хэмпшир из «Космополиса»
4 марта 2020
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет крутое кино про машины
«Вин Дизель просто невероятен»: Джефф Уодлоу уверен, что зрители полюбят фильм «Бладшот»
Трижды оскароносный Эммануэль Любецки станет оператором фильма с Кристианом Бэйлом и Марго Робби
Кэри Фукунага рассказал о связи «Не время умирать» с любовной линией в «Казино Рояль»
От режиссера «Холопа» и «Текста»: Клим Шипенко снимет триллер о Сергее Есенине
Бегом на кастинг: Том Холланд шутит, что знает о «Гарри Поттере» больше Джоан Роулинг
Слухи: Джош Бролин вернется к роли Кейбла в «Дэдпуле 3»
Российский триллер «Спутник» примет участие в Tribeca Film Festival
«Довод» Кристофера Нолана назвали самым ожидаемым фильмом года
«Готова вернуться»: Софи Тернер скучает по сериалу «Игра престолов»
Слухи: Брэд Питт может стать стилизованной версией Супермена в Marvel
Бен Аффлек посмеялся над своей неудачной ролью в фильме «Баффи – истребительница вампиров»
«Ненавижу его»: Крис Пратт стал фанатом Тома Холланда после мультфильма «Вперед»
Хью Джекман отметил третью годовщину выхода фильма «Логан»
«Нам очень жаль»: сериал «Марианна» от Netflix не получит второй сезон
Во всем виноват Netflix: Джейсон Блум объяснил наличие спойлеров в новых трейлерах
Джей Джей Абрамс станет продюсером сверхъестественного вестерна от сценариста «Форсажа 9»
Пять миллиардов долларов: столько потеряет киноиндустрия из-за коронавируса
Слухи: близнецы из сериала «Волчонок» присоединились к касту «Бэтмена»
«Технологии взбунтовались»: первый трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Человека-паука»
Официально: Максима Болдри утвердили на ключевую роль в сериале по «Властелину колец»
Все в сборе: Netflix показал душевное видео с читки сценария четвертого сезона «Очень странных дел»
«Печальный день»: поклонники сериала «Волшебники» расстроены его закрытием после пятого сезона
Жены Джареда Падалеки и Дженсена Эклса встретятся в новой серии «Сверхъестественного»
За месяц до старта: Джейсон Стэтхэм отказался от съемок в экшн-комедии с Кевином Хартом
Звезда «Острова фантазий» Люси Хейл мечтает стать супергероиней Marvel или DC
Патрик Стюарт раскрыл секрет актуальности франшизы «Стартрек»
Продюсер Джейсон Рид объяснил, почему место бабушки в фильме «Мулан» заняла сестра
Вместо Блейк Лайвли и Лейтон Мистер: объявлен состав ребута «Сплетницы»
Александр Петров и Стася Милославская в свежем трейлере байопика «Стрельцов»
В трейлере новой серии «Ходячих мертвецов» обнаружена пасхалка к Рику Граймсу
Слухи: Капитан Марвел перейдет на темную сторону в новых «Мстителях»
Черный Нуар станет одним из ключевых героев во втором сезоне «Пацанов»
3 марта 2020
Забавный факт: Крис Эванс умолял Райана Джонсона дать ему роль в «Достать ножи»
Слух дня: Джонни Депп может сыграть Джокера в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Сценарием «Паранормального явления 7» займется режиссер фильма «Счастливого дня смерти»
Энтони Маки проспойлерил одну из сюжетных линий сериала «Сокол и Зимний солдат»
Сценарист «Ривердэйла» готовит сериал с Джиной Торрес в роли невесты Дракулы
Джефф Уодлоу рассказал о неснятом спин-оффе «Людей Икс» про очень суровых мутантов
Российские кинопродюсеры лишились субсидий в размере двух миллиардов рублей
Джейсон Момоа станет добрым монстром в комикс-экранизации от Netflix
«История Кирка закончилась»: Уильям Шетнер не вернется во вселенную «Звездного пути»
Вин Дизель и Эйса Гонсалес объяснили, как фильм «Бладшот» изменит мир супергероев
Интервью Киноафиши с Антоном Жижиным к премьере сериала «Патриот»
Бен Стиллер опроверг информацию о съемках в «Форсаже 9»
Киану Ривз, нападение клонов и горящие машины в роликах со съемок «Матрицы 4»
Представлен трейлер анимационного фильма DC «Темная Лига Справедливости»
Саймон Пегг не верит в будущее франшизы «Звездного пути»
Официально: в прошлой серии «Ходячих мертвецов» незаметно погиб один из персонажей
Поклонники бондианы просят перенести премьеру «Не время умирать» из-за коронавируса
Антонио Бандерас снимется в экранизации Uncharted с Томом Холландом
Баки Барнс и Агент США на ролике со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
«Капитан Россия»: рецензия Киноафиши на сериал «Патриот»
Марк Уолберг сравнил экранизацию Uncharted с «Индианой Джонсом» и «Аферой Томаса Крауна»
Два Марка Руффало в первом тизере мини-сериала «В этом я уверен» от HBO
«Француз» и «Дылда» в лидерах: объявлен список номинантов на кинопремию «Ника-2020»
Дани Мунстар спасается от Демона-Медведя в свежем ролике «Новых мутантов»
Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря 6»
Колин Треворроу показал необычную локацию на фото со съемок «Мира Юрского периода 3»
Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Стало известно, как вернулся к жизни император Палпатин в «Звездных войнах 9»
Фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом может принести убытки в 50 миллионов долларов
Фильм «Заражение» Стивена Содерберга предсказал ситуацию с коронавирусом
«Шаблонное и слишком незрелое»: Дэвид Кроненберг высказался по поводу супергеройского кино
2 марта 2020
Зак Снайдер выбрал фанатский постер к режиссерской версии «Лиги справедливости»
Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи
В сеть попали ранние концепт-арты скруллов из «Капитана Марвел»
Звезда «Стрелы» Стивен Амелл предложил Дженсена Эклса на роль Бэтмена
На замену Кеогану: экранизация комикса «Y: Последний мужчина» получила исполнителя главной роли
Режиссер «Человека-невидимки» Ли Уоннелл заключил эксклюзивный контракт с Blumhouse
На новом кадре «Сокола и Зимнего солдата» показали «другого» Капитана Америку
Кортни Кокс будет бороться с депрессией и одержимостью в комедийном хоррор-сериале
«Не смейте трогать Дэрила»: фанаты «Ходячих мертвецов» обеспокоены судьбой персонажа
Том Холланд не стал отрицать переговоры о ремейке «Назад в будущее»
«Спасем моего отца и спасем мир»: первый трейлер экранизации «Артемиса Фаула» от Disney
Грозная Милла Йовович с большим мечом на первых постерах фильма «Охотник за монстрами»
Netflix переносит съемки боевика «Красное уведомление» из-за коронавируса в Италии
«Может, перестанете?»: Финн Вулфард из «Очень странных дел» пожаловался на фанатов-сталкеров
Марк Руффало подтвердил, что вел переговоры о съемках в сериале «Женщина-Халк»
Официально: Marvel завершила съемки сериала «Ванда/Вижн»
«Бегите!»: представлен первый отрывок из хоррора «Тихое место 2»
«Фильм сорвет всем крышу»: Генри Голдинг об окончании съемок спин-оффа «Броска кобры»
Выяснилось, кто сыграл спину Джокера в «Хищных птицах»
Все те же лица: в сиквел «Малыша на драйве» вернутся Энсел Элгорт и Лили Джеймс
Дэниел Рэдклифф не хочет возвращаться во вселенную «Гарри Поттера»
«Женщина, которая убежала» на Берлинале-2020
Первые постеры «Поезда в Пусан 2» подтвердили летнюю премьеру
Если бы снимали ремейк: Кортни Кокс предложила Тимоти Шаламе на роль Джо
Звучит невероятно: Бен Стиллер сыграет в «Форсаже 9»
Прости, Хэмилл: Весемира во втором сезоне «Ведьмака» сыграет Ким Бодниа
Официально: Джеймс Ганн завершил съемки «Отряда самоубийц 2»
Рассказываем о фильме «Ундина», показанном на Берлинале-2020
Не только Роман Полански: объявлен список победителей французской кинопремии «Сезар»
Спустя 15 лет: Disney снимет продолжение мультсериала «Семейка Праудов»
Российские кинотеатры названы самыми посещаемыми в Европе по итогам года
Слухи: в сериале «Сокол и Зимний солдат» покажут первого мутанта во вселенной Marvel
«Берлинале-2020»: объявлен полный список победителей
В «Холодном сердце 2» обнаружили отсылки к блокбастеру «Тор: Рагнарек» от Marvel
Все из-за Бонда: Дэниел Крэйг вначале отказался от съемок в «Достать ножи»
Карен Гиллан поделилась фото спасения Аквафины со съемок «Джуманджи: Новый уровень»
Хоррор «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс стал лидером домашнего проката
1 марта 2020
Светлана Суханова рассказывает о своем фильме «Счастье в конверте» и поздравляет читательниц Киноафиши с 8 марта в нашем интервью
Шериф Джоди Миллс снова вернется в финальном сезоне «Сверхъестественного»
В последнем сезоне «Сверхъестественного» покажут еще одного знакомого персонажа
Бри Ларсон против Сэмюэла Л. Джексона на концепт-арте фильма «Капитан Марвел»
Триллер «Расплата» с Беном Аффлеком в роли бухгалтера с ружьем может получить сиквел-сериал
