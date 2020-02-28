Меню
28 февраля 2020
Netflix объявил, что снимет первый нигерийский сериал
Лив Шрайбер присоединится к Уиллу Смиту в «Короле Ричарде»
Вышло описание будущих серий десятого сезона «Ходячих мертвецов»
Роберт Инглунд согласен вернуться к роли Фредди Крюгера, но только в мультверсии
Мультсериал «Харли Квинн» с Кейли Куоко вернется к зрителям в апреле
Слухи: перезапуск сериала «Лиззи Магуайр» отложен из-за разногласий с Disney
Причина в Джеймсе Ганне: Нэйтан Филлион объяснил решение стать членом «Отряда самоубийц 2»
Самой сложной для Криса Эванса в «Достать ножи» стала сцена с бельгийским печеньем
Пополнение в касте: герою Джареда Падалеки в новом «Крутом Уокере» нашли маму
Айла Фишер, Джуди Денч и Дэн Стивенс в трейлере комедии «Бывшая с того света»
Сиквелу «Тихого места» с Эмили Блант прогнозируют старт лучше, чем у оригинала
Сцену с персиком из «Паразитов» написали по мотивам реальной истории с другом Пон Чжун-Хо
В новом промо «Рика и Морти» герой оказывается заперт в видеоигре
Крис Пратт расшифровал значение названия «Мира Юрского периода 3»
Данай Гурира рассказала о своем последнем съемочном дне в сериале «Ходячие мертвецы»
Роботы и 80-е: первый трейлер фантастического сериала Tales from the Loop от Amazon
Брэдли Купер с усиками, прекрасная Руни Мара и сам Гильермо дель Торо на фото со съемок «Аллеи кошмаров»
Звезда «Викингов» Кэтрин Уинник спасет девушку сына от маньяка в новом сериале
Джеймс Ганн ответил на вопрос о невидимости героя Джона Сины в «Отряде самоубийц 2»
Объявлен каст сериального ребута «Пропащих ребят» о вампирах в маленьком городке
Видео: глава Marvel Кевин Файги озвучил местного Таноса в новом эпизоде «Симпсонов»
Netflix показал тизер музыкального сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»
Диана Крюгер и Кирнан Шипка выходят из воды на фото со съемок сериала «Среди акул»
Спасибо #MeToo: из фильма «Мулан» вырезали любовную линию c капитаном Ли Шаном
Звезда «Доктора Кто» Саша Дхаван обещал, что финал 12 сезона будет «крайне эмоциональным»
Marvel могла снять фильм про Карателя и Ника Фьюри с рейтингом R
Адам Драйвер, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон на фото со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта
На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» нашли намек на персонажа из «Невероятного Халка»
«Недооценил масштаб работы»: Майлз Теллер рассказал о съемках боевика «Топ Ган: Мэверик»
Сэм Хьюэн признался, съемки каких сцен в сериале «Чужестранка» даются ему тяжелее всего
«Менее пугающий и мрачный»: первые отзывы критиков на второй сезон «Видоизмененного углерода»
«Мне угрожают активисты»: Роман Полански не придет на кинопремию «Сезар»
Звезда «Черной пантеры» Летишиа Райт снимется в триллере о «безмолвных близнецах»
«Не произноси его имя»: представлен первый трейлер хоррора «Кэндимэн» от Джордана Пила
Джон Хэмм шокирован вечной молодостью Тома Круза в боевике «Топ Ган: Мэверик»
Звезды «Гарри Поттера» вернутся к своим ролям — но не так, как все ждали
Ава ДюВерней и Виктория Махони снимут фантастический сериал «Рассвет» для Amazon
Стало известно, кто займется постановкой боя и трюками во втором сезоне «Ведьмака»
Джеффри Дин Морган схитрил на съемках постельной сцены в сериале «Ходячие мертвецы»
Жители Сан-Франциско жалуются на взрывы и близко летающие вертолеты на съемках «Матрицы 4»
В стиле «Мстителей»: постер и кадры нового эпизода «Симпсонов» порадуют фанатов Marvel
Элизабет Мосс призналась, почему полюбила съемки в фильмах ужасов
Вместо «Доктора Стрэнджа 2»: Скотт Дерриксон признался, какой фильм DC мечтает снять
Рэйчел Броснахэн составит компанию Энтони Рамосу в комедии о шахтере в космосе
27 февраля 2020
По просьбе Китая: Disney вырезала из нового фильма «Мулан» сцену с поцелуем
Фиби Уоллер-Бридж рассказала, какие правки внесла в сценарий «Не время умирать»
«Это будет фантастика»: Кортни Кокс рассказала о грядущем воссоединении «Друзей» на HBO
«Будущее всего королевства зависит от тебя»: свежий трейлер фэнтези-сериала «Письмо королю» от Netflix
В касте сериального ремейка «Тернера и Хуча» произошло двойное пополнение
Чудовищный рестлинг: представлен трейлер мультфильма «Лига монстров»
Продюсер «Очень странных дел» экранизирует хоррор-бестселлер про очень жуткий дом
Джош Бролин столкнется с неизведанным в новом сериале Брэда Питта для Amazon
В «Матрице 4» снимется Эллен Холлман из сериала «Спартак: Кровь и песок»
Звезда «Сокола и Зимнего солдата» Энтони Маки признался, как сложно справиться с щитом Капитана Америки
Супергерой на пенсии: Сильвестр Сталлоне показал фото со съемок фильма «Самаритянин»
Съемки сериала «Лунный рыцарь» от Marvel начнутся в ноябре
«Вы это уже видели, и было лучше»: первые отзывы критиков на сериал «Мне это не нравится» от Netflix
Впервые в истории франшизы: Стивен Спилберг не будет режиссером «Индианы Джонса 5»
Слухи: Роберт Родригес и Джеймс Мэнголд приняли участие в съемках сезона «Мандалорца»
Стало известно, кто сыграет Клариссу Старлинг в сиквел-сериале по «Молчанию ягнят»
«Спокойствие, только спокойствие»: раскрыто рабочее название «Человека-паука 3»
Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
Джейсон Блум и Ли Уоннелл готовы увеличить бюджет сиквела культового "Апгрейда"
«Не время умирать» может стать самым длинным фильмом бондианы
Скарлетт Йоханссон рассказала, как съемки в «Железном человеке 2» изменили ее жизнь
Не только алкоголь: Бен Аффлек раскрыл еще одну причину расстаться с плащом Бэтмена
Гильермо дель Торо показал первый кадр из мультсериала «Волшебники»
Российский сериал «257 причин, чтобы жить» войдет в конкурсную программу в Каннах
В российском прокате из мультфильма «Вперед» вырезали упоминание о ЛГБТ-персонаже
Кладезь мудрости: Харрисон Форд поделился любимой репликой из первого «Индианы Джонса»
Хэнк Азария признался, что оставил роль Апу в «Симпсонах» из-за расовой критики
Кевин Харт сыграет главную роль в комедии от создателей сериала «Брод Сити»
Октавия Спенсер в роли первой женщины-миллионера в трейлере мини-сериала Self Made от Netflix
Не время для супергероинь: рейтинги сериалов «Супергерл» и «Бэтвумен» продолжают падать
Внезапно: глава Disney Боб Айгер покинул пост
«Держу пальцы крестиком»: Джастис Смит надеется на сиквел «Детектива Пикачу»
26 февраля 2020
У Чарли Хитона есть план, как не застрять в амплуа из сериала «Очень странные дела»
Роб МакЭлхенни объяснил, почему покинул пост режиссера фильма по «Майнкрафт»
Продюсеры «Чернобыля» займутся экранизацией подкаста про бегство из ГДР
Бокс навсегда: спин-офф «Рокки» под названием «Крид» получит третью часть
Концепт-арт: в «Дэдпуле 2» должен был появиться еще один злодей
Universal возьмется за экранизацию нового романа автора «Пятидесяти оттенков серого»
Стало известно, кто сыграет Лайзу Миннелли в мини-сериале «Халстон» от Netflix
Джим Парсонс из «Теории большого взрыва» дал зрителям «Симпсонов» урок по криптовалютам
Бюджет фильма Мартина Скорсезе с ДиКаприо уже превысил 225 миллионов долларов
Секрет на миллион: Райан Джонсон объяснил, как с помощью айфона вычислить злодея в фильме
Том Холланд рассказал о планах Sony по выходу Человека-паука из Marvel
Ева Мендес мечтает сыграть злодейку в фильмах Disney
Колин Треворроу объявил о старте съемок нового «Мира Юрского периода» и раскрыл название
Харрисон Форд сравнил будущего «Индиану Джонса 5» с фильмами Marvel
Второй сезон «Мандалорца» порадует поклонников эпичным сражением на световых мечах
До премьеры «Нормальных людей»: BBC адаптирует «Беседы с друзьями» Салли Руни
Фото со съемок последнего сезона «Американской семейки» проспойлерили сюжет
«Корова с головой лошади»: Бен Аффлек ждет выхода режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера
«Нервничаю»: Бен Аффлек рассказал о новом фильме Ридли Скотта с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном
Представлен тизер-трейлер хоррора «Кэндимэн» о маньяке с крюком от Джордана Пила
В сеть попал кадр из нового «Бэтмена» с жертвой злодея Загадочника
Шонн Уильям Скотт сыграет в комедийном сериале «Эта страна» от Fox
Видео: Кэри Фукунага показал съемки «Не время умирать» и рассказал о главном злодее
Никто не пострадал: на съемках «Матрицы 4» устроили эпичные киновзрывы
На свежем кадре из «Новых мутантов» появилась Алиси Брага в роли доктора Сесилии Рейес
Режиссер «Аквамена» Джеймс Ван экранизирует хоррор-подкаст для Netflix
Вуди Харрельсон в роли Клетуса и его убийственная прическа на фото со съемок «Венома 2»
«Поезд в Пусан 2» не станет сиквелом, но покажет ту же зомби-вселенную
Танос с травмой, гибель Фьюри и Халк-философ: концепты, не попавшие в «Мстителей»
«В напряжении от начала и до конца»: критики высоко оценили хоррор «Человек-невидимка»
В мультфильме «Вперед» от Pixar покажут персонажа с нетрадиционной ориентацией
25 февраля 2020
Билли Айлиш мечтает, чтобы новым Джеймсом Бондом стал Майкл Б. Джордан
Съемки «Отряда самоубийц 2» приостановлены из-за смерти собаки Джеймса Ганна
Джеймс Ганн намекнул, что Стив Эйджи сыграл не Короля Акул в «Отряде самоубийц 2»
Мартин Фриман сыграет полицейского в «безумно забавном, но трагичном» сериале BBC
Сборы мелодрамы «Лед 2» с Александром Петровым превысили отметку в миллиард
Реджина Кинг готова сняться во втором сезоне «Хранителей» без Линделофа — но на двух условиях
Слухи: Marvel хочет дать Элисон Бри главную роль в «Женщине-Халке»
Disney раскрыла детали загадочного проекта Luminous по «Звездным войнам»
Сериал «Ходячие мертвецы» шокировал поклонников крайне неожиданной постельной сценой
Фанаты будут рады: Элизабет Мосс раскрыла причину задержки четвертого сезона «Рассказа служанки»
Сериал «Ривердейл» покинут Скит Ульрих и Марисоль Николс
«Моя собака Идиот»: 7 лучших фильмов с участием четвероногих друзей
Крис Эванс может сыграть злобного дантиста в хорроре «Маленький магазинчик ужасов»
Съемки «Миссия невыполнима 7» приостановлены из-за коронавируса в Италии
«Гениальный и потрясающий»: Дэниел Рэдклифф советует посмотреть фильм «Побег из Претории»
У фанатов есть версия, кто из героев «Бэтмена» засветился на съемках с дублером Паттинсона
«Что скажете?»: еще один герой оригинальной франшизы может вернуться в «Мир Юрского периода 3»
«Мы должны попытаться»: финальный трейлер «Тихого места 2» с Эмили Блант и Киллианом Мерфи
Кевин Файги был готов попрощаться с Marvel из-за «ущемления» женщин-супергероев
Семь фильмов, которые быстро выведут вас из зимней спячки
Йеннифер, Филавандрель и Фрингилья в эльфийском лагере на фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
С намеком на сюжет: на съемках сериала «ВандаВижен» замечены второстепенные персонажи Marvel
Эдди Редмэйн и Джессика Честейн сыграют в триллере Netflix об известном серийном убийце
Джеймс Ганн объявил, что пять звезд, включая Джона Сину, завершили съемки в «Отряде самоубийц 2»
Сериал «Охотники» с Аль Пачино раскритиковали за исторический вымысел
HBO спрятал в сети три дополнительных трейлера к третьему сезону «Мира Дикого запада»
Лиам Нисон больше не хочет играть в супергеройском кино и «Звездных войнах»
Никаких ремейков: сценарист «Назад в будущее» не допустит перезапуска франшизы
На Берлинале-2020 показали «Вперед» от Pixar
Критики в восторге: премьеру пятого сезона «Лучше звоните Солу» назвали лучшим стартом
Экс-Бэтмен Бен Аффлек высказался по поводу Роберта Паттинсона в роли Темного рыцаря
Себастиан Стэн и Энтони Маки на свежих фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Без спойлеров: Том Холланд уже знает сюжет «Человека-паука 3»
«Смешарики» купили контрольный пакет «Фиксиков»
Линдси Лохан снимется в мистическом триллере с Микки Рурком
Том Харди и Вуди Харрельсон мирно общаются на свежих фото со съемок «Венома 2»
«Disney это может заинтересовать»: Роланд Эммерих не отказался от идеи «Дня независимости 3»
Disney опубликовал таймлайн всех фильмов и сериалов вселенной «Звездных войн»
Том Уэллинг не был готов надеть костюм Супермена в «Кризисе на Бесконечных Землях»
Сериал «Черный список» с Джеймсом Спэйдером продлили на восьмой сезон
Спустя 24 года: Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон объединятся в семейной комедии
Первый взгляд на личного малыша Йоду: Hasbro показала игрушки для фанатов сериала «Мандалорец»
Во всем виноваты русские: хоррор «Дитя тьмы» получит приквел
Аль Пачино признался, почему согласился на съемки в сериале «Охотники» о фашизме в США
Джеффри Дин Морган выслеживает серийного убийцу в трейлере фильма «Убийства по открыткам»
К касту «Матрицы 4» присоединился Брайан Дж. Смит из сериала «Восьмое чувство»
Представлен первый постер к сериалу Райана Мерфи «Голливуд» от Netflix
21 февраля 2020
Джон Красински подогрел слухи о возвращении комедийного сериала «Офис»
Disney выпустит свадебную коллекцию платьев принцесс из популярных мультфильмов
Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в спортивной драме Ника Кассаветиса
Уна Чаплин снимется в хорроре «Колыбельная» от режиссера «Проклятия Аннабель»
«Что за...?»: Трампа возмутила победа южнокорейского фильма «Паразиты» на «Оскаре»
Слухи: Том Холланд, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд объединятся в фильме о Человеке-пауке
Дев Патель сыграет математического гения, обрушившего рынок ценных бумаг
Все держится на Софии Лиллис: первые отзывы критиков на сериал «Мне это не нравится» от Netflix
Самара Уивинг преследует Дэниела Рэдклиффа в эпичном отрывке из боевика «Пушки Акимбо»
Начинаем вещание с юбилейного Белинале: уже посмотрели фильм открытия «Мой год Сэлинджера»
Фанаты «Звездных войн» собирают подписи за выпуск режиссерской версии «Звездных войн 9»
Видео: как создавались спецэффекты в сериале «Мандалорец» Джона Фавро
«Ты нуждаешься во мне»: Сара Полсон и Кира Аллен в первом трейлере триллера «Беги»
От режиссера «Казино Рояль»: Лиам Нисон сыграет киллера с расстройством памяти
По следам «Золотого медведя»: как устроен Берлинский кинофестиваль
Риз Уизерспун и Керри Вашингтон что-то подозревают в новом трейлере сериала «И повсюду тлеют пожары»
Съемки сериала «Шантарам» с Чарли Ханнэмом приостановлены из-за муссонов в Индии
Загадочный и интеллектуальный: первые отзывы критиков на сериал «Разрабы» от автора «Аннигиляции»
Меган Фокс займется изучением солнечных бурь в космосе в триллере «Аврора»
Николас Кейдж воссоздаст сцены из своих старых фильмов в новом кино о себе
«Пинта за спасение "Человека-паука"»: глава Disney напомнил Тому Холланду о долге
На фото со съемок «Бэтмена» нашли отсылки к комиксу «Долгий Хэллоуин»
Зак Снайдер показал фото Бэтмена из кошмара Брюса Уэйна о мире парадемонов
«Добро пожаловать в мой мир, Мэйв»: представлен трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Зигмунд Фрейд станет детективом в новом сериале Netflix
Netflix показал первые постеры второго сезона «Академии Амбрелла»
«Дедушка» современных супергероев: Sony снимет сериал о Доке Сэвидже
Алекс Уинтер показал молодого Киану Ривза на фото со съемок первого «Билла и Теда»
Мистический сериал «Потерянный рай» с Джошем Хартнеттом получил дату выхода
Братом Джареда Падалеки в новом «Крутом Уокере» станет Кигэн Аллен из «Милых обманщиц»
20 февраля 2020
«Эффективность, сострадание и ум»: Эйса Гонсалес поделилась фото в образе из «Бладшота»
Шоураннер «Доктора Кто» обещал, что финал 12 сезона заставит зрителей «открыть рот от удивления»
Режиссер «Хостела» Элай Рот может снять экранизацию игры Borderlands
В касте «Последней дуэли» Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном произошло пополнение
Жестко, несмешно и напоминает Тарантино: первые отзывы критиков на сериал «Охотники» с Аль Пачино
Викинги возвращаются в трейлере мини-сериала «Пришельцы из прошлого» от HBO
Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» Пон Чжун-Хо трогательное письмо
Звезда «Венома» Скотт Хейз присоединился к касту «Мира Юрского периода 3»
Брэд Питт и Снуп Дог могут появиться в шестом сезоне «Острых козырьков»
Нэйтан Филлион прокомментировал слухи о своей роли в «Отряде самоубийц 2»
Вин Дизель с красными глазами воплощает мечты фанатов «Бладшота» на свежем постере
Фанаты комиксов считают, что костюм нового Бэтмена украден у Сорвиголовы
Много эмоций и козырь в рукаве: первые отзывы зрителей мультфильма «Вперед» от Pixar
Райан Джонсон не раскроет прошлое героя Дэниела Крэйга в сиквеле «Достать ножи»
Крис Пратт не уверен, что встретится с Тором в «Стражах Галактики 3»
Все загадочнее: стало известно рабочее название «Бэтмена» Мэтта Ривза
Сцена из «Маленьких женщин» с Сиршей Ронан стала интернет-мемом
Интервью с режиссером Егором Кончаловским к премьере его приключенческой драмы «На Луне»
Disney и Sony прокомментировали будущее Человека-паука
Путешествия доктора Дулиттла: от окопов Первой мировой до «Железного человека»
Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин снимется в триллере про необитаемый остров
Камео Кейли Куоко: звезда озвучила воду в бассейне в «Детстве Шелдона»
Внезапно: фильм «Мулан» от Disney получил «недетский» рейтинг PG-13
Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о «Лунном рыцаре» от Marvel
Дженнифер Лоуренс спасет мир от космической угрозы в комедии от Netflix.
Тони Старк или дядя Бен: Том Холланд выбрал, кого хотел бы вернуть
На съемках второго сезона «Ведьмака» была обнаружена эльфийская армия
Netflix опубликовал свежие кадры будущего аниме по «Видоизмененному углероду»
Том Харди кричит из окна, а симбиот крушит мотоцикл на видео со съемок «Венома 2»
«Устала от каждодневной работы»: приемная дочь Стивена Спилберга решила стать звездой фильмов для взрослых
Не только Розарио Доусон и Бенджамин Брэтт: в касте комикс-сериала «ДМЗ» от HBO произошло пополнение
Джейк Джилленхол может вернуться к роли Мистерио в сольном фильме
Шоураннер «Нарко: Мексика» Эрик Ньюман займется мини-сериалом об опиоидном кризисе для Netflix
Линда Хэмилтон объяснила, почему не хотела смотреть «Терминатор: Темные судьбы»
Кристоф Вальц и Гай Пирс снимутся в фэнтези-комедии о корпоративном волшебстве
Юэн МакГрегор правит миром моды в первом тизере сериала «Холстон»
Кэти Янь не смогла ответить, с кем из Джокеров рассталась Харли Квинн в «Хищных птицах»
19 февраля 2020
Джейсон Блум намекнул, что «Хэллоуин убивает» может стать самой грандиозной частью франшизы
Констанс Ву работала в стрип-клубе, чтобы подготовиться к съемкам в «Стриптизершах»
Режиссер «Мулан» Ники Каро рассказала о физических испытаниях на пробах Лю Ифэй
Декстер Флетчер займется перезапуском фильма «Святой»
Джеймс Ганн признался, что у него есть идеи для двух новых фильмов DC
Звезда «Видоизмененного углерода» Дичен Лакмэн снимется в «Мире Юрского периода 3»
В «Не время умирать» Кэри Фукунага создал роль специально для Аны де Армас
HBO представил первый трейлер мини-сериала «Заговор против Америки»
Киану Ривз и Алекс Уинтер зажигают на сцене на новом кадре из «Билла и Теда 3»
Данай Гурира может вернуться к роли Мишонн в фильме по «Ходячим мертвецам»
Раскрыты детали сюжета будущего сериала Тайки Вайтити с Джудом Лоу
Мартин Скорсезе сообщает: «Убийцы лунного цветка» с ДиКаприо и Де Ниро станут вестерном
Том Холланд рассказал об источниках вдохновения для экранизации Uncharted
Крис Хемсворт против Дэвида Харбора на первых кадрах боевика «Из огня» от Netflix
Из DC в Marvel: Карл Ламбли снимется в «Соколе и Зимнем солдате»
Джеймс Ганн назвал Харли Квинн самым важным персонажем «Отряда самоубийц 2»
Больше Киану Ривза: появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4»
Netflix планирует экранизировать популярные видеоигры Diablo и Overwatch
Режиссер «Гремлинов» Джо Данте поможет HBO с многосерийным приквелом
Слухи: злобный Красный Халк появится в сериале Marvel о Женщине-Халке
Версия: Оуэн Уилсон может быть Кангом Завоевателем в сериале «Локи»
Слухи: Марк Хэмилл получил предложение стать Весемиром во втором сезоне «Ведьмака»
Ханс Циммер и Билли Айлиш вместе исполнили заглавную песню к «Не время умирать»
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за страха перед алкоголизмом
Звучит эпично: Колин Фаррелл и Брендан Глисон снимутся в новом фильме режиссера «Залечь на дно в Брюгге»
Оливер Джексон-Коэн считает, что второй сезон «Призраков дома на холме» от Netflix будет лучше первого
Джим Керри объяснил, как критика трейлера помогла улучшить фильм «Соник в кино».
Харрисон Форд понятия не имеет, был ли Хан Соло призраком Силы в «Звездных войнах 9»
Зак Снайдер раскрыл еще одну деталь, которую изменил Джосс Уидон в «Лиге справедливости»
Звезда «Чужестранки» Катрина Балф не видит в Сэме Хьюэне книжного Джейми Фрейзера
Возвращение злодея и гибель важного героя: появились спойлеры к сериалу «Супермен и Лоис»
Майкл Рукер раскрыл причину, по которой оплакивал гибель Йонду в «Стражах Галактики 2»
Песня к «Не время умирать» была написана после чтения первых 20 страниц сценария
Может, и фильм снимут: фанаты сделали тизер сиквела «Константина» с Киану Ривзом
18 февраля 2020
Колин Треворроу показал, как будет выглядеть малыш трицератопса в «Мире Юрского периода 3»
Режиссер «Рождества на двоих» Пол Фиг расстроен из-за спойлеров
Крис Сандерс беспокоится насчет внешнего вида Лило и Стича в киноадаптации Disney
Режиссер хоррора «Остров фантазий» рассчитывал на рейтинг R
Спасибо инсайдерам: появился список возможных героев второго сезона «Ведьмака»
«Лед 2» показал второй лучший результат на старте в истории российского кино
Рут Уилсон и Мэтт Бомер сыграют в режиссерском кинодебюте Майкла Ардена
Главным злодеем сериала «Песочный человек» от Netflix может стать Коринфянин
Netflix представил новый тизер второго сезона зомби-сериала «Королевство»
Вуди Харрельсон готовится атаковать: появилось видео со съемок «Венома 2»
Кристофер Хивью пошутил о будущем Джона Сноу и Тормунда после финала «Игры престолов»
Фотофакт: Крис Эванс мог сыграть шерифа в «Сонике в кино»
Следующая «Планета обезьян» может стать перезапуском франшизы
Джон Красински готов сыграть Мистера Фантастика в новых фильмах Marvel
Главным злодеем сериала «Локи» может стать Канг Завоеватель
В сети появился сценарий неснятого фильма о Черной Кошке и Серебряном Соболе
Кристофер Хивью из «Игры престолов» сыграет Нивеллена во втором сезоне «Ведьмака»
Драма «Жизнь впереди» с Софи Лорен выйдет на Netflix
Ноа Шнапп прокомментировал слухи об ориентации Уилла Байерса в «Очень странных делах»
Зои Кравиц призналась, что костюм Женщины-кошки в новом «Бэтмене» будет «очень крутым»
Меган Фокс и Брюс Уиллис пойдут по следу убийц в режиссерском дебюте продюсера «Ирландца»
Стивен Спилберг представляет: первый трейлер фантастической антологии «Удивительные истории»
Marvel ищет актрису на роль Женщины-Халка
Представлен промо-арт костюма Таскмастера из «Черной вдовы»
София Лиллис теряет контроль в трейлере сериала «Мне это не нравится» от Netflix
Мишель Родригес считает, что «Форсаж 9» сломает все законы физики
«Любой ценой»: ассистент Роберта Дауни—младшего показал видео со съемок фильма «Мстители: Финал»
Том Харди показал фото Вуди Харрельсона со съемок «Венома 2»
Дэниел Крэйг спасается от врагов в новом тизере «Не время умирать»
17 февраля 2020
«Мы не герои, а дети»: Мэйси Уильямс рассказала о прогрессивности «Новых мутантов»
Меган Фокс попадет в безвыходную ситуацию в хорроре «До самой смерти»
Крис Сандерс вернется к экранизации комикса про одноглазого кота Kiskaloo
HBO представил первый тизер сериала «Беги» с Доналом Глисоном
Звезда «Прометея» Нуми Рапас очнется в замкнутом пространстве в триллере «О2»
Экранизация Call of Duty отложена на неопределенный срок
Руфус Сьюэлл получил роль отца Элвиса Пресли в байопике База Лурмана
У Майкла Пеньи есть версия, когда начнутся съемки 3 части «Человека-муравья»
Слухи: персонажи Джеммы Чан и Кита Харингтона будут в центре сюжета «Вечных»
Звезда «Дориана Грея» Бен Барнс хочет сыграть в фильме «Рапунцель» от Disney
Дженнифер Хадсон объявила об окончании съемок байопика об Арете Франклин
Сэмюэл Л. Джексон сыграет бывшего киллера в новом фильме режиссеров «Фокуса»
Том Холланд назвал сценарий Uncharted «одним из лучших»
Звезда рестлинга Саша Бэнкс сыграла во втором сезоне «Мандалорца»
Нейросети сделали Тома Холланда и Роберта Дауни–младшего героями «Назад в будущее»
Бандиты и преступления: появились новые фото со съемок «Бэтмена»
Представлен трейлер третьего сезона «Кастлвании» от Netflix
Марк Хэмилл, Лина Хиди и Сара Мишель Геллар озвучат мультсериал по «Властелинам вселенной»
Представлен тизер и первые кадры третьего сезона «Убивая Еву»
Брайс Даллас Ховард обновила имидж для съемок «Мира Юрского периода 3»
Марго Робби и Идрис Эльба на новом видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Рекорд: «Соник в кино» показал лучший стартовый результат среди экранизаций игр
Disney готовит полнометражный фильм о Рапунцель
Тайка Вайтити поставит сатирический сериал с Джудом Лоу
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на видео со съемок «Матрицы 4»
Режиссер «Полового воспитания» рассказал об альтернативной концовке второго сезона
Харрисон Форд объявил, что съемки пятого «Индианы Джонса» стартуют уже летом
Руководство кинопремии «Сезар» покинуло пост из-за скандала с Полански
Новый дизайн брони нильфгаардцев в «Ведьмаке» подозрительно похож на старый
«Про силу духа»: Оливия Уайлд станет режиссером спортивной драмы о гимнастке
Клим Шипенко займется сериалом «Пост» по аудиокниге Дмитрия Глуховского
«Авеню 5» с Хью Лори от HBO продлен на второй сезон
15 февраля 2020
Бывший участник ’N Sync Лэнс Басс станет продюсером роуд-муви о фанатах
Эмилио Эстевес вернулся в сериальном ребуте «Могучих утят» от Disney
Крис Пратт съел 16 порций ребрышек в одной из сцен сериала «Парки и зоны отдыха»
Скотт Бакула прокомментировал возможность перезапуска сериала «Квантовый скачок»
Режиссер «Малыша на драйве» Эдгар Райт раскрыл список любимых корейских фильмов
Миша Коллинз из «Сверхъестественного» дал номер телефона и обещал присылать спойлеры
Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер исполнит главную роль в сериале о серийном убийце
Джеймс Марсден рассказал о претензиях фанатов мелодрамы «Дневник памяти»
Netflix может продлить «Люцифера» на шестой сезон
Автор «Ведьмака» подтвердил, что ему не важен цвет кожи и раса персонажей сериала
Фанаты «Игры престолов» поняли, кто из героев спойлерил гибель персонажей
Эдриан Пол присоединится к Джейсону Момоа во втором сезоне сериала «Видеть»
Джейк Джонсон и Омар Си вернутся в «Мир Юрского периода 3»
Харрисон Форд объяснил, зачем вернулся в «Звездные войны 9»
14 февраля 2020
«Красная армия всех сильней»: шериф вернулся в тизере 4 сезона «Очень странных дел»
«Выкладываются на все сто»: Зои Кравиц рассказала, как снимают нового «Бэтмена»
Эксклюзивное интервью с Аглаей Тарасовой к премьере «Льда 2»
Стало известно, кто сыграет Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»
«Потрясающий символизм»: первые реакции в сети на долгожданный тизер «Бэтмена»
Сэм Хьюэн и Катрина Балф рассказали, что ждет их героев в пятом сезоне «Чужестранки»
«Возможно, Мэттью забеременел»: Дэвид Швиммер хранит интригу насчет воссоединения «Друзей»
Джеки Чан против Арнольда Шварценеггера в трейлере «Железной маски»
Алисия Викандер может стать Женщиной-пауком в будущем фильме Sony
«Фредди против Виагры»: Роберт Инглунд объяснил, почему не вернется к «Кошмару на улице Вязов»
Максим Лагашкин о юморе Бондарчука, творческих муках и многом другом в нашем эксклюзивном интервью
18+: Аль Пачино громит нацистов в ультражестком трейлере сериала «Охотники»
«Сонику в кино» прогнозируют лучший старт, чем «Хищным птицам»
Оливия Колман, Дакота Джонсон и Питер Сарсгаард снимутся в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол
На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»
«На съемках все плакали»: первым супергероем-геем в Marvel станет Фастос из «Вечных»
Лили-Роуз Депп и Джордж МакКэй снимутся в аллегорическом фильме «Волк»
Представлена заглавная песня к «Не время умирать» от Билли Айлиш
Вышел тизер: первый взгляд на Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Аквафина станет гуру азартного мира в драме The Baccarat Machine
Дев Патель в роли рыцаря Круглого стола в первом тизере «Зеленого рыцаря»
«Зловещий и освежающе современный»: первые зрители в восторге от «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс
Дев Патель, Тильда Суинтон и Хью Лори в уморительно забавном трейлере «Истории Дэвида Копперфилда»
Спасибо комиксам: стало известно, зачем Кайло Рену из «Звездных войн» нужен шлем
Тодд Филлипс показал эмоциональные фото Хоакина Феникса с последнего дня съемок «Джокера»
Тимур Бекмамбетов снимет военную драму «Фау 2» в полностью вертикальном формате
Лорен Грэм снимется в сериальном ребуте «Могучих утят» от Disney
13 февраля 2020
Синтиа Эриво сыграет водителя грузовика в новом научно-фантастическом триллере
Свузи Керц присоединится к Маим Бялик в новом комедийном сериале от Fox
Стали известны первые детали нового фильма с Хоакином Фениксом
Пэтти Дженкинс объяснила, почему Кристен Уиг — идеальный выбор на роль Гепарды в новой «Чудо-женщине»
Стал известен каст черной комедии об оборотнях по игре The Werewolves Within
Свежие фото: Сильвестр Сталлоне в роли постаревшего супергероя на съемках фильма «Самаритянин»
Райан Джонсон высказал свое мнение о «Звездных войнах 9» Джей Джей Абрамса
Опубликован постер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» от HBO
Лана Кондор из фильма «Люди Икс: Апокалипсис» могла стать Розой Тико в «Звездных войнах»
Крис Пайн объяснил, как изменится его герой в «Чудо-женщине: 1984»
Disney готовит сиквел «Аладдина» с Уиллом Смитом и Наоми Скотт
Майкл Б. Джордан присоединится к Марго Робби и Кристиану Бэйлу в новой драме Дэвида О. Расселла
Диего Луна начал подготовку к съемкам в приквеле «Изгоя-один»
Теперь официально: Джаред Лето подтвердил слухи о пересъемках «Морбиуса»
Джон Красински рассказал, как Крис Хемсворт помешал ему стать Капитаном Америкой
Экранизация «Акиры» будет — возможно, уже без Тайки Вайтити
От продюсера «Форсажа»: Sony готовит киноадаптацию культового шутера CrossFire
Съемки «Фантастических тварей 3» могут стартовать уже в феврале
Представлен первый трейлер мини-сериала «Банды Лондона» с Джо Коулом
«Похоже, вас услышали»: Лив Шрайбер намекнул на возвращение сериала «Рэй Донован»
«Ностальгия по 90-м»: первые отзывы критиков на «Соника в кино»
Студия Sony Pictures может снять комикс-блокбастер о Женщине-пауке
Брюс Уиллис сразится за будущее человечества в боевике про злобных симбиотов из космоса
Звезда 80-х Рик Моранис вернется в ребуте культовой комедии «Дорогая, я уменьшил детей»
Маколей Калкин признался, что провалил пробы у Квентина Тарантино
От создателей «Холопа»: Милош Бикович в трейлере жесткого ромкома «Отель "Белград"»
Новый хит интернета: Джим Керри перевоплощается в Гринча во время интервью
Не смогли договориться: «Рейд» Джо Карнахана не будет ремейком
Ною Сентинео пришлось набрать вес для роли Хи-Мэна в ремейке «Властелинов вселенной»
«Ставки растут»: хоррор «Хэллоуин убивает» будет еще жестче фильма 2018 года
«Marvel может все поменять»: Тайка Вайтити прокомментировал судьбу героини Натали Портман в «Торе 4»
Александр Петров рассказал, что «прошел курс молодого отца» на съемках фильма «Лед 2»
Представлен первый тизер фэнтези-сериала «Письмо королю» от Netflix
Представлен первый трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Представлены не попавшие в фильм варианты дизайна Черной Маски в «Хищных птицах»
Продюсер новой «Чудо-женщины» рассказал о главной проблеме героини Галь Гадот
Закари Ливай и Коул Спроус снимутся в музыкальной комедии от режиссера «Машины времени в джакузи»
Шоураннер «Ведьмака» от Netflix признала, что спрятала в сериале пасхалки для геймеров
История кино: видео с Джорджем Лукасом и Сэмюэлом Л. Джексоном, которые спорят о цвете светового меча
12 февраля 2020
Романтическая мелодрама «P.S. Я люблю тебя» с Хилари Суонк получит сиквел
Культовый фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта впервые покажут в российских кинотеатрах
Лиам Нисон и Лоуренс Фишберн займутся спасением шахтеров в новом экшн-триллере
Такими их еще не видели: звезды на свежих кадрах «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Звезда сериала «Беглецы» присоединится к касту последнего сезона «13 причин почему» от Netflix
Интервью с Энрике Урбизу
Райан Джонсон в восторге: поклонники «Достать ножи» предлагают смешные названия сиквела
Японский постер «Соника в кино» вызвал бурные обсуждения в сети
Режиссер «Холопа» Клим Шипенко снимет новые фильмы для Yellow, Black & White
Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль присоединится к Кевину Харту и Джону Траволте на съемках нового сериала
Майкл Чернус снимется в черной комедии об оборотнях по игре The Werewolves Within
Warner Bros. назвала причины смены названия «Харли Квинн»
Эми Паскаль и Джон Красински попытаются вернуть к жизни «Невесту Франкенштейна» с Анджелиной Джоли
Sony Pictures запланировала выход нового супергеройского фильма Marvel в 2021 году
Режиссер «Соника в кино» рассказал о сложностях создания злодейского образа Роботника
Зази Битц не против сняться в сиквеле «Джокера», но не уверена в его необходимости
Netflix подвергли критике из-за антинаучного шоу Гвинет Пэлтроу «Лаборатория Goop»
Стали известны имена семи актеров, которые сыграют в мини-сериале «Кликбейт» от Netflix
Констанс Ву призналась, что не стала смотреть «Стриптизерш» — и объяснила причину
До конца съемок «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна осталось меньше месяца
У Оливии Уайлд есть идея, как увеличить число женщин в киноиндустрии
Марго Робби сыграет с Кристианом Бэйлом в новом фильме Дэвида О. Рассела
Гугу Эмбата-Ро присоединится к Тому Хиддлстону на съемках сериала «Локи» от Marvel
Сценаристы «Сиберг» адаптируют «Десять негритят» Агаты Кристи для нового фильма Disney
«Самый обсуждаемый»: представлен трейлер скандального фильма «Охота» по сценарию Дэймона Линделофа
Слухи и спойлеры: в сеть выложили вероятный сюжет фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Герои второго плана: представлены свежие персонажные постеры к «Не время умирать»
Райан Джонсон мечтает собрать всех звезд с «Оскара» в сиквеле «Достать ножи»
Новые злодеи и свежий гардероб Галь Гадот: появились кадры из «Чудо-женщины: 1984»
Тайка Вайтити опроверг слухи о том, что снимет следующие «Звездные войны»
Другая Харли Квинн: в сеть попало видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Представлен трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix
Сериал «Хороший доктор» о гении с аутизмом и синдромом саванта продлили на четвертый сезон
Свежий постер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона раскрыл имена новых звезд в актерском составе
Дженьюэри Джонс призналась, что обманывала тренеров во время работы над фильмом «Люди Икс: Первый класс»
Ради сиквела: фанаты «Алиты: Боевого ангела» наняли самолет во время церемонии «Оскар»
11 февраля 2020
Культовый хоррор из 90-х «Городские легенды» готовят к перезапуску
Адам Сэндлер получил свою награду: представлен полный список победителей кинопремии «Независимый дух»
Пришлось практиковаться: Роберт Дауни–младший рассказал, как научился самоуверенности Тони Старка
Соавтор сериала «Террор» Александр Ву займется новыми проектами Netflix
«Плакал ли я в душе?»: Оскар Айзек пошутил над критикой «Звездных войн 9»
Квентин Тарантино считает, что «Однажды... в Голливуде» можно было снять и с меньшим бюджетом
Джон Красински рассказал, как уговорил себя на съемки «Тихого места 2» с Эмили Блант
Элайджа Вуд раскрыл секреты превращения в невысокого хоббита во «Властелине колец»
Мартин Скорсезе раскрыл главную причину, по которой хотел снять «Ирландца»
Джош Пек сыграет главную роль в сериальном ремейке «Тернера и Хуча» от Disney+
Диана Крюгер и Кирнан Шипка снимутся в сериале «Среди акул» о превратностях карьеры в Голливуде
Выглядит интригующе: в сеть попал новый официальный логотип «Вечных» от Marvel
Режиссер анимационной короткометражки Hair Love предсказал себе победу на «Оскаре» еще восемь лет назад
Культовый детективный сериал «C.S.I. Место преступления» может получить перезапуск
Брэд Питт признался, что речи для наградного сезона ему писал режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер
Поклонники сериала «Академия Амбрелла» от Netflix выдвинули любопытную теорию насчет второго сезона
После «Оскара»: шутка насчет плохих визуальных эффектов оскорбила специалистов VFX
Режиссер «Маппетов» Джеймс Бобин может поставить фильм по настольной игре для Райана Рейнольдса
Джесси Айзенберг спасает сирот из оккупированной Франции в первом трейлере фильма «Сопротивление»
В американском прокате изменилось название «Хищных птиц»
В помощь Тайке Вайтити: к работе над сценарием «Тора 4» присоединится новый автор
На пересъемках «Черной вдовы» заметили Скарлетт Йоханссон с косичками
Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в боевике Майкла Бэя про разорившиеся США
Официально: Netflix объявил о продлении сериала «Половое воспитание» на третий сезон
«Оскар» 2020 собрал рекордно низкое число зрителей
Марк Руффало может сыграть главную роль в адаптации оскароносных «Паразитов» от HBO
Marvel ищет актрису на роль Кейт Бишоп в «Соколином глазе»
После вручения «Оскара»: Брэд Питт обещал «исчезнуть на некоторое время»
Дэйн ДеХаан и Гэбриел Бирн в трейлере криминального сериала «НольНольНоль»
Скорпион против Саб-Зиро: стали известны детали сюжета фильма по Mortal Kombat
Фильму по серии игр Monster Hunter с Миллой Йовович присвоили возрастной рейтинг
На фото с пересъемок «Морбиуса» нашли новую отсылку к «Человеку-пауку»
Ванесса Кирби вернется к роли Белой вдовы в «Миссия невыполнима 7»
Наш ответ HBO: представлен первый тизер драмы «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
10 февраля 2020
Фильм «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли получил новую дату премьеры
Джо Руссо эмоционально прокомментировал слова Джеймса Кэмерона о потенциале сиквелов «Аватара»
Предзаказы на фигурку малыша Йоды из сериала «Мандалорец» бьют рекорды
Райан Джонсон планирует сменить актерский состав в «Достать ножи 2»
Режиссер «Хищных птиц» надеется снять сиквел об отношениях Харли Квинн и суперзлодейки Ядовитый плющ
Том Харди сыграет легендарного исследователя-полярника в биографической драме
Том Хэнкс своеобразно почтил память Кирка Дугласа на церемонии «Оскар»
Софи Тернер борется за жизнь в тизере нового сериала «Выжить»
Неожиданно: Вин Дизель рассказал, кого из лауреатов «Оскара» хотел бы увидеть в касте «Форсажа»
Натали Портман поддержала женщин-режиссеров, оставшихся без номинации на «Оскар», с помощью вышивки на платье
Звезды смеются: лучшие шутки церемонии награждения «Оскар» 2020
Спустя 16 лет: Рене Зеллвегер объяснила, что значит для нее новый «Оскар»
За кулисами «Оскара»: самые яркие и волнительные моменты церемонии 2020, которые не показали зрителям
Элтон Джон считает, что Тэрон Эджертон должен был получить «Оскар» за «Рокетмена»
«Спасибо вам за второй шанс»: Хоакин Феникс произнес трогательную речь на вручении «Оскара»
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» получил режиссера
Фильм «Миссия невыполнима 7» наполнят крайне рискованными трюками
Шоураннер «Ты» от Netflix объявил о начале съемок третьего сезона
Аня Тейлор-Джой и Чарли Хитон на свежих кадрах «Новых мутантов»
Не взлетели: «Хищные птицы» показали худший старт в киновселенной DC
Сандра Буллок присоединится к Виоле Дэвис и Винсенту Д’Онофрио в новом триллере Netflix
Джеймс Ганн обсуждал с Марго Робби перспективы экранного дуэта Харли Квинн и Грута
Слухи: Капитану Марвел придется сразиться с мутантом из «Людей Икс» в новом фильме
Доктор Стрэндж в костюме Железного человека: появился концепт-арт от художника «Войны бесконечности»
Стали известны новые детали сценария сериала «Обитель зла» от Netflix
Сценарий «Доктор Стрэнджа 2» доверили автору «Рика и Морти» и «Локи»
Первый взгляд на Гепарду из «Чудо-женщины: 1984»
ПАРАЗИТельные результаты. Итоги премии «Оскар» в гифках, скриншотах и цитатах.
Слухи: в четвертом сезоне «Очень странных дел» подробно расскажут предысторию одного из героев
Не без «Джокера»: представлен полный список номинантов на «Золотую малину» 2020
Йен Макэлхинни и Стив Туссэн стали приглашенными звездами в сериале «Доктор Кто»
Влюбленные Эль Фаннинг и Джастис Смит в трейлере мелодрамы «Все радостные места» от Netflix
Джон Сина попал в кадр на видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
В «Хищных птицах» нашли намек на сюжет «Отряда самоубийц 2»
«Оскар» 2020: объявлен полный список победителей
7 февраля 2020
Фанаты фильма «Алита: Боевой ангел» составили список причин, по которым Disney должна снять сиквел
Бенджамин Брэтт снимется в новом комикс-сериале DC "ДМЗ"
Юэн Макгрегор раскрыл происхождение Черной Маски из «Хищных птиц»
Элизабет Мосс объяснила, как фильм «Человек-невидимка» раскрывает тему абьюза
Сериал по комиксу «Y: Последний мужчина» покинул Барри Кеоган
Диего Луна не будет сниматься в ремейке гангстерской драмы «Лицо со шрамом»
Звезды «Американского пирога» воссоединятся в семейном ситкоме «В меньшинстве» от Fox
Роберт Дауни-младший поделился очень странным снимком со съемок «Доктора Дулиттла»
Режиссер «Несносных боссов» Сет Гордон снимет драму про астронавтов
Представлен трейлер спин-оффа «Большого Лебовски» Джона Туртурро
Скотт Дерриксон поддержал выбор Сэма Рэйми на пост режиссера «Доктора Стрэнджа 2»
Челси Перетти не вернется в седьмом сезоне сериала «Бруклин 9-9»
Представлены свежие кадры второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»
Себастиан Стэн показал загадочный кадр со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»
Рами Малек рассказал, что его маска в «Не время умирать» — не случайность
Режиссер «Изгоя-один» Гарет Эдвардс поставит новый научно-фантастический фильм
Опубликована вырезанная сцена из мультфильма «Холодное сердце 2»
Элайджа Вуд еще хочет снять продолжение «Кошмара на улице Вязов» — но есть важное условие
Патрик Демпси сыграет разочарованного конгрессмена в новом драматическом сериале от CBS
Disney против благотворительности: медиагигант выставил школе штраф за показ «Короля Льва»
Угадываем все сюрпризы и скандальные решения грядущей премии "Оскар"
Второй сезон зомби-сериала «Королевство» от Netflix получил тизер, постер и дату выхода
Слухи: во втором сезоне «Ведьмака» появится лесной монстр из игры
Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
Сиквел «Достать ножи» и «Джон Уик 4» официально в работе
«Друзья» возвращаются: звезды культового сериала подписывают контракт с HBO на часовой эпизод
Дочь Дэвида Духовны снимется в драматическом сериале Vegas High от HBO
Стало известно, кто сыграет сыновей Супермена и Лоис Лейн в новом сериале CW
Амира Вэнн присоединилась к касту сериала «Звездный путь: Пикар»
Дуэйн Джонсон вновь напомнил, что Черный Адам изменит иерархию вселенной DC
Netflix добавил возможность отключить автоматическое воспроизведение трейлеров и новых эпизодов
Кевин Смит раскрыл новые подробности будущего фильма «Клерки 3»
Представлен свежий постер «Новых мутантов» и кадры с новыми персонажами
Айс Кьюб снимется в спортивной драме о первой американской олимпийской чемпионке по боксу
Netflix анонсировал дату выхода третьего сезона мультсериала «Кастельвания»
Во 2 сезоне сериала «Роковой патруль» снимется Эбигейл Шапиро в роли загадочной Дороти
Слухи: Disney готовит ремейк мультфильма «Лило и Стич»
Рэйчел МакАдамс не вернется в сиквел «Доктора Стрэнджа»
О последних месяцах жизни Мэрилин Монро снимут новый сериал
Капитан Марвел, Барон Земо и смерть Одина от руки Хелы в «Торе 3»: показаны удаленные сцены из фильмов Marvel
Фильм одного актера: Джон Бойега попытался улучшить трейлер «Кошек» своим лицом
6 февраля 2020
Режиссер «Хищных птиц» подтвердила версию о спрятанной в фильме «пасхалке» к «Отряду самоубийц»
Глава Disney объяснил, почему новых фильмов по «Звездным войнам» придется подождать
Лора Дерн призналась, что плакала 30 минут после чтения сценария «Брачной истории»
В новом тизере «Черной вдовы» нашли намек на знакомство Таскмастера и Капитана Америки
Закрытие сериала «Рэй Донован» стало неожиданностью даже для шоураннера
«Невыносимо гадкий» Грю: вышел первый полноценный трейлер новых «Миньонов»
Слухи: Хоакину Фениксу предложили роль капитана Крюка в новом «Питере Пэне»
Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон в первом тизер-трейлере «Пилы 9»
Звезда «Форсажа» Мишель Родригес мечтает о роли Женщины-кошки
«Отмороженный мститель»: что пишут критики о Харли Квинн и «Хищных птицах»
«Важные новости»: Мэттью Перри заинтриговал фанатов «Друзей» загадочным твитом
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Второй сезон «Ведьмака» познакомит зрителей с новым женским персонажем
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Режиссер «Неадекватных людей» Роман Каримов жестко раскритиковал военную драму «1917»
Продюсеры «Оскара» сделают ставку на гендерное и расовое разнообразие
Marvel предложила Сэму Рэйми стать режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа»
Фанаты «Стражей Галактики» не шутят: Джеймс Ганн получает угрозы из-за енота Ракеты
Кевин Харт сыграет себя, а Джон Траволта – безумного инструктора в новом сериале Die Hart
Джеймс Ганн опроверг слухи о появлении Серебряного Серфера и Галактуса в «Стражах Галактики 3»
Дж.К. Симмонс и Брюс Дерн снимутся в последнем сезоне «Голиафа» от Amazon
Появилось первое описание сцены с Харли Квинн после титров «Хищных птиц»
Скандальный «Текст» Клима Шипенко превратят в мини-сериал
«Плохие парни 3» стали самой прибыльной частью франшизы
Джейсон Момоа без пышной шевелюры: поклонникам показали ранний концепт-арт «Аквамена»
Продюсеры «Джеймса Бонда» прокомментировали провал «Ритм-секции» в прокате
Харрисон Форд и его верный пес в трогательном ролике «Зова предков» по мотивам романа Джека Лондона
«Квартет И» предлагает зрителям стать продюсерами фильма «Обратная связь»
Юэн МакГрегор объяснил, за что Черная Маска ненавидит Харли Квинн в «Хищных птицах»
«King's Man: Начало» Мэттью Вона пройдет через пересъемки
5 февраля 2020
Розамунд Пайк в роли Марии Кюри: представлен трейлер фильма «Опасный элемент»
Netflix представил тизер-трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода» с Энтони Маки
Локи ушел в политику: Том Хиддлстон сыграет главную роль в сериале «Белый аист» от Netflix
Марго Робби обещает познакомить зрителей с темной стороной Готэма в «Хищных птицах»
Крис Прэтт получил главную роль в новом сериале Антуана Фукуа по книге Джека Карра
В финальном сезоне «Сверхъестественного» покажут Сэма и Дина в детстве
Магия кино: студия IML показала, как создавались спецэффекты для «Звездных войн 9»
Сериал «Рэй Донован» закрыт после 7 сезона — с открытым финалом
Слухи: у Джорджа Лукаса было крайне неожиданное камео в «Звездных войнах 9»
Квентин Тарантино прояснил судьбу героя ДиКаприо после финала «Однажды... в Голливуде»
Юэн Макгрегор рассказал, как готовится к съемкам сериала про Оби-Вана Кеноби
Звезда «Я – зомби» Эндрю Колдуэлл присоединился к касту «Матрицы 4»
Джон Сина не считает своего персонажа в «Форсаже 9» злодеем
Подростки и сверхспособности: первый тизер сериала Netflix «Мне это не нравится» со звездами «Оно»
Disney может снять несколько спин-оффов «Мандалорца» про новых и старых персонажей
Джеймс Марсден дал совет будущему исполнителю роли Циклопа
Джемма Чан сообщила об окончании съемок в комикс-блокбастере «Вечные»
Disney анонсировала сроки выхода новых сериалов Marvel и второго сезона «Мандалорца»
Слухи: стало известно, кого сыграет Кристиан Бэйл в «Торе 4»
Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей
Эштон Катчер рассказал, как съемки в сериале «Два с половиной человека» помогли ему пережить развод с Деми Мур
Марианн Жан-Батист присоединится к Мэлу Гибсону в черной рождественской комедии «Толстяк»
Netflix закрыл сериал о фигуристах «Цепляясь за лед» после первого сезона
Дэймон Линделоф не планирует второй сезон «Хранителей», но обещает «не закрывать дверь»
Кэтлин Кеннеди планирует доверить новые «Звездные войны» женщинам-режиссерам
4 февраля 2020
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом России и СНГ
Тони Коллетт снимется в сериале Netflix по бестселлеру Карин Слотер
«Индиана Джонс 5» станет не перезапуском, а продолжением истории
Вин Дизель работает над «женским» спин-оффом «Форсажа»
Слухи: главный герой «Один дома» вернется в перезапуске от Disney
Мститель в положении: опубликовано фото беременной Скарлетт Йоханссон на съемках «Эры Альтрона»
Disney выпустила видео в честь юбилея Pixar с лучшими пасхалками студии
Режиссер «Богемской рапсодии» и «Рокетмена» планирует снять байопик о The Clash
Бен Аффлек получает второй шанс в свежем трейлере спортивной драмы «Вне игры»
Эдвард Нортон ответил на обвинения Джанин Гарофало в том, что он лишил ее роли в «Бойцовском клубе»
Спайк Ли займется экранизацией мюзикла Дэвида Бирна «Американская утопия»
«Веном 2» детально расскажет о вражде героев Тома Харди и Вуди Харрельсона
Не просто подружка Джокера: Почему Харли Квинн заняла центральное место в киновселенной DC?
Кроссовер мечты: Марго Робби сказала, есть ли шанс на роман между Харли Квинн и Джокером Хоакина Феникса
В сеть выложили отрывок из отмененного сериала Джорджа Лукаса по «Звездным войнам»
Съемки мини-сериала по Resident Evil от Netflix стартуют в июне 2020 года
Джейсон Стэтхэм снимется в рождественском спин-оффе «Неудержимых»
Стала известна дата премьеры фильма с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа
Синтиа Эриво жалеет, что стала единственной темнокожей женщиной в числе номинантов на «Оскар» 2020
Галь Гадот рассказала, как изменится ее героиня (и весь мир) в новой «Чудо-женщине»
Боевик «Ритм-секция» с Блейк Лайвли стал худшим дебютом года в домашнем прокате
Кифер Сазерленд подозревает невиновного в первом тизере сериала «Беглец»
Элизабет Мосс преследует опасный поклонник в новом тизере «Человека-невидимки»
Новый сиквел «Сайлент Хилла» и хоррор по мотивам Fatal Frame уже в работе
Белла Торн снимется в постапокалиптическом триллере Uncanny
Генри Черни вернется к роли злодея в двух новых фильмах «Миссия невыполнима»
Кейт Бланшетт и Руни Мара на первых фото: Гильермо дель Торо приступил к съемкам «Аллеи кошмаров»
3 февраля 2020
Тизер «Ванда/Вижн» сделал первые намеки на сюжет сериала Marvel
Хоакин Феникс обвинил киноиндустрию в «систематическом расизме» на вручении премии BAFTA
Кэйтлин Олсон и Уилл Форте против наркокартели в первом тизере сериала Flipped
Слухи: супергерой Рик Джонс может пополнить киновселенную Marvel
Если бы не «гениальные» идеи Роберта Дауни: «Доктор Дулиттл» должен был стать франшизой
Мультсериал «Симпсоны» предсказал вспышку коронавируса еще в 1993 году
Сон Ган, сыгравший Хана, прокомментировал свое возвращение в «Форсаж 9»
Тессеракт и Хиддлстон в наручниках: первый тизер прояснил сюжет «Локи»
В «Новых мутантах» мог появиться Джеймс МакЭвой в роли профессора Икс
Как все начиналось: представлен первый трейлер «Миньонов 2»
Мэл Гибсон, Фрэнк Грилло и Наоми Уоттс на первых кадрах фантастического боевика «Квант времени»
В свежем тизере «Не время умирать» обещают большие перемены
Больше интересного о прошлом Наташи Романофф в свежем тизере «Черной вдовы»
Пятый сезон «Короны» от Netflix станет последним
Представлен финальный трейлер «Мулан» от Disney
Представлен список лауреатов премии Гильдии сценаристов 2020
«1917» и не только: объявлен полный список лауреатов премии BAFTA
Том Круз показывает класс в новом тизере «Топ Ган: Мэверик»
Каждому нужен малыш Йода: стала известна стоимость фигурки героя сериала «Мандалорец».
Оуэн Уилсон присоединится к касту «Локи» от Disney
Marvel представил тизер трех сериалов: «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи»
Джим Керри предложил оригинальную идею для сиквела легендарного «Шоу Трумана»
Слухи: Эмили Блант появится в одном из новых фильмов Marvel
Оператор «Джокера» обещает сохранить эстетику комиксов в «Черном Адаме» с Дуэйном Джонсоном
Вилли Вонка может стать женщиной в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики»
Мэри Элизабет Уинстэд готова вернуться в сиквел «Скотта Пилигрима»
Адам Сэндлер продлил контракт с Netflix еще на четыре фильма
Слухи: в «Шан-Чи и легенда десяти колец» появятся агенты МИ-6 из комиксов
Стало известно, кого сыграют Брэдли Купер и Кейт Бланшетт в «Аллее кошмаров» от Гильермо дель Торо
Готовится ремейк хоррора «Нечто» по мотивам расширенной оригинальной новеллы
Клэр Дэйнс рассказала, как отказалась от главной роли в «Титанике»
1 февраля 2020
«Правосудие для Хана»: вышел долгожданный первый трейлер «Форсажа 9»
Конец эпохи: Линда Хэмилтон намекнула, что новых фильмов о «Терминаторе» не будет
