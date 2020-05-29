Меню
29 мая 2020
Кристофер Нолан нарушил старую традицию перед съемками «Довода»
В мире сказок: представлены постеры второго сезона сериала «Роковой патруль»
«Как у Netflix»: сериал «Папины дочки» может получить продолжение
Режиссер «Шазама!» нашел забавную ошибку на сервисе HBO Max
ДиКаприо может сыграть с Дженнифер Лоуренс и Кейт Бланшетт в комедии об астероиде
Закари Куинто возвращается в трейлере второго сезона хоррор-сериала «Страна Рождества»
Джон Дэвид Вашингтон: между «Началом» и «Доводом» Нолана есть родственная связь
Международный кинофестиваль We Are One пройдет на YouTube
Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия
Теперь официально: Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации игры Borderlands
Галь Гадот сыграет гениальную изобретательницу в сериале Apple TV+
Карен Гиллан и Аквафина снимутся в экшн-комедии про женскую дружбу
Режиссер «Логана» ответил на вопрос о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи
Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу
Больше скорости: фильм «Соник в кино» получит сиквел
Представлен трейлер сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Ли Уоннелл поставит сиквел-сериал хитового боевика «Апгрейд»
В титрах «Гарри Поттера и узника Азкабана» была зашифрована интимная сцена
Warner Bros. может снять еще один фильм про Харли Квинн
На Disney+ покажут фэнтези-боевик о принцессе-супергерое
Создатель «Американской истории ужасов» показал фото-намек на сюжет 10 сезона
В финале 10 сезона «Ходячих мертвецов» будет эпичная битва в духе «Игры престолов»
28 мая 2020
Мэйси Уильямс, Чарли Хитон и Аня Тейлор-Джой на свежих кадрах «Новых мутантов»
Раскрыт сюжет трех сезонов отмененного сериала по «Темной башне»
Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» поставит рекорд в телеэфире
Фанат воссоздал 3D костюм Роберта Паттинсона в новом «Бэтмене»
Netflix готовит новые серии «Короля тигров»
У «Джона Уика» могло быть другое название, но вмешался Киану Ривз
Как снимали фильм «Логан»: Джеймс Мэнголд раскрыл детали и показал фото
Спустя 17 лет: звезды «Властелина колец» проведут онлайн-встречу
Диплом или смерть: Universal займется фэнтези о суровой волшебной школе
Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон на новых кадрах «Довода» Кристофера Нолана
«Мстители» и «Железный человек 3» возродят кинопрокат в Гонконге
Режиссеры «Неограненных драгоценностей» братья Сэфди займутся сериалами HBO
В перчатках и в маске: введены новые правила посещения кинотеатров
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Зак Снайдер показал Дарксайда из режиссерской «Лиги справедливости»
Apple даст денег на новый фильм Мартина Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в киновселенной DC
Режиссер «Марианны» займется новым хоррором «Паутина»
«Нет, спасибо»: Джош Транк против выхода режиссерской «Фантастической четверки»
Российский триллер «Спутник» собрал больше 1 миллиона просмотров за месяц
Кристофер Нолан разбил настоящий самолет на съемках «Довода»
Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»
Джеймс Ганн раскрыл сроки выхода «Стражей Галактики 3»
Фильм Сергея Саркисова «Ненависть среди нас» дважды номинирован на дневную «Эмми»
27 мая 2020
Вышел первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Продюсер Иван Архипов о совместной работе с Узбекистаном, патриотическом кино и грядущих премьерах
Киану Ривз предстал в образе Росомахи на новом концепт-арте
Раскрыты детали снятого с эфира сериала Джорджа Лукаса по «Звездным войнам»
Война с Disney: создатель Дэдпула «убил» Микки Мауса на новом арте
Видео: Том Хиддлстон учится драться с Капитаном Америкой на съемках «Мстителей»
Фанаты Зака Снайдера массово уничтожают свои копии «Лиги справедливости»
Звезда «Агентов ЩИТ» Хлоя Беннет рассказала о финале сериала
Началась работа над сценарием байопика об Эми Уайнхаус
Саймон Пегг раскрыл, какую роль мечтает получить в сериале «Мандалорец»
В третьем сезоне «Убивая Еву» вернулся неожиданный персонаж
Режиссер «Отряда самоубийц»: оригинальная версия была лучше показанной в кино
Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой отложен на год
Раскрыты подробности сюжета сиквела «Аватара»
Бюджет режиссерской «Лиги справедливости» превысит $30 миллионов
Крис Эванс едва не лишился роли Капитана Америки из-за панических атак
Адама Сэндлера чуть не задушили на съемках фильма «Неограненные драгоценности»
Боевиком с Томом Крузом в космосе займется режиссер «Грани будущего»
«Завораживающий абсурд»: первые отзывы критиков на сериал «Космические войска»
Amazon займется сериалом «Девушка с татуировкой дракона»
«Забавные и глупые»: как снимали постельные сцены для сериала «Великая»
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в топ-3 на Netflix
Режиссер «Доктора Стрэнджа» займется сиквелом «Лабиринта»
Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 самых востребованных в мире
Слухи: сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон
Премьеру 10 сезона «Американской истории ужасов» отложили до 2021 года
Раскрыт альтернативный концепт-арт Охотницы для фильма «Хищные птицы»
Зак Снайдер намекает: Степпенвулф будет совсем другим в режиссерской «Лиге справедливости»
Продюсер «Джейсона Борна» планирует перезагрузку франшизы
26 мая 2020
Выход «Годзиллы против Конга» могут перенести на 2021 год
Джейсон Стэтхэм может стать новым супергероем Marvel
Netflix представил тизер третьего сезона сериала «Тьма»
Кристофер Нолан оказался фанатом комедии «СуперМакГрубер»
Инди-хоррор «Первая ведьма» стал лидером «карантинного» кинопроката в США
«Это обидно»: Николай Добрынин пожаловался на безработицу после «Сватов»
«На грани кипения»: режиссер «Охотников за привидениями» оправдался за провал в прокате
«Не ищите правду в сериалах»: Юлия Снигирь защитила скандальную «Великую» с Эль Фаннинг
Не Marvel: Джеймс Ганн назвал свой любимый супергеройский фильм
Обзор первого сериала от HBO Max - «Личная жизнь»
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» покажут уже 27 мая
Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет самым мрачным
Представлено расписание премьер кинокомиксов DC
Представлен трейлер сериала «Личная жизнь» с Анной Кендрик
Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд снимет «Индиану Джонса 5»
Джонни Депп сыграет роль Федерико Феллини
На новом кадре пятого сезона «Люцифера» нашли намек на сюжетный поворот
Зак Снайдер показал фото с Атомом из режиссерской «Лиги справедливости»
Деньги любят счет: 5 фильмов о больших деньгах и бизнесе, которые можно посмотреть онлайн
Чарли Ханнэм снимется в драме о верной собаке из приюта
«Россия 1» устроил повторный показ криминального сериала «Черная кошка»
25 мая 2020
Коронавирусу назло: Венецианский кинофестиваль пройдет в сентябре
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» покажут 27 мая
Netflix не виноват: раскрыто происхождение цензурированной версии «Назад в будущее 2»
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизациями двух видеоигр
Дэвид Литч и Чад Стахелски настояли на гибели собаки в «Джоне Уике»
Дэвид Эйр подтвердил существование режиссерской версии «Отряда самоубийц»
Сериал «Элита» от Netflix продлен на четвертый сезон
Режиссер «Ходячих мертвецов» настаивал на убийстве Нигана в восьмом сезоне
Слухи: в «Стражах Галактики 3» появятся Женщина-Тор и Адам Уорлок
Студия Pixar показала первый мультфильм с главным героем-геем
Кристоферу Нолану пришлось сменить логотип «Довода» из-за обвинений в плагиате
Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон
Режиссер «Отряда самоубийц» показал пугающий кадр с Джокером из удаленной сцены
«Никаких пересъемок»: Заку Снайдеру не дадут доснять «Лигу справедливости»
«Французский диспетчер» Уэса Андерсона может переплюнуть «Отель "Гранд Будапешт"»
Джоан Роулинг раскрыла «настоящее место рождения Гарри Поттера»
Слухи: Marvel хочет привлечь Кристофера Нолана к фильму о Сорвиголове
Слухи: Капитан Америка присоединится к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
Дапкунайте пришлось снова учить эстонский язык для второго сезона сериала «Мост»
«Джон Уик» и «Крепкий орешек» вошли в рейтинг лучших боевиков
«Сияние» Кубрика назвали лучшей экранизацией Стивена Кинга
Шоу продолжается: «Мир Юрского периода 3» станет «началом новой истории»
Раскрыта дата релиза боевика «Форпост» с Орландо Блумом
Пятая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом станет последней
22 мая 2020
«И кто будет это убирать?»: представлены неудачные дубли из сериала «Сверхъестественное»
Комедия «Не говори маме, что няня умерла» получит «темнокожий» ремейк
Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в новом комедийном сериале
Netflix будет блокировать неактивные учетные записи
HBO Max показал первое промовидео режиссерской «Лиги справедливости»
Ужас в нескольких измерениях: представлен трейлер хоррора «Антебеллум»
Фотоотчет: съемки сиквелов «Аватара» возобновят уже на следующей неделе
Вслед за Снайдером: Warner Bros. может выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»
Неузнаваемый Саймон Пегг и Лили Коллинз в трейлере триллера «Темное наследие»
Эпично: на съемках «Довода» Кристофера Нолана взорвали настоящий самолет
Джейсон Стэтхэм может стать Сорвиголовой в киновселенной Marvel
Представлен трейлер второго сезона «Алиениста» с Дакотой Фаннинг и Люком Эвансом
Sony снимет кинокомикс про мать-супергероиню и напарницу Человека-паука
Фем-перезагрузка «Охотников за привидениями» может выйти в трехчасовой версии
Крош и Панда станут друзьями в новом русско-китайском мультфильме
Создатели «Великолепного века» займутся сериалом о современнике султана Сулеймана
В «Бэтмене» Мэтта Ривза покажут «суровый Готэм» и эволюцию героев
Новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана вышел в игре Fortnite
Кино бессмертно: съемки в Голливуде возобновят со следующей недели
Создатель «Американской истории ужасов» обещал досрочно раскрыть тему 10 сезона
Слухи: Marvel вернет Таноса на экраны в фильме о Докторе Думе
Эсай Моралес заменит Николаса Холта в боевике «Миссия невыполнима 7»
«Эта эпоха уже романтизирована»: Михаил Боярский о 1950-х в сериале «Черная кошка»
Легенда возвращается: Сильвестр Сталлоне посмотрел «Рокки» с поклонниками
Супергерои в ловушке: первые кадры второго сезона сериала «Роковой патруль»
«Я не верил»: как Зак Снайдер добился выхода режиссерской «Лиги справедливости»
Представлен первый трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
21 мая 2020
Режиссер возмущен: Amazon вырезал постельные сцены из гей-драмы «Божья земля»
Раскрыты причины ухода Руби Роуз с главной роли в сериале «Бэтвумен»
Вышел свежий тизер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Вот это дуэт: Джейсон Момоа и Питер Динклэйдж сыграют в вампирском кино
Режиссер Дэвид Линч представил короткометражку «Огонь»
От режиссера «Фаворитки»: Йоргос Лантимос займется готическим вестерном
Лоуренс Фишберн и Ник Джонас снимутся в новом боевике от режиссера «Заложницы»
Российский триллер «Аванпост» откроет японский кинопрокат
HBO показал трейлер фильма «Добро пожаловать в Чечню» о проблемах геев
«Сатирический абсурд»: россиян возмутил темнокожий князь Ростов в сериале «Великая»
Судьба на двоих, соединенная золотой нитью. «Светила» — новый сериал с Евой Грин
«Мы победили»: реакция звезд и фанатов на выход режиссерской «Лиги справедливости»
Слухи: Sony займется фильмом о новой супергероине Marvel
Путешествие в 30-е: вышел новый отрывок и кадры из седьмого сезона «Агентов ЩИТ»
Дочь Гранина подает в суд на создателей фильма «Блокадный дневник»
От режиссера «Заражения»: Содерберг снимет сиквел драмы «Секс, ложь и видео»
В сеть выложили первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Netflix показал трейлер финального сезона «13 причин почему»
Свершилось: режиссерская «Лига Справедливости» Зака Снайдера выйдет на HBO Max
В грубой форме: Джейсон Момоа потребовал выхода режиссерской «Лиги справедливости»
Представлен трейлер сериала « Хороший человек» об ангарском маньяке
Заскучал: Скит Ульрих объяснил свой уход из сериала «Ривердейл»
20 мая 2020
«Год прошел, а я еще злюсь»: фанаты «Игры престолов» не могут забыть разочаровывающий финал
Джордж Лукас исправил концовку «Звездных войн 5» после закрытой премьеры
Прощание с героями: показаны альтернативные титры к фильму «Мстители: Финал»
Раскрыты детали сюжета сериала-сиквела «Молчания ягнят»
Режиссер «Истории игрушек 4» займется экранизацией бестселлера «Зломандр»
Гвинет Пэлтроу и Бетт Мидлер на первых кадрах из второго сезона «Политика»
Netflix представил трейлер боевика «Последние дни американской преступности»
Военная драма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV+
Раскрыта роль Тимоти Олифанта во втором сезоне «Мандалорца»
Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»
Риз Уизерспун вернется к звездной роли в фильме «Блондинка в законе 3»
В условиях пандемии Майкл Бэй займется триллером о вирусе
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз покинула сериал после первого сезона
Фото с тестовых съемок «Железного человека 2»: 23-летняя Скарлетт Йоханссон в образе Черной Вдовы
Постер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон раскрыл дату премьеры на Netflix
«Глупость и бездарность»: Тарасова жестко раскритиковала фильм «Лед»
Фитнес-клуб в глубинке: вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Кинопремию «Оскар» в 2021 году могут отложить
«Снайдеркат»: BossLogic создал постер режиссерской версии «Лиги Справедливости»
Асока Тано может стать одним из персонажей сериала про Оби-Вана Кеноби
Создатель первого хоррора «Крик» оценил сюжет пятого фильма
Мэл Гибсон против вооруженных бандитов в трейлере боевика «Сила природы»
Совсем другая история: сюжет «Отряда самоубийц» сильно изменился после пересъемок
Холли Берри сыграет в космотриллере Роланда Эммериха «Падение луны»
В «Торе» нашли ранее не замеченную отсылку к «Мстителям»
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн потерял Камень Бесконечности
Зак Снайдер посмотрит «Человека из стали» вместе с фанатами
Стив Карелл, Лиза Кудроу и Джон Малкович в трейлере сериала «Космические войска»
19 мая 2020
Не только Танос: названы самые популярные злодеи в кино
Педро Паскаль: второй сезон «Мандалорца» будет «умопомрачительным»
Режиссер «Хэллоуин убивает» обещал показать «самую жуткую сцену» в своей карьере
Кассовые сборы российских кинотеатров поставили рекорд в 2019 году
«Эпичная греческая трагедия»: раскрыт альтернативный финал «Плохих парней 3»
Семья погибшего Пола Уокера благословила продолжение франшизы «Форсаж»
Тара Рид может сняться в фильме по «Королю тигров»
Адам Сэндлер станет баскетбольным скаутом в новом фильме от Netflix
Дэвид Аркетт снова сыграет шерифа Дьюи в «Крике 5»
От режиссера «Шазама!»: Дэвид Сандберг выпустил хоррор-короткометражку
Российские фильмы заработали за рубежом свыше $50 млн в 2019 году
Создатели «Симпсонов» объяснили, почему мультсериал предсказывает будущее
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
В сериале «Бэтвумен» показали двойника Бэтмена из вселенной Стрелы
Режиссерскую «Лигу справедливости» Зака Снайдера могут показать фанатам DC
Слухи: Disney готовит экранизацию «Снежной королевы» Х. К. Андерсена
Представлен трейлер фильма Спайка Ли «Пятеро одной крови»
«Сразу виден гротеск»: каким получился сериал «Великая» о Екатерине II
Дени Вильнев сравнил героя Тимоти Шаламе в «Дюне» с Майклом Корлеоне
Джоди Комер может сыграть Фуриосу в приквеле «Безумного Макса»
Netflix купил права на супергеройский ромком с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
В хорроре «Хэллоуин убивает» покажут культовое для франшизы место
Ридли Скотт займется сериалами и фильмами для Apple TV
Щелчок Таноса может изменить финал сериала «Агенты ЩИТ»
Создатель «Убивая Еву» раскрыл судьбу реального прототипа Вилланель
«Копье прилетело в экран»: Тильда Суинтон и другие звезды о самых необычных киносеансах
Джессика Альба станет травмированным ветераном в новом триллере от Netflix
18 мая 2020
Сериал «Уокер» с Джаредом Падалеки выйдет в январе 2021 года
«У нас ушел год»: Дени Вильнев о создании песчаных червей для фильма «Дюна»
Netflix раскрыл дату премьеры второго сезона «Академии Амбрелла»
Джона Хилл и Леонардо ДиКаприо названы главными сквернословами Голливуда
Брюс Уиллис спасается от коронавируса в костюме из «Армагеддона»
Создатель «Дэдпула»: третий фильм выйдет минимум через пять лет
Warner Bros. перезапустит прокат трилогии «Темный рыцарь» Нолана
CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути» со Споком и Пайком
От режиссера «На игле»: Майкл Б. Джордан сыграет пророка Мафусаила
О прекрасном на дому: 5 фильмов об искусстве
Злодей из «Дневников вампира» и «Древних» может появиться в «Наследии»
Раскрыто условие сохранения даты премьеры «Довода» Нолана
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут нового борца с нечистью
Видео со съемок седьмого сезона «Сватов» показали в сети
Предысторию «Джона Уика» раскроют в сериале «Континенталь»
Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл в первом клипе-тизере комедии о «Евровидении»
Disney выпустит игровой ремейк мультфильма «Атлантида: Затерянный мир»
Пингвин будет не главным злодеем в новом фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза
Спустя 10 лет: новый сезон «Смешариков» выходит на экраны
Звезда «Игры престолов» изменила мнение о постельных сценах из-за #MeToo
Кинокритик предсказал комедиям сверхпопулярность после пандемии
Слитый сценарий «Игры престолов» обнажил зависть Дейнерис к Миссандее
Назван самый сексуальный фильм в истории мирового кино
«Фантазия хулигана-пятиклассника»: сериал «Великая» о Екатерине II возмутил зрителей
Райан Гослинг сыграет в космическом триллере от режиссеров «Мачо и ботана»
Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца»
Махершала Али показал первое фото в образе Блэйда
За кадром: Крис Хемсворт показал фото со съемок «Эвакуации»
17 мая 2020
Интервью с генеральным директором продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федором Поповым
16 мая 2020
История Шугалея и фея для Хабенского: лучшие фильмы этой весны
15 мая 2020
«Ривердейл», «Флэш» и «Наследие» вернутся с новыми сериями только в 2021 году
Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам зрителей
Долгожданное продолжение «Друзей» начнут снимать к концу лета
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен в возвращении Джонни Деппа во франшизу
AMC займется экранизацией «Вампирских хроник» Энн Райс
Режиссер «Легенды №17» снимет фильм «Нюрнберг» об историческом судебном процессе
«Там нет ничего такого, что нельзя было снимать»: Виторган ответил на критику фильма «На Париж»
Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года
Риз Уизерспун снимется сразу в двух романтических комедиях Netflix
Джеймс Кэмерон назвал «Обитель зла» своим «тайным увлечением» среди фильмов
Ожившие страницы: 8 захватывающих экранизаций, которые стоит посмотреть онлайн
«Оскар» 2021 могут перенести на лето следующего года
Сериал «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли выйдет в июле
Стриминговый сервис Disney+ разрабатывает сериал по «Перси Джексону»
Джордж Миллер подтвердил, что Шарлиз Терон не будет в приквеле «Безумного Макса»
После провала «Лица со шрамом» Джош Транк разработает с Томом Харди сериал о ЦРУ
Очень похоже: в сети пересняли сцену из «Друзей» с двойниками актеров
Первый канал покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ностальгия: историю киновселенной Marvel показали за две минуты
В Голливуде начали искать актеров на главные роли в игровом ремейке «Наруто»
Звезды «Теории большого взрыва» воссоединятся в новом комедийном сериале
Последние серии 15 сезона «Сверхъестественного» выйдут в эфир осенью 2020
Сериал «Водоворот» с Владимиром Вдовиченковым получил июньскую дату премьеры
Художник-постановщик «Безумного Макса» раскритиковал нереалистичный экшн «Форсажа»
Режиссер «Зови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»
14 мая 2020
Джош Транк пожаловался на несправедливую критику «Фантастической четверки»
Дакота Джонсон составит компанию Крису Пайну в новом фильме Оливии Уайлд
Создателям сериала «Острые козырьки» дали разрешение на продолжение съемок
Восьмая «Миссия: невыполнима» будет прямым продолжением седьмой части
Видео: Билл Мюррей дал интервью из ванны и раскритиковал молодежь
Информацию об увольнении Эмбер Херд из «Аквамена 2» опровергли
Возобновление съемок «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном остается под вопросом
«Гоблин» в жесткой форме раскритиковал «На Париж» вслед за BadComedian
Карен Шахназаров призвал ужесточить законы, связанные с пиратскими фильмами
Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Зои Салдана на новом фото со съемок сиквелов «Аватара»
Уэс Андерсон назвал 11 фильмов, которые стоит посмотреть на карантине
«Это фильмы для детей»: Венсан Кассель не хочет сниматься в супергеройских блокбастерах
Рассел Кроу сыграет главную роль в ремейке французской криминальной драмы «Пророк»
Джереми Реннер и Ума Турман могли сыграть главные роли в «Безумном Максе: Дорога ярости»
Сериал «Судная ночь» закрыли после двух сезонов в эфире
Марк Хэмилл посетовал на «сварливость» фанатов «Звездных войн»
Съемки «Матрицы 4» планируют возобновить в июле
В режиме самоизоляции: Джеймс МакЭвой снялся в пародии на «Звездный путь»
Эмма Робертс сыграет злодейку в «Тетради смерти 2»
Роберт Паттинсон отказался тренироваться в спортзале ради роли Бэтмена
Пятая попытка: «Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа
Слух: Скарлетт Йоханссон вернется к роли Черной Вдовы в сериале «Сокол и Зимний Солдат»
13 мая 2020
«Можно было бы это обсудить»: режиссер «Назад в будущее» о возможности продолжения франшизы
BadComedian ответил Дмитрию Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Netflix показал первый трейлер сериала «Проклятие: Начало»
София Коппола впервые в карьере снимет сериал
Райан Рейнольдс, Джоди Комер и Джо Кири на новых кадрах «Главного героя»
Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликте на съемках «Безумного Макса»
Составлен список самых спорных фильмов в истории: «Последние джедаи» лишь на пятом месте
Джош Гад сыграет предсказавшего падение Луны гения в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха
Колин Фаррелл и Джуд Лоу могли сыграть главные роли в «Бэтмене против Супермена» 2000-х
Итан Хоук сражается против рабства в трейлере мини-сериала «Птичка господа милосердного»
Джеймс Кэмерон заверил, что премьеру «Аватара 2» не перенесут
Русские заслуженные сказки
«Довод» не выйдет: карантин в Лос-Анджелесе могут продлить еще на три месяца
Федор Добронравов вступился за фильм «На Париж» после критики BadComedian
Кристофер Нолан отказался перенести премьеру «Довода» из-за пандемии
Дауни-младший готовит для Netflix сериал про постапокалиптический мир
Осторожно, спойлер: Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов «Довода» Нолана
Определен самый популярный фильм по просмотрам на самоизоляции
Крис Прэтт примерил образ Индианы Джонса в Deepfake-видео
Пол Верховен снимет сериал по «Милому другу» Ги де Мопассана
Для сиквела «Капитана Марвел» ищут женщину-режиссера
«Неистовый» с Расселом Кроу станет первым релизом широкого проката после открытия кинотеатров в США
12 мая 2020
Инсайдер намекнул на возвращение Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»
Официально: «Симпсонов» и «Гриффинов» продлили на новые сезоны
Канал CW «спасет» закрытую после первого сезона «Болотную тварь»
Студия Sony приступила к работе над четвертой частью «Плохих парней»
Глава Disney пообещал премьеру второго сезона «Мандалорца» осенью 2020 года
Константин Богомолов снимет фильм и сериал по мотивам «Безопасных связей»
Создатели «Сотни» показали трейлер седьмого и финального сезона
Режиссер «Доктора Сна» экранизирует «Возрождение» Стивена Кинга
Звезда «Игры престолов» объяснила сюжетный «ляп» с ожерельем Мелисандры
Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет преступника в новом сериале Netflix
В киновселенной Марвел появится экранизация комиксов о Корпусе Новы
Звезда «Атаки клонов» сыграет Бобу Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
По фильму «Молчание ягнят» снимут сериал-сиквел
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Глава Disney подтвердил, что «Мулан» выйдет в июле 2020-го
Netflix покажет финальный сезон «13 причин почему» 5 июня
Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт вернутся к своим ролям в «Крике 5»
BadComedian раскритиковал снятый на деньги Минкульта фильм «На Париж»
В сети опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая
Официально: «Американская история ужасов» получила спин-офф
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супружескую пару супергероев
Бюджет четырех продолжений «Аватара» составит 1 млрд долларов
Создатели «Ведьмака» выпустили видео о чудовищах из первого сезона
Звезды «Назад в будущее» встретились во время карантина
Энди Серкис пообещал «самого мрачного» Бэтмена в истории
Слухи: финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» покажут не раньше осени
Сериал «Королевы крика» с Эммой Робертс может получить продолжение
Кинокритики разгромили «Капоне» с Томом Харди
На Disney+ покажут хоррор-антологию по комиксам Р.Л. Стайна
«Союзмультфильм» показал на YouTube свой первый 3D-мультфильм
Официально: Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили окончательно
11 мая 2020
Обзор мини-сериала «Бар “Эдди”»
9 мая 2020
Режиссер фильма «Ржев» рассказал, как и для чего создавалось кино о ржевской трагедии
Одна на всех: 5 фильмов о Второй мировой войне из разных стран
8 мая 2020
Режиссер «Человека-муравья» рассказал о скрытом камео Черной вдовы
Продюсеры «Дэдпула 2» заплатят крупный штраф за несчастный случай на съемках
Марк Гуггенхайм займется экранизацией комикса о замороженном суперсолдате
Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons
Студия Wizart представила мультсериал о роботах «Огнеботы Тина»
Звезды комедийного сериала «Сообщество» устроят онлайн-читку сценария
Представлен трейлер комедии «Король Стейтен-Айленда» от Джудда Апатоу
Киностудию им. Горького превратят в высокотехнологичный технопарк
Роднянский займется сериалом о немецкой гей-делегации в СССР
Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы
«Бэтмена не существует»: Вэл Килмер объяснил отказ от роли Темного рыцаря
Киноадаптация «Геркулес» братьев Руссо будет отличаться от оригинала
Съемки сериала по «Властелину колец» и сиквелов «Аватара» разрешили возобновить
Сценарист «Симпсонов» признал, что в мультфильме предсказали пандемию
Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»
В России снимут фильмы и мультфильмы по дневникам детей войны
Авторы «Человека-паука: Через вселенные» рассказали о создании мультфильма и числе 42
Сериал «Сокровище нации» находится в разработке для Disney+
Слухи: Universal планирует сериал по видеоигре Doom
Уэсли Снайпс может вернуться в сиквеле «Разрушителя» с Сильвестром Сталлоне
Сценарист «Ривердейла» раскрыл проблему с финалом четвертого сезона
Данила Поперечный и Дмитрий Сыендук озвучили мультсериал «Я это уже видел»
Вышел трейлер драмы «Блокадный дневник» Андрея Зайцева
Маколей Калкин согласился сняться в «Американской истории ужасов» ради постельной сцены
Warner Bros. примет решение о переносе «Довода» Кристофера Нолана в ближайшие дни
Хайден Кристенсен может вернуться к роли Энакина в сериале про Оби-Вана Кеноби
Вооружена и прекрасна: Шарлиз Терон на первых кадрах кинокомикса «Старая гвардия»
Названы сроки выхода сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Спайк Ли назвал дату премьеры военной драмы Da 5 Bloods
Первые кадры второго сезона «Сумеречной зоны» проспойлерили новый актерский состав
7 мая 2020
«Жизнь после смерти» Рики Джервейса продлили на третий сезон
Marvel может снять сериал или фильм про Призрачного гонщика
Сергей Пускепалис позвонил в прошлое в фильме «Временная связь» по Киру Булычеву
Джош Транк пожаловался на угрозы из-за фильма «Фантастическая четверка»
Вуди Харрельсон и Джон Гудман озвучили героев сериала по комиксам The Freak Brothers
По сценарию автора «Бэтмена» снимут антиутопию «2084»
Режиссер «Эквилибриума» работает над ремейком хоррора «Дети кукурузы»
Чарли Брукер отложил работу над новыми эпизодами «Черного зеркала»
Вуди Харрельсон предстал в образе Карнажа на фан-арте к фильму «Веном 2»
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант станут супругами-супергероями в новом кинокомиксе
В «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра не вошло большинство сцен с Джокером
Warner Bros. отложила фильм про Супергерл из-за нового «Супермена»
Disney может выпустить ряд новых фильмов сразу «в цифре»
Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»
Компании Бекмамбетова и Бондарчука внесли в список лидеров киноиндустрии
Слухи: Сэмюэл Л. Джексон просит оставить Ника Фьюри в Marvel
Из-за пандемии могут изменить тему нового сезона «Американской истории ужасов»
В сети показали, как снимаются подводные сцены в «Аватаре 2»
Меган Фокс, Джош Дюамель и Кунал Нэйэр в трейлере комедии «Думай как собака»
Слухи: Marvel выпустит сериалы про Железное сердце и «Секретное вторжение»
Раскрыт ранний образ Локи на концепт-артах Marvel
Дэниэл Калуя может стать первым темнокожим Бэтменом
Композитор «Джона Уика» напишет саундтрек для «Отряда самоубийц 2»
Мария Машкова снялась в шпионском фильме «Перевод с немецкого»
Официально: сценарий сериала «Женщина-Халк» от Marvel уже написан
В стиле комиксов: сериал «Черный список» доснимут с помощью анимации
Блейк Лайвли снимется в постапокалиптическом триллере Шона Леви
6 мая 2020
Рецензия Киноафиши на сериал «Я знаю, что это правда» от HBO
Слухи: Карен Гиллан заменит Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»
Фанатам предложили стать частью комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Себастиан Стэн сравнил сериал «Сокол и Зимний солдат» со «Смертельным оружием»
Disney не знает, когда Marvel снова займется сериалами и фильмами
«Меня укусили за ногу»: Саймон Пегг и Эдгар Райт рассказали о съемках «Зомби по имени Шон»
Режиссер «Призраков дома на холме» Майк Флэнеган поставит сериал о подростках в хосписе
Первый канал покажет сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге
Крис Пратт станет «морским котиком» в новом сериале от Amazon
Сиквелом «Яркости» может заняться режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье
NASA раскрывает детали: Том Круз будет сниматься на МКС
В сеть выложили сюжет фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel
Названы сериалы, которые выйдут в России в 2020 году
Дэниел Рэдклифф прочел для фанатов первую главу «Гарри Поттера»
Потери Disney от пандемии оценили в 1,4 миллиарда долларов
К юбилею Победы: «Россия 1» покажет премьеру военной драмы «Ржев»
Названы любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне
Сериал «Досье Фьюри» раскроет секреты киновселенной Marvel
Новый сериал Джей Джей Абрамса получил трех шоураннеров
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Асока Тано получит эпизодическую роль во втором сезоне «Мандалорца»
От создателей «Офиса»: Стив Карелл в первом тизере сериала «Космические войска»
Слухи: Бри Ларсон требует больше творческого контроля над «Капитаном Марвел 2»
Ариана Гранде не против сыграть в перезагрузке «Геркулеса» от Disney
Райан Джонсон показал закадровые фото со съемок «Последних джедаев»
Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр подтвердил теорию о тату Джокера
5 мая 2020
У Сильвестра Сталлоне есть идеи насчет продолжения культового боевика «Рокки»
Вместо кинопроката: фильм «Новые мутанты» покажут на Amazon
Режиссеры «Плохих парней навсегда» могут заняться «Дэдпулом 3»
В четвертом сезоне «Очень странных дел» раскроют прошлое шерифа Хоппера
«Словами не описать»: первые реакции фанатов на финал «Звездных войн: Войны клонов»
Киану Ривз может стать Лунным рыцарем в новом сериале Marvel
Заряд мотивации: 8 фильмов о спорте, которые можно посмотреть онлайн
Хлоя Грейс Морец может стать балериной-киллером в спин-оффе «Джона Уика»
«Захватывающий и безумный»: Сэм Рэйми и авторы «Тихого места» займутся новым триллером
Перезапуск сериала «Звездный крейсер "Галактика"» получил нового сценариста
Рэйф Файнс сыграет злобную директрису в экранизации «Матильды» от Netflix
Том Круз отправится в космос со SpaceX за кадрами для нового фильма
Марк Хэмилл стал вампиром на свежем кадре из сериала «Чем мы заняты в тени»
Джо Руссо займется сиквелом «Эвакуации» с Крисом Хемсвортом
Фотофакт: Роберт Родригес и Пейтон Рид стали режиссерами второго сезона «Мандалорца»
Тома Холланда и Дакре Монтгомери прочат на роли в киноадаптации «Геркулеса»
Николас Кейдж станет Джо Экзотиком из «Короля тигров» в новом сериале
Константин и Супермен в отрывке из нового анимационного фильма «Темная Лига Справедливости»
Стефани Майер объявила о продолжении саги «Сумерки»
Тайка Вайтити займется новым фильмом по «Звездным войнам»
4 мая 2020
Сильвестр Сталлоне подтвердил работу над сиквелом боевика «Разрушитель»
«Ошеломительный результат»: Крис Хемсворт поблагодарил зрителей за успех боевика «Эвакуация»
Премьеру «Не время умирать» могут отложить до 2021 года
Тест для киноманов: из какого советского фильма этот кадр?
Майкл Джексон и Стэн Ли планировали купить студию Marvel
«Что происходит?»: новый эпизод «Рика и Морти» оставил зрителей в недоумении
Закари Куинто и Эшли Каммингс на постерах и в тизере второго сезона «Страны Рождества»
«Эпично»: первые реакции зрителей на финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Фильм «Спутник» обошел «Лед 2» по онлайн-просмотрам
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Paramount расширит киновселенную «Броска кобры»
Шестой сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» будет «смелым и рискованным»
Фанаты DC оценят: первые отзывы критиков о сериале «Старгерл»
Киновселенной Человека-паука от Sony дали официальное название
Адам Драйвер станет команданте в фильме Джеффа Николса
Киностудия им. Горького покажет более 500 фильмов в YouTube
От создателей «Джона Уика» и «Аквамена»: Джеймс Ван готовит фильм о путешествиях во времени
Вин Дизель анонсировал продолжение работы над фильмом «Риддик 4»
Рецензия Киноафиши на сериал «Голливуд» от Netflix
В тизере второго сезона сериала «Ханна» раскрыли дату премьеры
Галь Гадот обрела новую суперспособность на постерах «Чудо-женщины: 1984»
Российские зрители требуют продолжения фильма «Шугалей»
«Вас съест динозавр»: Крис Пратт предложил поклонникам сняться в «Мире Юрского периода 3»
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди мечтает о роли Дэдпула
Представлен первый полноценный трейлер седьмого сезона «Агентов ЩИТ»
Аня Тейлор-Джой против Демона-медведя на свежих кадрах фильма «Новые мутанты»
Теперь официально: премьеру «Джона Уика 4» перенесли почти на год
Премьера новых «Трансформеров» запланирована на 2022 год
Фильм «Мстители: Финал» стал победителем премии Kids` Choice Awards 2020
Киносюрприз: Marvel готовит пять неанонсированных фильмов до конца 2023 года
Райан Рейнольдс надеется на светлое будущее «Дэдпула» в Disney
Представлен постер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Представлен тизер сериала «Страна Лавкрафта» от Джей Джей Абрамса и Джордана Пила
Райан Рейнольдс показал фото со съемок «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном
3 мая 2020
Великая сила слова: 5 журналистских расследований, увековеченных в кино
2 мая 2020
«Мы работали ради спасения человека»: продюсер Сергей Щеглов о съемках фильма «Шугалей»
