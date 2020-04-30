Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2020 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 апреля 2020
Мультсериал «Лунтик и его друзья» покажут детям в США и Канаде
Дэвид Литч и Чад Стахелски рассказали о съемках «Матрицы 4»
Студии Universal объявила бойкот еще одна сеть кинотеатров
Премьеру боевика «Джон Уик 4» могут перенести из-за Киану Ривза
Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Геркулес»
Вслед за «Оскаром»: «Золотой глобус» изменил правила отбора номинантов
Том Круз, Дэниел Крэйг, Хоакин Феникс и другие звезды на «альтернативном» постере «Мстителей»
Приквелом «Трансформеров» займется режиссер «Истории игрушек 4»
«Старались, но не помогло»: зрители неоднозначно оценили сериал «Джульбарс»
Чарли Кокс ответил на вопрос о возвращении к роли Сорвиголовы в «Человеке-пауке 3»
Появилось объяснение сюжетной дыры с Перчаткой Бесконечности в фильме «Мстители: Эра Альтрона»
От создателей «Оранжевый — хит сезона»: Netflix выпустит сериал «Социальное дистанцирование»
От создателя «Суспирии»: Дарио Ардженто снимет фильм о приключениях китаянки
Сериал «Зулейха открывает глаза» поставил несколько телевизионных рекордов
Во время пандемии: Микки Рурк снялся в фэнтези-хорроре о Второй мировой войне
Отечественный триллер «Спутник» опередил «Мстителей: Финал» по онлайн-просмотрам
Финальная серия нового «Простоквашино» собрала больше миллиона просмотров
Культовые «Ужастики» Р. Л. Стайна превратят в новый сериал
Стивен Спилберг рассказал, когда ждать сиквел культовой комедии «Балбесы»
Братья Руссо посмотрели «Мстителей: Финал» с фанатами и показали много видео со съемок
Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч займется триллером о двойной жизни агента ЦРУ
Режиссер «Бегущего в лабиринте» Уэс Болл займется фильмом о перерождении
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Ошибка вышла: Энн Хэтэуэй изображала Харли Квинн на пробах к фильму «Темный рыцарь»
29 апреля 2020
Джеймс Ганн ответил на вопрос об Арнольде Шварценеггере в «Стражах Галактики 3»
Шоураннер «Американской истории ужасов» оставил намек на возвращение Человека в латексе
Агенты ЩИТ отправляются в 1930-е в новом отрывке из седьмого сезона
Сценарист «Аферы по-американски» займется «Иллюзией обмана 3»
Режиссер «Поезда в Пусан» Ен Сан-Хо займется сериалом для Netflix
Американские кинотеатры отказались от проката фильмов студии Universal
Представлены ранние концепт-арты Капитана Америки в фильме «Первый мститель»
Не «Дэдпул»: Райан Рейнольдс назвал любимый фильм со своим участием
Майкл Мэдсен раскрыл детали неснятого приквела «Криминального чтива» и «Бешеных псов»
Жанель Моне теряет память в трейлере второго сезона «Возвращения домой»
Карен Гиллан сразится с собственным клоном в триллере с Аароном Полом
Женщина-андроид вернется во втором сезоне сериала «Проект "Анна Николаевна"»
Не только «Темный Феникс»: названы пять самых убыточных фильмов 2019 года
HBO Max купил права на свежую комедию Сета Рогена «Американский огурчик»
На премию «Оскар» допустят фильмы без кинотеатрального проката
Гильермо дель Торо считает «Хеллбоя 2» одним из своих лучших фильмов
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом может стать новой франшизой Netflix
Аквафина и Симу Лю в первом видео со съемок фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
«Есть время в запасе»: Тайка Вайтити объяснил, что перенос «Тора 4» сделает фильм лучше
Писатель Патрик Несс займется сценарием экранизации «Повелителя мух»
28 апреля 2020
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер оправдала «неудачный» финал сериала
Спустя 13 лет: продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы
«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют в нескольких сериалах
Дэйзи Ридли может сыграть в триллере по шведскому бестселлеру
От режиссера «Хэллоуина»: HBO снимет сериал по «Восставшему из ада»
Павел Трубинер рассказал о съемках в остросюжетном сериале «Черное море»
По мотивам игры Brothers in Arms снимут сериал о Второй мировой войне
Киану Ривз сразился с Крисом Хемсвортом на новом арте BossLogic к боевику «Эвакуация»
Женская версия Кайло Рена: раскрыт ранний концепт Темной Рэй из «Звездных войн 9»
В поддержку российской киноиндустрии проведут онлайн-форум
Совсем другие Гамора и Мантис: представлены ранние концепт-арты «Стражей Галактики»
Каннский и Венецианский кинофестиваль уйдут в онлайн на YouTube
Чулпан Хаматова призналась, что хотела бросить съемки в сериале «Зулейха открывает глаза»
«Чужой» и «Психо» были названы лучшими хоррорами всех времен
Крис Хемсворт признался, что сценарий фильма про Халка Хогана еще не готов
Джефф Джонс станет продюсером сериала о Зеленом Фонаре на HBO Max
27 апреля 2020
Телеканал НТВ первым представит фильм «Шугалей» о российских учёных-героях
В сеть выложили названия эпизодов второго сезона «Мандалорца»
«Мы никому не скажем, что случилось»: представлен трейлер второго сезона «Мертв для меня»
Если откроют кинотеатры: «Довод» Кристофера Нолана сохранил дату премьеры
Фото со съемок: в сети показали Доктора Стрэнджа в броне Железного Человека
Убытки киноиндустрии в России могут составить 40 миллиардов рублей
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
На Первом канале покажут сериал «Джульбарс» о подвиге во время войны
Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах
Сергей Маковецкий дал ответ критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Тайка Вайтити отреагировал на перенос премьеры «Тора 4»
У Netflix достаточно нового контента до конца карантина
Сценарист «Ведьмака» от Netflix хочет изменить сцену с поцелуем Геральта
Шоураннер «Офиса» раскрыл название неснятого эпизода
Злодей Пингвин может стать «хорошим парнем» в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Майкл Мэндо рассказал о шансах на появление Скорпиона в «Человеке-пауке 3»
«Коммандос» с Арнольдом Шварценеггером мог получить приквел
Universal займется экранизацией вселенной Lego
Пол Радд станет психиатром-манипулятором в мини-сериале от Apple
«Все в масках»: Сарик Андреасян поставит сериал «Нагиев на карантине»
«Не разочаровал»: первые отзывы критиков о боевике «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
В сети появились вырезанные сцены из хоррора «Человек-невидимка»
Премьеру «Человека-паука 3» отложили из-за пандемии коронавируса
Боевик «Миссия невыполнима 7» получил новую дату премьеры
Премьеры «Доктора Стрэнджа 2» и «Тора 4» перенесли из-за-за пандемии
Гарет Эванс подробно описал сюжет неснятого «Рейда 3»
«Мстители: Финал» признан самым прибыльным фильмом 2019 года
Флоренс Пью, Шайа ЛаБаф и Крис Пайн сыграют в триллере Оливии Уайлд
Райан Рейнольдс встретит 13-летнего себя в новом фильме от продюсера «Очень странных дел»
Warner Bros. показала документальный фильм о съемках «Джокера» с Хоакином Фениксом
Майкл Догерти хочет поставить приквел «Годзиллы» о юности монстра
Себастиан Стэн хочет сыграть в новом хорроре «Дракула» от Blumhouse
Педро Паскаль рассказал, чего ждать от второго сезона «Мандалорца»
Генпрокуратуру просят проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Кагыр, Фрингилья и Нильфгаард: о чем расскажет второй сезон «Ведьмака»
Себастиан Стэн рассказал, чего ждать от сериала «Сокол и Зимний солдат»
24 апреля 2020
Представлен новый трейлер постапокалиптического сериала «Сквозь снег»
«Измени прошлое, чтобы спасти будущее»: вышел новый тизер седьмого сезона «Агентов ЩИТ»
Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»
Студия Paramount перенесла релиз «Чудаков 4» на июль 2021 года
«Хотел бы быть Бэтменом, но драться не умеет»: в сеть выложили смешные описания героев Marvel
В сети показали концепт-арты Саб-Зиро из неснятого фильма по Mortal Kombat
Раскрыты альтернативные концепт-арты Альтрона из «Мстителей»
Павел Прилучный читает рэп в первом трейлере фильма «Тень звезды»
«Это что-то нездоровое»: Павел Лунгин о критике сериала «Зулейха открывает глаза»
Спустя пять лет: сериал «Парки и зоны отдыха» получит новый эпизод о коронавирусе
В Крыму сняли сериал об опасном вирусе и карантине с Нелли Уваровой
Идрис Эльба может сыграть Аида в ремейке «Геркулеса» от Disney
Сценарием к байопику об Уитни Хьюстон займется автор «Богемской рапсодии»
10-летняя Марта Тимофеева из «Звоните ДиКаприо!» сыграет в новом сериале Hulu
Представлен трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»
Режиссер «Поезда в Пусан» займется экранизацией веб-комикса «Ад» для Netflix
«Давным-давно в России»: Эль Фаннинг и Николас Холт в трейлере сериала «Великая»
Колин Фаррелл может стать классическим Пингвином в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Крис Хемсворт унес Мьельнир и Громсекиру со съемок фильмов Marvel
На съемках фильма «В синяках»: Холли Берри получила переломы из-за Валентины Шевченко
Прическа телепузика и смерть Максимуса: Рассел Кроу вспомнил съемки «Гладиатора»
Сценарий «Миссия невыполнима 7» могут изменить из-за пандемии в Италии
В сети показали ранние концепты «толстого Тора» из фильма «Мстители: Финал»
«Союзмультфильм» планирует забрать у Японии права на Чебурашку
23 апреля 2020
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов
Сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл объяснил сюжетную дыру в фильме
Все будет скромно: «Чудо-женщина: 1984» получила возрастной рейтинг PG-13
Холли Берри едва не погибла на съемках постельной сцены с Бондом в «Умри, но не сейчас»
От создателя «Гриффинов»: представлен тизер мультсериала о принце Джордже
Warner Bros. надеются, что «Чудо-женщина: 1984» и «Довод» Нолана спасут кинотеатры
Первые три сезона «Сейлор Мун» откроют для бесплатного просмотра
Колян Наумов будет бойцом ММА в новом сезоне «Реальных пацанов»
Disney готовит «женский» сериал по «Звездным войнам»
Том Харди намекнул на грядущую битву Венома и Человека-паука
Польская хоррор-игра Layers of Fear получит экранизацию
Роман Мадянов объяснил, о чем надо задуматься зрителям сериала «Зулейха открывает глаза»
Создатель Таноса верит, что суперзлодей появится в фильме «Вечные»
Джош Бролин репетирует сцену боя в видео со съемок «Дэдпула 2»
Премьера фильма «Спутник» с Акиньшиной и Бондарчуком пройдет в онлайн-кинотеатрах
Netflix не планирует переносить премьеру второго сезона «Призраков дома на холме»
Сериал «Мир Дикого запада» официально продлен на четвертый сезон
В Японии создали первое CG-аниме о Чебурашке
WarnerMedia назвал дату запуска стримингового сервиса HBO Max
22 апреля 2020
В сеть вышел первый тизер исторического сериала «Грозный»
Том Харди показал первый тизер и логотип «Венома 2»
Вышел финальный трейлер трагикомедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Netflix показал новый трейлер ромкома «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани и Иссой Рэй
Звезды «Друзей» пригласили поклонников на съемки спецвыпуска сериала
Больше, чем дружба: в «Шерлоке Холмсе 3» могут изменить ориентацию героев
За скромный гонорар: Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
«Человек-паук 3» или экранизация Uncharted: Том Холланд не уверен, что снимут раньше
Netflix объявил о рекордном приросте числа подписчиков
Disney начала работу над третьим сезоном «Мандалорца»
Дублерша Миллы Йовович выиграла суд, лишившись руки на съемках «Обители зла 6»
«Россия 1» покажет сериал о контрразведчиках к юбилею Победы
Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдет в онлайн-кинотеатрах
Гильермо дель Торо, Скотт Дерриксон и Даррен Аронофски посоветовали фильмы для карантина
Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс займется приквелом
Крис Хемсворт пообещал, что «Тор 4» будет «достаточно безумным»
Netflix купил новый фильм с Мелиссой МакКарти за 20 миллионов долларов
Дуэйн Джонсон займется сериалом о дворовом рестлинге для HBO
От авторов «Венома»: Sony займется фильмом по манге One-Punch Man
Netflix приобрел права на показ «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Крис Пайн может получить главную роль в ребуте «Святого»
Сиквелу «Венома» дали название и перенесли на 2021 год
Netflix приостановил работу над экранизацией «Песочного человека» Нила Геймана
Квентин Тарантино хотел снять фильм про Бонда с Пирсом Броснаном
«На стероидах»: хоррор «Хэллоуин убивает» будет «больше и злее» первой части
Майкл Фассбендер стал прототипом для одного из концептов Ящера в «Новом Человеке-пауке»
21 апреля 2020
Переворот в Ваканде: Чедвик Боузман может потерять роль Черной Пантеры
После «Мстителей: Финал» братья Руссо хотят снова поработать со звездами Marvel
Стало известно, сколько килограммов сбросил и набрал Кристиан Бэйл за всю кинокарьеру
Фанат Marvel показал, как будут выглядеть Мстители в глубокой старости
«Вся история происходила в голове Бонда»: Кэри Фукунага об оригинальной идее «Не время умирать»
На свежем кадре со съемок «Мира Юрского периода 3» вернулся знакомый персонаж
«Сплошные страдания»: Дэвид Линч объяснил, почему ему не интересна новая «Дюна» Вильнева
Warner Bros. перенесла выход приквела «Клана Сопрано»
Продюсеры раскрыли будущее российского кино после пандемии
«Никто не получил денег»: Майкл Рукер пожаловался на скупость продюсеров «Ходячих мертвецов»
Слухи: Эндрю Линкольн вернется в финале «Ходячих мертвецов»
Стало известно, какие премьеры российских фильмов отложат из-за пандемии
Netflix представил трейлер сериала «Голливуд» с Джимом Парсонсом и Дарреном Криссом
Поклонников «Мандалорца» разыграли фейковым трейлером второго сезона
Слухи: Marvel все-таки займется сольным фильмом о Халке
«Шазам! 2» и «Флэш» сменили дату премьеры
Выход «Бэтмена» Мэтта Ривза отложен на три месяца из-за пандемии
Слухи: Disney уже готовит продолжение «Мулан»
Джеймс Ганн подтвердил гибель одного из персонажей в «Стражах Галактики 3»
20 апреля 2020
Аниме-сериал «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» получит второй сезон
Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена, Джокера и Человека-паука в кино
Том Эллис поставил под угрозу шестой сезон «Люцифера»
После пандемии: какие фильмы Marvel стоит ждать по окончании карантина
Захар Прилепин обвинил создателей сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
По сценарию Романа Волобуева: Алиса Хазанова займется полицейской драмой «Белый список»
Джеймс Ганн раскрыл шансы на возвращение Таноса в фильмах Marvel
Юрий Колокольников сравнил масштаб «Довода» Кристофера Нолана с «Игрой престолов»
«Это позор»: Майкл Шеннон возмущен развитием киновселенной DC
Себастиан Стэн ответил, когда Мстители воссоединятся на экране
От авторов сериала «Зулейха открывает глаза» ждут извинений перед мусульманами
Капитан Марвел возглавит новую команду Мстителей в фильмах Marvel
Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон на свежих кадрах «Довода» Кристофера Нолана
Раскрыты сроки выхода шестого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»
Джеймс Ганн сообщает: саундтрек к «Отряду самоубийц 2» уже готов
Джеймс Ганн включил «Ночной дозор» Бекмамбетова в список любимых боевиков
«Его игра причиняет боль»: Джо Руссо пророчит Тому Холланду «Оскар» за драму «Черри»
Хоакин Феникс мог стать Бэтменом в фильме Даррена Аронофски
«Сражаться как женщина»: бои в «Чудо-женщине: 1984» вдохновлены Cirque Du Soleil
Выход четвертого фильма Rebuild of Evangelion отложили из-за пандемии
«Привык видеть ее голой»: Бортко не узнавал одетую Анну Ковальчук на съемках «Мастера и Маргариты»
Спустя 10 лет: Мэттью Вон рассказал о съемках фильма «Пипец»
Нелепо и забавно: Том Харди показал финальный бой в «Веноме» без CGI
В стиле «Великого Гэтсби»: Сарик Андреасян займется экранизацией «Евгения Онегина»
Юрий Быков займется сериалом «Ноль» про отсидевшего следователя
Джеймс Ганн ответил, стоит ли ждать четвертых «Стражей Галактики»
Впервые за полвека: Comic-Con 2020 не состоится из-за пандемии
Netflix дал бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам
Представлены персонажные постеры аниме-сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»
Старость в радость: Ubisoft снимет комедию о пожилых киберспортсменах
Режиссер «Заражения» Стивен Содерберг займется спасением американской киноиндустрии
19 апреля 2020
«Ни боли, ни страха»: Деми Мур в первом тизере сериала «Дивный новый мир»
17 апреля 2020
Слухи: Джосс Уидон может заняться новой «Фантастической четверкой»
За кадром: Юлия Пересильд показала фото со съемок сериала «Зулейха открывает глаза»
Представлен тизер мультсериала о детстве персонажей «Мадагаскара»
Стеллан Скарсгард снимется в новом сериале по «Звездным войнам»
Гузель Яхина прокомментировала скандал вокруг сериала «Зулейха открывает глаза»
Хью Джекман мог обзавестись хвостом в провальном киномюзикле «Кошки»
«Со всем уважением к Фрэнку Герберту»: «Дюна» Дени Вильнева станет более феминистичной
Экранизация «Артемис Фаул» получила свежий трейлер и дату выхода на Disney+
Джей Джей Абрамс снимет сериал про Темную Лигу справедливости и спин-офф «Сияния»
«Смотреть только на больших экранах»: фильм «Топ Ган: Мэверик» дождется кинопроката
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли
Тайку Вайтити попросили сделать «толстого Тора» вегетарианцем в четвертом фильме
13 отличных мультсериалов для взрослых
Владимир Мединский исключен из попечительского совета Фонда кино
Алисия Сильверстоун хотела бы вернуться к роли Бэтгерл в фильме «Бэтмен и Робин»
Universal Pictures займется фильмом про Зеленого Шершня
Пока Disney на карантине падает — Netflix бьет рекорды по стоимости компании
Свежие кадры: в финальных эпизодах «Сверхъестественного» вернутся знакомые персонажи
Отечественному мультсериалу «Йоко» дали серебряную кнопку YouTube
Роберт Дауни–младший поделился первым тизером сериала «Перри Мейсон» от HBO
Дэниел Крэйг и режиссер Кэри Фукунага на фото со съемок «Не время умирать»
«Время уходить»: Хью Джекман опроверг слухи о возвращении к роли Росомахи
Выбор мастера: Уэс Андерсон назвал «Лучше звоните Солу» любимым сериалом
Представлен первый отрывок байопика «Стардаст» о Дэвиде Боуи
Что смотрят россияне на карантине: названы самые популярные фильмы и сериалы
Джеймс Ганн рекомендует: список лучших фильмов о путешествиях во времени
Битва мнений: поклонники «Человека-паука 2» спорят в сети, какой фильм считать лучшим
16 апреля 2020
Брэд Питт может стать Бугимэном в «темной вселенной» Universal
От сценариста «Людей Икс» и «Тора»: Эшли Миллер займется сериалом по игре Myst
Чулпан Хаматова пожаловалась на угрозы из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
У Марка Руффало есть интересная идея для сольного фильма о Халке
Фестиваль «Кинотавр» отложат до осени 2020
«Что случилось с Бабу?»: Стивен Спилберг спас Бабу Фрика в «Звездных войнах 9»
«Совсем как мы»: представлен трейлер мультсериала Solar Opposites от авторов «Рика и Морти»
Слухи: у «Ходячих мертвецов» может появиться спин-офф про Дэрила Диксона
Джейсон Момоа сравнил своего персонажа в «Дюне» с Ханом Соло
Слухи: Питер Паркер потеряет кого-то из близких в четвертом «Человеке-пауке»
Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро обещают поклонникам роль в новом фильме Мартина Скорсезе
Netflix выпустит комедию о необычных свиданиях гендерфлюида
Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца»
Том Харди стал Аль Капоне в трейлере криминальной драмы «Лицо со шрамом»
Слухи: звезды оригинальных «Людей Икс» появятся в «Дэдпуле 3»
Кристен Стюарт снялась в триллере «Под водой» ради победы над фобией
Как снимали экшн-сцену «одним дублем»: Netflix показал видео со съемок «Эвакуации»
Коммунисты потребовали от канала «Россия 1» запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Диего Луна раскрыл главную проблему сценаристов приквела «Изгоя-один»
Страховщики посчитали: в семи фильмах «Форсажа» было разбито почти 1 500 машин
15 апреля 2020
В сети появились возможные детали сюжета «Крика 5»
Режиссер «Бладшота» Дэйв Уилсон экранизирует научно-фантастический роман
Слухи: Warner Bros. уже ищет актеров для сиквела «Гарри Поттера»
В «Человеке-пауке 2» Сэма Рэйми мог появиться Железный человек
Осада Мандалора в трейлере финальных эпизодов «Звездных войн: Войны клонов»
От режиссера «Ла-Ла Ленда»: Netflix представил трейлер мини-сериала «Водоворот»
42-й Московский кинофестиваль перенесли на октябрь из-за пандемии
Премьеру триллера «Бесконечность» от Антуана Фукуа перенесли на 2021 год
Закари Куинто наводит ужас в тизере второго сезона «Страны Рождества»
В названиях новых эпизодов «Рика и Морти» посмеялись над «Звездными войнами» и «Прометеем»
Гор Вербински займется мультфильмом для Netflix
«Почему все молчат?»: в тизере финального сезона «Агентов Щ.И.Т.» объявили дату премьеры
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Джессика Честейн, Колин Фаррелл и Джон Малкович на свежих кадрах триллера «Агент Ева»
«Это все еще смешно»: первые отзывы критиков на второй сезон «Реальных упырей»
Слухи: кинокомикс «Флэш» вычеркнет фильмы Зака Снайдера из канона DC
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
«Однажды в… Голливуде» признали лучшим фильмом для домашнего просмотра
Больше никакого Тора Лебовски: Тайка Вайтити ответил на волнующий фанатов вопрос о «Торе 4»
Дени Вильнев объяснил, почему разделил «Дюну» на два фильма
Теперь официально: 73-й Каннский кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии
Lionsgate устроит бесплатный показ «Голодных игр», «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленда»
Что делать при зомби-апокалипсисе: звезды «Ходячих мертвецов» дали советы
Минг-На может вернуться во втором сезоне «Мандалорца»
14 апреля 2020
Проблемы самоизоляции в новом screenlife-ситкоме «СидЯдома»
Слухи: Бри Ларсон получит камео в кинокомиксе «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Режиссер Джозеф Косински не теряет надежды снять «Трон 3»
Мультфильм «Тролли. Мировой тур» показал рекордные сборы в онлайн-прокате
Энтони Старр показал неопубликованные фото со съемок первого сезона «Пацанов»
«Очередной пасквиль на наше прошлое»: первые отзывы зрителей о сериале «Зулейха открывает глаза»
Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая и Джош Бролин на новых кадрах «Дюны» Дени Вильнева
Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр ответил на критику «сексуализации» Харли Квинн
Камерон Диаз может вернуться в кино ради сиквела «Маски»
«Они же люди»: представлен трейлер драмы «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой
Маленький сквернослов: малыш Грут ругается чаще других в «Стражах Галактики 2»
Режиссер «Щепки» Филипп Нойс поставит триллер о войне в Ираке
Прощайте, Канны: во Франции запретили кинофестивали до конца лета
Слухи: Кейт Бланшетт может стать главной злодейкой в новом «Флэше»
Netflix займется экранизацией комиксов издательства BOOM! Studios
Кевин Смит не забудет о пандемии в сценарии «Тусовщиков из супермаркета 2»
Слухи: Джон Красински все-таки станет Мистером Фантастик в Marvel
Фанаты возмущены: Disney+ «зацензурил» обнаженную героиню в фильме «Всплеск»
Джеймс Ганн прояснил судьбу «Стражей Галактики 3» на фоне пандемии
Сэмюэл Л. Джексон назвал своего «любимчика» в команде Мстителей
«И где вся эта любовь?»: Дэйзи Ридли о жесткой критике девятых «Звездных войн»
«Повзрослела и стала мудрее»: Галь Гадот рассказала, как изменится Чудо-женщина в сиквеле
Disney отложила премьеры мультфильмов «Душа» и «Райя и последний дракон»
Галь Гадот и Крис Пайн на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Netflix снимет новый зомби-сериал «Все мы мертвы»
13 апреля 2020
Шейлин Вудли раскрыла детали интимных сцен с Себастианом Стэном в «Любви на троих»
Джеймс Ганн рассказал о своем «величайшем сожалении» по поводу «Стражей Галактики»
Тимоти Шаламе предстал в образе Пола Атрейдеса на первом кадре «Дюны» Дени Вильнева
«Повелитель стихий» М. Найта Шьямалана оказался в топе просмотров Netflix
Александра Даддарио обнажилась ради карьеры в сериале «Настоящий детектив»
Кларк Грегг и Хлоя Беннет на новых фото и видео со съемок седьмого сезона «Агентов ЩИТ»
«Вы их полюбите»: в сиквеле «Хоббса и Шоу» будет много «отличных персонажей»
Галь Гадот может вернуться в «Форсаже 10» и сольном спин-оффе
Хоакин Феникс рассказал о ссоре с Робертом Де Ниро перед съемками «Джокера»
Винсент ДʼОнофрио и Джон Бернтал поддержали безработную коллегу из «Сорвиголовы»
Дуэйн Джонсон подтвердил перенос съемок «Черного Адама»
Перезапуском «Восставшего из ада» займется режиссер «Ритуала» Дэвид Брукнер
«Не место для девчонок»: Соня Блейд в новом отрывке мультфильма по Mortal Kombat
«Йонду умер»: Майкл Рукер не вернется в «Стражах Галактики 3»
Сыгравший Воителя Дон Чидл рассекретил условия контракта с Marvel
Любовь на карантине: Богомолов снимет screenlife-сериал «Безопасные связи»
Когда сиквел лучше оригинала: Джеймс Ганн раскрыл список из 27 фильмов
Свежая теория: малыш Йода в «Мандалорце» — путешественник во времени
HBO Max запустят в мае без спецвыпуска «Друзей»
Слухи: Ник Фьюри завербует нового героя в команду Мстителей в четвертой фазе MCU
Звезда «Пиратов Карибского моря» признался, что Disney обсуждает шестой фильм
Третий сезон «Убивая Еву»: ускользающая простота
Хагрид и Том Реддл могут появиться в камео в «Фантастических тварях 3»
«Идем по графику»: Джеймс Ганн не видит причин для переноса «Отряда самоубийц 2»
«У Тони Старка есть сердце»: Marvel раскрыла спрятанную «пасхалку» в «Мстителях: Финал»
Шериф Рик Граймс вернется в мир «Ходячих мертвецов» в новом спин-оффе
«Убила бы за возможность вернуться»: Софи Тернер о франшизе «Люди Икс»
Режиссер «Не дыши» Федерико Альварес снимет хоррор про зомбивирус
Харви Вайнштейн задолжал Кевину Смиту денег за «Клерков»
От «Звездных войн» до «Интерстеллар»: названы любимые фильмы о космосе в России и США
Дуэйн Джонсон мечтал сыграть Джека Ричера, но получил роль в «Форсаже»
Disney готовит перезапуск мультфильма «Робин Гуд»
Премьеру «Дюны» Дени Вильнева не будут переносить из-за COVID-19
Гари Доберман экранизирует роман Стивена Кинга о вампирах
Мэтт Ривз обещал сделать нового Бэтмена «более человечным»
12 апреля 2020
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Исполнитель роли Люциуса Малфоя раскрыл печальное будущее своего героя
10 апреля 2020
На карантине: Apple откроет бесплатный доступ к семи сериалам и одному фильму
300 фанатов, кошки и бананы: поклонники пересняли «Назад в будущее 2» на карантине
В ожидании трейлера: Веном против Карнажа на новом арте BossLogic
В сети показали альтернативную сцену смерти Черной вдовы в «Мстителях: Финал»
Netflix и Apple конкурируют за новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо
Представлен трейлер второго сезона «Жизни после смерти» с Рики Джервейсом
Не время для героев: звезда «Защитников» и «Сорвиголовы» пожаловалась на безработицу
Джон Сина заинтриговал поклонников намеком на роль супергероя
Кит Харингтон «наденет» супергеройский костюм Черного рыцаря в «Вечных»
Финн Вулфард и Джулианна Мур снимутся в новом фильме Джесси Айзенберга
«Ты должен себя защитить»: представлен тизер второго сезона «Возвращения домой» от Amazon
ТОП 17 современных комедийных сериалов для поднятия настроения
Книга vs сериал: «И повсюду тлеют пожары» — история образцового американского богатого городка, который обещает запылать в конце
Дэйн ДеХаан становится опасным маньяком в трейлере сериала «Незнакомец»
Скандальный проект «Дау» Ильи Хржановского выпустят онлайн уже в апреле
От «Друзей» до «Игры престолов»: как менялись рейтинги популярных сериалов
Космические Акулы, женщины-гладиаторы и другие сюрпризы: Тайка Вайтити рассказал о сюжете «Тора 4»
«Отснята четверть фильма»: Мэтт Ривз рассказал о дальнейших планах на «Бэтмена»
Netflix займется сиквелом «Взрывной блондинки»
Кевин Файги подарил поклонникам надежду на продолжение «Мстителей»
Не по сценарию: Крис Пратт раскрыл тайную импровизацию в «Стражах Галактики»
Джессика Джонс и Каратель вернутся в Marvel в феврале 2021 года
Еще страшнее: в сеть выложили ранний концепт-арт Степпенвулфа из «Лиги справедливости»
9 апреля 2020
Научился у Локи: Крис Хемсворт обманул коллегу фальшивым спойлером к финалу «Мстителей»
«Хочешь поговорить об этом?»: Netflix покорит Instagram карантинным шоу со звездами
«Король тигров» от Netflix почти побил рекорд сериала «Очень странные дела»
Успех на карантине: количество подписчиков Disney+ превысило 50 миллионов
Netflix выпустил видео, где герои «Очень странных дел» говорят на разных языках
«Флэш» под угрозой: Warner Bros. может отменить съемки из-за скандала с Эзрой Миллером
Кирилл Полухин рассказал о своей роли Максима Шугалея в новом российском боевике
Шоураннер «Симпсонов» оценил семейное видео с «живой» заставкой мультсериала
«Фильмы для миллениалов»: исполнитель роли Джа-Джа Бинкса рассказал, как изменились «Звездные войны»
MGM купила у Ридли Скотта криминальную драму «Гуччи» с Леди Гагой в главной роли
Роберт Дауни–младший спродюсирует для Netflix сериал о мальчике-олене
Роберт Де Ниро возглавил рейтинг актеров-кинозлодеев
Рейтинг 100%: российскую экшн-комедию «Папа, сдохни» сравнили с фильмами Гая Ричи
Комедию «Мой шпион» с Дэйвом Батистой не покажут в кинотеатрах
Universal снимет ремейк культового триллера «Ночь охотника»
Детские травмы и одинокий Енот: Джеймс Ганн намекнул на сюжет «Стражей Галактики 3»
Мистический хоррор «Другие» с Николь Кидман получит ремейк
Госфильмофонд откроет онлайн-доступ к мировым киношедеврам
Стив Карелл, Лиза Кудроу и Джон Малкович на первых кадрах сериала «Космические силы» от Netflix
8 апреля 2020
Недетский контент: два эпизода «Доктора Кто» признали опасными для юной аудитории
Каннский кинофестиваль не будут проводить в онлайн-формате
Слухи: раскрыты новые детали сюжета «Человека-муравья 3»
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз в восторге от трилогии Нолана о Темном рыцаре
Софи Тернер призналась, почему выбрала съемки в сериале «Выжить»
Для самых внимательных: в мультфильме «Вперед» нашли отсылку к «Гарри Поттеру»
Выживут не все: продюсер «Ходячих мертвецов» раскрыла новые детали финала 10-го сезона
Пока кино на карантине: Киану Ривз стал Призрачным гонщиком в фанатском трейлере
Студия Universal перенесла премьеры фильмов Шьямалана и Ильи Найшуллера
«Реальность страшнее вымысла»: дизайнеры сериала «Чернобыль» передали медработникам партию масок
Бекмамбетов снимет «Ромео и Джульетту» с темнокожим актером в главной роли
Universal задумала повторить успех «Сумерек» в новой вампирской саге
Слухи: Гай Ричи займется перезапуском «Принца Персии»
Спасибо маме: Крис Эванс согласился на роль Капитана Америки благодаря матери
«Новые мутанты» Джоша Буна могут стать самым коротким фильмом про людей Икс
Экшн и немного романтики: что покажут в «послекарантинном» финале 10-го сезона «Ходячих мертвецов»
Если будет сиквел: Кристоф Вальц готов вернуться к своей роли в «Алите 2»
Приключения продолжаются: «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном получит сиквел
Вместо кинотеатров: Боб Айгер не исключает выпуск новых фильмов сразу на Disney+
7 апреля 2020
Актеры, которые помешаны на здоровом образе жизни
Джеймсу Ганну пришлось сразиться с Marvel, чтобы снять Дэйва Батисту в «Стражах Галактики»
«Не в духе Толкина»: Фродо мог убить Голлума в оригинальном финале трилогии «Властелин колец»
Дженсен Эклс против лестницы: в сеть выложили неудачные дубли из 15-го сезона «Сверхъестественного»
«Эпоха заканчивается»: Марк Хэмилл эмоционально попрощался со «Звездными войнами»
Netflix представил первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом и Дэвидом Харбором
«Уже великолепен»: Кэри Фукунага заявил, что «Не время умирать» не будут улучшать на карантине
Мэтт ЛеБлан раскрыл детали воссоединения «Друзей» на HBO Max
Культовый хоррор «Челюсти» Стивена Спилберга выпустят в 4К
Бэтмен против Дракулы: Warner Bros. может снять сериал-кроссовер
Фанаты DC требуют убрать Эзру Миллера с роли Флэша после нападения на женщину
Спустя 22 года: мультсериал «Пинки и Брейн» вернется к зрителям
Снеговик Олаф на карантине: Disney выпускает серию короткометражек с героем «Холодного сердца»
Мультсериал «Дунканвилль» от Fox получит второй сезон
Скотт Дерриксон заявил, что карантинный перерыв пойдет фильмам Marvel на пользу
От автора «Дивергента»: новый роман Вероники Рот «Избранные» готовят к экранизации
Космическое интервью: Netflix представил трейлер мультсериала «Полуночное Евангелие»
В новом отрывке мультфильма по Mortal Kombat появился Скорпион
«Узнайте правду»: представлен тизер сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Слухи: Джон Бойега станет злодеем-плейбоем в перезагрузке «Блэйда»
Феминизм не победил: Кэти Янь нашла причину провала «Хищных птиц» с Марго Робби
Киборг с большим сердцем на новом кадре режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера
6 апреля 2020
«Джоли рождена стать супергероиней»: Сальма Хайек рассказала о комикс-блокбастере «Вечные»
Вернувшаяся к жизни Самара Уивинг и ее тайны в трейлере триллера «Момент истины»
Кевин Файги обещал, что «Черная вдова» объяснит пробелы в киновселенной Marvel
Новые персонажи и яркие приключения: чего ждать от второго сезона «Академии Амбрелла»
От создателей «Очень странных дел»: в сети нашли дебютный хоррор братьев Даффер
Очень страшный Грут: как выглядел Флороник Мен в отмененном втором сезоне «Болотной твари»
Представлен первый тизер шестого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»
Джейми Ли Кертис «улучшила» постер «Достать ножи» на карантине
Российский фантастический триллер «Спутник» выйдет в кинопрокат США
Ядовитый Плющ и Харли закрутят роман во втором сезоне мультсериала «Харли Квинн»
Мэгги вернулась: свежий ролик финала десятого сезона «Ходячих мертвецов»
Тайка Вайтити шутит: режиссер собрался уйти из мира кино и заняться шитьем
Представлен трейлер мини-сериала «Третий день» от HBO с Джудом Лоу
Не место в кино: экранизация «Артемиса Фаула» выйдет на Disney+
Бояться рано: новый «Кэндимен» выйдет только в сентябре
Задолго до Marvel: Квентин Тарантино хотел снять комикс-блокбастер
Создатели культового «Офиса» займутся актуальным ситкомом об «удаленке»
Больше юмора: сценарист «Рика и Морти» займется «Человеком-муравьем 3»
Когда ждать кинопремьеры: Disney и Marvel обновили график релизов
В переводе Гоблина: Дмитрий Пучков озвучил «Джентльменов» Гая Ричи
«Никто не ждал такого успеха»: Александр Людвиг рассказал о работе над сериалом «Викинги»
Бэтмен и Бэтгерл появятся в третьем сезоне «Титанов» от DC
Стало известно, сколько времени уйдет на просмотр всех сериалов и фильмов Netflix
Джеймс Ганн знает, какой рейтинг присвоят «Отряду самоубийц 2»
5 апреля 2020
«Кошмар закончится»: Роберт Инглунд вернулся к роли Фредди Крюгера в карантинном видео
Тимоти Шаламе и Арми Хаммер снимутся в сиквеле драмы «Назови меня своим именем»
Disney включит в киноремейк «Русалочки» четыре новые песни
Николь Кидман снимется в сериале о богатой наследнице и мошеннице
«Вы ждали 34 года»: Том Круз подбодрил поклонников после переноса премьеры «Топ Ган: Мэверик»
4 апреля 2020
В сети появился первый трейлер фильма «Шугалей»
3 апреля 2020
Кайл МакЛоклен готов пересмотреть культовый сериал «Твин Пикс» с фанатами
Квентин Тарантино и Роберт Родригес могут заняться ребутом культового «Хищника»
Фигурки персонажей «Вечных» проспойлерили появление новых героев в фильме
Слухи: Идрис Эльба станет хорошим парнем в сиквеле «Хоббса и Шоу»
«Золотая коллекция»: студия «Мосфильм» откроет собственный телеканал
Монстры против предрассудков: Джеймс Ганн раскрыл сюжет «Скуби-Ду 3»
«Готэм в хороших руках»: представлены новые отрывки из второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
На карантине: Квентин Тарантино пишет кинообзоры на боевики и хорроры
Закари Ливай рассчитывает на эпичный кроссовер «Черного Адама» и «Шазама!»
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
Сериалом про Оби-Вана Кеноби займется сценарист «Меча короля Артура»
Уилл Смит спродюсирует комедийный сериал о стендапе
Стали известны вероятные детали перезагрузки «Обители зла»
От режиссера «Шазама!»: Дэвид Сандберг выложил в сеть хоррор-короткометражку
«Тихое место 2» и «Топ Ган: Мэверик» получили новые даты релиза
Слухи: Бри Ларсон может сыграть принцессу в киноадаптации «Супер Марио»
«Взрослый рейтинг необязателен»: фанаты мечтают увидеть Киану Ривза в роли Призрачного гонщика
2 апреля 2020
Джеймс Ганн поделился забавными фото и историями со съемок первого фильма
Джеймс Ганн назвал героя Marvel, с которым хотел бы провести карантин
Слухи: следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% геем
В трейлере четвертого сезона «Рика и Морти» обнаружили неожиданную отсылку к Джокеру
Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC
Netflix лидирует: раскрыт список самых популярных сериалов и фильмов в США
Киноляп: в фильме «Маленькие женщины» нашли пластиковую бутылку для воды
Чем занять детей на карантине: Госфильмофонд выложил архив семейных мультфильмов
«Ничего не осталось»: представлен первый тизер «Поезда в Пусан 2»
Съемки «Шазама! 2» могут начаться уже в этом году
Режиссер сериала «Хранители» займется хоррором о монстрах
Скарлетт Йоханссон считает «Черную вдову» семейной драмой
Представлен отрывок нового мультфильма по игре Mortal Kombat
Премьеру фантастического триллера «Спутник» проведут онлайн
Дэвид Сандберг раскрыл незамеченное звездное камео в «Шазаме!»
На карантине «Бладшот» оказался популярнее «Хищных птиц»
Universal перенесла премьеру сиквела «Миньонов» и «Зверопоя 2»
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть
Карантин убил сезон блокбастеров: есть прогноз о переносе летних премьер «Довода» и «Топ Гана»
Алая Ведьма защищает Доктора Стрэнджа в вырезанной сцене из «Мстителей: Финал»
Светлаков и Незлобин представили тизер сериала о нелегкой жизни стендап-комедиантки
1 апреля 2020
Реальность vs фантазия: «Беги» — новый сериал от создателей «Дряни»
Не в приоритете: сиквелов и спин-оффов «Хана Соло» от Disney можно не ждать
Ради детской безопасности: Disney поменяла сцену с сушилкой в мультфильме «Лило и Стич»
Слухи: после титров «Капитана Марвел 2» покажут Фантастическую четверку
Эдгар Райт снимет фильм о чувствительном андроиде-киномане
Сцена с голым торсом Брэда Питта в «Однажды в… Голливуде» была импровизацией
Черный Адам против Лиги справедливости: Дуэйн Джонсон оценил шансы на победу
В ожидании финальной битвы: появились кадры будущей серии «Ходячих мертвецов»
Запретное притяжение в трейлере сериала «Нормальные люди» по книге Салли Руни
На карантине с поклонниками: звезды «Клиники» смотрят и комментируют сериал
Шоураннер «Анатомии страсти» обещает, что финал 16-го сезона оставит много вопросов
Супергерой Атом и материнский куб на новом кадре режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Джерард Батлер и Морена Баккарин в трейлере фильма-катастрофы «Гренландия»
Представлен список самых популярных у россиян на карантине фильмов и сериалов
Съемки «Человека-паука 3» под угрозой из-за пандемии коронавируса
Колин Треворроу показал свежий кадр из «Мира Юрского периода 3»
В трейлере новых серий «Рика и Морти» анонсировали дату выхода
Комедийные актеры, которые поразили нас драматическими ролями
На съемках «Морбиуса» нашли неожиданную отсылку к «Веному»
Тайлер Пози намекает на возвращение фантастического сериала «Волчонок»
В сериале «Флэш» обнаружили забавные отсылки к «Теории большого взрыва»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить