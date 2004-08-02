Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соучастник Соучастник
Киноафиша Фильмы Соучастник
Collateral

Соучастник, 2004

2004 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В машину к таксисту Максу садится мужчина в сером костюме. Впечатленный водительскими навыками Макса, мужчина, представившийся Винсентом, предлагает за хорошие деньги поочередно отвезти его в пять мест. Макс соглашается, но уже во время ожидания клиента по первому адресу жалеет об этом решении – на крышу такси падает тело человека. Минуту спустя появляется Винсент, и Макс осознает, что произошедшее – не несчастный случай, а убийство, которое совершил его пассажир. Но поздно – Винсент берет Макса в заложники и заставляет помогать ему.

  • Майкл Манн описал Винсента как человека, способного оставаться незамеченным в любой ситуации. Готовясь к съемкам фильма, Том Круз поработал курьером в почтовой компании FedEx, стараясь доставлять посылки так, чтобы никто его не узнал. 
  • Том Круз упал по-настоящему, когда наступил на офисный стул. Майклу Манну эта деталь так понравилась, что он оставил ее в фильме.
  • Несмотря на то что герой Марка Руффало ни разу не стреляет из пистолета, актер прошел курсы владения оружием, чтобы выглядеть убедительно, обращаясь с пистолетом. 
  • На роль режиссера фильма рассматривались Спайк Ли, Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. 
  • Хавьер Бардем потратил несколько месяцев на то, чтобы научиться говорить по-английски с мексиканским акцентом, а его съемочный период занял всего 2 дня.

Водитель такси становится невольным соучастником преступлений, совершаемых его пассажиром, оказавшимся наёмным киллером. Он должен спасти и себя и последнюю жертву...

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 16 сентября 2004
Премьера онлайн 30 сентября 2015
Премьера в мире 2 августа 2004
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Том Круз
Том Круз
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Марк Руффало
Марк Руффало
Питер Берг
Питер Берг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Розовая пантера наносит ответный удар
Розовая пантера наносит ответный удар (1976)
7.2
Таксист
Таксист (1976)
7.8
Советник
Советник (2013)
5.787234
Схватка
Схватка (1995)
8.055555
Полиция Майами. Отдел нравов
Полиция Майами. Отдел нравов (2006)
7.3636365
Джонни Д
Джонни Д (2009)
7.563107
Кибер
Кибер (2015)
5.8333335
Луговые собачки
Луговые собачки (1997)
8.333333
Свой человек
Свой человек (1999)
8.142858
Львы для ягнят
Львы для ягнят (2007)
6.6363635
Обычное сердце
Обычное сердце (2014)
7.4375
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик (2022)
8.229508
Фильм находится в подборках
Фильмы с Томом Крузом Фильмы с Томом Крузом
Постер фильма Соучастник 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Майкл Манн никогда не ставил фильмов глупых, пошлых либо бессвязных, но настойчиво, почти без вариаций повторяемая из картины в картину программная назидательность делала его произведения несколько скучноватыми, что ли. Речь не только о перегруженном медленными и тяжкими рассуждениями «Воре», сочащемся совершенно излишним пафосом «Последнем из могикан» и столь же предельно концептуальном, сколь и предельно затянутом «Али», но и о лучших работах Манна – медитативной дуэли Аль Пачино и Роберта Де…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши