Соучастник, 2004

В машину к таксисту Максу садится мужчина в сером костюме. Впечатленный водительскими навыками Макса, мужчина, представившийся Винсентом, предлагает за хорошие деньги поочередно отвезти его в пять мест. Макс соглашается, но уже во время ожидания клиента по первому адресу жалеет об этом решении – на крышу такси падает тело человека. Минуту спустя появляется Винсент, и Макс осознает, что произошедшее – не несчастный случай, а убийство, которое совершил его пассажир. Но поздно – Винсент берет Макса в заложники и заставляет помогать ему.