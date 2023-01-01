Посылка с Марса, 2004

Канун Нового года. Несколько часов до боя Курантов. Огромный мегаполис — Москва в ожидании главного события. Это фон, драматургический, эмоциональный, обостряющий и создающий ситуации, которые в обычные дни сглаживаются, нивелируются. Но с приближением заветного часа, сказочной новогодней ночи все вдруг меняется, на какой-то миг к нам приходит сказка. Как и положено Новогодней ночи, она будет ночью чудес. В каком-то смысле чудеса происходят и с нашими героями фильма. Сами того не подозревая, они оказываются в кругу событий, которые за одну ночь изменят их жизнь. Респектабельная, владеющая несколькими ночными клубами, бизнес-леди — Наталья и простой актер Саша, подрабатывающий Дедом Морозом на детских домашних елках, встречаются в ее загородном доме. В их отношения прочно вплетается сын Натальи — Никита. Именно он, полный от счастья того, что у него, наконец-то, появился папа, будет тем узелком, который свяжет судьбы героев крепко и надолго.