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Posylka s Marsa

Посылка с Марса, 2004

2004 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Канун Нового года. Несколько часов до боя Курантов. Огромный мегаполис — Москва в ожидании главного события. Это фон, драматургический, эмоциональный, обостряющий и создающий ситуации, которые в обычные дни сглаживаются, нивелируются. Но с приближением заветного часа, сказочной новогодней ночи все вдруг меняется, на какой-то миг к нам приходит сказка. Как и положено Новогодней ночи, она будет ночью чудес. В каком-то смысле чудеса происходят и с нашими героями фильма. Сами того не подозревая, они оказываются в кругу событий, которые за одну ночь изменят их жизнь. Респектабельная, владеющая несколькими ночными клубами, бизнес-леди — Наталья и простой актер Саша, подрабатывающий Дедом Морозом на детских домашних елках, встречаются в ее загородном доме. В их отношения прочно вплетается сын Натальи — Никита. Именно он, полный от счастья того, что у него, наконец-то, появился папа, будет тем узелком, который свяжет судьбы героев крепко и надолго.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2004
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Кожевников
В ролях
Мария Миронова
Мария Миронова
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Александр Балуев
Александр Балуев
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Посылка с Марса 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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