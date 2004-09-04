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Терпеливая любовь Терпеливая любовь
Киноафиша Фильмы Терпеливая любовь
Enduring Love

Терпеливая любовь, 2004

2004 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Джо - профессор в колледже, Клэр - скульптор. Они давние приятели, и на предстоящем пикнике Джо собирается сделать Клэр предложение. Романтическое настроение испорчено случившейся поблизости трагедией. Джо едва не спас человека, но рядом оказался некто Джед, также претендовавший на лавры спасителя. Теперь Джед уверен, что в их столкновении заключен важный смысл, некая взаимосвязь, которая делает их намного ближе обычного случайного знакомства. Джед нахально вмешивается в жизнь профессора, разрушая его отношения с подругой…

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 4 сентября 2004
Премьера в мире 4 сентября 2004
Возраст 18+
Режиссер
Роджер Мишелл
Роджер Мишелл
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Билл Уэстон
Ли Шьюэрд
Ник Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Терпеливая любовь 2 постера
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По ту сторону Бонда: 11 ролей Дэниела Крэйга, которые остались незамеченными Путеводитель по славной и разнообразной карьере актера.
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6 октября 2021 17:49
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