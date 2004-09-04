Терпеливая любовь, 2004

Джо - профессор в колледже, Клэр - скульптор. Они давние приятели, и на предстоящем пикнике Джо собирается сделать Клэр предложение. Романтическое настроение испорчено случившейся поблизости трагедией. Джо едва не спас человека, но рядом оказался некто Джед, также претендовавший на лавры спасителя. Теперь Джед уверен, что в их столкновении заключен важный смысл, некая взаимосвязь, которая делает их намного ближе обычного случайного знакомства. Джед нахально вмешивается в жизнь профессора, разрушая его отношения с подругой…