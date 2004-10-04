Выбракованный из элитного помета и обреченный на эвтаназию щенок таксы по дороге в ветлечебницу случайно попадает в благополучный, процветающий таксопарк и переворачивает всю его жизнь. Четыре таксиста вместе с упрямым, своенравным таксом по кличке Фигаро оказываются втянутыми в водоворот невероятных, забавных, а порой опасных приключений со взрывами, погонями и похищениями. Но сила характера и упорство бесстрашного Фигаро не знают предела...
|4 октября 2004
|Россия
|12+
|7 октября 2004
|Беларусь
|7 октября 2004
|Казахстан
|7 октября 2004
|Украина
Была на премьере, чуть не стошнило. Было заметно, что все зрители были точно такого-же мнения. Приятного просмотра :)