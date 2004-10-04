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Постер фильма Четыре таксиста и собака
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Киноафиша Фильмы Четыре таксиста и собака

Четыре таксиста и собака

Chetyre taksista i sobaka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Выбракованный из элитного помета и обреченный на эвтаназию щенок таксы по дороге в ветлечебницу случайно попадает в благополучный, процветающий таксопарк и переворачивает всю его жизнь. Четыре таксиста вместе с упрямым, своенравным таксом по кличке Фигаро оказываются втянутыми в водоворот невероятных, забавных, а порой опасных приключений со взрывами, погонями и похищениями. Но сила характера и упорство бесстрашного Фигаро не знают предела...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 4 октября 2004
Дата выхода
4 октября 2004 Россия 12+
7 октября 2004 Беларусь
7 октября 2004 Казахстан
7 октября 2004 Украина
Производство Stella Studio
Другие названия
Chetyre taksista i sobaka, 4 Taxidrivers and a Dog, 4 taksista i sobaka, 4 таксиста и собака, Four Taxidrivers and a Dog, Четыре таксистa и собака
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Алексей Панин
Алексей Панин
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Четыре таксиста и собака

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Gayl 2 апреля 2015, 12:51
По моему, это самый ужасный фильм на свете!

Была на премьере, чуть не стошнило. Было заметно, что все зрители были точно такого-же мнения. Приятного просмотра :)
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