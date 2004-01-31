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Спартанец Спартанец
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Spartan

Спартанец, 2004

2004 / Германия / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Солдат специальных войск правительства США Скотт – стрелок, а не планировщик, и выполняет свою работу без оглядки на причудливые или устаревшие условности. Когда без следа пропадает студентка Гарварда, дочь лидера США, именно Скотт оказывает давление сначала на ее парня, а затем выходит на хозяйку борделя, чье заведение является начальной остановкой на пути к аукциону белых рабов в Дубае. Похитители могут не знать личность девушки, но как только они это выяснят, она будет обречена. Чтобы спасти девушку, Скотту придется использовать все свои смертельные навыки. 

  • Дэвид Мэмет использовал в постановке несколько реальных историй, рассказанных ему членами спецназа США, в том числе от Эрика Л. Хейни, который участвовал в секретных операциях в течение 20 лет военной карьеры и стал консультантом фильма. 
  • Особняк на Голливудских холмах, построенный в марокканском стиле, изображал в фильме дом в Дубае. Этот дом когда-то принадлежал легенде музыки Чаку Берри.
  • Компания Warner Bros. Pictures, дистрибьютор фильма в США, ненадолго задумалась о переименовании фильма в «Рейнджер» после того, как тестовый маркетинг показал, что люди не понимают оригинальное название, но Мэмет отказался от этой идеи. 

Законы древней Спарты были суровы: выживал сильнейший! Специальный агент секретной правительственной службы Скотт тому же самому учил рекрутов, которые хотели стать бойцами спецназа, - выживает сильнейший! Выживает тот, кто не раздумывает, когда надо нажать на спусковой крючок, и тот, кто выполняет приказ, не обсуждая его...

Скотт - лучший кандидат для выполнения опаснейшего задания: он должен найти пропавшую девушку Лору Ньютон раньше, чем ее похитители поймут, что у них в руках - не просто студентка Гарвардского университета, а дочь видного американского политика. Скотт идет по следу преступников, однако в срок не укладывается, и пронырливые журналисты оповещают общественность, что студентка, известная всей стране, не появилась на лекции в университете... А через несколько часов теленовости рассказывают о найденной в океане утонувшей Лоре Ньютон...

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 24 июня 2004
Премьера в мире 31 января 2004
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $19 250 000
Режиссер
Дэвид Мэмет
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Дерек Люк
Дерек Люк
Кристен Белл
Кристен Белл
Эндрю Даволи
Стивен Грейф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спартанец 2 постера
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Спартанец

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