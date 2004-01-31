Спартанец, 2004

Солдат специальных войск правительства США Скотт – стрелок, а не планировщик, и выполняет свою работу без оглядки на причудливые или устаревшие условности. Когда без следа пропадает студентка Гарварда, дочь лидера США, именно Скотт оказывает давление сначала на ее парня, а затем выходит на хозяйку борделя, чье заведение является начальной остановкой на пути к аукциону белых рабов в Дубае. Похитители могут не знать личность девушки, но как только они это выяснят, она будет обречена. Чтобы спасти девушку, Скотту придется использовать все свои смертельные навыки.
Законы древней Спарты были суровы: выживал сильнейший! Специальный агент секретной правительственной службы Скотт тому же самому учил рекрутов, которые хотели стать бойцами спецназа, - выживает сильнейший! Выживает тот, кто не раздумывает, когда надо нажать на спусковой крючок, и тот, кто выполняет приказ, не обсуждая его...
Скотт - лучший кандидат для выполнения опаснейшего задания: он должен найти пропавшую девушку Лору Ньютон раньше, чем ее похитители поймут, что у них в руках - не просто студентка Гарвардского университета, а дочь видного американского политика. Скотт идет по следу преступников, однако в срок не укладывается, и пронырливые журналисты оповещают общественность, что студентка, известная всей стране, не появилась на лекции в университете... А через несколько часов теленовости рассказывают о найденной в океане утонувшей Лоре Ньютон...