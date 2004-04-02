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Walking Tall

Широко шагая, 2004

2004 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сержант спецназа Крис Вон с почетом возвращается в свой родной городок после серии боевых командировок. В поисках работы он обнаруживает, что Джей Гамильтон, школьный друг Вона, открыл в городе казино, которое приносит большие доходы. Вон замечает, что крупье использует загруженные кости, и демонстрирует это посетителям. В итоге на него накидываются и жестоко избивают охранники. Когда герой пытается выдвинуть против них обвинения, местный шериф Уоткинс отказывается позволить ему сделать это, потому что казино считается слишком важным для экономики города. Вон понимает, что вести войну с преступниками ему придется в одиночку…

  • Фильм является ремейком одноименной картины 1973 года, которая, в свою очередь, основана на реальной истории Буфорда Пассера, теннессийского шерифа, известного своей борьбой с игорным бизнесом, проституцией и наркоторговлей. 
  • Когда Крис Вон спрашивает Уоткинса о том, что случилось с бывшим шерифом, тот отвечает, что он был отличным человеком, но однажды странным образом съехал с дороги и умер, ударившись о дерево. Это отсылка к тому, как умер реальный Пассер.
  • Снимая сцену, где Крис разбивает задний фонарь Porsche, Джонсон правда сломал его, хотя должен был лишь притвориться. В итоге арендованную машину пришлось купить.

Бывший спецназовец, а теперь шериф возвращается в родной город и обнаруживает, что за время его отсутствия многое изменилось. Теперь в городе властвуют наркотики, насилие и террор, а его семейный бизнес разорился. Многие жители винят в этом казино, в котором теперь подтанцовывает его бывшая девушка. Шерифу придется вспомнить все, чему его научили в армии, чтобы навести порядок.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 22 июля 2004
Премьера в мире 2 апреля 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $46 000 000
Режиссер
Кевин Брэй
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Джон Бисли
Барбара Тарбак
Все актеры и съемочная группа
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