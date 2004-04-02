Широко шагая, 2004

Сержант спецназа Крис Вон с почетом возвращается в свой родной городок после серии боевых командировок. В поисках работы он обнаруживает, что Джей Гамильтон, школьный друг Вона, открыл в городе казино, которое приносит большие доходы. Вон замечает, что крупье использует загруженные кости, и демонстрирует это посетителям. В итоге на него накидываются и жестоко избивают охранники. Когда герой пытается выдвинуть против них обвинения, местный шериф Уоткинс отказывается позволить ему сделать это, потому что казино считается слишком важным для экономики города. Вон понимает, что вести войну с преступниками ему придется в одиночку…