Послезавтра, 2004

Студия 20th Century Fox пригласила группу ученых для предварительного просмотра этого фильма, чтобы проверить их реакцию на “научность” картины. Ни один из ученых не был впечатлен увиденным, хотя большинство признало, что фильм стал приятным времяпрепровождением.

Перед съемками этого фильма студия запросила консультацию у ученых из “НАСА”, но в “НАСА” отклонили запрос, ответив, что события, происходящие в фильме, слишком нелепы, чтобы их комментировать.

Сцена пересечения реки была снята на границе США и Мексики. Массовка действительно переправлялась через Рио-Гранде в Мексику.

В 2008 году сайт “Yahoo! Movies” внес этот фильм в список из десяти самых научно недостоверных картин.

Сценарист, продюсер и режиссер Роланд Эммерих подсчитал, что над этим фильмом работали по меньшей мере тысяча цифровых художников.

У съемочной группы были некоторые сомнения по поводу того, следует ли демонстрировать крупную катастрофу в Нью Йорке, особенно после 11 сентября. Но почти на каждом показе фильма в Нью Йорке зрители кричали от восторга в том моменте, когда на город обрушивалась огромная приливная волна.

В первом варианте сценария Сэму и его друзьям было по одиннадцать лет. Сценарист и режиссер Роланд Эммерих переписал сценарий, превратив их в старшеклассников после того, как увидел игру Джейка Джилленхола в фильме “Октябрьское небо”. Эммерих беспокоил лишь вопрос, сможет ли Джейк Джилленхол сыграть 17-летнего подростка. Джейку на момент съемок было 24 года.

Создатели мультсериала “Южный парк” Трей Паркер и Мэтт Стоун сумели заполучить копию сценария этого фильма. Они планировали тайно снять точно такой же фильм, но с куклами-марионетками вместо актеров, и выпустить его в один день с фильмом “Послезавтра”. Дуэт отказался от своих планов после того, как юрист убедил их, что такой фильм просто не удастся выпустить. Однако пародию на “Послезавтра” можно увидеть в восьмом эпизоде девятого сезона “Саус парка”, который называется “За два дня до послезавтра”.

Пар, вырывающийся изо рта актеров и актрис в “холодных” сценах, был добавлен с помощью компьютерной графики. Это оказалось дешевле, чем снимать на холоде.

Специально для обеспокоенных зрителей, которые посмотрели фильм, организация “Красный Крест” установила в кинотеатрах США стенды с брошюрами, на которых была изложена информация о том, что делать, чтобы обезопасить себя во время торнадо, наводнений и метелей.