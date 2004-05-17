Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Послезавтра Послезавтра
Киноафиша Фильмы Послезавтра
The Day After Tomorrow

Послезавтра, 2004

2004 / США
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Наблюдая за обрушившимися на планету природными катаклизмами, ученый-палеонтолог Джек Холл приходит к выводу, что климат планеты начал стремительно меняться. По его прогнозам, уже через несколько десятилетий на Земле может наступить настоящий апокалипсис. Он призывает правительство заняться срочной подготовкой к грядущим переменам, но к нему никто не прислушивается. Его прогнозы действительно оказываются ошибочными, но в плохом смысле: после того как от антарктического ледника откалывается огромный кусок, климатические изменения начинают происходить гораздо быстрее, чем он предсказывал. Наступает смертельное похолодание, сотни миллионов людей погибают. Начинается массовая эвакуация людей по плану, разработанному Джеком.

В это же время в Нью Йорке, который затопило огромной волной штормового прилива и который расположен в зоне, недоступной для эвакуации, находится сын Джека, Сэм. Он, вместе с друзьями, любимой девушкой и другими горожанами планирует покинуть зону бедствия. В городе перебои со связью и никто не знает, что на них надвигается убийственный холодный циклон, пережить который можно, лишь спрятавшись в зданиях и используя все доступные способы согреться.

Студия 20th Century Fox пригласила группу ученых для предварительного просмотра этого фильма, чтобы проверить их реакцию на “научность” картины. Ни один из ученых не был впечатлен увиденным, хотя большинство признало, что фильм стал приятным времяпрепровождением.

Перед съемками этого фильма студия запросила консультацию у ученых из “НАСА”, но в “НАСА” отклонили запрос, ответив, что события, происходящие в фильме, слишком нелепы, чтобы их комментировать.

Сцена пересечения реки была снята на границе США и Мексики. Массовка действительно переправлялась через Рио-Гранде в Мексику.

В 2008 году сайт “Yahoo! Movies” внес этот фильм в список из десяти самых научно недостоверных картин.

Сценарист, продюсер и режиссер Роланд Эммерих подсчитал, что над этим фильмом работали по меньшей мере тысяча цифровых художников.

У съемочной группы были некоторые сомнения по поводу того, следует ли демонстрировать крупную катастрофу в Нью Йорке, особенно после 11 сентября. Но почти на каждом показе фильма в Нью Йорке зрители кричали от восторга в том моменте, когда на город обрушивалась огромная приливная волна.

В первом варианте сценария Сэму и его друзьям было по одиннадцать лет. Сценарист и режиссер Роланд Эммерих переписал сценарий, превратив их в старшеклассников после того, как увидел игру Джейка Джилленхола в фильме “Октябрьское небо”. Эммерих беспокоил лишь вопрос, сможет ли Джейк Джилленхол сыграть 17-летнего подростка. Джейку на момент съемок было 24 года.

Создатели мультсериала “Южный парк” Трей Паркер и Мэтт Стоун сумели заполучить копию сценария этого фильма. Они планировали тайно снять точно такой же фильм, но с куклами-марионетками вместо актеров, и выпустить его в один день с фильмом “Послезавтра”. Дуэт отказался от своих планов после того, как юрист убедил их, что такой фильм просто не удастся выпустить. Однако пародию на “Послезавтра” можно увидеть в восьмом эпизоде девятого сезона “Саус парка”, который называется “За два дня до послезавтра”.

Пар, вырывающийся изо рта актеров и актрис в “холодных” сценах, был добавлен с помощью компьютерной графики. Это оказалось дешевле, чем снимать на холоде.

Специально для обеспокоенных зрителей, которые посмотрели фильм, организация “Красный Крест” установила в кинотеатрах США стенды с брошюрами, на которых была изложена информация о том, что делать, чтобы обезопасить себя во время торнадо, наводнений и метелей.

Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной части света все живое погибает от засухи, в другой – разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период.

7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 27 мая 2004
Премьера в мире 17 мая 2004
Возраст 12+
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Эмми Россам
Эмми Россам
Эрджей Смит
Эрджей Смит
Тэмлин Томита
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Выхода нет
Выхода нет (2015)
7.6153846
Ной
Ной (2014)
6.857143
Навстречу шторму
Навстречу шторму (2014)
6.714286
2016: конец ночи
2016: конец ночи (2011)
6.8333335
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия
Лучшие фильмы-катастрофы Лучшие фильмы-катастрофы
Лучшие высокобюджетные фильмы Лучшие высокобюджетные фильмы
Фильмы про зиму Фильмы про зиму
Фильмы про героизм Фильмы про героизм
Фильмы про катаклизмы Фильмы про катаклизмы
Фильмы про конец света Фильмы про конец света
Постер фильма Послезавтра 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Послезавтра смотреть онлайн

Послезавтра
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Выхода нет
 
Ной
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Похоже, в последнее время мировые экраны содрогаются от железной поступи победного тевтонского марш-парада. Не успел Вольфганг Петерсен высадить греков ирландского происхождения под стенами нарисованной на компьютере Трои, как уж подоспел Роланд Эммерих со своими мировыми катаклизмами. Видимо, Голливуд совсем не впечатлили недавние события американской истории, раз из его недр вышел столь глобальный и многобюджетный проект уничтожения Соединенных Штатов при помощи цунами, торнадо и прочих…
Читать
Ю 2 апреля 2015, 12:51
Фильм расчитан на идиотов! Люди убегают (пешком) от наступающей вечной мезлоты - ну смешно!

Хотя спецэффекты интересные, но их полная нереальность портит все впечатление.
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Классное кино!!!!!!!!!!!!!! Особенно оч понравился Джейк Гилеенхаал!!!!!!!!!!!!!!!!
Отзывы Написать
64 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Послезавтра
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Падения Луны» Роланд Эммерих утверждает, что он изобрел новый жанр в кино Также появился новый IMAX-постер.
Написать
20 января 2022 17:14
6 пророческих фильмов про экологические катастрофы В преддверии премьеры фантастического фильма о смертельном вирусе «Звёздный разум», Киноафиша решила вспомнить о картинах, рассказывающих про серьезные экологические проблемы.
Написать
5 января 2022 11:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши