Послезавтра, 2004

Наблюдая за обрушившимися на планету природными катаклизмами, ученый-палеонтолог Джек Холл приходит к выводу, что климат планеты начал стремительно меняться. По его прогнозам, уже через несколько десятилетий на Земле может наступить настоящий апокалипсис. Он призывает правительство заняться срочной подготовкой к грядущим переменам, но к нему никто не прислушивается. Его прогнозы действительно оказываются ошибочными, но в плохом смысле: после того как от антарктического ледника откалывается огромный кусок, климатические изменения начинают происходить гораздо быстрее, чем он предсказывал. Наступает смертельное похолодание, сотни миллионов людей погибают. Начинается массовая эвакуация людей по плану, разработанному Джеком.
В это же время в Нью Йорке, который затопило огромной волной штормового прилива и который расположен в зоне, недоступной для эвакуации, находится сын Джека, Сэм. Он, вместе с друзьями, любимой девушкой и другими горожанами планирует покинуть зону бедствия. В городе перебои со связью и никто не знает, что на них надвигается убийственный холодный циклон, пережить который можно, лишь спрятавшись в зданиях и используя все доступные способы согреться.
Студия 20th Century Fox пригласила группу ученых для предварительного просмотра этого фильма, чтобы проверить их реакцию на “научность” картины. Ни один из ученых не был впечатлен увиденным, хотя большинство признало, что фильм стал приятным времяпрепровождением.
Перед съемками этого фильма студия запросила консультацию у ученых из “НАСА”, но в “НАСА” отклонили запрос, ответив, что события, происходящие в фильме, слишком нелепы, чтобы их комментировать.
Сцена пересечения реки была снята на границе США и Мексики. Массовка действительно переправлялась через Рио-Гранде в Мексику.
В 2008 году сайт “Yahoo! Movies” внес этот фильм в список из десяти самых научно недостоверных картин.
Сценарист, продюсер и режиссер Роланд Эммерих подсчитал, что над этим фильмом работали по меньшей мере тысяча цифровых художников.
У съемочной группы были некоторые сомнения по поводу того, следует ли демонстрировать крупную катастрофу в Нью Йорке, особенно после 11 сентября. Но почти на каждом показе фильма в Нью Йорке зрители кричали от восторга в том моменте, когда на город обрушивалась огромная приливная волна.
В первом варианте сценария Сэму и его друзьям было по одиннадцать лет. Сценарист и режиссер Роланд Эммерих переписал сценарий, превратив их в старшеклассников после того, как увидел игру Джейка Джилленхола в фильме “Октябрьское небо”. Эммерих беспокоил лишь вопрос, сможет ли Джейк Джилленхол сыграть 17-летнего подростка. Джейку на момент съемок было 24 года.
Создатели мультсериала “Южный парк” Трей Паркер и Мэтт Стоун сумели заполучить копию сценария этого фильма. Они планировали тайно снять точно такой же фильм, но с куклами-марионетками вместо актеров, и выпустить его в один день с фильмом “Послезавтра”. Дуэт отказался от своих планов после того, как юрист убедил их, что такой фильм просто не удастся выпустить. Однако пародию на “Послезавтра” можно увидеть в восьмом эпизоде девятого сезона “Саус парка”, который называется “За два дня до послезавтра”.
Пар, вырывающийся изо рта актеров и актрис в “холодных” сценах, был добавлен с помощью компьютерной графики. Это оказалось дешевле, чем снимать на холоде.
Специально для обеспокоенных зрителей, которые посмотрели фильм, организация “Красный Крест” установила в кинотеатрах США стенды с брошюрами, на которых была изложена информация о том, что делать, чтобы обезопасить себя во время торнадо, наводнений и метелей.
Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной части света все живое погибает от засухи, в другой – разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период.
Хотя спецэффекты интересные, но их полная нереальность портит все впечатление.