Монстр, 2003

Фильм основан на реальной истории жизни Эйлин Уорнос, одной из первых в Америке женщин-серийных убийц. Ее детство было трудным и страшным, пропитанным насилием и наркотиками. В 13 лет она стала проституткой и в этом же возрасте забеременела. Она переехала во Флориду, где стала зарабатывать деньги, обслуживая водителей грузовиков. Фильм рассказывает о девяти месяцах ее жизни в период с 1989 по 1990 год, в течение которого у Эйлин была лесбийская связь с девушкой по имени Селби. Примерно в это же время она начала убивать своих клиентов, если они только пытались изнасиловать ее. Традиционно истории, связанные с проститутками и их клиентами водителями-дальнобойщиками, рассказывают о серийных убийствах женщин, Эйлин же перевернула традицию с ног на голову, сама став хладнокровным серийным убийцей.