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Monster

Монстр, 2003

2003 / Германия / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Фильм основан на реальной истории жизни Эйлин Уорнос, одной из первых в Америке женщин-серийных убийц. Ее детство было трудным и страшным, пропитанным насилием и наркотиками. В 13 лет она стала проституткой и в этом же возрасте забеременела. Она переехала во Флориду, где стала зарабатывать деньги, обслуживая водителей грузовиков. Фильм рассказывает о девяти месяцах ее жизни в период с 1989 по 1990 год, в течение которого у Эйлин была лесбийская связь с девушкой по имени Селби. Примерно в это же время она начала убивать своих клиентов, если они только пытались изнасиловать ее. Традиционно истории, связанные с проститутками и их клиентами водителями-дальнобойщиками, рассказывают о серийных убийствах женщин, Эйлин же перевернула традицию с ног на голову, сама став хладнокровным серийным убийцей.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 11 марта 2004
Премьера в мире 16 ноября 2003
Возраст 18+
Режиссер
Пэтти Дженкинс
Пэтти Дженкинс
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Ли Тергесен
Ли Тергесен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Монстр 4 постера
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Монстр
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Страшнее вымысла: 10 захватывающих фильмов о реальных преступниках Так уж устроена человеческая психика, что истории о преступниках, балансирующих на грани общепризнанной морали, неизбежно захватывают наше внимание. А еще интереснее видеть на экране истории, основанные на реальных событиях. Мы составили для вас список фильмов о реально существовавших преступниках всех мастей и калибров.
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17 ноября 2021 19:10
Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс раскритиковала стрим-сервисы за выпуск «фальшивых» фильмов Она считает, что нельзя воспринимать всерьез то, о чем почти никто не говорит. 
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3 сентября 2021 14:20
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30 августа 2021 16:07
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