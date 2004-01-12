Неприятный сюрприз преподносит молодожену его супруга: во время медового месяца она завязывает роман с собственным инструктором по дайвингу. С этого момента главное для обманутого мужа – доказать, что он тоже кое-чего стоит! Кто, как ни очаровательная любительница приключений поможет ему открыть новый смысл жизни в круговороте экстремального спорта, погони и острых блюд? Особенно, если она еще не окончила школу.
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