Irving Feffer Дело не в том, что было в прошлом или что, по твоему мнению, может произойти в будущем. Дело в том, чтобы наслаждаться поездкой, ради всего святого. Нет смысла проходить через весь этот бред, если ты не собираешься получать удовольствие от поездки. И знаешь что... когда ты меньше всего этого ждешь, может произойти что-то великое. Что-то лучшее, чем ты даже планировал.