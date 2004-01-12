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Постер фильма А вот и Полли
6.6
А вот и Полли - Трейлер
Киноафиша Фильмы А вот и Полли
6.6

А вот и Полли

, 2004
Along Came Polly
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма А вот и Полли
6.6
А вот и Полли - Трейлер
А вот и Полли  Трейлер

О фильме

Неприятный сюрприз преподносит молодожену его супруга: во время медового месяца она завязывает роман с собственным инструктором по дайвингу. С этого момента главное для обманутого мужа – доказать, что он тоже кое-чего стоит! Кто, как ни очаровательная любительница приключений поможет ему открыть новый смысл жизни в круговороте экстремального спорта, погони и острых блюд? Особенно, если она еще не окончила школу.

В ролях

Бен Стиллер
Бен Стиллер
Рубен Феффер
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Полли Принс
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Сэнди Лайл
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Lisa Kramer
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Стан Индурски
Брайан Браун
Брайан Браун
Leland Van Lew
Мишель Ли
Vivian Feffer
Боб Диши
Irving Feffer
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Клод
Хсу Гарсиа
Javier
Режиссер Джон Гамбург
Сценарист Джон Гамбург
Композитор Теодор Шапиро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 12 января 2004
Дата выхода
2 апреля 2004 Россия 12+
22 января 2004 Австралия
5 марта 2004 Австрия
18 марта 2004 Аргентина
31 марта 2004 Бахрейн
1 апреля 2004 Беларусь
10 марта 2004 Бельгия
9 апреля 2004 Болгария
20 февраля 2004 Бразилия
27 февраля 2004 Великобритания
11 марта 2004 Венгрия
25 марта 2004 Венесуэла
4 марта 2004 Германия
25 марта 2004 Гонконг
27 февраля 2004 Греция
5 марта 2004 Дания
28 апреля 2004 Египет
19 февраля 2004 Израиль
24 марта 2004 Индонезия
27 февраля 2004 Ирландия
20 февраля 2004 Исландия
12 марта 2004 Испания
12 марта 2004 Италия
1 апреля 2004 Казахстан
16 января 2004 Канада 18A
16 апреля 2004 Колумбия
29 апреля 2004 Ливан
2 апреля 2004 Малайзия
10 марта 2004 Мальта
5 марта 2004 Мексика
18 марта 2004 Нидерланды
1 апреля 2004 Новая Зеландия
12 марта 2004 Норвегия
12 марта 2004 ОАЭ
9 апреля 2004 Панама
11 марта 2004 Перу
5 марта 2004 Польша
29 января 2004 Португалия
16 января 2004 США
12 февраля 2004 Сингапур
1 апреля 2004 Словакия
6 мая 2004 Словения
13 февраля 2004 Таиланд
19 марта 2004 Тайвань
2 апреля 2004 Турция
1 апреля 2004 Украина
21 июля 2004 Филиппины
12 марта 2004 Финляндия
10 марта 2004 Франция
22 апреля 2004 Хорватия
1 апреля 2004 Чехия
2 апреля 2004 Чили
11 марта 2004 Швейцария
2 апреля 2004 Швеция
2 апреля 2004 Эстония
12 марта 2004 ЮАР
2 апреля 2004 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $42 000 000
Сборы в мире $178 311 729
Производство Universal Pictures, Jersey Films, Loofah Productions
Другие названия
Along Came Polly, Mi novia Polly, ...und dann kam Polly, Riskni to s Polly, 遇上波莉, ...E alla fine arriva Polly, ...och så kom Polly, Bobby my love, Derült égből Polly, In prišla je Polly, Ir štai atėjo Poli, Men så kom Polly, Nadchodzi Polly, Napokon Polly, Nevolje sa Poli, Og så kom Polly, Otan gnorisa tin Poly, Polly et moi, Polly Gelince, Polly tuli kuvioihin, Probleemid Pollyga, Quero Ficar com Polly, Risk, Risknem to s Polly, Romance Arriscado, Surprizã: Vine Polly!, Từ Khi Có Polly, Untitled John Hamburg Project, Voici Polly, Y entonces llegó ella, Οταν γνώρισα την Πόλυ, А вот и Полли, А ось і Поллі, Завръщането на Поли, И онда је наишла Поли/I onda je naišla Poli, ポリー my love, 情场算死草, 珀丽的蜜月, 趁虚而入, 遇见波莉, A vot i Polli, I onda je naišla Poli, Und dann kam Polly, Zavrŭshtaneto na Poli, Otan Gnórisa tin Póly, A osʹ i Polli

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 8 декабря 2020

Трейлеры фильма

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А вот и Полли - Трейлер
А вот и Полли Трейлер
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Цитаты

Irving Feffer Дело не в том, что было в прошлом или что, по твоему мнению, может произойти в будущем. Дело в том, чтобы наслаждаться поездкой, ради всего святого. Нет смысла проходить через весь этот бред, если ты не собираешься получать удовольствие от поездки. И знаешь что... когда ты меньше всего этого ждешь, может произойти что-то великое. Что-то лучшее, чем ты даже планировал.

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