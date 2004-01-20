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Постер фильма Мы здесь больше не живем
4.9
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4.9

Мы здесь больше не живем

, 2004
We Don't Live Here Anymore
США, Канада / драма / 18+
Постер фильма Мы здесь больше не живем
4.9

О фильме

Две супружеские пары: Хэнк Эванс и Джек Линден, преподающие писательское мастерство в колледже и их жены Эдит Эванс и Терри Линден, сидящие дома с детьми - сохраняют тесные дружеские отношения долгое время. Свой досуг они частро проводят вместе и постепенно их дружба перерастает в нечто большее. Одна из веселых посиделок приводит к тому, что Хэнк начинает ухаживать за Терри, а Джек заводит любовную интрижку с Эдит.

В ролях

Марк Руффало
Марк Руффало
Джек Линден
Питер Краузе
Питер Краузе
Хэнк Эванс
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Edith Evans
Сэм Чарльз
Sean Linden
Лора Дерн
Лора Дерн
Terry Linden
Ginger Page
Natasha Linden
Jennifer Bishop
Sharon Evans
Jennifer Mawhinney
Audrey
Amber Rothwell
Lauren
Meg Roe
Lollipop Girl
Режиссер Джон Керран
Сценарист Андре Дюбю, Ларри Гросс
Композитор Майкл Конвертино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 17 июня 2005
Премьера в мире 20 января 2004
Дата выхода
2 декабря 2004 Россия 16+
14 июля 2005 Австралия
17 июня 2004 Великобритания
2 декабря 2004 Казахстан
20 января 2004 США
2 декабря 2004 Украина
7 декабря 2005 Франция TP
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $3 361 213
Производство Front Street Pictures, Front Street Productions, Renaissance Films
Другие названия
We Don't Live Here Anymore, La Tentación, Adulterio, Adultery, Aşk artık burada oturmuyor, Den menoume pia edo, Desencontros, Emme asu enää täällä, I giochi dei grandi, Już tu nie mieszkamy, Le chemin de nos foyers, Már nem lakunk itt, Me ei ela enam siin, Mes čia nebegyvename, Non abitiamo più qui, Nu mai locuim aici, Se barátság, se szerelem, Tentação, Wir leben nicht mehr hier, Ya no somos dos, Δε μένουμε πια εδώ, Мы здесь больше не живем, 夫以外の選択肢, 爱不再回来, 偷夫换妻

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

[последние слова]
Edith Evans Я ухожу не потому, что ты был неверен, Хэнк, а потому что я была.
Hank Evans Послушай, всё это уже не имеет значения. Всё кончено. Разве нет? Разве нет, Эдит?
Edith Evans Да. Всё кончено.
Hank Evans Тогда почему уходишь именно сейчас?
Edith Evans Потому что могу.

Отзывы о фильме

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