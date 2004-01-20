[последние слова]

Edith Evans Я ухожу не потому, что ты был неверен, Хэнк, а потому что я была.

Hank Evans Послушай, всё это уже не имеет значения. Всё кончено. Разве нет? Разве нет, Эдит?

Edith Evans Да. Всё кончено.

Hank Evans Тогда почему уходишь именно сейчас?