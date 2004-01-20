Две супружеские пары: Хэнк Эванс и Джек Линден, преподающие писательское мастерство в колледже и их жены Эдит Эванс и Терри Линден, сидящие дома с детьми - сохраняют тесные дружеские отношения долгое время. Свой досуг они частро проводят вместе и постепенно их дружба перерастает в нечто большее. Одна из веселых посиделок приводит к тому, что Хэнк начинает ухаживать за Терри, а Джек заводит любовную интрижку с Эдит.
|2 декабря 2004
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|TP