Мечтая об Аргентине, 2003

Наша рецензия
Похоже, в творчестве именитого британского кинодраматурга Кристофера Хэмптона наметился в последние годы очевидный прогресс. Если его «Опасные связи», поставленные Стивеном Фрирзом, были слишком декоративны (впрочем, первоисточник – роман Шодерло де Лакло – от декоративной сентиментальности, совершенно недостойной истинного либертена, могла спасти только постмодернистская ирония, каковая совершенно не входит в круг пристрастий Хэмптона), «Полное затмение» Агнешки Холланд вместо творчества…
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