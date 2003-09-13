Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мечтая об Аргентине
Киноафиша Фильмы Мечтая об Аргентине
Imagining Argentina

Мечтая об Аргентине, 2003

2003 / Испания / Великобритания / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
1976 год, Буэнос-Айрес. Сесилия, любящая жена и мать, попадает в секретную тюрьму за свою неблагодарную работу: она преданный своей работе журналист и пыталась расследовать дело государственного масштаба. Теперь Карлос, ее муж, должен во что бы то ни стало спасти ее, пока не стало слишком поздно.
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 19 марта 2004
Премьера в мире 13 сентября 2003
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Кристофер Хэмптон
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Горацио Флэш
Куно Беккер
Клер Блум
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мечтая об Аргентине
Кодекс вора
Кодекс вора (2009)
7
Львы для ягнят
Львы для ягнят (2007)
6.6363635
Город на границе
Город на границе (2006)
6.4
Модная мамочка
Модная мамочка (2004)
7.1
Кэррингтон
Кэррингтон (1995)
6.769231
Берег москитов
Берег москитов (1986)
7.071429
Сальвадор
Сальвадор (1986)
7.4
Силквуд
Силквуд (1983)
7.1666665
Одни в Берлине
Одни в Берлине (2016)
6.5333333
Метролэнд
Метролэнд (1997)
6.4166665
Острова в океане
Острова в океане (1977)
6.5384617
Удивительная миссис Мэй
Удивительная миссис Мэй (2017)
6.7272725
Постер фильма Мечтая об Аргентине 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Похоже, в творчестве именитого британского кинодраматурга Кристофера Хэмптона наметился в последние годы очевидный прогресс. Если его «Опасные связи», поставленные Стивеном Фрирзом, были слишком декоративны (впрочем, первоисточник – роман Шодерло де Лакло – от декоративной сентиментальности, совершенно недостойной истинного либертена, могла спасти только постмодернистская ирония, каковая совершенно не входит в круг пристрастий Хэмптона), «Полное затмение» Агнешки Холланд вместо творчества…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше