Мечтая об Аргентине, 2003

1976 год, Буэнос-Айрес. Сесилия, любящая жена и мать, попадает в секретную тюрьму за свою неблагодарную работу: она преданный своей работе журналист и пыталась расследовать дело государственного масштаба. Теперь Карлос, ее муж, должен во что бы то ни стало спасти ее, пока не стало слишком поздно.

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