Американское великолепие, 2003

Харви Пекар работает клерком в госпитале. Единственное, что спасает его от повседневной рутины – это бесконечные дискуссии с сослуживцами, обсуждается все: начиная с музыки и упадка американской культуры вплоть до новых ароматизаторов для приготовления желе и жизни как таковой. Дома он слушает джаз, читает книги и пишет для души. Его квартира ломится от книг и пластинок, коллекцию которых он пополняет, регулярно прогуливаясь по магазинам. Дополнительную радость ему приносят покупки на дешевых распродажах. На очередной барахолке он знакомится с Робертом Крамбом – художником поздравительных открыток и знатоком музыки. Когда годы спустя Крамб получает всемирную известность за свои подпольные комиксы, вдохновленный его успехом Харви решает создать собственный бренд комиксов. Истинный поклонник писателей-реалистов, Харви создает свое "Американское великолепие": правдивое описание жизни рабочего класса, собственный нелицеприятный портрет. Впервые опубликованные в 1976 году комиксы приносят ему настоящую славу. В 80-е годы подлинным соратником Харви становится его партнер по продаже комиксов Джоис Барбер. Они сполна ощущают на себе причудливые последствия своей популярности...