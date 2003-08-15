Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Легенды Орлёнка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Американское великолепие Американское великолепие
Киноафиша Фильмы Американское великолепие
American Splendor

Американское великолепие, 2003

2003 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Харви Пекар работает служащим в местной больнице. Его общение с коллегами дает некоторый отдых от монотонной работы, и их обсуждения охватывают все, от музыки и упадка культуры до новых вкусов мармеладов. Дома Харви заполняет свои дни писательством и джазом, причем пластинки он покупает на распродажах. На одной из распродаж Харви знакомится с Крамбом, художником открыток. Годы спустя комиксы Крамба становятся успешными, что вдохновляет Харви на создание собственного комикса. Фан писателей-натуралистов, Харви делает свое «Американское великолепие» правдивым описанием своей жизни рабочего класса, безупречным автопортретом…

  • NBC не продала фильму настоящие кадры того, как Харви Пекар набрасывается на ведущего Дэвида Леттермана, поэтому сцену пришлось воссоздавать с актерами.
  • Все документальные сцены из «белой комнаты» были сняты за один день.
  • Куртка, которую носит Пол Джаматти во время первого появления Харви, – это тот же предмет одежды, который мы видим на настоящем Харви Пекаре по телевизору.
  • Современные фанаты комиксов могут быть озадачены тем, что маленький мальчик, изображающий Зеленого Фонаря, одет в красный костюм. Это на самом деле точно соответствует изображенной эпохе, когда костюмы Фонарей были еще красными. 

Харви Пекар работает клерком в госпитале. Единственное, что спасает его от повседневной рутины – это бесконечные дискуссии с сослуживцами, обсуждается все: начиная с музыки и упадка американской культуры вплоть до новых ароматизаторов для приготовления желе и жизни как таковой. Дома он слушает джаз, читает книги и пишет для души. Его квартира ломится от книг и пластинок, коллекцию которых он пополняет, регулярно прогуливаясь по магазинам. Дополнительную радость ему приносят покупки на дешевых распродажах. На очередной барахолке он знакомится с Робертом Крамбом – художником поздравительных открыток и знатоком музыки. Когда годы спустя Крамб получает всемирную известность за свои подпольные комиксы, вдохновленный его успехом Харви решает создать собственный бренд комиксов. Истинный поклонник писателей-реалистов, Харви создает свое "Американское великолепие": правдивое описание жизни рабочего класса, собственный нелицеприятный портрет. Впервые опубликованные в 1976 году комиксы приносят ему настоящую славу. В 80-е годы подлинным соратником Харви становится его партнер по продаже комиксов Джоис Барбер. Они сполна ощущают на себе причудливые последствия своей популярности...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 20 мая 2004
Премьера в мире 15 августа 2003
Возраст 16+
Режиссер
Шэри Спрингер Берман
В ролях
Крис Эмброуз
Джои Крайкар
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Кэмерон Картер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американское великолепие 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Несмотря на распространенное заблуждение, на супергероике мир комиксов клином не сошелся. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, если сверхлюди в спандексе и плащах уже надоели.
Написать
10 августа 2022 17:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Related video
Признание султана Сулеймана из «Великолепного века»: «Для меня это неприемлемо»
«Буду очень скучать»: жена Николаева со слезами на глазах сообщила о расставании
«На седьмом месяце»: тяжелобольная Высоцкая сообщила о своей радости
Мечта любого Гоши: как выглядела бы Катерина, если бы «Москва слезам не верит» снимали сегодня
«Больше всего жалею»: признание Собчак вышибло слезу у россиян
На зависть россиянкам: Подольская показала, как выглядит без макияжа
Могли в СССР: иностранцы пришли в восторг от этого фильма Леонида Гайдая
После фиаско в России: Лорак взяла пример с Галкина и Макаревича
Тест: на какого героя советских фильмов вы похожи?
Россияне ахнули: уехавшая в США Наргиз показала мужа и округлившийся живот
Роковая ошибка: как Вертинскую жутко изменила неудачная пластика
Бросает в дрожь: ужасы гарема, которые не показали в «Великолепном веке»
Приложение киноафиши