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Вечное сияние чистого разума Вечное сияние чистого разума
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Вечное сияние чистого разума, 2004

2004 / США
8.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джоэл – застенчивый меланхолик, который, к собственному удивлению, знакомится в поезде в Клементиной. Они моментально находят общий язык, а Джоэла не покидает ощущение, что он как будто уже знал эту девушку с ярко-синими волосами. Джоэл проводит небольшое расследование и понимает, что они с Клементиной действительно были знакомы, более того, они были парой, но расстались и пожелали стереть друг друга из памяти.

  • Идея сюжета пришла в голову Мишеля Гондри после разговора с актером Пьером Бисмутом, который сказал: «Представьте, что ранним утром вы открываете свой почтовый ящик и обнаруживаете там следующее послание: «Тот, кого вы знали, только что стер вас из памяти…»
  • Во время сцены в поезде Кейт Уинслет бьет Джима Керри. Это не было запланировано, поэтому удивление Керри в кадре полностью искреннее. 
  • Во время съемок сцены, где Стэн пугает Мэри, Мишель Гондри просил Марка Руффало каждый раз прятаться в новом месте, чтобы актриса пугалась по-настоящему. 
  • В интервью журналу Empire Кейт Уинслет сказала, что роль в этом фильме одна из ее любимых. 
  • Цвет волос Клементины меняется в зависимости от отношения к Джоэлу. 
  • Все самые интересные визуальные эффекты в этом фильме были созданы при помощи старомодной камеры, монтажа, освещения и декораций, а использование цифровых спецэффектов было очень ограниченным. 

Можно стереть его (ее) из памяти. Выкинуть из сердца – это уже другая история.

"Вечное сияние страсти" – чрезвычайно остроумный фильм голливудских интеллектуальных экстремистов, не раз уже заставлявших мир задумываться над превратностями человеческого мышления.

...А сначала они лежат на льду, всматриваясь в темное небо, широко раскинув руки. С их губ срываются туманные облачка. Им хорошо.. Ни шагу назад -– память стерта -– нельзя вернуть -– невозможно дышать -– любовь из раскрытых глаз... Бежать и скрыться от сумасшедшего, не знающего жалости концептуалиста-профессора, выдумавшего машину, стирающую следы любви. Он настигнет всех. И даже вас. Вот и дрожит бедное сердце, а двое бегут по снегу, в синем и красном, спотыкаясь, в спасительную темноту...

8.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 29 апреля 2004
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 9 марта 2004
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мишель Гондри
Мишель Гондри
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Джерри Роберт Бирн
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Томас Джей Райан
Все актеры и съемочная группа
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Оригинальное название фильма – «Eternal Sunshine of the Spotless Мind» – это строчка из поэмы знаменитого английского поэта первой половины XVIII века Александра Поупа «Элоиза – Абеляру», впервые напечатанной в июне 1717 года. Поэма была создана по мотивам событий, случившихся с французским философом и богословом Петром Абеляром (1079–1142), который влюбился в свою 18-летнюю ученицу Элоизу. Историю их многолетнего на редкость возвышенного и вместе с тем на редкость несчастного романа Абеляр…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ой, а мне тут все нравится. И идея, и воплощение. Актеры...всех люблю.

Незабываемое кино.
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44 голоса
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