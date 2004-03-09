Вечное сияние чистого разума, 2004

Джоэл – застенчивый меланхолик, который, к собственному удивлению, знакомится в поезде в Клементиной. Они моментально находят общий язык, а Джоэла не покидает ощущение, что он как будто уже знал эту девушку с ярко-синими волосами. Джоэл проводит небольшое расследование и понимает, что они с Клементиной действительно были знакомы, более того, они были парой, но расстались и пожелали стереть друг друга из памяти.
Можно стереть его (ее) из памяти. Выкинуть из сердца – это уже другая история.
"Вечное сияние страсти" – чрезвычайно остроумный фильм голливудских интеллектуальных экстремистов, не раз уже заставлявших мир задумываться над превратностями человеческого мышления.
...А сначала они лежат на льду, всматриваясь в темное небо, широко раскинув руки. С их губ срываются туманные облачка. Им хорошо.. Ни шагу назад -– память стерта -– нельзя вернуть -– невозможно дышать -– любовь из раскрытых глаз... Бежать и скрыться от сумасшедшего, не знающего жалости концептуалиста-профессора, выдумавшего машину, стирающую следы любви. Он настигнет всех. И даже вас. Вот и дрожит бедное сердце, а двое бегут по снегу, в синем и красном, спотыкаясь, в спасительную темноту...
Незабываемое кино.