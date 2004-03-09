Вечное сияние чистого разума, 2004

Можно стереть его (ее) из памяти. Выкинуть из сердца – это уже другая история.

"Вечное сияние страсти" – чрезвычайно остроумный фильм голливудских интеллектуальных экстремистов, не раз уже заставлявших мир задумываться над превратностями человеческого мышления.

...А сначала они лежат на льду, всматриваясь в темное небо, широко раскинув руки. С их губ срываются туманные облачка. Им хорошо.. Ни шагу назад -– память стерта -– нельзя вернуть -– невозможно дышать -– любовь из раскрытых глаз... Бежать и скрыться от сумасшедшего, не знающего жалости концептуалиста-профессора, выдумавшего машину, стирающую следы любви. Он настигнет всех. И даже вас. Вот и дрожит бедное сердце, а двое бегут по снегу, в синем и красном, спотыкаясь, в спасительную темноту...