Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Детонатор
Киноафиша Фильмы Детонатор
Primer

Детонатор, 2004

2004 / США
6.9 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Один из самых значительных дебютов в новейшей истории американского кино — снятый за крошечный бюджет концептуальный сай-фай о современной машине времени. Друзья Аарон и Эйб — экспериментаторы, в свободное от работы время они проводят технические опыты в гараже. Во время одного из них друзья понимают, как заставить объекты исчезнуть и вернуться спустя шесть часов. От предметов ученые переходят на самих себя, путешествуя из настоящего в прошлое, чтобы заработать на акциях и предсказать удачные сделки. Один из них — флегматик, второй — импульсивный холерик, и оттого их темпераменты вступают в конфликт. Одновременно с этим сложносочиненный механизм их изобретения начинает проявлять свои опасные свойства.

6.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 12 мая 2004
Премьера онлайн 17 сентября 2004
Премьера в мире 16 января 2004
Возраст 12+
Режиссер
Шейн Каррут
В ролях
Шейн Каррут
Дэвид Салливан
Дэвид Салливан
Кэйси Гуден
Ананд Упадхайая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Детонатор 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши