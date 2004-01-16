Детонатор, 2004

Один из самых значительных дебютов в новейшей истории американского кино — снятый за крошечный бюджет концептуальный сай-фай о современной машине времени. Друзья Аарон и Эйб — экспериментаторы, в свободное от работы время они проводят технические опыты в гараже. Во время одного из них друзья понимают, как заставить объекты исчезнуть и вернуться спустя шесть часов. От предметов ученые переходят на самих себя, путешествуя из настоящего в прошлое, чтобы заработать на акциях и предсказать удачные сделки. Один из них — флегматик, второй — импульсивный холерик, и оттого их темпераменты вступают в конфликт. Одновременно с этим сложносочиненный механизм их изобретения начинает проявлять свои опасные свойства.