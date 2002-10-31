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28 дней спустя, 2002

2002 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Толпа агрессивных гринписовцев вторгается в Кембриджскую научную лабораторию, где проводятся эксперименты над приматами, и случайно выпускает на свободу обезьяну, зараженную смертельным вирусом, превращающим своих носителей в кровожадных монстров. Эпидемия быстро распространяется по всей Британии, немедленно начинается массовая эвакуация жителей Лондона.

Главный герой фильма, Джим, благополучно проспал все эти события в долгой коме. Он просыпается в полном неведении в больнице посреди опустошенного города. Спасаясь от преследования зараженных, Джим встречает Марка и Селину, которые объясняют ему, что за 28 дней вся страна стала заселена монстрами, инфицированными вирусом, которые охотятся на здоровых людей. Вместе с другими выжившими, Фрэнком и его дочерью Ханной, новым товарищам предстоит попытаться выжить и выбраться из кишащего кровожадными зомби Лондона.

Режиссер фильма, Дэнни Бойл, с детства был фанатом фильмов про зомби. Фильм представляет его альтернативный взгляд на монстров, порожденных не страхом перед ядерной войной, а боязнью вирусного апокалипсиса и аллюзией на социальную агрессию. Основную симптоматику вируса из фильма создатели позаимствовали у Эболы. Также фильм стал одним из первых, где были показаны “быстрые зомби” в противовес стандартным медленно плетущимся и хромающим живым трупам.

Первоначально сценарий Бойла и Гарленда предполагал три альтернативных варианта концовки, но создатели фильма отбросили их как чересчур мрачные. В каждом из них главный герой так или иначе погибал.

При бюджете в 8 миллионов долларов фильм заработал в прокате более 80 миллионов.

Основным источником вдохновения для Бойла послужили фильмы пионера жанра Джорджа А. Ромеро и первая часть культовой серии видеоигр «Обитель зла».

Поскольку действие фильма происходит в самых оживленных частях Лондона, съемки приходилось начинать еще до рассвета, чтобы создать иллюзию опустошенности и изолированности города. Благодаря содействию администрации Лондона, Бойлу удалось снять одинокого героя Киллиана Мерфи на площади Пикадилли, Вестминстерском мосту и даже на улицах вокруг собора Святого Павла. Даже в таких условиях сцены приходилось снимать в максимально сжатые сроки, а редких прохожих специальные члены съемочной группы просили пойти другой дорогой.

 — Фильм стал одним из первых, снятых на цифровые камеры, по причине их дешевизны и миниатюрности. Цифровое изображение тогда сильно уступало аналоговому по качеству, поэтому некоторые сцены все же были досняты на 8– и 35-миллиметровую пленку.

Стивену Кингу фильм настолько понравился, что он устроил отдельный кинопоказ для себя одного.

Отец сценариста фильма, Алекса Гарленда, был художником-комиксистом. Алекс и сам собирался посвятить жизнь комиксам, но передумал, когда понял, что не очень хорошо рисует, и в конечном счете стал писателем и сценаристом. По иронии судьбы в 2009-ом году по вселенной фильма стартовала популярная линейка комиксов.

В июне 2019 года Бойл признался, что работает над третьей частью фильма.

После оглушительного успеха фильма Гарленда преследовала десятилетняя череда неудач. С 2003-го года все его проекты были провальными. Первым большим успехом спустя долгое время стала срежиссированная им картина «Из машины».

Саундтрек к фильму, написанный Джоном Мерфи, включает переаранжировки классической духовной музыки, например, знаменитого реквиема Моцарта, а также Баха, Гуно и Форе. Культовая заглавная тема фильма, «Iffenhaus – In a Heartbeat», звучит в фильмах «Пипец» и «Пипец-2», а также в трейлерах серии игр «Метро 2033».

Страшный вирус поразил жителей Лондона. Он стремительно распространяется по всему острову. Эпидемиологи сделали все возможное для того, чтобы остановить смертоносную заразу, но как быть с жертвами, которые сами становятся убийцами. Горстка выживших пробирается через всю Англию, чтобы найти спасение в форте, удерживаемом, видимо, последними оставшимися в живых солдатами королевской армии. Но они не еще не знают, что их ждет в конце пути...

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 29 января 2004
Премьера онлайн 21 марта 2014
Премьера в мире 31 октября 2002
Возраст 16+
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Ноа Хантли
Ноа Хантли
Кристофер Данн
Эмма Хичинг
Все актеры и съемочная группа
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Вообще-то я не самый горячий поклонник фильмов про эпидемии, вирусы, штаммы, бактериологическое оружие и разный фарш/винегрет из человечинки. Ну не нравятся мне портреты (постепенно переходящие в пейзажи, а затем в натюрморты) людей, харкающих кровью, покрытых струпьями и гнойными язвами, истекающих какими-то неканоническими жидкостями и т. д. и т. п. Такой вот у меня извращенный вкус. До сих пор в моей памяти то и дело всплывают кадры из дебильно-членовредительского фильма «Лихорадка», на…
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Дэнни Бойл и Киллиан Мерфи готовы наконец взяться за третью часть «28 дней спустя» Уже даже есть готовый сценарий Алекса Гарленда.
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