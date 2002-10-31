28 дней спустя, 2002

Режиссер фильма, Дэнни Бойл, с детства был фанатом фильмов про зомби. Фильм представляет его альтернативный взгляд на монстров, порожденных не страхом перед ядерной войной, а боязнью вирусного апокалипсиса и аллюзией на социальную агрессию. Основную симптоматику вируса из фильма создатели позаимствовали у Эболы. Также фильм стал одним из первых, где были показаны “быстрые зомби” в противовес стандартным медленно плетущимся и хромающим живым трупам.

Первоначально сценарий Бойла и Гарленда предполагал три альтернативных варианта концовки, но создатели фильма отбросили их как чересчур мрачные. В каждом из них главный герой так или иначе погибал.

При бюджете в 8 миллионов долларов фильм заработал в прокате более 80 миллионов.

Основным источником вдохновения для Бойла послужили фильмы пионера жанра Джорджа А. Ромеро и первая часть культовой серии видеоигр «Обитель зла».

Поскольку действие фильма происходит в самых оживленных частях Лондона, съемки приходилось начинать еще до рассвета, чтобы создать иллюзию опустошенности и изолированности города. Благодаря содействию администрации Лондона, Бойлу удалось снять одинокого героя Киллиана Мерфи на площади Пикадилли, Вестминстерском мосту и даже на улицах вокруг собора Святого Павла. Даже в таких условиях сцены приходилось снимать в максимально сжатые сроки, а редких прохожих специальные члены съемочной группы просили пойти другой дорогой.

— Фильм стал одним из первых, снятых на цифровые камеры, по причине их дешевизны и миниатюрности. Цифровое изображение тогда сильно уступало аналоговому по качеству, поэтому некоторые сцены все же были досняты на 8– и 35-миллиметровую пленку.

Стивену Кингу фильм настолько понравился, что он устроил отдельный кинопоказ для себя одного.

Отец сценариста фильма, Алекса Гарленда, был художником-комиксистом. Алекс и сам собирался посвятить жизнь комиксам, но передумал, когда понял, что не очень хорошо рисует, и в конечном счете стал писателем и сценаристом. По иронии судьбы в 2009-ом году по вселенной фильма стартовала популярная линейка комиксов.

В июне 2019 года Бойл признался, что работает над третьей частью фильма.

После оглушительного успеха фильма Гарленда преследовала десятилетняя череда неудач. С 2003-го года все его проекты были провальными. Первым большим успехом спустя долгое время стала срежиссированная им картина «Из машины».

Саундтрек к фильму, написанный Джоном Мерфи, включает переаранжировки классической духовной музыки, например, знаменитого реквиема Моцарта, а также Баха, Гуно и Форе. Культовая заглавная тема фильма, «Iffenhaus – In a Heartbeat», звучит в фильмах «Пипец» и «Пипец-2», а также в трейлерах серии игр «Метро 2033».