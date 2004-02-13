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Счастливый зуб Счастливый зуб
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Счастливый зуб, 2004

2004 / Великобритания
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме
Родители Полли на краю банкротства. Как их выручить? Обратиться не к кому, кроме старой знакомой –- Феи Чистоты, которая следит за тем, чтобы все чистили зубы. Полли даже готова отдать ей свой зуб, но не меньше, чем за миллион долларов. Фея решила сделать ей этот подарок, совершить настоящее чудо и исполнить заветное желание. Куча денег, как снег на голову, обрушилась на счастливую Полли! Но вот беда – ведь деньги были отложены на подарки к Рождеству. Праздник накануне срыва! Но отважная Полли этого не допустит. Вместе с братом она отправится в невероятное путешествие, чтобы найти саму Королеву Магии и Волшебства –- миссис Клаус, и уговорить ее спасти Рождество! Стоит ли детский зуб миллион долларов? Конечно стоит. Но Рождество дороже.
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 декабря 2004
Премьера в мире 13 февраля 2004
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Эдуар Наммур
В ролях
Ясмин Пэйдж
Рори Копэс
Мэйси Престон
Сэлли Филлипс
Сэлли Филлипс
Тим Даттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Счастливый зуб 2 постера
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