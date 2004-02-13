Счастливый зуб, 2004

Родители Полли на краю банкротства. Как их выручить? Обратиться не к кому, кроме старой знакомой –- Феи Чистоты, которая следит за тем, чтобы все чистили зубы. Полли даже готова отдать ей свой зуб, но не меньше, чем за миллион долларов. Фея решила сделать ей этот подарок, совершить настоящее чудо и исполнить заветное желание. Куча денег, как снег на голову, обрушилась на счастливую Полли! Но вот беда – ведь деньги были отложены на подарки к Рождеству. Праздник накануне срыва! Но отважная Полли этого не допустит. Вместе с братом она отправится в невероятное путешествие, чтобы найти саму Королеву Магии и Волшебства –- миссис Клаус, и уговорить ее спасти Рождество! Стоит ли детский зуб миллион долларов? Конечно стоит. Но Рождество дороже.

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