Тайное окно, 2004

Морт Рейни, успешный писатель, переживает развод со своей женой Эми после десяти лет брака. Он целыми днями сидит в своей комнате и пытается писать. Однажды на пороге его дома появляется незнакомец по имени Джон Шутер, утверждающий, что Рейни украл его историю. Морт предлагает доказать, что история принадлежит ему, но пока он роется в номерах журнала, который опубликовал эту историю много лет назад, вокруг начинают происходить странные вещи. Собака Морта умирает, а люди вокруг начинают загадочно погибать. В голове у героя рождается план, как ему избавиться от Шутера и от Эми. Но к этому времени он перестает отличать фантазии от реальности.
Талантливый и успешный писатель Морт Рейни переживает трудный период в своей жизни. После того, как уличает жену в измене, и проходит через утомительные формальности развода, Морт решает удалиться от дел, переехать за город и в тишине сельской жизни бороться с творческим кризисом. Но однажды ночью в его дом врывается незнакомец и предъявляет Морту обвинения в плагиате. Джон Шутер чрезвычайно похож на психопата, но писатель все же пытается убедить его в своей правоте. И только после ухода Джона он внезапно обнаруживает пропажу – бесследно исчезает рукопись его книги...