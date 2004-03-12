Тайное окно, 2004

Морт Рейни, успешный писатель, переживает развод со своей женой Эми после десяти лет брака. Он целыми днями сидит в своей комнате и пытается писать. Однажды на пороге его дома появляется незнакомец по имени Джон Шутер, утверждающий, что Рейни украл его историю. Морт предлагает доказать, что история принадлежит ему, но пока он роется в номерах журнала, который опубликовал эту историю много лет назад, вокруг начинают происходить странные вещи. Собака Морта умирает, а люди вокруг начинают загадочно погибать. В голове у героя рождается план, как ему избавиться от Шутера и от Эми. Но к этому времени он перестает отличать фантазии от реальности.