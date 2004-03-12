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Тайное окно, 2004

2004 / США
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25 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Морт Рейни, успешный писатель, переживает развод со своей женой Эми после десяти лет брака. Он целыми днями сидит в своей комнате и пытается писать. Однажды на пороге его дома появляется незнакомец по имени Джон Шутер, утверждающий, что Рейни украл его историю. Морт предлагает доказать, что история принадлежит ему, но пока он роется в номерах журнала, который опубликовал эту историю много лет назад, вокруг начинают происходить странные вещи. Собака Морта умирает, а люди вокруг начинают загадочно погибать. В голове у героя рождается план, как ему избавиться от Шутера и от Эми. Но к этому времени он перестает отличать фантазии от реальности.

  • В сцене, где Джонни Депп врывается к Марии Белло и Тимоти Хаттон в мотеле, Дэвид Кепп хотел, чтобы Белло и Хаттон выглядели и напуганными. Для этого заставил их обоих пролежать в кровати пятнадцать минут, прежде чем в комнату ворвался Депп. 
  • В журнале, в котором должна быть история Морта, второй рассказ называется «Долгая прогулка». Это название книги Ричарда Бахмана (псевдоним Стивена Кинга).
  • В одной из сцен Морт видит в зеркале отражение своего затылка, что отсылает к картине бельгийского художника Рене Магритта «Воспроизведение запрещено». Магритт часто изображал таинственного мужчину в котелке, похожего на Шутера.

Талантливый и успешный писатель Морт Рейни переживает трудный период в своей жизни. После того, как уличает жену в измене, и проходит через утомительные формальности развода, Морт решает удалиться от дел, переехать за город и в тишине сельской жизни бороться с творческим кризисом. Но однажды ночью в его дом врывается незнакомец и предъявляет Морту обвинения в плагиате. Джон Шутер чрезвычайно похож на психопата, но писатель все же пытается убедить его в своей правоте. И только после ухода Джона он внезапно обнаруживает пропажу – бесследно исчезает рукопись его книги...

8.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 1 апреля 2004
Премьера в мире 12 марта 2004
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Кепп
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Лен Кариу
Лен Кариу
Кайл Аллатт
Мария Белло
Мария Белло
Чарлз Даттон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Стивен Кинг принадлежит к числу писателей, которых очень волнует природа литературного творчества. Следствием художественного вдохновения у Кинга всегда становятся чудовища, рожденные сном разума; но неизбежен вопрос: а не есть ли они причина этого самого вдохновения? Новелла «Тайное окно, тайный сад», по мотивам которой поставлен фильм, касается двух типично кинговских сторон писательской проблемы: темы отношений автора и читателя, как в «Мизери», и темы самостоятельной жизни персонажей, как в…
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Ronnie 2 апреля 2015, 12:51
Джонни Депп-как всегда? играет на отлично!
disturatro 23 февраля 2023, 18:27
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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