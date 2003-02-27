Психологическая история о молодой женщине, которая мечтает о лучшей жизни. День Джованны с утра до вечера заполнен трудом: она работает на птицефабрике, воспитывает двоих детей, стряпает и убирает в доме, а по вечерам выпекает пирожные для соседнего кафе.Однажды её муж Филиппо приводит в дом пожилого мужчину, потерявшего память. Теперь молодой женщине приходится ухаживать и за новым постояльцем. Поначалу он ее раздражает, но постепенно героиня проникается симпатией к этому загадочному утонченному человеку, совсем не похожему на ее доброго, но ограниченного мужа. Постепенно Джованна узнает тайны прошлого своего постояльца и, незаметно для самой себя, переносит на него свои мечты об идеальном мужчине, который мог бы наполнить ее жизнь смыслом и счастьем.

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