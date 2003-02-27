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Постер фильма Окно напротив
6.6
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6.6

Окно напротив

, 2003
Finestra di fronte, La
Италия / драма / 18+
Постер фильма Окно напротив
6.6

О фильме

Психологическая история о молодой женщине, которая мечтает о лучшей жизни. День Джованны с утра до вечера заполнен трудом: она работает на птицефабрике, воспитывает двоих детей, стряпает и убирает в доме, а по вечерам выпекает пирожные для соседнего кафе.Однажды её муж Филиппо приводит в дом пожилого мужчину, потерявшего память. Теперь молодой женщине приходится ухаживать и за новым постояльцем. Поначалу он ее раздражает, но постепенно героиня проникается симпатией к этому загадочному утонченному человеку, совсем не похожему на ее доброго, но ограниченного мужа. Постепенно Джованна узнает тайны прошлого своего постояльца и, незаметно для самой себя, переносит на него свои мечты об идеальном мужчине, который мог бы наполнить ее жизнь смыслом и счастьем.

В ролях

Рауль Бова
Рауль Бова
Lorenzo
Массимо Джиротти
Davide Veroli
Джованна Меццоджорно
Джованна Меццоджорно
Giovanna
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро
Filippo
Серра Йылмаз
Eminè
Мария Грация Бон
Sara
Массимо Поджо
Young Davide
Ivan Bacchi
Simone
Chiara Andreis
Antonella Antinori
Tintora
Режиссер Ферзан Озпетек
Сценарист Джанни Ромоли, Ферзан Озпетек
Композитор Андреа Гуэрра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 15 октября 2023
Премьера в мире 27 февраля 2003
Дата выхода
19 июля 2004 Россия Интерсинема
20 января 2005 Аргентина
19 июля 2004 Беларусь
27 октября 2004 Бельгия
3 сентября 2004 Великобритания
8 января 2004 Венгрия
22 сентября 2005 Германия
11 ноября 2004 Гонконг
30 июля 2004 Греция
6 августа 2004 Дания
10 декабря 2004 Испания
27 февраля 2003 Италия
19 июля 2004 Казахстан
23 сентября 2004 Нидерланды
2 апреля 2004 Норвегия
26 марта 2004 Польша
12 сентября 2003 Португалия
26 августа 2005 Румыния
18 июня 2004 США
5 февраля 2004 Словакия
12 декабря 2003 Турция
19 июля 2004 Украина
14 января 2005 Уругвай
27 августа 2004 Финляндия
14 декабря 2005 Франция
23 октября 2003 Чехия U
30 апреля 2003 Швейцария
4 января 2007 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $15 535 312
Производство R&C Produzioni, AFS Film, Clap Filmes
Другие названия
La finestra di fronte, Facing Window, La ventana de enfrente, Facing Windows, La fenêtre d'en face, Okno naproti, A Janela da Frente, A Janela em Frente, A szemközti ablak, Das Fenster gegenüber, Karşı pencere, Katseet ikkunassa, Okna, Øye for kjærlighet, The Window Opposite, To apenanti parathyro, Vinduet overfor, Vinduet rett ovenfor, Вікно навпроти, Окно напротив, Прозорецът отсреща, 向かいの窓, 外慾, 隔窗未了缘, むかいのまど, 창문을 마주보며

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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