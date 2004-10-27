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Незнайка и Баррабасс Незнайка и Баррабасс
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Незнайка и Баррабасс, 2004

2004 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть О фильме
- по рассказам Анны Хвольсон и Пальмера Кокса.
В удивительном мире маленьких лесных человечков происходят ужасные события, Они решают важные вещи, а Мы ничего и не знаем. Баррабасс, чрезвычайно умный и талантливый злодей, похищает цифры! Плетет интриги! Зачем? Ну, зачем, он украл карты из географического общества?

"Он" так им надоел, что "Они": Индеец Ски, Ковбой Мик, Рыбак Лим, Профессор Бром, Механик Бурш, Мурзилка и наши герои – Знайка, умник-журналист, и его младший брат Незнайка, решили, наконец, изловить злодея. Знайка взял на себя роль лидера, но его сразу же похитили,.. ситуация обострилась. Мурзилка было взял на себя главнокомандование,.. но не справился. Незнайка попытался организовать поимку преступника, но его не особенно-то слушали,.. следствие зашло в тупик, а проблемы не переставали поступать.

Вот так задачка встала перед суетливыми и не организованными малютками: вернуть карты, спастись самим, поймать Баррабасса и не переругаться в конец.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 27 октября 2004
Премьера в мире 27 октября 2004
Прокатчик Пан Терра
Режиссер
Светлана Гроссу
В ролях
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Костя Абрамов
Алексей Колган
Алексей Колган
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Татьяна Аугшкап
Татьяна Аугшкап
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Незнайка и Баррабасс 1 постер
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