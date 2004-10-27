Незнайка и Баррабасс, 2004

"Он" так им надоел, что "Они": Индеец Ски, Ковбой Мик, Рыбак Лим, Профессор Бром, Механик Бурш, Мурзилка и наши герои – Знайка, умник-журналист, и его младший брат Незнайка, решили, наконец, изловить злодея. Знайка взял на себя роль лидера, но его сразу же похитили,.. ситуация обострилась. Мурзилка было взял на себя главнокомандование,.. но не справился. Незнайка попытался организовать поимку преступника, но его не особенно-то слушали,.. следствие зашло в тупик, а проблемы не переставали поступать.
Вот так задачка встала перед суетливыми и не организованными малютками: вернуть карты, спастись самим, поймать Баррабасса и не переругаться в конец.