Квартирант, 2004

Поль – бездомный бродяга и плут, "великий комбинатор" и задира, привык скитаться по квартирам знакомых и жить за их счет. Поселившись в очередном доме, он превращает в жуткий хаос размеренную жизнь своего соседа. Поль – бесшабашный врунишка – втягивает Александра в череду невероятных приключений и нелепых авантюр. Но никто не прощает лжи, и последний друг отвернулся от Пола. Всеми покинутый, Пол клянется исправиться и начать новую жизнь. Но надолго ли его хватит? Ведь у этого хитреца в рукаве еще много тузов...