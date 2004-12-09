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Incruste, L'

Квартирант, 2004

2004 / Франция
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Поль – бездомный бродяга и плут, "великий комбинатор" и задира, привык скитаться по квартирам знакомых и жить за их счет. Поселившись в очередном доме, он превращает в жуткий хаос размеренную жизнь своего соседа. Поль – бесшабашный врунишка – втягивает Александра в череду невероятных приключений и нелепых авантюр. Но никто не прощает лжи, и последний друг отвернулся от Пола. Всеми покинутый, Пол клянется исправиться и начать новую жизнь. Но надолго ли его хватит? Ведь у этого хитреца в рукаве еще много тузов...

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 9 декабря 2004
Премьера в мире 9 декабря 2004
Прокатчик Люксор
Режиссер
Александр Кастаньетти
В ролях
Титофф
Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь
Зои Феликс
Зои Феликс
Аньес Сораль
Все актеры и съемочная группа
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29 июля 2016 13:56
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