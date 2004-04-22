По мотивам повести В. Ропшина "Конь бледный". Россия начала XX века. Сообществом, именуемым "Боевая организация", в различных городах совершен ряд кровавых террористических актов, направленных против высоких должностных лиц государства. Главная цель террористов – убийство Великого князя Сергея Александровича. Покушение готовят члены организации – ее руководитель Жорж, преданная ему Эрна, с риском для жизни делающая бомбы, метатели бомб Ваня, Генрих, Федор.
|22 апреля 2004
|Россия
|16+
|22 апреля 2004
|Беларусь
|22 апреля 2004
|Казахстан
|22 апреля 2004
|Украина