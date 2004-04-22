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Киноафиша Фильмы Всадник по имени Смерть

Всадник по имени Смерть

Vsadnik po imeni Smert 18+
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О фильме

По мотивам повести В. Ропшина "Конь бледный". Россия начала XX века. Сообществом, именуемым "Боевая организация", в различных городах совершен ряд кровавых террористических актов, направленных против высоких должностных лиц государства. Главная цель террористов – убийство Великого князя Сергея Александровича. Покушение готовят члены организации – ее руководитель Жорж, преданная ему Эрна, с риском для жизни делающая бомбы, метатели бомб Ваня, Генрих, Федор.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 22 апреля 2004
Дата выхода
22 апреля 2004 Россия 16+
22 апреля 2004 Беларусь
22 апреля 2004 Казахстан
22 апреля 2004 Украина
Сборы в мире $1 338 136
Производство Мосфильм
Другие названия
Vsadnik po imeni Smert, The Rider Named Death, Jahač po imenu smrt, Jeździec o imieniu Śmierć, Raitelis vardu Mirtis, Un cavaliere di nome Morte, Всадник по имени Смерть, 死亡骑士, 蒼ざめた馬
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Артем Семакин
Артем Семакин
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Всадник по имени Смерть
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Наша рецензия

«Всадник по имени Смерть» – вторая экранизация повести знаменитого эсера-террориста Бориса Савинкова, писавшего под псевдонимом Виктор Ропшин, «Конь бледный» (1909 г.). Первая была предпринята в 1991 году екатеринбургским (тогда еще свердловским) режиссером Василием Паниным и называлась «Исчадье ада». Если бы меня попросили назвать пять советских/российских фильмов, которые по-настоящему поразили мое воображение, «Исчадье ада» был бы в числе этих пяти. Немудрено, что версия Карена Шахназарова…
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