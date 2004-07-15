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Превосходство Борна Превосходство Борна
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The Bourne Supremacy

Превосходство Борна, 2004

2004 / США / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя три года после событий первого фильма агент Джейсон Борн живет на Гоа со своей подругой Марией и старается забыть о прошлом. Но старые враги и ЦРУ не спешат забывать его: Борна подставляют и пытаются ликвидировать. История повторяется: враги считают агента мертвым, но на самом деле ему удается выжить. Чтобы разобраться с происходящим, Борн вынужден снова вернуться в Европу. 

  • В ходе съемок сцены допроса в консульстве Мэтт Дэймон случайно нокаутировал Тима Гриффина, который играл следователя ЦРУ Джона Невинса. 
  • В отличие от франшизы о Джеймсе Бонде, все устройства, которые использует Борн, существуют на самом деле. 
  • Практически весь фильм снимался в обратном порядке: сначала снимали сцены, действие которых происходит в Москве, а заканчивали производство съемками на Гоа. 
  • Сценарист Тони Гилрой сказал, что это не экранизация, а переосмысление романа Роберта Ладлэма «Превосходство Борна», по которому снят фильм. 
  • Автомобиль такси, которым управляет Борн во время погони в Москве, – это «Волга-3110».
  • Телефон, который использует Джейсон Борн, – Siemens ME45.
  • Для того чтобы достичь эффекта документального кино, большая часть фильма была снята ручными камерами. Минимизировано использование компьютерной графики – практически все трюки в фильме выполнялись вживую, без применения спецэффектов.

Продолжение фильма "Идентификация Борна". Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается подставленным и вынужден помимо возложенной на него задачи государственного значения спасать себя, а заодно и других небезразличных ему людей. В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна в Россию, где его ждет множество характерных для страны, но непривычных западному человеку сюрпризов.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 2 сентября 2004
Премьера онлайн 16 ноября 2021
Премьера в мире 15 июля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Франка Потенте
Франка Потенте
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Томас Арана
Томас Арана
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Все актеры и съемочная группа
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Превосходство Борна
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Наша рецензия
Признаться, все эти бесконечные истории про шпионов – Джеймса Бонда, Джейсона Борна и прочих персонажей с похожими именами и фамилиями – почти каждый раз напоминают мне один известный анекдот. Американцы засылают шпиона на Украину; тот приземляется около какой-то деревушки, выходит на главную деревенскую улицу и видит сидящего на завалинке деда: – Здорово, диду! – Здорово, мириканський шпиён! – Який же я мириканський шпиён? Я гарный украинский хлопец! – Який же ты украинский хлопец, нигер…
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