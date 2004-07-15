Превосходство Борна, 2004

Наша рецензия

Признаться, все эти бесконечные истории про шпионов – Джеймса Бонда, Джейсона Борна и прочих персонажей с похожими именами и фамилиями – почти каждый раз напоминают мне один известный анекдот. Американцы засылают шпиона на Украину; тот приземляется около какой-то деревушки, выходит на главную деревенскую улицу и видит сидящего на завалинке деда: – Здорово, диду! – Здорово, мириканський шпиён! – Який же я мириканський шпиён? Я гарный украинский хлопец! – Який же ты украинский хлопец, нигер…