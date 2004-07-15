Превосходство Борна, 2004

Спустя три года после событий первого фильма агент Джейсон Борн живет на Гоа со своей подругой Марией и старается забыть о прошлом. Но старые враги и ЦРУ не спешат забывать его: Борна подставляют и пытаются ликвидировать. История повторяется: враги считают агента мертвым, но на самом деле ему удается выжить. Чтобы разобраться с происходящим, Борн вынужден снова вернуться в Европу.
Продолжение фильма "Идентификация Борна". Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается подставленным и вынужден помимо возложенной на него задачи государственного значения спасать себя, а заодно и других небезразличных ему людей. В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна в Россию, где его ждет множество характерных для страны, но непривычных западному человеку сюрпризов.