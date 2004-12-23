Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004

Упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, Алеша должен восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать Тугарина Змея с земли русской.

Это веселая история, где есть место приключениям Алеши и его друзей, любви главного героя и красавицы Любавы. И, конечно, как и во многих анимационных лентах, одно из центральных мест в фильме занимает необычный персонаж: говорящий конь Юлий. Он воображает, что сведущ практически во всем, говорлив, пытается по всем вопросам дать совет, и при этом трусоват. Алеша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у него не всегда все получается складно — настанет тот день, когда его по праву можно будет назвать богатырем.