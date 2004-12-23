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Алеша Попович и Тугарин Змей Алеша Попович и Тугарин Змей
Киноафиша Фильмы Алеша Попович и Тугарин Змей

Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004

2004 / Россия
8.2 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алеша Попович из Ростова – не самый сообразительный молодой человек, но этот свой недостаток он компенсирует недюжинной силой и добротой. Когда очередной план юноши оборачивается для ростовчан потерей огромного количества золота, Алеша отправляется на поиски вражеской орды кочевников во главе с Тугарином Змеем. Помогать герою в дороге будут его дед Тихон, отважная девушка Любава и ее бабушка, ослик по кличке Моисей, а также говорящий конь Гай Юлий Цезарь.

  • Персонажа Тугарина Змея озвучил сценарист и режиссер мультфильма Константин Бронзит. Он же занимался и процессом монтажа.
  • Спустя год после релиза мультфильма компания 1С выпустила одноименную компьютерную игру по мотивам мультфильма.
  • Гроза, каждый раз сопровождающая появление Тугарина Змея, указывает на то, что супостат имеет отношение к нечистой силе.
  • Мультфильм принял участие в более чем 20 кинофестивалях по всему миру, включая Тайвань, Турцию, Индию, Великобританию, Бразилию, Аргентину, Иран и Италию.
  • При бюджете в 4 000 000 долларов в мировом прокате мультфильм собрал чуть более 1 700 000 долларов.
  • Единственный мультфильм из богатырской серии, в котором князь является второстепенным персонажем.

Упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, Алеша должен восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать Тугарина Змея с земли русской.

Это веселая история, где есть место приключениям Алеши и его друзей, любви главного героя и красавицы Любавы. И, конечно, как и во многих анимационных лентах, одно из центральных мест в фильме занимает необычный персонаж: говорящий конь Юлий. Он воображает, что сведущ практически во всем, говорлив, пытается по всем вопросам дать совет, и при этом трусоват. Алеша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у него не всегда все получается складно — настанет тот день, когда его по праву можно будет назвать богатырем.

8.2 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 декабря 2004
Премьера в мире 23 декабря 2004
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Константин Бронзит
Константин Бронзит
В ролях
Олег Куликович
Олег Куликович
Лия Медведева
Лия Медведева
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Анатолий Петров
Наталья Данилова
Все актеры и съемочная группа
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Алеша Попович и Тугарин Змей смотреть онлайн

Алеша Попович и Тугарин Змей
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Driver от 11/01/2005 - 10:11:13
После "Карлика Носа" студию много раз упрекали в том, что он сделан на потребу западной… Читать дальше…
Дилетантка 2 апреля 2015, 12:51
Всем участникам форума привет:) с наступающим)))
Вчера сходила на сей мульт.
Я на самом деле не профессионал в области критики и оценки,… Читать дальше…
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