Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004

Алеша Попович из Ростова – не самый сообразительный молодой человек, но этот свой недостаток он компенсирует недюжинной силой и добротой. Когда очередной план юноши оборачивается для ростовчан потерей огромного количества золота, Алеша отправляется на поиски вражеской орды кочевников во главе с Тугарином Змеем. Помогать герою в дороге будут его дед Тихон, отважная девушка Любава и ее бабушка, ослик по кличке Моисей, а также говорящий конь Гай Юлий Цезарь.
Упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, Алеша должен восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать Тугарина Змея с земли русской.
Это веселая история, где есть место приключениям Алеши и его друзей, любви главного героя и красавицы Любавы. И, конечно, как и во многих анимационных лентах, одно из центральных мест в фильме занимает необычный персонаж: говорящий конь Юлий. Он воображает, что сведущ практически во всем, говорлив, пытается по всем вопросам дать совет, и при этом трусоват. Алеша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у него не всегда все получается складно — настанет тот день, когда его по праву можно будет назвать богатырем.
После "Карлика Носа" студию много раз упрекали в том, что он сделан на потребу западной… Читать дальше…
Вчера сходила на сей мульт.
Я на самом деле не профессионал в области критики и оценки,… Читать дальше…