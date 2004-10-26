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Долгая помолвка Долгая помолвка
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Un long dimanche de fiançailles

Долгая помолвка, 2004

2004 / Франция / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть О фильме

- по роману Себастьяна Жапризо

Главная героиня фильма – французская девушка Матильда, живущая в провинции и пытающаяся узнать всю правду об исчезновении ее жениха Манека, пропавшего без вести во время Первой мировой войны. Согласно официальным данным, он был в числе пятерых солдат, осужденных за самострел военным трибуналом и отправленных по его приговору на верную смерть. В результате все они погибли. Но однажды Матильда получает письмо, которое заставляет ее усомниться в гибели Манека и отправиться на его поиски...

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 2 декабря 2004
Премьера в мире 26 октября 2004
Возраст 16+
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Жан-Пьер Жене
В ролях
Одри Тоту
Одри Тоту
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Жером Кирше
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Долгая помолвка 2 постера
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Наша рецензия
Самое главное искушение для человека, посмотревшего «Долгую помолвку», – начать сравнивать ее с «Амели». Конечно, все первым делом бросились сравнивать: там Жан-Пьер Жёне – и здесь Жан-Пьер Жёне, там Одри Тоту – и здесь Одри Тоту, там любовь – а тут уже вообще любовь, возведенная в абсолют. Конечно, у «Долгой помолвки» есть немало общего с «Амели», равно как и со всеми предыдущими фильмами Жёне: это перманентный гротеск, рожденный феерическим монтажом, эксцентрическими диалогами и быстрыми…
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narniya 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 13/12/2004 - 20:20:42
Если ты чего-то не понял в фильме, если тебе не нравится, то не надо думать что все такие же… Читать дальше…
постоянный гость 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 16/12/2004 - 01:05:52
Интересно, а где ты смотрел "2046" Вонг Кар Вая, ни на Каннском ли фестивале?… Читать дальше…
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