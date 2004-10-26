Долгая помолвка, 2004

Главная героиня фильма – французская девушка Матильда, живущая в провинции и пытающаяся узнать всю правду об исчезновении ее жениха Манека, пропавшего без вести во время Первой мировой войны. Согласно официальным данным, он был в числе пятерых солдат, осужденных за самострел военным трибуналом и отправленных по его приговору на верную смерть. В результате все они погибли. Но однажды Матильда получает письмо, которое заставляет ее усомниться в гибели Манека и отправиться на его поиски...