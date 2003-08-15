Проклятие 2
Проклятие 2

, 2003
Ju-on: The Grudge 2
Япония / сказка, ужасы, триллер / 18+
О фильме

Поклонники называют молодую кинозвезду Хараси Киоко "королевой ужасов". Роли в horror-фильмах приносят ей оглушительный успех, но она не хочет превращаться в актрису одного жанра. У нее есть слава и карьера, а вскоре должен появиться и желанный ребенок от любимого человека. Звезда "страшного кино" приглашена на съемки телешоу о паранормальных явлениях. Тема программы – "Дом с привидениями". Она оказывается в доме, пользующемся дурной славой: много лет назад в этом месте женщина погибла от рук своего мужа, ее сын исчез, а сам убийца погиб при таинственных обстоятельствах. Кровавая драма положила начало цепи смертей, убийств и таинственных исчезновений. Говорили, что первая жертва прокляла дом, где встретила смерть. Ее мятущаяся душа не обрела покоя, воплотившись в призрака, несущего ужас и смерть. На первый взгляд в "проклятом месте" не было ничего примечательного. Но вдруг одна из участниц съемок, ощутила присутствие привидений первых хозяев дома. Вторжение телевизионщиков разгневало призраков, и страшные несчастья обрушились на всех, кто осмелился появиться в доме, омраченном аурой смерти. Продолжительность: 95 мин.

В ролях

Норико Сакаи
Чихару Нияма
Кей Хори
Юи Ичикава
Шинго Катсураяма
Такако Фудзи
Режиссер Такаши Шимицу
Сценарист Такаши Шимицу
Композитор Shiro Sato
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 20 июля 2004
Премьера в мире 15 августа 2003
Дата выхода
14 октября 2004 Россия
14 октября 2004 Беларусь
15 августа 2003 Германия
26 февраля 2004 Гонконг
3 ноября 2004 Испания
14 октября 2004 Казахстан
14 октября 2004 Украина
15 августа 2003 Финляндия K-16
5 сентября 2003 Южная Корея
23 августа 2003 Япония
MPAA R
Сборы в мире $2 731 915
Производство Pioneer LDC, Nikkatsu, Oz Company
Другие названия
Ju-on 2, Ju-On: The Grudge 2, A harag 2., Förbannelsen fortsätter - The Grudge II, Garez II, Ju-on 2 - La maledizione, Ju-on 2: Gekijô-ban, Ju-on 4, Ju-on: Forbandelsen 2, Ju-on: La maldición 2, Ju-on: O Grito 2, Ju-on: Rancore 2, Ju-on: The Grudge 2 - La Maledizione, Klątwa Ju-on 2, La maldición 2, Nenávist 2, The Grudge 2, The grudge II - Kirous jatkuu, Клетва 2, Проклятие 2, Прокляття 2, 呪怨2, 咒怨2

Рейтинг фильма

6.3 IMDb
Цитаты

Chiharu Хироми, помоги мне! Я не могу выбраться из того дома!
Hiromi Какого дома? Эй. Что случилось? Говори! В последнее время ты какая-то странная.
Chiharu Хироми, ты не должна. Ты ни в коем случае не должна идти в тот дом! Тебя туда не пустят!

Отзывы о фильме

Ciara 2 апреля 2015, 12:51
Люди!Вы вообще о чем?!! Это аксиома - (смиритесь!) если вам не нравится японский фильм, значит, вы его не понимаете! Вы просто поколение… Читать дальше…
Ciara 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Stasja, 27/10/2006 - 18:37:40): Кто нить может это прокомментировать??
В принципе, я и могу. Я смотрела все версии "Проклятия",… Читать дальше…
