Поклонники называют молодую кинозвезду Хараси Киоко "королевой ужасов". Роли в horror-фильмах приносят ей оглушительный успех, но она не хочет превращаться в актрису одного жанра. У нее есть слава и карьера, а вскоре должен появиться и желанный ребенок от любимого человека. Звезда "страшного кино" приглашена на съемки телешоу о паранормальных явлениях. Тема программы – "Дом с привидениями". Она оказывается в доме, пользующемся дурной славой: много лет назад в этом месте женщина погибла от рук своего мужа, ее сын исчез, а сам убийца погиб при таинственных обстоятельствах. Кровавая драма положила начало цепи смертей, убийств и таинственных исчезновений. Говорили, что первая жертва прокляла дом, где встретила смерть. Ее мятущаяся душа не обрела покоя, воплотившись в призрака, несущего ужас и смерть. На первый взгляд в "проклятом месте" не было ничего примечательного. Но вдруг одна из участниц съемок, ощутила присутствие привидений первых хозяев дома. Вторжение телевизионщиков разгневало призраков, и страшные несчастья обрушились на всех, кто осмелился появиться в доме, омраченном аурой смерти. Продолжительность: 95 мин.

