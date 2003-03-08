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Эффект близнецов Эффект близнецов
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Chin gei bin

Эффект близнецов, 2003

2003 / Гонконг
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
Профессиональный истребитель вампиров Рив и его новая напарница, охотится за Герцогом – самым могущественным и опасным вампиром Старого света. Герцог, в свою очередь, охотится за книгой "День вместо ночи" – магическим артефактом, позволяющим детям тьмы переносить солнечный свет. Однако для того, что бы воспользоваться книгой, прочесть ее, Герцогу необходима кровь последнего из принцев вампиров – Казафа. Казаф мирно живет в Гонконге, давно уже отказавшись пить кровь живых людей, и не подозревает о происходящих внутрикорпоративных трениях. Тем более, что он поглощен любовью к очаровательной девушке Хелен, и его единственная проблема – неприлично большое количество крема от загара, которое нужно наносить перед каждым свиданием с ней. Да, кстати, Хелен – младшая сестра Рива.
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 26 февраля 2004
Премьера в мире 8 марта 2003
Режиссер
Данте Лам
В ролях
Экин Ченг
Шарлин Чой
Джиллиан Чанг
Энтони Вон
Энтони Вон
Эдисон Чен
Все актеры и съемочная группа
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