Эффект близнецов, 2003

Профессиональный истребитель вампиров Рив и его новая напарница, охотится за Герцогом – самым могущественным и опасным вампиром Старого света. Герцог, в свою очередь, охотится за книгой "День вместо ночи" – магическим артефактом, позволяющим детям тьмы переносить солнечный свет. Однако для того, что бы воспользоваться книгой, прочесть ее, Герцогу необходима кровь последнего из принцев вампиров – Казафа. Казаф мирно живет в Гонконге, давно уже отказавшись пить кровь живых людей, и не подозревает о происходящих внутрикорпоративных трениях. Тем более, что он поглощен любовью к очаровательной девушке Хелен, и его единственная проблема – неприлично большое количество крема от загара, которое нужно наносить перед каждым свиданием с ней. Да, кстати, Хелен – младшая сестра Рива.

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