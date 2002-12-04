Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В моей коже
Постер фильма В моей коже
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы В моей коже

В моей коже

Dans ma peau 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Эстер – симпатичная 30-летняя женщина работает внештатно в пиаровской фирме. Она готова радикально изменить свою жизнь: она подумывает о переходе на штатную работу в компании и о том, чтобы поселиться вместе со своим парнем Венсаном. Однажды ночью, прогуливаясь по темному саду, она упала и поранила ногу. Порез очень глубокий, но она не придает ему значения... однако через несколько дней с ее телом начинают происходит странные вещи...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 4 декабря 2002
Дата выхода
12 января 2004 Россия
12 января 2004 Беларусь
17 сентября 2004 Великобритания 18
12 января 2004 Казахстан
4 декабря 2002 США
12 января 2004 Украина
4 декабря 2002 Франция
Сборы в мире $52 231
Производство Lazennec & Associés, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Dans ma peau, In My Skin, U Mojoj Koži, Coupures, Dans ma peau: In meiner Haut, Em Minha Pele, Nella mia pelle, Pod moją skórą, Sto derma mou, Στο δέρμα μου, В моей коже, В моята кожа, イン・マイ・スキン 人には言えない、私が本当にしたいこと
Режиссер
Марина де Ван
В ролях
Марина де Ван
Лоран Люка
Лоран Люка
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Доминик Реймон
Доминик Реймон
Бернар Алан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на В моей коже
Мучение 5.8
Мучение (2004)
Дурное место 6.1
Дурное место (2016)
За бродом 5.6
За бродом (2013)
Цветок в пустыне 7.5
Цветок в пустыне (2009)
Граница 6.4
Граница (2007)
Шайтан 6.4
Шайтан (2006)
Они 6.4
Они (2006)
Пельмени 6.8
Пельмени (2004)
Отель 5.6
Отель (2004)
Мужчина всей жизни 6.6
Мужчина всей жизни (2006)
Ей нужен хаос 6.1
Ей нужен хаос (2008)
Жизнь мертвецов 6.6
Жизнь мертвецов (1991)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Не только Дэвид Кроненберг.
Написать
9 сентября 2025 00:31
Психоз, паранойя, депрессия: 10 фильмов о психических расстройствах
Психоз, паранойя, депрессия: 10 фильмов о психических расстройствах В подборку вошли как прославленные картины, так и малоизвестные.
Написать
13 сентября 2024 10:04
Все новости фильма
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)
Почему Раиса так вцепилась в Васю в «Любовь и голуби» и причем тут экстрасенсы: секрет, который не лежит на поверхности
В «Великолепном веке» показали только хамам, но не рассказали главного: как наложницы ухаживали за волосами?
Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)
Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино
Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз
Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе
Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер
«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше