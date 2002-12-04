Эстер – симпатичная 30-летняя женщина работает внештатно в пиаровской фирме. Она готова радикально изменить свою жизнь: она подумывает о переходе на штатную работу в компании и о том, чтобы поселиться вместе со своим парнем Венсаном. Однажды ночью, прогуливаясь по темному саду, она упала и поранила ногу. Порез очень глубокий, но она не придает ему значения... однако через несколько дней с ее телом начинают происходит странные вещи...
СтранаФранция
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска2002
Премьера в мире4 декабря 2002
12 января 2004
Россия
12 января 2004
Беларусь
17 сентября 2004
Великобритания
12 января 2004
Казахстан
4 декабря 2002
США
12 января 2004
Украина
4 декабря 2002
Франция
Сборы в мире$52 231
ПроизводствоLazennec & Associés, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Dans ma peau, In My Skin, U Mojoj Koži, Coupures, Dans ma peau: In meiner Haut, Em Minha Pele, Nella mia pelle, Pod moją skórą, Sto derma mou, Στο δέρμα μου, В моей коже, В моята кожа, イン・マイ・スキン 人には言えない、私が本当にしたいこと