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Постер фильма …А в душе я танцую
Постер фильма …А в душе я танцую
Постер фильма …А в душе я танцую
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Фильмы …А в душе я танцую

…А в душе я танцую

Inside I'm Dancing 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для инвалидов, куда попал с церебральным параличом. Он знакомится с новым пациентом клиники — Рори О’Ши, которого приковала к инвалидной коляске мышечная атрофия. Как и Майкл, он практически не может передвигаться, но это не мешает Рори по-своему наслаждаться жизнью. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным примером для Майкла.

Страна Великобритания / Ирландия / Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 15 октября 2004
Премьера в мире 10 октября 2004
Дата выхода
10 октября 2004 Россия 16+
5 января 2006 Германия
10 октября 2004 Казахстан
15 октября 2004 США
10 октября 2004 Украина
MPAA R
Сборы в мире $1 226 577
Производство Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films
Другие названия
Inside I'm Dancing, Bailo por dentro, ...А в душе я танцую, Rory O'Shea Was Here, ...Ал душымда мен билеймін, Hinges ma tantsin, Il mio cuore balla, Ja w środku tańczę, Lélekben táncolok, Os Melhores Dias da Minha Vida, Os Melhores Dias de Nossas Vidas, Uvnitř tančím, В душі я танцюю, Всередині я танцюю, Копнеж по танц, ダンシング・インサイド/明日を生きる, 生命的舞動
Режиссер
Дэмиен О`Доннелл
В ролях
Стивен Робертсон
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Алан Кинг
Бренда Фрикер
Бренда Фрикер
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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