Отец Медди — фанат скалолазания. Своим увлечением он с успехом «заразил» и двенадцатилетнюю дочь. Но так случилось, что очередная вершина осталась непокоренной. В результате неудачного падения отец становится инвалидом — паралич. Нужна дорогостоящая операция, а необходимую сумму не собрать и за всю жизнь. И Медди разрабатывает опасный план — обчистить местный банк. Система безопасности банка известна своим высоким уровнем защиты. Но девушку это не пугает: у нее в помощниках двое приятелей — компьютерный гений и талантливый изобретатель. Кстати, мама юной грабительницы трудится в этом же банке … руководителем службы безопасности. Вот только поможет ли это осуществить задуманное?
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