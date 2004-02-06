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Постер фильма Запретная миссия
6.2
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6.2

Запретная миссия

, 2004
Catch That Kid
США, Германия / комедия, приключения, боевик, семейный / 18+
Постер фильма Запретная миссия
6.2

О фильме

Отец Медди — фанат скалолазания. Своим увлечением он с успехом «заразил» и двенадцатилетнюю дочь. Но так случилось, что очередная вершина осталась непокоренной. В результате неудачного падения отец становится инвалидом — паралич. Нужна дорогостоящая операция, а необходимую сумму не собрать и за всю жизнь. И Медди разрабатывает опасный план — обчистить местный банк. Система безопасности банка известна своим высоким уровнем защиты. Но девушку это не пугает: у нее в помощниках двое приятелей — компьютерный гений и талантливый изобретатель. Кстати, мама юной грабительницы трудится в этом же банке … руководителем службы безопасности. Вот только поможет ли это осуществить задуманное?

В ролях

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Maddy
Корбин Блю
Остин
Макс Тириот
Макс Тириот
Гас
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Molly
Сэм Робардс
Tom
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Mr. Hartmann
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Ferrell
Майкл Дес Баррес
Brisbane
Старк Сэндс
Brad
Ленни Лофтин
Flagler
Режиссер Барт Фрейндлих
Сценарист Николай Арсель, Ганс Фабиан Вулленвебер, Майкл Брандт, Дерек Хаас, Эрленд Лу
Композитор Джордж С. Клинтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 6 февраля 2004
Дата выхода
6 февраля 2004 Россия 12+
8 апреля 2004 Австралия
13 января 2005 Германия
23 июля 2004 Италия
6 февраля 2004 Казахстан
6 февраля 2004 Румыния AP
6 февраля 2004 США
6 февраля 2004 Украина
4 августа 2004 Франция
14 мая 2004 Швеция
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $16 951 702
Производство Fox 2000 Pictures, Mad Chance, Nimbus Film
Другие названия
Catch That Kid, Atrápenlos, Klättertjuven, Mission Without Permission, Apanhem essa Garota, Atrapenlos, Catch That Girl, Catch That Kid - Klatretøsen, Chytte tu holku, I symmoria ton trion, Kapd el a kölyköt!, Łapcie tę dziewczynę, Les petits braqueurs, Micutii infractori, Misión sin permiso, Missió no autoritzada, Mission sans permission, Mission: Possible, Mission: Possible - Diese Kids sind nicht zu fassen!, Ninguém Segura Essas Crianças, Operaatio: Luvaton, Segurem Essas Crianças, Tre ragazzi e un bottino, Η συμμορία των τριών, Заборонена місія, Запретная миссия, Хапайте цих дітей, Хванете хлапето, ミッションX, 小鬼神偷, 小鬼通缉犯, Atrápenlos: Ellos están en la misión sin permiso

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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