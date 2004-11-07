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Полярный экспресс Полярный экспресс
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The Polar Express

Полярный экспресс, 2004

2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это история о мальчике, который в канун Рождества садится в мощный волшебный поезд и отправляется в захватывающее путешествие к Северному полюсу и к дому Санта-Клауса. В пассажирском вагоне он встречает энергичную девушку и мальчика- всезнайку. С новыми друзьями ему предстоит пережить удивительное приключение, пройдя от хвоста до локомотива поезда, а также попасть на Северный полюс, встретить оленей, гномов и самого Санту. Но сможет ли герой вернуться обратно домой?

  • Настоящее имя главного героя ни разу не упоминается в мультфильме, но, согласно книгам, содержащим информацию о «Полярном экспрессе», включая книги по искусству и сборники фактов, мальчика зовут Крис в честь автора оригинального романа Криса Ван Оллсбурга.
  • В коммуникационной комнате Северного полюса эльф описывает плохого мальчика из Нью-Джерси по имени Стивен, который терроризирует своих младших сестер. Эта фраза – дань уважения наставнику Земекиса, Стивену Спилбергу. Спилберг вырос в Нью-Джерси и много раз признавался, что терроризировал своих младших сестер.
  • Билли – единственный человек на борту полярного экспресса, пассажир или член экипажа, которого называют по имени.

Это история о мальчике, сомневающемся в существовании Санта-Клауса. Попав на таинственный "Полярный экспресс", направляющийся к Северному Полюсу, он оставляет позади все свои сомнения. И пока Рождественская ночь опускается на спящий мир, пассажиры скоростного поезда мчатся на Северный Полюс, встречая на своем пути приключения и опасности, подстерегающие их в темных лесах, зловещих горах и ледяной тундре.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 декабря 2004
Премьера в мире 7 ноября 2004
Возраст 0+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Эндрю Эблсон
Дебби Ли Кэррингтон
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Эдди Дизен
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Все актеры и съемочная группа
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Вы верите, что каждую рождественскую/новогоднюю ночь к вам в дом/квартиру забирается через дверь/окно/дымоход Дед Мороз / Санта-Клаус, прибывающий специальным рейсом прямо из Великого Устюга / с Северного полюса, чтобы положить вам под елочку или в спешно постиранный носок над камином конфеты / мандарины / печенье / Чебурашку / гремлина / плюшевого зайку / щенка фокстерьера / новый велосипед? Поздравляю, вас ждет Полярный экспресс. Нарисованный, конечно. А в нем Том Хэнкс. Тоже нарисованный.…
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Арте 2 апреля 2015, 12:51
Фабула этой сказки проста, как и главная история Рождества... Чудесной музыки этого фильма и его падающего снега на сине-золотом фоне, словно в… Читать дальше…
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
28/12/2004 в 11:38:09 САНТА написал(а): Фильм - полный отстой. Судя по всему первой работой режисера были помидоры убийцы, а это его второй фильм.… Читать дальше…
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