Полярный экспресс, 2004

Это история о мальчике, который в канун Рождества садится в мощный волшебный поезд и отправляется в захватывающее путешествие к Северному полюсу и к дому Санта-Клауса. В пассажирском вагоне он встречает энергичную девушку и мальчика- всезнайку. С новыми друзьями ему предстоит пережить удивительное приключение, пройдя от хвоста до локомотива поезда, а также попасть на Северный полюс, встретить оленей, гномов и самого Санту. Но сможет ли герой вернуться обратно домой?